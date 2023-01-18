Морские пехотинцы ТОФ при поддержке артиллерии ЮВО и ВВО сорвали попытку ВСУ атаковать на юге ДНР - Минобороны

Населенный пункт Соль под Соледаром освобожден и перешел под контроль российских войск, сорвана попытка ВСУ атаковать на юге ДНР. Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны по специальной операции.
Военное ведомство выпустило новую сводку с некоторыми изменениями формата подачи информации. Хотя по-прежнему никаких подробностей нет, но теперь обстановка на основных направлениях объединена в общий блок с уничтожением бронетехники, артиллерии, различных систем и т.д. Теперь не нужно гадать, на каком участке фронта подбили ту или иную гаубицу. В общем, это должно облегчить понимание ситуации.
Итак, начинаем в Донецкого направления, оно же Артемовское или Бахмутское, кому как нравится. Министерство обороны официально подтвердило переход населенного пункта Соль под Соледаром под наш контроль. В сводке указывается, что в поселок взяли "добровольцы" штурмовых отрядов при огневой поддержке артиллерии, авиации и ракетных войск ЮВО. Под "добровольцами", скорей всего, военные понимают "музыкантов" из ЧВК "Вагнер".
Сообщается, что за сутки на данном направлении уничтожено до 90 всушников, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица "Мста-Б" и боевая машина РСЗО "Град". Кроме того, в районе Краматорска на воздух взлетел склад с боеприпасами к РСЗО HIMARS и "Град".
На Купянском направлении артиллерия ЗВО снова нанесла удары по подразделениям 14-й, 92-й ОМБр ВСУ и 103-й бригады ТРО в районах Двуречное, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Уничтожено свыше 60-и человек личного состава, один БТР и два пикапа. В металлолом отправилась одна гаубица М777 производства США.
На Красно-Лиманском под удар артиллерии ЦВО и ВДВ, поддержанных штурмовой и армейской авиацией, снова попали 92-я механизированная, а также 80-я и 95-я десантно-штурмовые бригады ВСУ в районах Стельмаховка, Червоная Диброва ЛНР и Серебрянского лесничества. Общие потери ВСУ составили более 90 всушников, одна БМП, три броневика.
Также на данном направлении уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-48, плюс радиолокационная станция обнаружения и сопровождения целей СТ-68.
На Южно-Донецком артиллерия ЮВО, ВВО при поддержке морпехов ТОФ сорвали попытку ВСУ атаковать в направлении Степное, Сладкое и Урожайное ДНР. Потери украинских подразделений составили: до 90 человек убитыми и ранеными, четыре броневика, один пикап и семь автомобилей.
В районе Яблоновки ДНР выпущенная нашим истребителем ракета догнала и сбила украинский штурмовик Су-25. Подробностей опять нет.