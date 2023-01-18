Военное обозрение
Войти Регистрация

В НАТО звучат призывы увеличить производство вооружения и военное присутствие на восточном фланге

9
В НАТО звучат призывы увеличить производство вооружения и военное присутствие на восточном фланге

У Североатлантического альянса открылось второе дыхание после начала российской спецоперации на Украине. Организация, являвшаяся пережитком Холодной войны, казалось, уже давно себя изжившая, нашла повод и цель для продолжения своего существования и наращивания военных расходов.


О необходимости усиления организации не раз говорил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По словам же его заместителя Мирча Джоанэ, на фоне украинских событий членам альянса необходимо наращивать производство оружия как для отправки на Украину, так и для своей обороны. Об этом Джоанэ сказал, выступая на заседании организации в Брюсселе.

Представитель альянса также призвал к наращиванию военного присутствия НАТО на восточном фланге. Российская спецоперация на Украине сняла с альянса все ограничения, и он должен укрепить свои позиции на востоке, чтобы быть уверенными в защите «каждого квадратного дюйма территории НАТО», отметил заместитель генерального секретаря организации.

Напомним, что, используя как повод украинский конфликт, в НАТО в прошлом году решили продолжить расширение альянса и принять в его состав Финляндию и Швецию. В организацию входит 30 государств, включая три бывшие советские республики – Латвию, Литву и Эстонию, которые и являются частью восточного фланга альянса.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/Джерри Моррисон
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Andron78
    Andron78 Сегодня, 20:38
    +2
    Иногда кажется, что по нашим западным границам проходит водораздел между здравым смыслом и идиотизмом.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 20:57
      +2
      Ну почему идиотизм? Людям такой источник для попила бабла только что открылся!
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 20:59
      +2
      Цитата: Andron78
      Иногда кажется, что по нашим западным границам проходит водораздел между здравым смыслом и идиотизмом.

      Вы просто не умеете правильно смотреть, поэтому и не видите смысла. а он есть.
      Министры Обороны получат откаты за закупку новой техники. Производители оружия получат хорошие заказы по хорошим ценам. Инвесторы которые скупили акции производителей оружия (большинство за последний год прибавило 50-60% на общем падающем рынке) получат хорошую прибыль.
      А государства через налоги оплатят этот банкет.
      Вот так вот, и все в шоколаде и все довольны. и ведь не просто так, есть же причина.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 21:17
        0
        А государства через налоги оплатят этот банкет.

        Не всё так просто.. За счёт налогов - они уже давно никакие банкеты не тянут. Значит - будут клянчить как обычно в долг у остальной планеты. Вот дадут ли - вопрос интересный..
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:38
    0
    Похоже НАТО начало о чём то догадываться на Украине.2023 будет " весёлым".
  3. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 20:45
    +1
    А это и должно было произойти.Только цена сильно вырастет.К тому же сейчас не так то просто развернуть это самое производство.И еще не мало важный фактор США втягивает ЕС с поставками вооружения на Украину,что бы потом занять этот рынок.Это и про "Лео"и про "Цезари"и т.д.Посмотрите сейчас ,чем вооружается Польша,оружие из США и Кореи ,где ЕС,а нет
  4. alexoff
    alexoff Сегодня, 21:14
    0
    Думаю наращивать производство будет всего несколько стран, остальные же будут наращивать траты на закупку американского, британского и скандинавского вооружения
  5. Eva Star
    Eva Star Сегодня, 21:15
    0
    Наши политики, всем своим видом показывают что будущая война будет обычным оружием, потому НАТО наращивают обычное оружие на фланге. Задача России сейчас это показать НАТО что война с Россией это ядерная война. Обычная война это гибель России, а ядерная война имеет три сценария:
    1. Россия наносит удар по восточному флангу НАТО, от Греции до Норвегии и от Польши до Германии. На этом ядерная война закончится победой России.
    2. В войну вступят две Европейские ядерные державы, но учитывая их небольшие возможности в ядерном оружии, Россия выйдет победителем, пусть и с уроном по своей территории, западной.
    3. Последний сценарий это участие США, конец миру.
    Я это к тому, что в ядерной войне у нас есть шансы, но первый удар должен быть максимально мощным и беспощадным, все порты и базы должны быть уничтожены. А для этого помимо ракет и подлодок, нужно вооружить ядерным оружием ещё и корабли.
    Если запад будет понимать что война будет ядерной, то наращивать обычные вооружения не будет иметь смысла, более того, отдавать свое ПВО станет опасно для стран Европы.
  6. MetalBro
    MetalBro Сегодня, 21:17
    0
    Да че вы все их деньги считаете, у них их море. А вот нам затягивать и мериться производством ну никак нельзя. Нужно решать вопрос как можно быстрее, а не воевать на истощение против западного конвейера. Это нереально
  7. Комментарий был удален.