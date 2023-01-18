В Липецкой области силовиками ликвидирован сбежавший из зоны спецоперации военнослужащий ВС России

В Липецкой области при задержании был ликвидирован сбежавший из зоны проведения специальной военной операции военнослужащий российской армии. Как сообщили в ТГ-канале правительства региона, силовики полностью контролируют ситуацию.
По имеющимся данным, 31-летний военнослужащий ВС России Дмитрий Перов самовольно покинул расположение воинской части в зоне СВО, при себе у него было автоматическое оружие и несколько гранат. Поиски дезертира были организованы сразу же, но ему удалось покинуть зону спецоперации и перебраться на территорию "континентальной" России, как на Донбассе называют остальную часть страны.
В рамках операции по поимке сбежавшего с оружием военнослужащего контрактной службы были перекрыты возможные районы его появления, в том числе в Воронеже, где живет его мать, а также в Липецкой области, где проживают родственники. Засекли Перова в Воронеже, он попал на камеры видеонаблюдения, когда садился на маршрутное такси.
Сообщается, что Перов какое-то время провел в городе, после чего попытался пробраться к родственникам в Липецкую область, с село Новоуглянка Усманского района, где и был замечен патрулем, но сумел скрыться. Второй раз его засекли сегодня утром. По одной из версий, он был замечен силовиками, когда пробирался к дому, попытался оказать сопротивление и был ликвидирован ответным огнем. По второй версии, он был обнаружен уже на территории домовладения, когда выходил из сарая. На команду бросить оружие и лечь на землю, открыл огонь по спецназовцам. Имеется еще и третья версия, по которой он убегал, отстреливаясь и был застрелен в районе сельских огородов. Оружие, а именно автомат Калашникова и несколько гранат, были обнаружены при нем.
Обнаружен и ликвидирован Дмитрий Перов, разыскиваемый за самовольное оставление военной части. Ситуация под контролем силовых структур. Угрозы для жителей нет. Ведутся следственные действия
- говорится в сообщении властей Липецкой области.
Причины оставления Перовым воинской части не называются, расследованием обстоятельств этого дела занимается военная прокуратура.