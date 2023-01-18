Военное обозрение
Войти Регистрация

В МВД Украины рассматривают диверсию как одну из версий падения вертолёта ГСЧС в Броварах

39
В МВД Украины рассматривают диверсию как одну из версий падения вертолёта ГСЧС в Броварах

Утром 18 января в городе Бровары Киевской области потерпел крушение вертолёт Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. В результате падения машины и разлета обломков начался пожар, в том числе на территории рядом находящегося детского сада. Первая информация с места трагедии стала поступать от местных жителей в соцсетях, затем появились скупые сведения от городских и государственных властей.


Уже подтверждено, что на борту находились высокопоставленные чиновники МВД Украины. В результате этого погибли министр внутренних дел Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин, сообщает глава Нацполиции Игорь Клименко. Также погиб госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. Причем в первых официальных заявлениях спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что экипаж совершал вылет в служебных целях для проведения некоей спасательной миссии. Какой именно и зачем для этого понадобилось присутствие руководства МВД на борту, спикер не сообщил.

Советник погибшего министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, какие версии трагедии с вертолетом в Броварах рассматривает следствие.

Причины трагедии устанавливаются следователями. Была ли это диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности полетов, мы скоро узнаем

— написал он в своем телеграм-канале.

При этом рядовые пользователи в украинских пабликах осторожно выдвигают версию, что вертолет мог быть сбит украинской системой ПВО по ошибке.

По уточнённым данным, в результате крушения погибли 18 человек. Изначально официальные власти отрицали, что среди пострадавших есть дети. Девять человек были на борту вертолёта, все они, включая двух пилотов, погибли. Ранения получили 29 человек, включая 15 детей. Судя по тому, что количество погибших в каждом новом сообщении о трагедии растет, среди раненых есть тяжелые.

Один из очевидцев рассказал корреспонденту украинского издания, что перед падением вертолет совершал странные маневры: сделал три круга, полетел в центр города, затем начал резко снижаться и после удара о землю загорелся. Воспитатель пострадавшего детского сада рассказала, что все произошло в 8 утра — в то время, когда происходил этап приема детей. Вначале она услышала сильный гул, затем последовала вспышка и взрыв.

Спикер ВС Украины Юрий Игнат подтвердил, что потерпевший крушение вертолет был передан Киеву Францией. Это Super Puma, такие есть у всех украинских силовых структур — пограничников, МВД и Нацгвардии.

На специальном брифинге замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что руководство МВД летело «в одну из горячих точек, где проходят боевые действия». Заместитель начальника полиции Киевской области Андрей Небытов добавил, что вертолет долгое время летел на низкой высоте. Местные жители пишут, что утром в городе был сильный туман.
Автор:
Использованы фотографии:
Украинские соцсети
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
39 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 13:00
    +6
    Если и диверсия то не наша,скорее всего, а должна быть нашей и частью системы.
    1. Sevastiec
      Sevastiec Сегодня, 13:18
      0
      По идее, да. Не то чтобы нам мешали их министры, но это как бы намёк: работаешь на преступный режим-ты мишень. Слишком вольготно они там все себя чувствуют, из-за того, что Россия воюет, очень уж по "джентльменски".

      Отдельно замечу, что их министры, быстренько определили западные вертолёты под личное пользование, хотя они наверняка передавались как "помощь фронту".
      1. Комментарий был удален.
      2. Mitos
        Mitos Сегодня, 13:43
        0
        Как в анекдоте. Яка страна таки и терракты.
    2. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 13:27
      +7
      Цитата: ИванИванов
      Если и диверсия то не наша

      Министр МВД Монастырский-- ставленник Авакова, т. е. это не человек клоуна и с ним (с клоуном) у Монастырского были "тёрки". Так что все может быть.
    3. Себастьян Аристархович Перейра
      Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 13:53
      +1
      Не торопитесь ! Паспорт гражданина России,его красный диплом об окончании кремлевской школы диверсантов и сегодняшний отчет "Юстас"- "Центр" о проделанной работе найдут обязательно ,но позже !
      1. Borik
        Borik Сегодня, 14:23
        +1
        Надо наградить французов за поставку вертолета с заложенным сюрпризом который за раз обезглавил МВД Украины.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 13:01
    +7
    Вот кто бы сомневался... Конечно диверсия, там 3\4 в ТрО Киева диверсанты...)))
    1. Hagen
      Hagen Сегодня, 14:25
      0
      Цитата: svp67
      Вот кто бы сомневался... Конечно диверсия, там 3\4 в ТрО Киева диверсанты...)))

