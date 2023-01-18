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Euroactiv: почти половина европейцев согласна с территориальными потерями Украины ради окончания конфликта

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Euroactiv: почти половина европейцев согласна с территориальными потерями Украины ради окончания конфликта

Согласно результатам социологического исследования, проведенного Euroskopia в девяти странах Европы, 48% респондентов выразили согласие с территориальными потерями Украины ради скорого завершения вооруженного конфликта. В частности, более 60% жителей Германии и Австрии выступили за скорейшее прекращение украинского конфликта.


Как сообщает общеевропейский портал Euroactiv, около половины европейцев согласились с потерей Украиной части своих территорий ради скорейшего прекращения вооруженного конфликта. Против такого результата ради возобновления мира высказались всего 32% жителей стран Евросоюза.

Социологическое исследование проводилось на территории девяти стран ЕС. Как показали результаты, наибольшей поддержкой идея о скорейшем окончании боевых действий на Украине пользуется среди жителей Австрии, где за это выступили 64% опрошенных. Также воцарения мира на Украине хотят 60% жителей Германии, 54% граждан Греции, половина жителей Италии и Испании, а также 41% португальских граждан. В Нидерландах и Польше за прекращение вооруженного конфликта выступило наименьшее количество респондентов - 27% и 28% соответственно.

Несмотря на стремление к миру, в Европе наблюдается единодушие в вопросах продолжения поставок вооружений Киеву, в пользу которого высказались 56% всех опрошенных европейцев и 61% жителей Испании. Среди испанских граждан за продолжение военной поддержки Украине выступают более 60% сторонников политических партий правого толка, избиратели левых партий, в большинстве своем, отвергают идею военной помощи Киеву.
Автор:
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28 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:42
    +1
    Я думаю,что подавляющему большинству европейцев глубоко по фигу,что будет с бандеровцами.Смотрят они только в свой карман.Поддержка только от русофобской верхушки в политике
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 13:48
      +2
      Согласен им глубоко пофиг на соседей. Правда если и остановится им от этого уже лучше жить не станет их хозяин уже поднагнул и еще нагнет. Они конечно за остановку конфликта, если он продолжится то совсем все вложения в 404 потеряют, вот оружие и продолжают поставлять. А как же высказывания, что вопрос 404 решиться только на поле боя...
      1. topol717
        topol717 Сегодня, 13:56
        +2
        Цитата: Mitos
        А как же высказывания, что вопрос 404 решиться только на поле боя...

        Вы народ с правительственной верхушкой не путайте.
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 14:01
          0
          Несмотря на стремление к миру, в Европе наблюдается единодушие в вопросах продолжения поставок вооружений Киеву, в пользу которого высказались 56% всех опрошенных европейцев и 61% жителей Испании.

          Социологическая пратика показывает, что при достижении правительством поддержки в 65% от населения об участии в военных действий на стороне якобы "жертвы агрессии" (например Украины со стороны России), правительство этих стран будет принимать радикальные решения - и эта страна объявляет другой стране горячую войну.

          65% поддержки правительства для объявления войны другой стране - это весьма критический показатель для вступления страны в открытую войну.
    2. стар
      стар Сегодня, 13:52
      +1
      Я думаю,что подавляющему большинству европейцев глубоко по фигу,что будет с бандеровцами.Смотрят они только в свой карман.

      К сожалению бандеровцев поддерживают Штаты, которых содержимое чужих карманов всегда волновало больше, чем содержимое своих.
    3. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 14:00
      +1
      Смотрят они только в свой карман.
      Их заранее предупредили, когда конфликт закончится как раньше жить они все равно не смогут.
    4. Комментарий был удален.
  2. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 13:44
    +3
    А кто вообще этих европейцев,хоть о чем нибудь спрашивает.
    На их мнения,даже собственные правительства кладут с привеликим прибором.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 14:29
      +1
      Цитата: sanik2020
      На их мнения,даже собственные правительства кладут с привеликим прибором.

      Потому, что на эти европейские правительства США кладет с прибором.
  3. владимир 290
    владимир 290 Сегодня, 13:46
    +3
    Даже как то бандеровцев жалко стало, какое отношение ихние друзья гейропейцы имеют к территории украины, чтоб соглашаться или нет с территориальными потерями. А так конечно, пусть теряют всю территорию только полностью.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 14:27
      +1
      Цитата: владимир 290
      Даже как то бандеровцев жалко стало

      У бандеровца можно пожалеть только веревку и перекладину на которой он болтается.
  4. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 13:47
    +2
    Опросы, мнение, статистика... В какой стране спрашивают мнение простых людей?!? Буржуи в любой стране буржуи они спрашивают только себя как побольше нахапать и все, война отличный бизнес и пока он приносит деньги мнение буржуев имеет только значение
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 14:26
      0
      Цитата: 1razvgod
      Опросы, мнение, статистика... В какой стране спрашивают мнение простых людей?!?

