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В Липецкой области силовиками ликвидирован сбежавший из зоны спецоперации военнослужащий ВС России

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В Липецкой области силовиками ликвидирован сбежавший из зоны спецоперации военнослужащий ВС России

В Липецкой области при задержании был ликвидирован сбежавший из зоны проведения специальной военной операции военнослужащий российской армии. Как сообщили в ТГ-канале правительства региона, силовики полностью контролируют ситуацию.


По имеющимся данным, 31-летний военнослужащий ВС России Дмитрий Перов самовольно покинул расположение воинской части в зоне СВО, при себе у него было автоматическое оружие и несколько гранат. Поиски дезертира были организованы сразу же, но ему удалось покинуть зону спецоперации и перебраться на территорию "континентальной" России, как на Донбассе называют остальную часть страны.

В рамках операции по поимке сбежавшего с оружием военнослужащего контрактной службы были перекрыты возможные районы его появления, в том числе в Воронеже, где живет его мать, а также в Липецкой области, где проживают родственники. Засекли Перова в Воронеже, он попал на камеры видеонаблюдения, когда садился на маршрутное такси.


Сообщается, что Перов какое-то время провел в городе, после чего попытался пробраться к родственникам в Липецкую область, с село Новоуглянка Усманского района, где и был замечен патрулем, но сумел скрыться. Второй раз его засекли сегодня утром. По одной из версий, он был замечен силовиками, когда пробирался к дому, попытался оказать сопротивление и был ликвидирован ответным огнем. По второй версии, он был обнаружен уже на территории домовладения, когда выходил из сарая. На команду бросить оружие и лечь на землю, открыл огонь по спецназовцам. Имеется еще и третья версия, по которой он убегал, отстреливаясь и был застрелен в районе сельских огородов. Оружие, а именно автомат Калашникова и несколько гранат, были обнаружены при нем.

Обнаружен и ликвидирован Дмитрий Перов, разыскиваемый за самовольное оставление военной части. Ситуация под контролем силовых структур. Угрозы для жителей нет. Ведутся следственные действия

- говорится в сообщении властей Липецкой области.

Причины оставления Перовым воинской части не называются, расследованием обстоятельств этого дела занимается военная прокуратура.
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63 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:42
    +6
    Недоумок...Решил отправиться на зону?Да ради бога!Зачем прихватывать оружие и применять его по силовикам?
    1. Rusticolus
      Rusticolus Сегодня, 12:46
      -7
      А вам не кажется, что силовики могли применить оружие специально. Как раз таки что б замести под ковер причины по которой он покинул СВО. А то набегут журналисты, что да как? И там такое могло всплыть что многим придется опять отмалчиваться от неудобных вопросов. Как например с той же Макеевкой. Там то же крайними "оказались" погибшие. Вот и тут, рот "заткнули", и все шито-крыто. И версия случившегося только одна - "правильная".
      1. kenig1
        kenig1 Сегодня, 12:51
        +20
        Конечно специально, у дезертира автомат и гранаты, случайно в карманах завалялись, забыл.
        1. Rusticolus
          Rusticolus Сегодня, 12:55
          -5
          Я ни чего не утверждаю. Я лишь о том что простые люди всей правды теперь точно не узнают. А дальше уже каждый сам решает - кому это выгодно.
          1. 30 вис
            30 вис Сегодня, 13:25
            -4
            Цитата: Rusticolus
            Я лишь о том что простые люди всей правды теперь точно не узнают. А дальше уже каждый сам решает - кому это выгодно.

            Похоже причина банальна . Слабак . Маменькин сыночек . Струсил . Бежал . Из страха прихватил с собой оружие . Классика .
            1. 30 вис
              30 вис Сегодня, 14:06
              +2
              Цитата: 30 вис
              Слабак . Маменькин сыночек . Струсил . Бежал . Из страха прихватил с собой оружие . Классика .

