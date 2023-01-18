Председатель Госдумы назвал признания Олланда и Меркель доказательствами для военного трибунала

Признания, сделанные бывшим немецким канцлером Ангелой Меркель, экс-президентом Франции Франсуа Олландом, а также главой совета национальной безопасности Украины Алексеем Даниловым должны стать доказательствами для грядущего военного трибунала. Об этом заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.Как написал Володин в своем Telegram-канале, вышеназванные руководители планировали начать новую мировую войну с весьма предсказуемыми последствиями. За эти преступления они заслуживают сурового наказания. Также, по словам спикера Госдумы, они в очередной раз подтвердили необходимость проведения спецоперации на Украине для обеспечения безопасности как жителей Донбасса, так и остальной России.В декабре прошлого года экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что заключенные в 2015 году Минские соглашения были не более, чем попыткой дать киевскому режиму дополнительное время для усиления своих вооруженных сил. Вслед за Меркель, то же самое заявил и Олланд, подтвердивший, что соглашения, гарантами которых выступили они с Меркель, были подписаны с целью дать передышку Западу в условиях неблагоприятной для Украины геополитической ситуации.Ранее Данилов также признавался, что после того, как президент Украины Владимир Зеленский в 2019 отказался заключить предложенные в Париже новые соглашения, Киев начал активно готовиться к полномасштабному вооруженному конфликту с Россией.