Укрэнерго: Существующая генерация не покрывает четверть потребления электричества в стране

Сохраняется существенный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в вечерний пик потребления. Пока генерация не покрывает четверть потребления в стране

Как бы ни старалось киевское руководство скрыть истинные масштабы деградации энергосистемы страны в результате планомерных ударов ВС РФ по объектам распределения и генерации, фактическое состояние сетей продолжает валиться в неуправляемый кризис. В некоторых населенных пунктах почти по всей Украине без электричества не только на несколько часов, но и дней, остаются дома, микрорайоны и предприятия, не работает электротранспорт. Плановое и даже аварийное отключение энергопотребления стабилизировать ситуацию уже не способно. Причем как в текущем моменте, так и в долгосрочной перспективе.ГП Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» опубликовало очередное нерадостное для украинцев сообщение в своем телеграм-канале, согласно которому в настоящее время «генерация не покрывает четверть потребления в стране». Следует отметить, что речь идет именно о выработке (генерации) электроэнергии, а не проблемах с ее передачей по сетям, на что ранее делали упор в соответствующих заявлениях украинские энергетики.Ранее «Укрэнерго» и распределительные компании после ракетных ударов сообщали о повреждениях электроподстанций, обещая устранение аварий в кратчайшие сроки. Теперь получается, что уже ТЭС и АЭС не способны вырабатывать необходимое для потребления количество электроэнергии в объемах всей страны. Причем в значительном количестве двадцати пяти процентов.— говорится в официальном заявлении Национальной энергетической компании.Причиной очередного витка энергетического кризиса в «Укрэнерго» называют российские ракетные и дроновые атаки по электростанциям и высоковольтным сетям. В результате последней атаки существенно повреждены несколько энергоблоков тепловых электростанций, сообщают в компании. В минувшую субботу украинский энергохолдинг ДТЭК, контролирующий все производство и распределение электроэнергии в стране, сообщил о поражении двух ТЭС, одна из которых была остановлена.Из-за превышения лимитов потребления введены аварийные отключения в восьми областях Украины, в частности, Киевской, Запорожской, Житомирской и других. «Укрэнерго» сообщает, что ведутся ремонтно-восстановительные работы, но «после каждого последующего ракетного или удара БПЛА россиянами по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше».Из-за потепления в «Укрэнерго» ожидают снижения объемов потребления, при этом в энергосистеме сохраняется значительный дефицит, особенно в пиковые часы.Кроме того, в госкорпорации объяснили нехватку генерации тем, что более 10 ГВт основных установленных мощностей недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем России. Помимо крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, в собственность РФ перешли большинство ветровых и солнечных электростанций, а также несколько ТЭС, констатируют в «Укрэнерго».