              Во время моей службы были такие случаи . Бежали срочники из части . И причина не дедовщина , или издевательства командиров . Причина банальна . Не выдерживали тягот службы . Взаимоотношений в мужском коллективе . Как правило росли без отца , с мамой , бабушкой . А здесь чисто мужской коллектив , жёсткие взаимоотношения . Совершенно не известные, не понятные для этих ребят . Вот и бежали .. И кстати с оружием ... hi
          2. Эдик
            Эдик Сегодня, 13:39
            +11
            Цитата: Rusticolus
            Я ни чего не утверждаю. Я лишь о том что простые люди всей правды теперь точно не узнают.

            Вы тень на плетень наводите,вот и всё request
            Тут явные проблемы с психикой.Были эти проблемы до СВО или они появились после,вот это вопрос. Человек в своём уме не будет со стволом бегать.Если у него и были какие-то проблемы,стволом их не решить,а только усугубить можно!
          3. Гардамир
            Гардамир Сегодня, 14:11
            -3
            От кого вы хотите правду? Недавно, чтоб указать холопу место, посадили за якобы избил офицера, хотя аидео все видели.
            Все критикуют Конашенкова, но здесь поверили. Основной свидетель уничтожен, теперь можно выдвигать любые версии.
        2. 28-й регион
          28-й регион Сегодня, 13:24
          +6
          Вас не удивляет тот факт что дезертир с оружием умудрился каким-то образом проехать-пройти почти 1000 км и никто не озаботился его видом, тем что он с оружием. Теперь становится понятным откуда все эти взрывы, поджоги. Контроля за тылами нет ни за ближними ни за дальними.
      2. neri73-r
        neri73-r Сегодня, 12:53
        +17
        Чтобы не происходило в части и какой бы не была причина оставления её, это не повод покидать часть с оружием! Решил самовольно покинуть часть (по причине бардака, неуставных и др. нарушений Закона), иди к прессе, в прокуратуру, к депутатам, военкорам и т.д..
      3. слава1974
        слава1974 Сегодня, 12:53
        +14
        А вам не кажется, что силовики могли применить оружие специально.

        Правильно сделали.Если ты повернул оружие против своих - ты враг ,и тебя надо уничтожить. Спецназовцы не должны рисковать своими жизнями, пытаясь задержать человека ,готового стрелять.
        Дедовщину здесь не найти ,люди взрослые. Если что-то другое, есть официальные пути.
      4. DMFalke
        DMFalke Сегодня, 12:54
        +3
        Вряд ли. Тут скорее рефлексы и тренировка. Парень с автоматом и явно не в себе - любой вменяемый на резкое движение выстрелит первым. А т.к. у нас не штаты, то приходится на ходу сочинять легенду, чтоб самих не посадили. Вряд ли был умысел, прям убить.
        1. Rusticolus
          Rusticolus Сегодня, 13:01
          -6
          Парень с автоматом и явно не в себе - любой вменяемый на резкое движение выстрелит первым.
          Вы хотите сказать что те кто берет пленных в СВО - не в себе? Ибо от наверняка обдолбаного укропа с оружием можно ожидать гораздо худшего. Не, я то же с вами согласен. Дернулся - получил пулю. Но даже на ЛБС это почему то не всегда работает. А там, причин стрелять первым и сразу насмерть, всеж несравнимо больше.
          1. DMFalke
            DMFalke Сегодня, 13:14
            +4
            Я про ликвидацию. Когда полицейский ищет по ориентировке дезертира с оружием, и тот совершает любое резкое, непонятное движение (просто ломанулся бежать или вскинул оружие) - тут сотрудник просто на рефлексах должен выстрелить.
            1. Rusticolus
              Rusticolus Сегодня, 13:26
              -5
              тут сотрудник просто на рефлексах должен выстрелить.
              А я про то, что видя противника непосредственно в бою, какие тогда должны быть рефлексы? Но почему то они часто не такие что у этих полицейских. В бою хотя бы не надо совсем думать о том что под огонь мирняк может попасть.
          2. Хронос
            Хронос Сегодня, 13:18
            +6
            Цитата: Rusticolus
            Вы хотите сказать что те кто берет пленных в СВО - не в себе? Ибо от наверняка обдолбаного укропа с оружием можно ожидать гораздо худшего. Не, я то же с вами согласен. Дернулся - получил пулю. Но даже на ЛБС это почему то не всегда работает. А там, причин стрелять первым и сразу насмерть, всеж несравнимо больше.

