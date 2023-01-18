Военное обозрение
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В Мордовии задержан 18-летний россиянин, поджигавший железнодорожные перегоны

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В Мордовии задержан 18-летний россиянин, поджигавший железнодорожные перегоны

Российские правоохранители задержали очередного гражданина РФ по пока еще не выясненным причинам, пытавшегося совершать диверсии и теракты на территории своей страны.


Как сообщает ТГ-канал ОЧК-ОГПУ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в понедельник, 16 января, было возбуждено уголовное дело против задержанного 18-летнего жителя Ардатовского района Мордовии.

Некого Артема Б. обвиняют в совершении поджогов ж/д перегонов. Следствие ведется в рамках статьи 205 УК РФ (террористический акт).

По данным следствия, молодой человек не единожды пытался совершить поджог ж/д перегонов. Две попытки диверсии 18-летний житель Мордовии вместе с соучастниками осуществили 6 и 8 декабря прошлого года. К счастью, обе закончились неудачно.

Позднее, уже 13 декабря, Артема Б. поджег железнодорожные пикет (объекты разметки), батарейный шкаф и аккумуляторы на ж/д перегоне Алатырь-Светотехника.

Что именно побудило молодого человека совершать террористические действия на территории своей страны, будет выяснять следствие. Между тем, 18-летнему жителю Мордовии, в случае доказательства его вины, грозит серьезное наказание. Статьей 205 УК РФ предусматривается лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
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Использованы фотографии:
pixabay.com
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23 комментария
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  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 14:04
    +1
    Российские правоохранители задержали очередного гражданина РФ

    Почему очередного? request Это группа была?
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 14:09
      0
      Выяснить причины и соучастников - и всех по суду за решётку на 10-15 лет! Если не расстрялять, как в военное время!
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:33
        0
        Насколько я понимаю в изменении законодательства,то ему светит лет двадцать.Про расстрпл..Жаль,что мы не на войне и к нему не применяют законы военного времени.Таких гаденышей в стране полно
    2. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 14:15
      +3
      Цитата: Теренин
      Это группа была?

      Две попытки диверсии 18-летний житель Мордовии вместе с соучастниками осуществили 6 и 8 декабря прошлого года.
      Тут организованная группа лиц по предварительному сговору + теракт .
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:04
    +2
    К диверсии впаять шпионаж и на четвертак. Выйдет еще не старым, на минимальную пенсию баллы еще заработает. В 18 лет всю жизнь спустил в унитаз.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:09
      0
      Uprun, ну вряд-ли 25 дадут, лет 10 и то спорно.
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 14:26
        0
        может он просто псих? зачем жечь "железнодорожные пикет (объекты разметки)"?
        1. igork735
          igork735 Сегодня, 15:04
          0
          "В Бурятии арестовали троих подростков, которых обвиняют в поджоге электрических щитов на железной дороге. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

          Местных жителей обвиняют в организации поджогов, которые происходили ночью 13 и 16 января на путях Дивизионной Восточно-Сибирской железной дороги (пролегает рядом с Улан-Удэ). Поджигатели якобы пробирались к релейным шкафам, которые питают дорогу, и уничтожали их самопальными горючими веществами. Общая сумма ущерба — более 350 тысяч рублей — эти действия вызвали задержку грузовых поездов на 40 минут.

          После второго поджога силовики вышли на подозреваемых. Ими оказались подростки из Улан-Удэ: это 17-летний Даниил С., 18-летний Константин К. и 19-летний Евгений Г. По версии следствия, подозреваемые нашли телеграм-чат, где им предложили заработать — для этого и нужно было поджечь релейные шкафы. За это они получили по 30 тысяч рублей. Сейчас подростков обвиняют по 281 УК РФ (диверсия)."
          Вот так.За 30 тыс рублей.
    2. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Сегодня, 14:14
      0
      Цитата: Uprun
      К диверсии впаять шпионаж и на четвертак.

      А что у вас есть информация, что он занимался шпионажем в пользу иностранного государства? А если нет, то тогда что вы несете? Еще предложите наркоту ему подбросить, там срока тоже хорошие.
      1. Адрей
        Адрей Сегодня, 14:21
        +1
        Цитата: aleksejkabanets
        А что у вас есть информация, что он занимался шпионажем в пользу иностранного государства?

