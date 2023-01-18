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Укрэнерго: Существующая генерация не покрывает четверть потребления электричества в стране

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Укрэнерго: Существующая генерация не покрывает четверть потребления электричества в стране

Как бы ни старалось киевское руководство скрыть истинные масштабы деградации энергосистемы страны в результате планомерных ударов ВС РФ по объектам распределения и генерации, фактическое состояние сетей продолжает валиться в неуправляемый кризис. В некоторых населенных пунктах почти по всей Украине без электричества не только на несколько часов, но и дней, остаются дома, микрорайоны и предприятия, не работает электротранспорт. Плановое и даже аварийное отключение энергопотребления стабилизировать ситуацию уже не способно. Причем как в текущем моменте, так и в долгосрочной перспективе.


ГП Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» опубликовало очередное нерадостное для украинцев сообщение в своем телеграм-канале, согласно которому в настоящее время «генерация не покрывает четверть потребления в стране». Следует отметить, что речь идет именно о выработке (генерации) электроэнергии, а не проблемах с ее передачей по сетям, на что ранее делали упор в соответствующих заявлениях украинские энергетики.

Ранее «Укрэнерго» и распределительные компании после ракетных ударов сообщали о повреждениях электроподстанций, обещая устранение аварий в кратчайшие сроки. Теперь получается, что уже ТЭС и АЭС не способны вырабатывать необходимое для потребления количество электроэнергии в объемах всей страны. Причем в значительном количестве двадцати пяти процентов.

Сохраняется существенный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в вечерний пик потребления. Пока генерация не покрывает четверть потребления в стране

— говорится в официальном заявлении Национальной энергетической компании.

Причиной очередного витка энергетического кризиса в «Укрэнерго» называют российские ракетные и дроновые атаки по электростанциям и высоковольтным сетям. В результате последней атаки существенно повреждены несколько энергоблоков тепловых электростанций, сообщают в компании. В минувшую субботу украинский энергохолдинг ДТЭК, контролирующий все производство и распределение электроэнергии в стране, сообщил о поражении двух ТЭС, одна из которых была остановлена.



Из-за превышения лимитов потребления введены аварийные отключения в восьми областях Украины, в частности, Киевской, Запорожской, Житомирской и других. «Укрэнерго» сообщает, что ведутся ремонтно-восстановительные работы, но «после каждого последующего ракетного или удара БПЛА россиянами по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше».

Из-за потепления в «Укрэнерго» ожидают снижения объемов потребления, при этом в энергосистеме сохраняется значительный дефицит, особенно в пиковые часы.

Кроме того, в госкорпорации объяснили нехватку генерации тем, что более 10 ГВт основных установленных мощностей недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем России. Помимо крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, в собственность РФ перешли большинство ветровых и солнечных электростанций, а также несколько ТЭС, констатируют в «Укрэнерго».
Автор:
Использованы фотографии:
ТГ-канал «Укрэнерго»
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10 комментариев
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  1. Rusticolus
    Rusticolus Сегодня, 14:53
    +2
    Теперь получается, что уже ТЭС и АЭС не способны вырабатывать необходимое для потребления количество электроэнергии в объемах всей страны.
    С АЭС все сложнее. Там без передачи и потребления, выход только один, глобально снижать мощность блоков. АЭСами мощьностью не поманеврируешь. Если вынесут все маневровые ТЭС, то АЭСы то же придется глушить. Так усторенны энергосистемы. Это уже начинается Эффект домино. А при потере 50% от потребления, энергосистема, как единое целое, окончательно схлопнется. И все АЭС придется окончательно заглушить. А это на сколько помню что то около 40-50% от всей бывшей генерации украины.
  2. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 14:54
    0
    Из-за превышения лимитов потребления введены аварийные отключения в восьми областях Украины, в частности, Киевской, Запорожской, Житомирской и других.

    Нам в этом месте нужно пустить скупую мужскую слезу , или долбануть по остаткам процентах энергетики Украины ?
    1. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 14:58
      0
      Цитата: Vyacheslav57
      Нам в этом месте нужно пустить скупую мужскую слезу , или долбануть по остаткам процентах энергетики Украины ?

      Можно и слезу пустить, но сначала долбануть по остаткам.
    2. Uprun
      Uprun Сегодня, 14:59
      0
      Со слезами на глазах вынести остатки Советского прошлого и плана ГОЭРЛО.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:04
        0
        Все дело в том,что генерации то хватает.Но нет возможности маневрирования,и с транспортировкой большие проблемы.
        1. Rusticolus
          Rusticolus Сегодня, 15:09
          0
          Все дело в том,что генерации то хватает.Но нет возможности маневрирования
          Все верно. Генерацию АЭС приходиться снижать именно по причине потери маневрирующих мощностей. Эти 2 вещи напрямую взаимосвязанны. Нет маневровых мощностей, нет и генерации АЭС.
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 14:57
    0
    Ну, нет электричества, и не нужно оно украинцам. Их предки Чёрное море без него выкопали, так что можно и так. Назад, к природе.
  4. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 15:03
    0
    Без сомнения, стратегический и колоссальный удар по разрушению энергосистемы Украины был самым важным достижением в развитии войны.
  5. bycharashkO
    bycharashkO Сегодня, 15:09
    0
    Пока генерация не покрывает четверть потребления в стране

    Вот когда скажет "... генерация не покрывает И четверть потребления в стране", вот тогда и посмотрим. Надеюсь, ждать не долго осталось.
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:09
    0
    Декоммунизировать советскую систему надо в ноль . Это проклятые коммунисты настроили АЭС,ГЭС ,ТЭС и надо помочь стране начать все с отправной точки .