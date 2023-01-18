Euroactiv: почти половина европейцев согласна с территориальными потерями Украины ради окончания конфликта

Согласно результатам социологического исследования, проведенного Euroskopia в девяти странах Европы, 48% респондентов выразили согласие с территориальными потерями Украины ради скорого завершения вооруженного конфликта. В частности, более 60% жителей Германии и Австрии выступили за скорейшее прекращение украинского конфликта.Как сообщает общеевропейский портал Euroactiv, около половины европейцев согласились с потерей Украиной части своих территорий ради скорейшего прекращения вооруженного конфликта. Против такого результата ради возобновления мира высказались всего 32% жителей стран Евросоюза.Социологическое исследование проводилось на территории девяти стран ЕС. Как показали результаты, наибольшей поддержкой идея о скорейшем окончании боевых действий на Украине пользуется среди жителей Австрии, где за это выступили 64% опрошенных. Также воцарения мира на Украине хотят 60% жителей Германии, 54% граждан Греции, половина жителей Италии и Испании, а также 41% португальских граждан. В Нидерландах и Польше за прекращение вооруженного конфликта выступило наименьшее количество респондентов - 27% и 28% соответственно.Несмотря на стремление к миру, в Европе наблюдается единодушие в вопросах продолжения поставок вооружений Киеву, в пользу которого высказались 56% всех опрошенных европейцев и 61% жителей Испании. Среди испанских граждан за продолжение военной поддержки Украине выступают более 60% сторонников политических партий правого толка, избиратели левых партий, в большинстве своем, отвергают идею военной помощи Киеву.