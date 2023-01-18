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Глава польского правительства: Запад устал от Украины, а Россия терпелива

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Глава польского правительства: Запад устал от Украины, а Россия терпелива

Запад устал от Украины и ее постоянных проблем, а Россия терпелива и смотрит в будущее. Это приводит западных политиков в несколько мрачное расположение духа.

В частности, такое мнение высказал в интервью польскому телеканалу TVP1 премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после мероприятий, проходящих в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

Россия терпелива, смотрит в перспективу, пытается сжать Украину, а Запад устал, он хотел бы жить в нормальном мире

- рассуждает высокопоставленный польский чиновник.

Он считает, что наиболее экономически развитые европейские страны столкнутся с серьезными проблемами, вплоть до рецессии. По его мнению, Европа сейчас находится в глубокой кризисной ситуации, причем о выходе из нее речь пока что не идет.

Кризис есть. Что он развивается, а не отступает, – это очевидно и для экономистов, и для политических лидеров

- утверждает глава польского правительства.

На вопрос о том, будет ли нормализация экономической ситуации, если Россия победит в спецоперации, Моравецкий ответил, что сомневается в этом. Сложно понять, к чему относятся его сомнения – к победе РФ или к тому, что жизнь в Европе когда-нибудь нормализуется.

Ранее международное информационное агентство EPE провело опрос среди жителей европейских стран. Большинство из них высказались за урегулирование украинского конфликта даже ценой территориальных уступок со стороны Киева.
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20 комментариев
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  1. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 14:36
    0
    подобные новости раз в месяц выходят... устали - подкинули денег и оружия, ввели новые санкции против рф...
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 14:40
      -2
      Без таких новостей будет тоскливее.
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 14:37
    -2
    Большинство из них высказались за урегулирование украинского конфликта даже ценой территориальных уступок со стороны Киева.


    Ну так Румыния и Польша на низком старте.
  3. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 14:37
    0
    Видимо еще не устали, ежели "печеньки" в виде вооружений продолжают раздавать да и всё остальное..
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:37
    0
    Какой то вброс.Пока к ним самим война не придет,то не устанут и не дойдет.
  5. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 14:38
    -1
    Россия терпелива, смотрит в перспективу, пытается сжать Украину, а Запад устал, он хотел бы жить в нормальном мире

    Чистосердечное признание! Устал запад.
    То ли еще будет....
    А Россия и русские очень терпеливы...
  6. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 14:39
    0
    Запад устал от Украины, а Россия
    устала от польши.
  7. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:40
    +1
    Чтоб ярый русофоб Моравецкий от честности заявил подобное, не верю, устали они как же, вон 3 лярда уже перевели 15 в течении года, бредли и россомахи уже осваивают, Леопарды, Челенджеры, Леклерки на ближайших подступах, самолеты на средней перспективе, очень странная какая-то усталость, не находите? Ах да 10 пакет санкций в работе.
  8. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 14:41
    0
    Рассчитано на амеров, типа у нас народ сомневается, следовательно, чтобы переубедить надо денег денег и ещё денег ( на себя любимого, на оружие в Украину, и на продолжение маховика войны). Так думают политики и в США ( деньги выделяются, можно воровать + ВПК свой поднять-> экономика растет). А в Европе холуи амеровские
  9. VicktorVR
    VicktorVR Сегодня, 14:42
    0
    Неужто до гейропейцев начинает доходить, что они по указке США убиваются об стену - Россию? smile
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:42
    0
    Моровецкий этот тот ,кто на днях ляпнул:Что если Россия победит на Украине,мир будет стоять на грани Третьей мировой войны.Может надо уже радикально с ними разговаривать?
  11. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 14:42
    +1
    Сегодня узнал,польское телевидение показало репортаж,рассказав что в польше создают дивизию из одних гомосеков и трансов.
    Главное,к таким в плен не попадаться.
  12. антивирус
    антивирус Сегодня, 14:43
    -1
    Твой дом-лондон и деревенки уэльса.
    Висла - славянская река. Западные славяне там будут жить. Не русофобы
    1. Дровосек_2
      Дровосек_2 Сегодня, 14:50
      0
      Ну так то поляки это западные славяне, окатоличенные западным миром. Не все славяне нам братья. Как показывает история братом в России можно назвать и россиянина католика, мусульманина, буддиста и остальных религий. Отдельно белорусам и сербам уважение
  13. Александр Бетонкин
    Александр Бетонкин Сегодня, 14:46
    0
    Полякам верить - себя не уважать. А вообще, везде пишут, что они попопились с Германией по поводу денег за войну, говорят с Прибалтикой у них не всё нормально. Однако про Украину все вопят в общем хоре. Короче, все эти заявы Моравецкого базар на публику. request
  14. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:48
    +2
    Россия терпелива, смотрит в перспективу, пытается сжать Украину, а Запад устал, он хотел бы жить в нормальном мире
    Да ладно, политические елитки не устану н когда, не с чего, у них все в шоколаде... по крайне мере у тех, кто действует по указке хозяина.
    Есть риск, что обыватель бузить начнёт, но это как то невнятно, пока выражено...
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 15:02
      0
      Цитата: rocket757
      Есть риск, что обыватель бузить начнёт, но это как то невнятно, пока выражено...

      С обывателями они резко научились... Газом, собаками, резиновыми пулями. Не постесняются и боевыми. А с экономикой как будет - поглядим. Свою бы пятую колонну передушить, в финансово-экономическом блоке.
  15. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 14:52
    0
    Проблема не в усталости, арабы более назойливые и с другой культурой, просто идет осознание, пока Европа тащит дорогой чемодан без ручки в виде Украины, конкуренты из других стран на лёгке без напряга обойдут в развитии. Европа и так из последних сил конкурировала за счёт дешовых российских ресурсов, экономии на обороне. а сейчас субсидии населению, промышленности и расходы на войну при сокращении доходов. Вот и печалятся.
  16. solar
    solar Сегодня, 14:52
    0
    Запад устал от Украины и ее постоянных проблем

    Года с 2015 это постоянно читаю. Может, и устал, но как-то странно устал.
    Приблизительно как доллар рухнул и Запад развалился.
  17. Бомба
    Бомба Сегодня, 15:02
    0
    Если устал - отдохни. Текст Вашего комментария слишком короткий