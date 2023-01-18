В МВД Украины рассматривают диверсию как одну из версий падения вертолёта ГСЧС в Броварах

Причины трагедии устанавливаются следователями. Была ли это диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности полетов, мы скоро узнаем

Утром 18 января в городе Бровары Киевской области потерпел крушение вертолёт Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. В результате падения машины и разлета обломков начался пожар, в том числе на территории рядом находящегося детского сада. Первая информация с места трагедии стала поступать от местных жителей в соцсетях, затем появились скупые сведения от городских и государственных властей.Уже подтверждено, что на борту находились высокопоставленные чиновники МВД Украины. В результате этого погибли министр внутренних дел Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин, сообщает глава Нацполиции Игорь Клименко. Также погиб госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. Причем в первых официальных заявлениях спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что экипаж совершал вылет в служебных целях для проведения некоей спасательной миссии. Какой именно и зачем для этого понадобилось присутствие руководства МВД на борту, спикер не сообщил.Советник погибшего министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, какие версии трагедии с вертолетом в Броварах рассматривает следствие.— написал он в своем телеграм-канале.При этом рядовые пользователи в украинских пабликах осторожно выдвигают версию, что вертолет мог быть сбит украинской системой ПВО по ошибке.По уточнённым данным, в результате крушения погибли 18 человек. Изначально официальные власти отрицали, что среди пострадавших есть дети. Девять человек были на борту вертолёта, все они, включая двух пилотов, погибли. Ранения получили 29 человек, включая 15 детей. Судя по тому, что количество погибших в каждом новом сообщении о трагедии растет, среди раненых есть тяжелые.Один из очевидцев рассказал корреспонденту украинского издания, что перед падением вертолет совершал странные маневры: сделал три круга, полетел в центр города, затем начал резко снижаться и после удара о землю загорелся. Воспитатель пострадавшего детского сада рассказала, что все произошло в 8 утра — в то время, когда происходил этап приема детей. Вначале она услышала сильный гул, затем последовала вспышка и взрыв.Спикер ВС Украины Юрий Игнат подтвердил, что потерпевший крушение вертолет был передан Киеву Францией. Это Super Puma, такие есть у всех украинских силовых структур — пограничников, МВД и Нацгвардии.На специальном брифинге замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что руководство МВД летело «в одну из горячих точек, где проходят боевые действия». Заместитель начальника полиции Киевской области Андрей Небытов добавил, что вертолет долгое время летел на низкой высоте. Местные жители пишут, что утром в городе был сильный туман.