Военное обозрение
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Председатель Госдумы назвал признания Олланда и Меркель доказательствами для военного трибунала

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Председатель Госдумы назвал признания Олланда и Меркель доказательствами для военного трибунала

Признания, сделанные бывшим немецким канцлером Ангелой Меркель, экс-президентом Франции Франсуа Олландом, а также главой совета национальной безопасности Украины Алексеем Даниловым должны стать доказательствами для грядущего военного трибунала. Об этом заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.


Как написал Володин в своем Telegram-канале, вышеназванные руководители планировали начать новую мировую войну с весьма предсказуемыми последствиями. За эти преступления они заслуживают сурового наказания. Также, по словам спикера Госдумы, они в очередной раз подтвердили необходимость проведения спецоперации на Украине для обеспечения безопасности как жителей Донбасса, так и остальной России.

В декабре прошлого года экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что заключенные в 2015 году Минские соглашения были не более, чем попыткой дать киевскому режиму дополнительное время для усиления своих вооруженных сил. Вслед за Меркель, то же самое заявил и Олланд, подтвердивший, что соглашения, гарантами которых выступили они с Меркель, были подписаны с целью дать передышку Западу в условиях неблагоприятной для Украины геополитической ситуации.

Ранее Данилов также признавался, что после того, как президент Украины Владимир Зеленский в 2019 отказался заключить предложенные в Париже новые соглашения, Киев начал активно готовиться к полномасштабному вооруженному конфликту с Россией.
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5 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:55
    0
    Надо сначала победить нам на Украине,а потом уже заниматься чисткой Европы.Судят только победители.Списочек у нас большой .
    1. ДЕНЕБ
      ДЕНЕБ Сегодня, 14:58
      +2
      Чистильщик.У себя порядок сначало наведите,развели срач во всем!!!
  2. ДЕНЕБ
    ДЕНЕБ Сегодня, 14:57
    +2
    Да?!Серьезно?!Да года через два-три когда все угомониться,вы целоваться взасос с ними будете,господа едросы!!!Трепло...
  3. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 15:02
    0
    Винит Француза и немца что руководство России оказывались наивными простоками? Тогда кто в теме кричали, буквально орали что Минские соглашения это передышка для хо.хлов чтобы они успели подготовиться, и войне все равно быть, что надо добить их сейчас, результат трусости и предательства мы сегодня и видим, и никто не знает чем и когда это СВО закончится. Тогда всех кто об этом говорил убили в тылу загадочные украинские ДРГ, называли это ХПП, итд, на верху виднее, те же люди никуда не ушли, сменили кресла но ещё на тех же высоких должностнях.
  4. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 15:03
    0
    Володин в последнее время разговорился..Потому и Володин? smile