            Видео с двумя хххлами в помощь. Стоило одному дёрнуться, наш боец сразу дал очереди на поражение.
            1. Rusticolus
              Rusticolus Сегодня, 13:28
              -9
              От куда тогда у нас столько пленных? Что ни кто из них ни разу даже не шевельнулся когда сдавался? Я как раз не обсуждаю огонь на поражение по противнику. Носом шмыгнул - пуля в лоб. Я про то что тут полицейские как то резво его ликвидировали. Там ведь еще и мирняк по любому был вокруг, при чем не чужей, а наш.
      5. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 12:59
        +3
        Там то же крайними "оказались" погибшие. Вот и тут, рот "заткнули", и все шито-крыто. И версия случившегося только одна - "правильная".

        С другой стороны дезертирство случалось всегда, надо ли при этом считать его носителем некой нераскрытой истины?
        1. Rusticolus
          Rusticolus Сегодня, 13:07
          -10
          надо ли при этом считать его носителем некой нераскрытой истины?
          Теперь придется считать что ни какой подаплеки там небыло. Просто дезертир. Другого варианта нам не оставили.
          Если конечно позже кого-нибуть из сослуживцев несистемные журналисты не разговорят. Но не думаю что им это позволят.
          1. Single-n
            Single-n Сегодня, 13:14
            +5
            Подоплека есть всегда. Но зачастую там не глобальные тайны, а банальный нервный срыв. У амеров контра как то раз танк угнали на нем по городу рассекал. А во времена службы моего отца. Прапору морду набили в местном чеп-ке. Так он "угнал" пушку и приехал на ней "разбиратся". (пушка была самодвижущиеся, точную марку не знаю). Да и в мою службу бегунов с оружием хватало.
          2. Эдик
            Эдик Сегодня, 13:47
            0
            Цитата: Rusticolus
            Если конечно позже кого-нибуть из сослуживцев несистемные журналисты не разговорят.

            Обязательно найдут и разговорят какого не будь Васю и снимут ещё фильм, про ужасы рашисткой России!
      6. Ретвизан 8
        Ретвизан 8 Сегодня, 13:25
        +5
        Может хватит транслировать глупости в эфир?
        Если бы Вы были в группе захвата , то обязательно взяли бы живьём человека которому терять нечего , вооружённму автоматом и имеющим при себе гранаты?
      7. frruc
        frruc Сегодня, 13:30
        0
        Rusticolus
        Как например с той же Макеевкой. Там то же крайними "оказались" погибшие.

