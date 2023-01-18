В Мордовии задержан 18-летний россиянин, поджигавший железнодорожные перегоны

Российские правоохранители задержали очередного гражданина РФ по пока еще не выясненным причинам, пытавшегося совершать диверсии и теракты на территории своей страны.
Как сообщает ТГ-канал ОЧК-ОГПУ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в понедельник, 16 января, было возбуждено уголовное дело против задержанного 18-летнего жителя Ардатовского района Мордовии.
Некого Артема Б. обвиняют в совершении поджогов ж/д перегонов. Следствие ведется в рамках статьи 205 УК РФ (террористический акт).
По данным следствия, молодой человек не единожды пытался совершить поджог ж/д перегонов. Две попытки диверсии 18-летний житель Мордовии вместе с соучастниками осуществили 6 и 8 декабря прошлого года. К счастью, обе закончились неудачно.
Позднее, уже 13 декабря, Артема Б. поджег железнодорожные пикет (объекты разметки), батарейный шкаф и аккумуляторы на ж/д перегоне Алатырь-Светотехника.
Что именно побудило молодого человека совершать террористические действия на территории своей страны, будет выяснять следствие. Между тем, 18-летнему жителю Мордовии, в случае доказательства его вины, грозит серьезное наказание. Статьей 205 УК РФ предусматривается лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.