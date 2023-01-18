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«Сбербанк» разворачивает свою деятельность в Крыму

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«Сбербанк» разворачивает свою деятельность в Крыму

Руководство «Сбербанка» объявило о начале работы на Крымском полуострове. Там уже появляются его первые банкоматы.


Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Сбербанк» разворачивает свою деятельность в Крыму по всем направлениям. В дальнейшем планируется его присутствие на всей территории полуострова. Будут устанавливаться банкоматы и открываться отделения. Для крымчан станет доступным весь комплекс услуг «Сбербанка».

Сбербанк сформировал команду и начинает работать на полуострове Крым

- говорится в заявлении пресс-службы организации.

Напомним, что все годы нахождения Крыма и Севастополя в составе Российской Федерации (с марта 2014 года) руководство этого банка не решалось начать работу на Крымском полуострове. Основная причина - опасение санкций. Но когда под санкции российские банки попали и без работы в Крыму, стало бессмысленно не работать на полуострове. Ещё в 2022 году президент РФ призвал банкиров России открыть свои офисы в Крыму и Севастополе. И вот, наступил январь, 2023 года - решение Сбером принято.
Автор:
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37 комментариев
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  1. Николай310
    Николай310 Сегодня, 12:58
    +20
    ещё бы Грефа отправили бы туда,куда он давным-давно заслужил...
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 13:06
      +12
      Цитата: Николай310
      ещё бы Грефа отправили бы туда

      лучше туда
      1. ААК
        ААК Сегодня, 13:33
        +1
        Лучше в другое место, учитывая, что Греф, по данным многих публикаций, возглавляет тор-10 российских геев в экономике и бизнесе...
      2. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 14:00
        +1
        А какие законы государства он нарушил, чтоб его туда отправлять? Я понимаю Ваши претензии к одному из главных буржуа страны, но вот строго говоря. Что он нарушил?
  2. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 13:02
    +11
    9 год возвращения Крыма, почти год СВО... «Сбербанк» разворачивает свою деятельность в Крыму
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 14:05
      +2
      Цитата: ИванИванов
      все годы нахождения Крыма и Севастополя в составе Российской Федерации (с марта 2014 года) руководство этого банка не решалось начать работу на Крымском полуострове

      Проснулись... Доброе утро, Сбербанк!

      Они там, в Сбербанке, девять лет газет не читали и телевизор не смотрели? Не знали, "чей Крым"?
      У нас тут за девять лет ТАКОГО много чего случилось! Вот Сбербанк удивится-то теперь...
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:02
    +3
    Ой, а шо цэ таки поменялось в королевстве сберовском? Они же всегда были ярыми сторонниками санкций против РФ.
  4. Optimist007
    Optimist007 Сегодня, 13:03
    +8
    как-то быстро получается у сбера, нужно было ещё десять лет подождать. сейчас наверное и операторы связи потянутся один за другим!
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 14:08
      +1
      Цитата: Optimist007
      как-то быстро получается у сбера, нужно было ещё десять лет подождать. сейчас наверное и операторы связи потянутся один за другим!

      Ещё через десять лет они обнаружат ВДРУГ, что мы на Украине со всем миром воюем.
  5. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:03
    +6
    «Сбербанк» разворачивает свою деятельность в Крыму
    и 10 лет не прошло
    когда мобильные операторы соблаговолят?
    1. Хронос
      Хронос Сегодня, 13:15
      +5
      Цитата: Василенко Владимир
      «Сбербанк» разворачивает свою деятельность в Крыму
      и 10 лет не прошло
      когда мобильные операторы соблаговолят?

      То, что Сбербанк, чтобы не попасть под санкции, не имел отделений и банкоматов в Крыму, не значит, что он его не признавал российским. Карточки Сбера в Крыму работали, онлайн услуги для крымчан тоже. А сейчас Греф понял, что санкции надолго и рисков больше нет. Можно окучивать крымский рынок. Вот только банки, кто в Крыму уже работает, вряд ли сильно рады.
      А операторы пока не под санкциями, но сильно зависят от импорта. Нужно адекватно оценивать реальность. И не морозить уши назло маме.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 13:55
        +1
        я понял именно поэтому греф профукал активы в незалежной и в европе
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 13:04
    +4
    Не прошло и десяти лет...Оперативно...)))
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 14:10
      0
      Цитата: svp67
      Не прошло и десяти лет...Оперативно...)))

