Британская разведка подтвердила переход Соледара под контроль российской армии

Контроль над Соледаром в Донецкой области перешел российской стороне. ВСУ, вероятно, вышли из города и продолжают держать оборону в окрестностях Бахмута. (...) с начала января 2023 года юг и восток Бахмута продолжают подвергаться интенсивным артиллерийским обстрелам. Украинские силы почти наверняка продолжают обороняться от российских сил на окраинах города

Ситуация такая же, как и вчера. Наши подразделения находятся там и постоянно поражают огнем противника

Пока в Киеве продолжают утверждать, что украинские военные по-прежнему находятся в Соледаре, удерживая город, на Западе признали, что данный узел обороны ВСУ потерян. С таким утверждением выступила британская разведка.Британцы опубликовали новую сводку по ситуации на Украине указав, что Соледар перешел под контроль российской армии. Утверждается, что подразделения ВСУ покинули город и укрепили оборону Бахмута, закрепившись в нем. Выводы сделаны на основе свежих космических снимков боев на юге и востоке города.- заявили в британской разведке.Между тем в командовании Восточной группировки ВСУ продолжают утверждать, что украинские военные по-прежнему находятся в Соледаре и сдерживают штурмовые группы ЧВК "Вагнер". Заявление из серии "я сам не верю в то, что говорю", сделал официальный представитель группировки Сергей Череватый. Рассчитано оно, в первую очередь, на западного обывателя, до сих пор верящего, что все, о чем говорят в Киеве - правда.- заявил он.Впрочем, "музыканты" внимания на заявления различных представителей Генштаба ВСУ не обращают, продолжая вести наступление и перемалывать подразделения украинской армии. Брать города - это не языком молоть.