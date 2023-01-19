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Официальный Тегеран: После признаний британского принца о характере его службы в Афганистане Лондон не имеет права устраивать проповеди о морали

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Официальный Тегеран: После признаний британского принца о характере его службы в Афганистане Лондон не имеет права устраивать проповеди о морали

Принц Гарри втянут в скандал из-за казни британо-иранского (по подданству и происхождению) гражданина. Кроме этого, по мнению лидеров многих стран, признание Гарри в убийстве 25 человек в Афганистане означает, что Великобритания не должна «проповедовать» о правах человека.


Являясь одной из самых активных стран, критикующих Великобританию по поводу убийства британо-иранского гражданина, обвиненного в шпионаже, Иран заявил, что:

Такая страна, не имеет права устраивать проповеди о поведенческой морали.

Официальный аккаунт министерства иностранных дел Ирана в соцсети обвинил принца Гарри в том, что он не проявляет раскаяния по поводу убийства множества людей, и обвинил Великобританию в допущении этого военного преступления. Однако, Тегеран — не единственный на Ближнем Востоке, который раскритиковал Гарри за участие в убийствах.

О заявлениях Гарри, в которых не было ни капли раскаяния, высказываются в странах Ближнего Востока, да и в самой Европе.

Британцы всегда считали себя неким особенным народом благородных кровей с богатой историей и традициями. В настоящий момент, как и все остальные послушные проамериканские страны, англичане часто позволяют себе высказывания по поводу того, что в других государствах делается «неправильно», и «как надо жить». Особенно глупа подобная критика в отношении уклада жизни мусульманских государств.

Так что же получается: королева, цилиндры, сэры, этикет – это только на территории Великобритании. В других же странах можно безнаказанно убивать? Думаю, для многих читателей не секрет, в кого превращаются эти «сэры» на отдыхе в других странах. Поведение британцев, находящихся под эффектом горячительных напитков, иногда даже «диким» и «варварским» если назвать, то получится мягко. И прошедший ЧМ-2022 не стал исключением. Убийства же «туземцев» - и вовсе давняя британская традиция, которая, как показывают откровения принца, никуда не исчезла по сей день. Причём в самой Британии, не разбираясь, кого именно убивал их принц, есть миллионы тех, кто записал его действия в «проявление героизма».
Автор:
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13 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 08:50
    +5
    Традиции блин его за ногу. Эти пижоны во время цивилизации держатся за устои и традиции. Животный инстинкт убивать преобладает в них и о какой демократии или цивилизации может идти речь?! Дикари одним словом , только завуалированные.
  2. Sniper
    Sniper Сегодня, 08:50
    +7
    ну так и мораль у него англосаксонская.. точнее полное отсутствие оного.
    1. не тот
      не тот Сегодня, 09:27
      +2
      точнее полное отсутствие
      Точно,не им об этом и рассуждать..
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 08:53
    +8
    Официальный Тегеран: После признаний британского принца о характере его службы в Афганистане Лондон не имеет права устраивать проповеди о морали
    Можно подумать, что до этого англичане в колониях вели себя паиньками...
    1. AAC
      AAC Сегодня, 09:32
      +2
      Англичане знали толк в казнях. Это сейчас наша жизнь не стоит и ломаного гроша, а раньше смерть вовсе идеализировалась религией и была почетна. И войны охотно (если так можно выразится) шли на смерть в бою. Буддистам вообще по религии можно перерождаться хоть сто раз. Мусульманин погибший в бою попадает в рай. Но в каждой религии есть нюансы. Если мусульманина повесить, а не заколоть/застрелить/повесить, то он ни фига в рай не попадет. А сипаям нужно для перерождения, что бы их тело сожгли на костре. Пушка же разрывала на куски и сжигать было нечего, следовательно все - кирдык. Вот так используя религии в целях устрашения англичане поработили полмира.
      1. Matsur
        Matsur Сегодня, 10:12
        +2
        Цитата: AAC
        Англичане знали толк в казнях. Это сейчас наша жизнь не стоит и ломаного гроша, а раньше смерть вовсе идеализировалась религией и была почетна. И войны охотно (если так можно выразится) шли на смерть в бою. Буддистам вообще по религии можно перерождаться хоть сто раз. Мусульманин погибший в бою попадает в рай. Но в каждой религии есть нюансы. Если мусульманина повесить, а не заколоть/застрелить/повесить, то он ни фига в рай не попадет. А сипаям нужно для перерождения, что бы их тело сожгли на костре. Пушка же разрывала на куски и сжигать было нечего, следовательно все - кирдык. Вот так используя религии в целях устрашения англичане поработили полмира.

        Фильм про агента 007 это разве не про казнь? У человека "лицензия на убийство"! В любой части мира. Любого на кого покажут пальцем. Вот про что этот фильм, а не про любовь, пушки и крутые тачки.
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 10:14
      +1
      Цитата: svp67
      Можно подумать, что до этого англичане в колониях вели себя паиньками...

      А почему бы ряду азиатских и африканских стран не признать Корону террористической организацией или обвинить в геноциде местного населения? )
  4. Kopvin
    Kopvin Сегодня, 08:55
    +5
    нужно к ним относиться точно так же как они относятся к другим и опускать при каждом удобном случае
  5. fiv
    fiv Сегодня, 09:07
    +2
    Средств вести с серами дела только два - либо один раз по сусалам, либо много раз по сусалам.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:12
    +2
    Такая страна, не имеет права устраивать проповеди о поведенческой морали.
    А морали при достижении своих целей у Британии ни когда не существовало. Обман, цинизм, право сильного - вот своеобразная мораль Британии.
  7. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 09:14
    +2
    Читая Киплинга, мы думали, что мы тоже бледнолицые. Оказалось, что мы аборигены.
  8. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 09:39
    0
    А, на самом то деле все считают ,что могут убивать безнаказанно других.

    Не будем об Украине, но...
    Недавно африканцы ,арабы, корейцы резали друг-друга только так, китайцы- вьетнамцев, про амеров все и так в курсе, а вот СССР покрошил в Афганистане от милиона до двух афганцев, включая прямое убийство "партнера" Амина, да и с последним шахом тоже помогли покончить...
    В стычках поменьше - Чечня, карабах, Казахстаны, ливийцы и сирийцы всякие - тоже самое. (Жириновский спокойно ездил к другу Дудаеву и называл нехорошо русских , что никак не повлияло на карьеру, ну а убийца и пособник Эндоган - партнер, все знают)

    Ответственность за смерти и убийства? не, никто никогда не слышал...
    1. Matsur
      Matsur Сегодня, 10:27
      0
      Цитата: Макс1995
      А, на самом то деле все считают ,что могут убивать безнаказанно других.

      Не будем об Украине, но...
      Недавно африканцы ,арабы, корейцы резали друг-друга только так, китайцы- вьетнамцев, про амеров все и так в курсе, а вот СССР покрошил в Афганистане от милиона до двух афганцев, включая прямое убийство "партнера" Амина, да и с последним шахом тоже помогли покончить...
      В стычках поменьше - Чечня, карабах, Казахстаны, ливийцы и сирийцы всякие - тоже самое. (Жириновский спокойно ездил к другу Дудаеву и называл нехорошо русских , что никак не повлияло на карьеру, ну а убийца и пособник Эндоган - партнер, все знают)

      Ответственность за смерти и убийства? не, никто никогда не слышал...

      "это другое!" smile