        Откуда у вас такая информация, может я чего-то не знаю?
        1. Rusticolus
          Rusticolus Сегодня, 13:46
          -3
          Откуда у вас такая информация, может я чего-то не знаю?
          А что, за это кого то уже наказали? В данном случае незнание, и означает что виновных выгородили а дело замяли.
      8. megavolt65
        megavolt65 Сегодня, 14:44
        0
        А что, из СВО легально никто не возвращается? Ну, что бы не рассказывать лишнего...
    2. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 12:52
      +8
      Стресс, страх. Боевые действия по разному влияют на психику. Пока он в окопе с автоматом - всем плевать, что у него в голове. Переклинило - "хочу жить", причем так хотел, что готов был умереть, чтоб не умирать там. Странная логика, но это сломанная психика. Дальше - будет только больше, а после демобилизации, так хлебнём полной поварёжкой.
    3. Gromit
      Gromit Сегодня, 13:01
      0
      Если ориентировку прочитать - добрался до матери в Воронеже, передохнул и решил укрыться в селе.
      Интересный пример уровня анархии в зоне СВО. Невменяемый дезертир с автоматом благополучно миновал все посты. Сигнал об оставлении части поступил только 17 числа. Он пешком шёл? Нет. Значит он либо на попутках добирался, либо общ.транспортом.И негде вид обритого замызганного бойца с автоматом не вызвал подозрения. А всё почему? Потому что хрен знает кто, хрен знает как одет и хрен знает на каких основаниях шастает. Солдаты, зеки, чвкшники, добровольцы, авантюристы всех мастей. Интересно, есть какое то единое впд для этих категорий?
      1. Rusticolus
        Rusticolus Сегодня, 13:10
        -2
        Невменяемый дезертир с автоматом благополучно миновал все посты.
        А если предположить что он небыл невменяемым, и вполне осознавал что его ждет при задержании?
      2. Single-n
        Single-n Сегодня, 13:21
        +4
        Ну вряд ли он ехал размахивая автоматом. А камуфло сейчас только дети не таскают. Одних рыбаков табуны. Да и в селе многие его таскают. А "калаш" без магазина завернутый в тряпку хрен отличишь от, например, складного стула. Коротко подстриженных тоже немало.
      3. Хронос
        Хронос Сегодня, 13:22
        +1
        Цитата: Gromit
        Если ориентировку прочитать - добрался до матери в Воронеже, передохнул и решил укрыться в селе.
        Интересный пример уровня анархии в зоне СВО. Невменяемый дезертир с автоматом благополучно миновал все посты. Сигнал об оставлении части поступил только 17 числа. Он пешком шёл? Нет. Значит он либо на попутках добирался, либо общ.транспортом.И негде вид обритого замызганного бойца с автоматом не вызвал подозрения. А всё почему? Потому что хрен знает кто, хрен знает как одет и хрен знает на каких основаниях шастает. Солдаты, зеки, чвкшники, добровольцы, авантюристы всех мастей. Интересно, есть какое то единое впд для этих категорий?

        Плюс ко всему наверняка в части факт дезертирства скрывали до последнего и его долго по настоящему никто не искал. Потому что дезертир с оружием - это сразу минимум выговор командиру. И о наградах на год можно забыть. А вдруг пронесёт и никто не узнает?
  2. Million
    Million Сегодня, 12:44
    +5
    Мутная история.Много вопросов,которые останутся без ответов.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 12:53
      +2
      Цитата: Million
      Мутная история

      А так, нет человека -нет проблемы....Что-то же заставило его сбежать, да еще с оружием (по информации в СМИ)
  3. AleksT
    AleksT Сегодня, 12:47
    0
    А не проще ли было изначально туда не ехать?
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 12:58
      +2
      Цитата: AleksT
      А не проще ли было изначально туда не ехать?

      А от мобилизацию уже можно отказывается? laughing
    2. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 13:02
      0
      Всякое бывает. Тут просто череда ошибок - в принципе не разглядели, что психика не выдержит Тут он испугался куда более близкой зоны, а там уже дошло, что смерть там куда ближе. Бойцы не заметили, командиры не заметили, а других служб и нету. Пока солдат в строю и с автоматом - пофиг.
  4. Ivan Ivanov_7
    Ivan Ivanov_7 Сегодня, 12:47
    -4
    Вот так и надо! Убежал, пристрелили да и всё!
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:47
    +10
    Ну "навоевался", решил свалить по тихому, зачем оружие брать. За дезертирство один срок, а с оружием - другой, все меряется годами..... Открыл ответный огонь - значит хотел кого-то забрать с собой. То, что не выдержал, понять можно, а то что начал отстреливаться.... На "нет", и суда нет.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 12:51
      +7
      Цитата: Uprun
      Ну "навоевался", решил свалить по тихому, зачем оружие брать.

      Значит решил кому то отомстить... Обычно жене или подруге
      Цитата: Uprun
      За дезертирство один срок, а с оружием - другой, все меряется годами..... Открыл ответный огонь - значит хотел кого-то забрать с собой.

      Обычно если оружие не бросил, то таких отстреливают, ни кто рисковать своими и чужими жизнями не намерен...
    2. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 12:56
      +2
      Психика пошатнулось. Столько ошибок наворотил. Но это нам, с дивана, в спокойной обстановке видно. А парень что-то такое увидел, что другим норм, а его сломало. Психологи штатно нарисовали "годен", вот и результат.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 13:00
        +2
        Цитата: DMFalke
        Столько ошибок наворотил.

