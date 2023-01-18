Глава польского правительства: Запад устал от Украины, а Россия терпелива

Россия терпелива, смотрит в перспективу, пытается сжать Украину, а Запад устал, он хотел бы жить в нормальном мире

Кризис есть. Что он развивается, а не отступает, – это очевидно и для экономистов, и для политических лидеров

Запад устал от Украины и ее постоянных проблем, а Россия терпелива и смотрит в будущее. Это приводит западных политиков в несколько мрачное расположение духа.В частности, такое мнение высказал в интервью польскому телеканалу TVP1 премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после мероприятий, проходящих в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).- рассуждает высокопоставленный польский чиновник.Он считает, что наиболее экономически развитые европейские страны столкнутся с серьезными проблемами, вплоть до рецессии. По его мнению, Европа сейчас находится в глубокой кризисной ситуации, причем о выходе из нее речь пока что не идет.- утверждает глава польского правительства.На вопрос о том, будет ли нормализация экономической ситуации, если Россия победит в спецоперации, Моравецкий ответил, что сомневается в этом. Сложно понять, к чему относятся его сомнения – к победе РФ или к тому, что жизнь в Европе когда-нибудь нормализуется.Ранее международное информационное агентство EPE провело опрос среди жителей европейских стран. Большинство из них высказались за урегулирование украинского конфликта даже ценой территориальных уступок со стороны Киева.