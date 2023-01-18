Совместный геополитический проект РФ и ФРГ, которые оба государства выстраивали в тесном сотрудничестве, потерпел фиаско, хотя ещё год назад казалось, что ничто не предвещает беды

Германия на сегодняшний день своими действиями сама загнала себя в тупик, пожиная теперь плоды своей собственной работы. Или быть может это и вовсе теперь контрпродуктивно, лишь по той причине, что нужно проявить солидарность в этом отношении с Соединёнными Штатами…

Замминистра финансов и региональной политики Польши Марцин Хорала в интервью государственной радиокомпании Polskie Radio назвал разрыв отношений с Россией опрометчивым шагом со стороны Германии.Вот как польский политик прокомментировал своё видение ситуации:В своей дискуссии чиновник коснулся и темы утраты Берлином своего лидерства в странах Центральной и Восточной Европы, отметив, однако, что Германия прекратила своё стратегическое партнёрство с Россией «ради приличия» в угоду своему главному союзнику – США.– пояснил он.Также Хорала в интервью рассказал и о том, как ФРГ постепенно перетягивают в западный лагерь, хоть процесс этот, по его мнению, протекает медленно. Всё это, по его словам, выглядит крайне нелепо, так как Берлин продемонстрировал неспособность признавать свои ошибки и промахи.Странно, что всё это говорит польский чиновник. Ведь Польша также разорвала все отношения с Россией в угоду США, которые для Варшавы превратились в главного спонсора русофобии и антироссийских действий.Напомним, что не так давно в МИД РФ жёстко отреагировали на заявления федерального канцлера о том, что якобы после завершения украинского конфликта Москва сама обратится к Берлину для возобновления экономических отношений между двумя странами. Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, таким образом, глава немецкого кабмина пытается оправдать свои собственные неудачи, которые не только послужили причиной серьёзных проблем в экономике страны, но и навсегда лишили её дешёвого газа из России.