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Британская разведка подтвердила переход Соледара под контроль российской армии

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Британская разведка подтвердила переход Соледара под контроль российской армии

Пока в Киеве продолжают утверждать, что украинские военные по-прежнему находятся в Соледаре, удерживая город, на Западе признали, что данный узел обороны ВСУ потерян. С таким утверждением выступила британская разведка.


Британцы опубликовали новую сводку по ситуации на Украине указав, что Соледар перешел под контроль российской армии. Утверждается, что подразделения ВСУ покинули город и укрепили оборону Бахмута, закрепившись в нем. Выводы сделаны на основе свежих космических снимков боев на юге и востоке города.

Контроль над Соледаром в Донецкой области перешел российской стороне. ВСУ, вероятно, вышли из города и продолжают держать оборону в окрестностях Бахмута. (...) с начала января 2023 года юг и восток Бахмута продолжают подвергаться интенсивным артиллерийским обстрелам. Украинские силы почти наверняка продолжают обороняться от российских сил на окраинах города

- заявили в британской разведке.

Между тем в командовании Восточной группировки ВСУ продолжают утверждать, что украинские военные по-прежнему находятся в Соледаре и сдерживают штурмовые группы ЧВК "Вагнер". Заявление из серии "я сам не верю в то, что говорю", сделал официальный представитель группировки Сергей Череватый. Рассчитано оно, в первую очередь, на западного обывателя, до сих пор верящего, что все, о чем говорят в Киеве - правда.

Ситуация такая же, как и вчера. Наши подразделения находятся там и постоянно поражают огнем противника

- заявил он.

Впрочем, "музыканты" внимания на заявления различных представителей Генштаба ВСУ не обращают, продолжая вести наступление и перемалывать подразделения украинской армии. Брать города - это не языком молоть.
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12 комментариев
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  1. Flashpoint
    Flashpoint Сегодня, 13:20
    +6
    Ждём эстонскую? К Новому году озвучат.... 2025-му. laughing
    Впрочем, "музыканты" внимания на заявления различных представителей Генштаба ВСУ не обращают, продолжая вести наступление и перемалывать подразделения украинской армии. Брать города - это не языком молоть.

    И это правильно, особенно надоедают военкоры преждевременными сообщениями.
    1. sanja.grw
      sanja.grw Сегодня, 13:26
      +5
      Прямо с языка сняли, только хотел написать прошла 3-я неделя как Соледар перешел под контроль ВС РФ, все ждут подтверждение от эстонской разведки
      1. Правдодел
        Правдодел Сегодня, 13:44
        +3
        все ждут подтверждение от эстонской разведки

        Ну, что в так упрощаете.?... Подтверждения от трибалтов мало, должно поступить подтверждение с Марса или, лучше, с Юпитера. Тогда точно Солидар будет наш...
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:16
        0
        Цитата: sanja.grw
        все ждут подтверждение от эстонской разведки

        И ещё более расплывчатых чем от наглоразведки:
        ... вероятно, ... почти наверняка...
    2. frruc
      frruc Сегодня, 13:37
      +2
      С. Череватый: -Ситуация такая же, как и вчера. Наши подразделения находятся там .....

      Да видел видео, подразделения валяются на улицах и в домах. Кто 200-х вывозить будет или останутся как бы без вести пропавшие.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:23
    +3
    А чё индусу в облом позвонить зеле и сказать, что все, стухни за Соледар, уже не смешно, моя разведка врать не будет.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:39
      0
      Это не комильфо.Надо своего подопечного чем то мотивировать.Стухнет он только от наших усилий
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 13:49
      +1
      Цитата: Uprun
      А чё индусу в облом позвонить зеле и сказать, что все, стухни за Соледар, уже не смешно, моя разведка врать не будет.

      Боится. Вдруг вместе со всей его разведкой на "Миротворец" запишут? А то и санкции введут...
  3. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 13:32
    +3
    Между тем в командовании Восточной группировки ВСУ продолжают утверждать, что украинские военные по-прежнему находятся в Соледаре и сдерживают штурмовые группы ЧВК "Вагнер".

    И ведь правда находятся,в виде трупов,ведь правда сдерживают,пока вагнеровцы их хоронят вместо наступления.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:44
    0
    Британская разведка подтвердила переход Соледара под контроль российской армии
    . Наконец то, а то заждались все, прям все.
  5. Фразах
    Фразах Сегодня, 13:46
    +1
    Генштаб ВСУ такое же иллюзорное явление, как президент и государственное управление. Есть стадо обезьян с гранатой, которое по велению британской и прочих хозяйских разведок кидают на амбразуру. Что при этом вопят обезьяны никого ровным счетом не интересует.
  6. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 13:51
    +1
    Какого хрена там делает британская разведка? Сидели бы на своём острове и дальше сочиняли бы небылицы про "новичок", да и Скрипалей бы показали!!!