Сбербанк сформировал команду и начинает работать на полуострове Крым

Руководство «Сбербанка» объявило о начале работы на Крымском полуострове. Там уже появляются его первые банкоматы.Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.«Сбербанк» разворачивает свою деятельность в Крыму по всем направлениям. В дальнейшем планируется его присутствие на всей территории полуострова. Будут устанавливаться банкоматы и открываться отделения. Для крымчан станет доступным весь комплекс услуг «Сбербанка».- говорится в заявлении пресс-службы организации.Напомним, что все годы нахождения Крыма и Севастополя в составе Российской Федерации (с марта 2014 года) руководство этого банка не решалось начать работу на Крымском полуострове. Основная причина - опасение санкций. Но когда под санкции российские банки попали и без работы в Крыму, стало бессмысленно не работать на полуострове. Ещё в 2022 году президент РФ призвал банкиров России открыть свои офисы в Крыму и Севастополе. И вот, наступил январь, 2023 года - решение Сбером принято.