      Тогда надо признавать неспособность служб охраны первых лиц исполнять свои обязанности... Что не на много лучше laughing
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:05
    -1
    Абсолютли! Это сам наитемнейший на стерхе с медведем под мышкой пролетал, ну и сбил из тополя летак с харными хлопцами.))) Требую рассматривать эту версию как единственную и идеологически верную.)))))
  4. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:08
    +5
    Сейчас там начнётся переливание из пустого в порожнее. Местные пауки грызутся, ничего нового. Дети конечно невинны, жаль их.
  5. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:08
    0
    ну вот теперь все нормально, а то как-то не по себе было, в шумерии что-то бахнуло, а Россия не при чем
  6. Снегопад
    Снегопад Сегодня, 13:10
    +6
    Руководство МВД летело «в одну из горячих точек».

    Значит в сауну летели на проверку, смогут ли украинки дать отпор агрессору.
    1. TRex
      TRex Сегодня, 13:25
      -5
      Летели м некой "спасательной миссией"... У нас покойный министр МЧС тоже кого-то спасал по-пьяни... Спасал, спасал да и свалился в ущелье вместе со спасаемым...
      1. Hagen
        Hagen Сегодня, 14:31
        +2
        Цитата: TRex
        У нас покойный министр МЧС тоже кого-то спасал по-пьяни...

        Если не представите веские аргументы в защиту вами сказанного, то вы показываете себя в очень не хорошем свете.... Глумиться над покойниками, тем более над погибшими на службе спасателями, низко и мерзко.
  7. Optimist007
    Optimist007 Сегодня, 13:10
    +3
    И этим вурдалакам в руки хотят дать американский зенитно-ракетный комплекс Patriot, когда они технику то в польшу, то на жилой дом, сейчас на детский садик обрушили.
    1. Sevastiec
      Sevastiec Сегодня, 13:21
      0
      В ТГмах пишут, что ПВО не причём. Просто очень низко летел из-за густого тумана и что-то зацепил.
      1. 28-й регион
        28-й регион Сегодня, 13:43
        +3
        спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что экипаж совершал вылет в служебных целях для проведения некоей спасательной миссии. Какой именно и зачем для этого понадобилось присутствие руководства МВД на борту, спикер не сообщил.

        Что можно спасать министру МВД в центре города, да так срочно что лететь в туман? Честное слово теряюсь в догадках.
        То что ТГпишут что ПВО не причем, напомню что Люсю уволили за то что он сказал правду о славной украинской ПВО.
        1. isv000
          isv000 Сегодня, 15:02
          0
          Цитата: 28-й регион
          Что можно спасать министру МВД в центре города, да так срочно что лететь в туман? Честное слово теряюсь в догадках.

          Пробки, винтокрыл как средство доставки Тела... Тела доставлены... Деток жалко...
      2. Rusticolus
        Rusticolus Сегодня, 14:35
        0
        В ТГмах пишут, что ПВО не причём. Просто очень низко летел из-за густого тумана и что-то зацепил.
        А вам не кажется странным, что в условиях низкой видимости, в место того что бы уходить на высоту, где и видимость будет другой, да и сталкиваться несчем, он наоборот вышел на предельно малые высоты? Или это на украине остальись только такие пилоты, что элементарных вещей не знают? Тут или тема качиньского по Смоленском. "дескать, а давай во круг моего дома полетаем!!! О, точно и во круг моего то же!!! А ты давай рули холоп а то под трибунал пойдешь." Ну или мало ли... Перепились и началось..."Ты че меня не уважаешь? Да я те ща... Да я сам тебе щща!! О тля а кто пилоту башку прострелил?" laughing
  8. Cap
    Cap Сегодня, 13:17
    +2
    Если честно, я восхищаюсь "мужеством" тех людей, кто там садится в вертолет в районе Киева и собирается лететь в сторону зоны БД)))))....я б ни в жисть)))...детей, конечно жалко, а так, минус должностные лица в силовом блоке, это война....
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 13:25
      +2
      это не те "должностные лица, смерть которых можно занести в актив...и смерть даже одного ребёнка не стоит их "ликвидации"...что смерть,даже травма...

