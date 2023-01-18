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Замминистра финансов Польши: Разрыв отношений с Россией был опрометчивым шагом со стороны Германии

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Замминистра финансов Польши: Разрыв отношений с Россией был опрометчивым шагом со стороны Германии

Замминистра финансов и региональной политики Польши Марцин Хорала в интервью государственной радиокомпании Polskie Radio назвал разрыв отношений с Россией опрометчивым шагом со стороны Германии.


Вот как польский политик прокомментировал своё видение ситуации:

Совместный геополитический проект РФ и ФРГ, которые оба государства выстраивали в тесном сотрудничестве, потерпел фиаско, хотя ещё год назад казалось, что ничто не предвещает беды

В своей дискуссии чиновник коснулся и темы утраты Берлином своего лидерства в странах Центральной и Восточной Европы, отметив, однако, что Германия прекратила своё стратегическое партнёрство с Россией «ради приличия» в угоду своему главному союзнику – США.

Германия на сегодняшний день своими действиями сама загнала себя в тупик, пожиная теперь плоды своей собственной работы. Или быть может это и вовсе теперь контрпродуктивно, лишь по той причине, что нужно проявить солидарность в этом отношении с Соединёнными Штатами…

– пояснил он.

Также Хорала в интервью рассказал и о том, как ФРГ постепенно перетягивают в западный лагерь, хоть процесс этот, по его мнению, протекает медленно. Всё это, по его словам, выглядит крайне нелепо, так как Берлин продемонстрировал неспособность признавать свои ошибки и промахи.

Странно, что всё это говорит польский чиновник. Ведь Польша также разорвала все отношения с Россией в угоду США, которые для Варшавы превратились в главного спонсора русофобии и антироссийских действий.

Напомним, что не так давно в МИД РФ жёстко отреагировали на заявления федерального канцлера о том, что якобы после завершения украинского конфликта Москва сама обратится к Берлину для возобновления экономических отношений между двумя странами. Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, таким образом, глава немецкого кабмина пытается оправдать свои собственные неудачи, которые не только послужили причиной серьёзных проблем в экономике страны, но и навсегда лишили её дешёвого газа из России.
Автор:
Использованы фотографии:
Соцсети/Шольц
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8 комментариев
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 14:31
    +1
    Невозможно быть независимым с наручниками на руках.
    Это любой мент знает.
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 14:31
    +1
    Ну не понимаю, что они там все употребляют. Рак лебедь и щука позавидуют.....
  3. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 14:39
    0
    Совместный геополитический проект РФ и ФРГ, которые оба государства выстраивали в тесном сотрудничестве, потерпел фиаско, хотя ещё год назад казалось, что ничто не предвещает беды

    Уже тогда предвещало , просто наше Правительство не хотело в это верить . Вспомните откровение Меркель о Минских соглашениях , а ведь это даже не год назад , а с 14 года идёт .
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 14:42
    0
    Что то поляки заговорили странно!
    Видно хотят западенцев прибрать к рукам, и чтобы им за это ничего не прилетело от России! laughing
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:44
    0
    Говоря о Германии он подразумевает и Польшу. Вроде все поняли и крамолы не допустил.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:44
    0
    Германия на сегодняшний день своими действиями сама загнала себя в тупик, пожиная теперь плоды своей собственной работы. Или быть может это и вовсе теперь контрпродуктивно, лишь по той причине, что нужно проявить солидарность в этом отношении с Соединёнными Штатами…
    . Полосатики, наглы, воспитали такую политическую елитку, в странах, которые, вроде как их союзники, которая им нужна, для исполнения своих целей. Они продвинулись нужных на самый верх и теперь верят странами, как хотят... МАЛАСЫ!
  7. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 14:45
    0
    А польша,разве что другое и как то по другому делает?
  8. solar
    solar Сегодня, 14:48
    0
    Замминистра финансов Польши: Разрыв отношений с Россией был опрометчивым шагом со стороны Германии

    Чего только не прочитаешь.
    Забавно, как можно все с ног на голову перевернуть.:)
    Вообще-то поляк сказал строго обратное- ошибкой, по его заявлению, был именно
    Совместный геополитический проект РФ и ФРГ, которые оба государства выстраивали в тесном сотрудничестве