        Пройти через пограничную зону, дойти в глубь страны, встретится с матерью в Воронеже, хотя она как бы была под наблюдением и уехать от туда... Ему не откажешь в способностях
        1. DMFalke
          DMFalke Сегодня, 13:07
          +2
          Тут либо способности, либо бардак. Но, как и говорю - переклинило. Часть сознания работала и хорошо, а часть, как отшибло. "домой", "сообщить, что жив матери", даже оружия и камуфляж не скинул - как был. Это тупо на каком то инстинкте.
    3. Адрей
      Адрей Сегодня, 14:12
      +1
      Цитата: Uprun
      Ну "навоевался", решил свалить по тихому, зачем оружие брать. За дезертирство один срок, а с оружием - другой, все меряется годами.....

      Я так понимаю, в зоне боевых действий оружие всегда у бойцов на руках, на что указывает даже наличие гранат.
      В Вашем представлении, перед побегом солдат должен был придти в оружейку (если есть такая) и сдать оружие и боекомплект под роспись?
      Сбрасывать после оставления части смысла уже нет, ушел с оружием. Скорее отягчающий фактор, хз кто его найдет и как использует.
  6. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:52
    +3
    Слишком много версий по поимке..Только одна версия по факту ликвидации
  7. alekc75
    alekc75 Сегодня, 12:56
    +1
    хочешь жить прострели руку ногу-в санчасть попадешь. а так полный идиот решил побегать с оружием!
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 13:08
      +1
      Э нет, это тоже нужно делать умеючи со знанием. У меня боец в карауле самострел устроил в ногу, а потом еще полтора рожка отстрелял по сторонам, с дежурной сменой ползком подползали. Через час начштаба грохнул в караулке сапог бойца на стол, входящее отверстие выше выходного, при таком раскладе в часового стрелять нужно было с вертолета, кои у нас не летали по причине приграничной зоны. Другой вопрос самострел в результате неосторожного обращения с оружием, но и здесь без объяснений с пристрастием у особиста не обойдется.
  8. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 12:57
    -7
    Надо же так опозорить себя и свою семью, просто днище, хорошо хоть заложников не набрал.
  9. K._2
    K._2 Сегодня, 12:58
    -1
    Вот интересно, мобик или контрактник?
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 13:08
      +1
      В статье написано
      по поимке сбежавшего с оружием военнослужащего контрактной службы

