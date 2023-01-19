Официальный Тегеран: После признаний британского принца о характере его службы в Афганистане Лондон не имеет права устраивать проповеди о морали

Принц Гарри втянут в скандал из-за казни британо-иранского (по подданству и происхождению) гражданина. Кроме этого, по мнению лидеров многих стран, признание Гарри в убийстве 25 человек в Афганистане означает, что Великобритания не должна «проповедовать» о правах человека.
Являясь одной из самых активных стран, критикующих Великобританию по поводу убийства британо-иранского гражданина, обвиненного в шпионаже, Иран заявил, что:
Такая страна, не имеет права устраивать проповеди о поведенческой морали.
Официальный аккаунт министерства иностранных дел Ирана в соцсети обвинил принца Гарри в том, что он не проявляет раскаяния по поводу убийства множества людей, и обвинил Великобританию в допущении этого военного преступления. Однако, Тегеран — не единственный на Ближнем Востоке, который раскритиковал Гарри за участие в убийствах.
О заявлениях Гарри, в которых не было ни капли раскаяния, высказываются в странах Ближнего Востока, да и в самой Европе.
Британцы всегда считали себя неким особенным народом благородных кровей с богатой историей и традициями. В настоящий момент, как и все остальные послушные проамериканские страны, англичане часто позволяют себе высказывания по поводу того, что в других государствах делается «неправильно», и «как надо жить». Особенно глупа подобная критика в отношении уклада жизни мусульманских государств.
Так что же получается: королева, цилиндры, сэры, этикет – это только на территории Великобритании. В других же странах можно безнаказанно убивать? Думаю, для многих читателей не секрет, в кого превращаются эти «сэры» на отдыхе в других странах. Поведение британцев, находящихся под эффектом горячительных напитков, иногда даже «диким» и «варварским» если назвать, то получится мягко. И прошедший ЧМ-2022 не стал исключением. Убийства же «туземцев» - и вовсе давняя британская традиция, которая, как показывают откровения принца, никуда не исчезла по сей день. Причём в самой Британии, не разбираясь, кого именно убивал их принц, есть миллионы тех, кто записал его действия в «проявление героизма».