      лучше пришибить одну Фарион,чем 10 вот таких ниочёмных персонажей
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:19
    +2
    рядовые пользователи в украинских пабликах осторожно выдвигают версию, что вертолет мог быть сбит украинской системой ПВО по ошибке.
    Что нельзя исключать, но очевидно эта версия официально даже рассматриваться не будет. Диверсия? Ну если кто-то сам метил на этот пост. А самое простое это претензии к Франции за техническое состояние проданного (подаренного) вертолета.
    1. vch62388
      vch62388 Сегодня, 14:01
      0
      Вряд-ли техсостояние. Судя по площади пожара вертолет начал разрушаться еще в воздухе. Ну или он бонбы вез, но это вряд-ли. Либо на хорошей скорости зацепил что-то, либо это что-то снаружи прилетело. В ПЗРК теробороны не верю, потому что спутать вертолет с чем либо невозможно ни по звуку, ни по силуэту. Гостомель-2 тоже не бьётся, ну не с одной-же вертушки десант высаживаться будет.
      Склоняюсь к работе ПВО. А вот как объяснить наличие на одном борту и министра, и его первого зама я не знаю.
  10. Mitya2424
    Mitya2424 Сегодня, 13:22
    +4
    Вот же неудачники, даже разбиться спокойно не могут! Сколько боли детишкам принесли....Дай Бог им (маленьким) сил!!!
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:26
    0
    Мало данных: ждём. Что нибудь да выплавет.
    1. hhurik
      hhurik Сегодня, 13:29
      -2
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Мало данных: ждём. Что нибудь да выплавет.

      Выплывет hi

      Поймал мужик золотую рыбку, а она ему и говорит:
      - Загадывай любое желание, только отпусти.
      - Хочу чтобы по реке плыли гробы, а в гробах - украинские менты.
      - Бывают же и среди украинских ментов хорошие люди.
      - Ладно. Пусть хорошие плывут в хороших гробах,
      а плохие - в плохих.
  12. Николай310
    Николай310 Сегодня, 13:27
    0
    на момент падения в детский сад успело прибыть только 4 ребёнка...ни у слава Богу...
  13. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 13:28
    -3
    Российские спецслужбы, авиация, кто бы это ни был. Нанес хороший удар, Зеленский больше не выйдет из своего бункера
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 13:54
      0
      Диверсию по устранению провели бы над пустынной местностью, а вкс туда не добьют.
      1. Rusticolus
        Rusticolus Сегодня, 14:41
        +1
        Это только если кто нибудь из своих таким образом не решил сразу и министра и зама подсидеть.
  14. Single-n
    Single-n Сегодня, 13:29
    +3
    "Дружественный огонь" тоже никто не отменял. Тем более что по Киеву регулярно прилетает , а там еще и страшилки о скором наступлении регулярно рассказывают. Могли решить что гостомель-2 начался, а если еще и туман был.
    Короче бабка с огурцами промахнулась.:)
    П.С. малых жаль.
  15. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 13:32
    +2
    Super Puma, западная техника. Она требует иного уровня обслуживания. Это вам не Ми-8, на котором после года простоя под открытым небом главное птичьи гнёзда из под капотов выбросить и всё будет работать.
  16. Eula
    Eula Сегодня, 13:38
    0
    Типичный почерк западных служб и ВСУ иже с ними. Сделать самим ( решить свои проблемы) , а обвинить врагов.
  17. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 13:41
    0
    Дети:(((( жаль.... И живые телепузики теперь напуганы.... Мне всех малышей жалко
  18. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:47
    +1
    Вот и давай после этого скакуасам импортную технику..................
  19. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:49
    +2
    Процесс пошёл
    (М.С.Горбачев)

    Земля стекловатой.
  20. cpls22
    cpls22 Сегодня, 14:13
    0
    Похоже, что на Украине начали работу над принятием консенсусного решения. Остаётся узнать - к клану противников или сторонников переговоров принадлежали устранённые чиновники МВД.
  21. rotfuks
    rotfuks Сегодня, 14:39
    0
    Только что в новостях показывали воспитательницу детсада на который упал вертолет. Эта украинка сказала что они слышали в небе жужжание вертолета и потом взрыв и посыпались осколки. После чего они начали эвакуировать детей. То есть, она слышала взрыв после которого вертолет посыпался вниз. То есть взрыв сразу отменяет ошибку пилотирования и технические причины катастрофы. В случае диверсии взрыв был бы не громкий и взрыв бы никто не услышал. Остается взрыв от украинской ПВО ракеты. В этом районе уже отметились криворукие укроракетчики , так что видимо ничего не поменялось.
  22. isv000
    isv000 Сегодня, 14:56
    0
    При этом рядовые пользователи в украинских пабликах осторожно выдвигают версию, что вертолет мог быть сбит украинской системой ПВО по ошибке.

    Ну, за украинскую ПВО! drinks Не чокаясь... fool