      Сбербанку есть с кого брать пример
      Католическая церковь официально признала, что Земля вращается вокруг Солнца, только в 1822-м году.
  7. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:06
    +5
    Сбербанк, признал таки Крым российским,правда через 9 лет..Но видимо уже нечего терять того, что опасались потерять ранее.. smile
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 13:09
      0
      так все что можно греф прокукарекал
  8. Provincial_71
    Provincial_71 Сегодня, 13:08
    +7
    Греф между позором и санкциями выбрал позор, но получил и позор, и санкции...
  9. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:10
    -1
    Ничего.
    Не зря говорят, что русские долго запрягают, но зато потом быстро ездят.
    1. TRex
      TRex Сегодня, 13:21
      0
      Сбер очнулся после стольких лет поисков и метаний... Сейчас начнут окучивать рынок в Крыму - жаль и РНКБ, и Генбанк... хотя все они "одного поля ягодки".
  10. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 13:10
    +2
    Часть нашей денежной элиты осознало что мир изменился и по старому не будет, это уже хорошо. Волк проголодался, есть больше некого, кроме нас. Снизу нам малоинформированным плохо видно, можем только хотеть и фантазировать. Тенденция однако, первый пошел.
  11. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:12
    +2
    И чего тянули банкиры столько лет... ну тупые... нормальным людям и так было понятно что санкции наложат на Сбер в любом случае.
  12. Алт22
    Алт22 Сегодня, 13:12
    +1
    Не прошло и десяти лет - оперативненько, ничего не скажешь.
  13. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:13
    +1
    «Сбербанк» разворачивает свою деятельность в Крыму
    Ну наконец-то, не прошло и 8 лет. Ситуация была действительно мягко говоря странная - Крым наш, а "Сбер" боясь санкций не работал на этой территории.
  14. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 13:16
    +2
    То что "Сбербанк" пришел в Крым - хорошо. Это говорит о том, что до наших рулей медленно, но доходит - с западом договориться не получится.
  15. VicktorVR
    VicktorVR Сегодня, 13:20
    +2
    Крым стал(снова) российским в 2014.
    Сбербанк стал российским в 2023?
  16. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 13:23
    +1
    Вот и хорошо. Только надо было возглавить Сбер умным и дальновидным руководителем, который смог бы предвидеть санкции, а не ожидать милость от pindosов. Который смог бы решиться с первых дней воссоединения Крыма на каждом углу банкоматы сберовские разместить. Вместо этого нынешний руководитель Сбера Даню Милохина продвигал. Что само по себе- идеологическая диверсия
  17. faterdom
    faterdom Сегодня, 13:24
    +2
    Хороший признак, Греф однозначный "примиренец", и значит что-то для себя, понял.
  18. spirit
    spirit Сегодня, 13:29
    0
    Греф как "истинный патриот" нынешней системы власти естественно все бабки выводил во вражеские страны НАТО)Но тут "случайно" его пристрастия раскрыли,и видимо денюшки и недвига в офшорах усе...
    Вот и решил наконец Греф прийти в Крым. Не Баден-Беаден конечно но....Но справедливость в итоге настигнет и этого "патриота"
  19. Лара Крофт
    Лара Крофт Сегодня, 13:40
    -1
    И вот, наступил январь, 2023 года - решение Сбером принято.

    Мне было бы западло работать в Крыму в Сбере....
  20. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:40
    0
    Ещё в 2022 году президент РФ призвал банкиров России открыть свои офисы в Крыму и Севастополе. И вот, наступил январь, 2023 года - решение Сбером принято.

    Просто замечательная оперативность.
  21. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:41
    0
    А говорят эстонцы самые медлительные, Сбербанк достойный конкурент.
  22. Анадыреанец
    Анадыреанец Сегодня, 13:42
    0
    Лучше поздно чем никогда. Долго же запрягали.
  23. andray
    andray Сегодня, 13:48
    0
    руководство сбера в шрафбат без права назад
  24. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 13:54
    0
    Доходит как до жирафа то, что Крым Российская территория и отката уже не будет!!!!
  25. Пивасик
    Пивасик Сегодня, 14:11
    0
    Это "зелёная ракета" для остальных "неопределившихся"
  26. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 14:14
    +3
    Аплодирую стоя!
    Запад ценой неимоверных усилий всё-таки заставил Сбербанк придти в Крым!
    wassat
  27. Vertigo
    Vertigo Сегодня, 14:44
    0
    Яйки видимо кой-кому прищемили, вот он и решил в Крым свои офисы отправить!