      Все просто, группа социологов предлагает свои платные услуги.
  5. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 13:48
    +4
    Не потеря территорий, а именно возвращение территорий России!!!! Порушили памятники Ленина и Сталина, а именно они и создали эту Украинскую ССР на основе территорий России, а Хрущёв ещё и Крым им подарил.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 14:24
      +1
      Цитата: Армен Сологян
      Не потеря территорий, а именно возвращение территорий России!!!! Порушили памятники Ленина и Сталина, а именно они и создали эту Украинскую ССР на основе территорий России, а Хрущёв ещё и Крым им подарил.

      Одним словом, время собирать камни!
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:49
    +1
    Euroactiv: почти половина европейцев согласна с территориальными потерями Украины ради окончания конфликта
    . Правда шо ли??? Вот только их же верхним, на это пофиг, пока или совсем, кто их разберёт...
    Их дела... впрочем, там есть главный голос, который все голоса перешибет одним махом.
  7. Жопир Туманов
    Жопир Туманов Сегодня, 13:49
    +2
    В Нидерландах и Польше за прекращение вооруженного конфликта выступило наименьшее количество респондентов - 27% и 28% соответственно.


    Поленья понятно, но голландцы то почему неймутся?

    Как показали результаты, наибольшей поддержкой идея о скорейшем окончании боевых действий на Украине пользуется среди жителей Австрии, где за это выступили 64% опрошенных.


    Примечательно, что Австрия до сих не вступила и не думает вступать в северо атлантическое ОПГ
  8. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:50
    +1
    Несмотря на стремление к миру, в Европе наблюдается единодушие в вопросах продолжения поставок вооружений Киеву
    ...Т.е. за мир на условиях Украины? smile
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 14:20
      +1
      Цитата: kor1vet1974
      Несмотря на стремление к миру, в Европе наблюдается единодушие в вопросах продолжения поставок вооружений Киеву
      ...Т.е. за мир на условиях Украины? smile

      На условиях англосаксов.
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:52
    +1
    61% жителей Испании.

    Интересно, а сколько % жителей Испании вообще знают, где находится Украина?
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:00
    0
    Единственный вывод из опроса в ЕС(статью прочитал в оригинале)надо добиваться своих целей на Украине полностью.Чтобы больше не было ни каких опросов в ЕС с вопросом:Правильно поступают страны ЕС ,что лезут своим хренячим рылом со своими пожеланиями ,о окончании войны на Украине?Не заткнутся,они следующие.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 14:19
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Не заткнутся,они следующие.

      Не заткнутся no А, что бы ЕС воевала с Россией, это вообще мечта англосаксов.
  11. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 14:07
    +1
    Toже согласен что война закончиться когда Украинa откажется от териториальных претензий к ДНР и ЛНР, отправит всех вoeнных преступников в Донецк на суд
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:10
      0
      И европейцев ,которые помогали убивать русских,ради своих нацистских идеалов и лгбтшных ценностей.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 14:16
      +1
      Цитата: FPEDDI_KPYGEP
      Toже согласен что война закончиться когда Украинa откажется от териториальных претензий к ДНР и ЛНР, отправит всех вoeнных преступников в Донецк на суд

      Украина не суверенна, что бы самой от чего-то оказываться. Она подписала контракт на войну с Россией. А, это равно смерти политической Украины.
  12. Daishi
    Daishi Сегодня, 14:08
    0
    У меня вопрос другой, а почему такие опросы вообще проводят?
    Это наше дело с украинцами. Пускай свой рот не открывают.
    А вот наказать за поставки вооружений надо.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 14:17
      +2
      Цитата: Daishi
      У меня вопрос другой, а почему такие опросы вообще проводят?
      Это наше дело с украинцами. Пускай свой рот не открывают.
      А вот наказать за поставки вооружений надо.

      Это они не для нас проводят, а для своей политической аудитории.
    2. storm3r
      storm3r Сегодня, 14:24
      -1
      Поставка оружия это дело американцев с украинцами, начните их наказывать. lol
  13. Теренин
    Теренин Сегодня, 14:13
    +1
    Австрии, где за это выступили 64% опрошенных. Также воцарения мира на Украине хотят 60% жителей Германии, 54% граждан Греции, половина жителей Италии и Испании, а также 41% португальских граждан.

    Опросы, это все хорошо.... winked Только стоит иметь ввиду, что очень небольшой процент западенских бандеровцев, при агрессивном и скоординированном действиях подмял под себя всю Украину (за искл. ЛДНР).
    Вот вам и проценты.