        А зачем?
        Цитата: aleksejkabanets
        А если нет, то тогда что вы несете? Еще предложите наркоту ему подбросить, там срока тоже хорошие.

        Лишний раз характеризует отношение к ЗАКОНУ как самого государства, так и граждан hi
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:05
    +4
    Про "политические мотивы", оч сомнительно...
    за бабло, хотелось срубить в лёгкую, весьма вероятно...
    В общем, следствие разберётся ибо бабло, всегда оставляет следы...
  4. fiv
    fiv Сегодня, 14:06
    +2
    Плохо в школе учился, собака, сталь только в кислороде горит
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 14:56
      0
      Цитата: fiv
      Плохо в школе учился, собака, сталь только в кислороде горит

      Вы думаете в воздухе мало кислорода? целый 21%.
      Да и цель поджога не шкаф, а внутренности шкафа.
      А любой шкаф покрашен краской, которая горит, а если еще и облить Бензином/Соляркой, которые имеют возможность проникать внутрь, то оказывается не такое и безобидное это деяние.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:06
    +11
    Любовь к РЖД,выраженная в пиромании,должна быть удовлетворена в полном обьёме.Из Якутии в сторону Хабаровского края ЖД ветку строят ,для экспорта коксующегося угля.Такой "затейник" там нужен,лет на 15.
  6. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:07
    +2
    В Мордовии задержан 18-летний россиянин, поджигавший железнодорожные перегоны

  7. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:08
    0
    Хорошо что есть 18,значит под суд пойдёт как взрослый главное чтоб на дурку не соскочил, счас адвокаты(кстати теперь не призывные) начнут суетиться чтоб срок и статью скостить.
    1. Комментарий был удален.
  8. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 14:14
    -3
    Надо разбираться, "праведный" гнев оставить в стороне, банально может оказаться человек на учёте. Есть соответстветствующие службы пусть выясняют..
  9. 28-й регион
    28-й регион Сегодня, 14:16
    +1
    Чего в жизни не хватает таким баранам. Опасности? Так чтобы вот сейчас страшно и мы вот тут что-то противозаконное делаем. Потом домой или в бар пивасик глушить. Скукота? Школу закончил, никуда не поступил, работать неохота. Развлекается. Ну вот и развлечется на сколько то лет. Хотя все может закончится просто испугом. Найдутся смягчающие причины - малый возраст, не судим, отличные характеристики соседей и благодарность родителей.
  10. мазута
    мазута Сегодня, 14:18
    +3
    Обострение осеннее закончилось,весеннее на подходе-вот и результат.А уж если серьезно, любить Родину надо учить с пеленок,горшка,школьной парты и студенческой скамьи...Если этого не делать,то все заканчивается скамьей подсудимых.В данном случае пусть отправляется "убирать снег,валить деревья или добывать золото".Все для Родины и мозги быстрее проветрятся и встанут на место.
  11. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:29
    +2
    Ну и чего этому недорослю не хватало? Чего не жилось спокойно? Исковеркал жизнь себе и родным, идиот.
  12. Алебедев
    Алебедев Сегодня, 14:31
    0
    "Детки" балуются против своей страны там, где им разрешают этим заниматься.
  13. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:32
    +1
    Выпороть придурка. А все потому, что в стране нет идеологии. Этот малолетний просто не понимает, что такое Родина и почему он должен ее защищать.
    А интернет у него есть. И грязь, которая из него льется на нашу страну, заморачивает ему мозги. А патриотического воспитания нет и этим никто не занимается.
    И это самое страшное, т.к. подрастает целое поколение "колейсуренгоя" для которых Родина - пустой звук.
  14. solar
    solar Сегодня, 15:02
    0
    Артема Б. поджег железнодорожные пикет (объекты разметки)

    Для теракта странный выбор объекта у этой Артема Б.

    Они через каждые 100 метров на железной дороге стоят.
    Больше на психа похоже. Или на "детскую шалость" великовозрастного митрофанушки.