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Врио главы ЛНР: На Родину после реабилитации возвращаются ещё 30 военнослужащих

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Врио главы ЛНР: На Родину после реабилитации возвращаются ещё 30 военнослужащих

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил сегодня о возвращении на Родину ещё 30 военнослужащих после реабилитации, которую все они прошли в Москве.


Хорошие новости: на родину возвращаются ещё 30 защитников Луганщины, которые были освобождены из плена в результате обмена, состоявшегося 8-го января. Все они возвращаются обратно в родные края после того как получили первую медицинскую помощь в Москве. Им всем уже не терпится поскорее оказаться на своей луганской земле, обнять своих родных и близких, несмотря на то, что они подвергались пыткам и избиениям со стороны украинских военных, которые пугали их тем, что они больше не вернутся домой

– поделился радостным событием Пасечник в своём Telegram.

Как подчеркнул чиновник, власти республики будут и в дальнейшем прилагать все усилия для освобождения остальных российских солдат, которые по-прежнему находятся в украинском плену. Ранее он также сообщал о возвращении на родину 65 защитников республики в рамках обмена пленными с Украиной в период новогодних праздников.

В то же время по информации, предоставленной уполномоченной по правам человека в ЛНР Викторией Сердюковой, республике удалось вернуть домой более 150 военнослужащих по состоянию на 12-е декабря прошлого года с самого начала проведения спецоперации. Как уточнила омбудсмен, ещё 41 человек вернулся перед Новым годом, 37 из которых служили в НМ ЛНР. Более 100 подвергались систематическим побоям, пыткам, угрозам и моральным унижениям со стороны украинских боевиков.

Напомним, что обмен телами погибших состоялся на днях между бойцами ЧВК «Вагнер» и украинской стороной.
Автор:
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3 комментария
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  1. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 13:59
    +6
    В 80-е кому бы такое рассказать отправили бы в психушку..... Всегда проклинаю этих тварей бориков, шушкевичей, горбатых и т. д..... Сами сдохли а сколько ещё разгребать после них.....
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 14:09
      +2
      Более 100 подвергались систематическим побоям, пыткам, угрозам и моральным унижениям со стороны украинских боевиков.

      Теперь у них есть шанс "пусть ярость благородная вскипает, как волна..."
  2. Rusticolus
    Rusticolus Сегодня, 14:20
    +1
    Интересно, кто нибуть, отдохнув, вернется обратно?