      Применение оружие силовыми структурами в рамках закона поэтому и рассуждать на эту тему не стоит. Такие случае бывают и в мирное время, когда солдат с оружием самовольно покидает часть, а при попытке задержание применяет его после чего ликвидируется.
      1. Rusticolus
        Rusticolus Сегодня, 13:39
        0
        В статье написано
        Так у нас вроде все мобилизованные подписывают контракты. Без контрактов с МО там разве что какие нибудь полупартизаны добровольцы, Вагнеровцы, (у них там свое), да и все в общем. Думаю даже у кадыровцев есть контракт с МО. А вопрос был, кем он изначально был, до попадения в зону СВО?
  10. bubalik
    bubalik Сегодня, 12:58
    +2
    ,,вот вопрос. Человек, можно сказать не подготовленный, 5 дней находился с оружием и его не могли найти. В таком случае сколько будут искать подготовленных ,например диверсантов?
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 13:09
      +2
      А кто ж сразу сообщает то? сначала в расположении искали, потом на каждом уровне пытались замять, протянуть и вон он, уже в Воронеже
      1. Rusticolus
        Rusticolus Сегодня, 13:52
        0
        А кто ж сразу сообщает то?
        Так а диверсанты тем более не сообщат, никогда. При чем у них будут и деньги и возможно документы. И уж они точно не попруться в то место где их будут скорее всего искать чисто для того что бы предупредить что жив и просто поесть может быть первый раз за последние 5 дней.
    2. Gromit
      Gromit Сегодня, 13:19
      0
      Внимательно прочитайте фото ориентировки в статье. Инфа об оставлении части поступила только 17 числа (вчера).
      1. bubalik
        bubalik Сегодня, 13:37
        0
        Инфа об оставлении части поступила только 17 числа (вчера).
        ,,,это уже в МВД военные информацию передали,а 4 дня они что молчали? Это хорошо свои.
        Получается какая нибудь группа противника, можно сказать в прифронтовом городе, спокойно может ходить в форме и с оружием?
  11. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:59
    -1
    Недоумок. Стрелять то зачем? Может быть и отпустили бы с удо, если ре накосячил негде.
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 13:10
      +1
      Страх. Клинит наглухо. Люди разные, психика тоже. Вот у него так отработала, не повезло.
    2. Rusticolus
      Rusticolus Сегодня, 13:14
      -4
      Недоумок. Стрелять то зачем?
      А кто видел что он стрелял? Те ктр его ликвидировали? И если он недоумок, то кто тогда те, которые позволили ему спокойно, с оружием добраться в Воронеж, да еще и пошарохаться там пару дней? А был бы он нацистким диверсантом с чемоданом гексогена? Сколько бы домов в Воронеже могли схлопнуться?
      А так, ликвидировали, обозвали сумашедшим, и все у вас хорошо, шито-крыто.
  12. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 13:09
    +3
    Да , уж ! Видать с головой вообще проблема приключилась.
    С оружием бегал , шансов ни каких не было ..
  13. Игораш
    Игораш Сегодня, 13:29
    -6
    Спецназ..спецназ..так много вопросов к этому спецназу на не одно уголовное дело...Такая у них работа-своих убивать....при этом не всегда спасая окружающих...Все зависит от возникшей ситуации..ну а Следственный отдел все подотрет и сделает так как нужно... ,.на то он и Следственный отдел..Но в данной ситуации человек с армейским оружием и самовольно оставивший часть уже вне закона...и государства и человеческого...Ведь судя по его поступкам,он не шел мстить той же власти за какой то эпизод своей жизни...Ведь имели случаи и ранее,когда человек пытался отомстить своим обидчикам...что то же закономерно...Полной правды мы никогда не узнаем...
  14. 28-й регион
    28-й регион Сегодня, 13:35
    0
    Да кто ж будет своей жизнью рисковать для поимки дезертира? Это ни какое не диверсант, шпиён задержание которого необходимо для того чтобы раскрыть сеть. Это дурной дурень.
    Но за всеми этими спорами, почему он убежал, почему не стали брать живым по моему не увидели главного. Во фронтовой зоне бесконтрольно перемещается в/сл с оружием, не увидели то что это в/сл умудрился проехать пройти около 1000 км и ни кто его не задержал, не обратил внимание. Это одиночка ни как не поддержанный государством, не обученный. А те кому делают документы, отрабатывают легенду, да они похоже без всяких проблем проходят кордоны и уезжают в глубь России. Чего нам ждать? Взрывов, пожаров, терактов с многочисленными жертвами.
    1. Rusticolus
      Rusticolus Сегодня, 14:00
      +1
      А те кому делают документы, отрабатывают легенду, да они похоже без всяких проблем проходят кордоны и уезжают в глубь России. Чего нам ждать?
      А вы еще чего то ждете? После той же Донцовой. Спокойно приехали, взорвали и так же спокойно уехали. Ни кто даже не дернулся. И все шито-крыто, все у нас хорошо, все при деле штаны протирают. И ни одного виновного.
      И тут будет то же самое. Ни разбирателсть причин, ни выводов, ни последствий, ни виновных. Ликвидировали, опредилили в сумашедшие. И всех все устраивает.
  15. aleks700
    aleks700 Сегодня, 14:12
    0
    Ну . О чем думал? Жить хотел? Порадовал маму?
  16. Юн Клоб
    Юн Клоб Сегодня, 14:26
    0
    Такой крутой... Чего в СВО не стрелял?