В НАТО звучат призывы увеличить производство вооружения и военное присутствие на восточном фланге

У Североатлантического альянса открылось второе дыхание после начала российской спецоперации на Украине. Организация, являвшаяся пережитком Холодной войны, казалось, уже давно себя изжившая, нашла повод и цель для продолжения своего существования и наращивания военных расходов.
О необходимости усиления организации не раз говорил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По словам же его заместителя Мирча Джоанэ, на фоне украинских событий членам альянса необходимо наращивать производство оружия как для отправки на Украину, так и для своей обороны. Об этом Джоанэ сказал, выступая на заседании организации в Брюсселе.
Представитель альянса также призвал к наращиванию военного присутствия НАТО на восточном фланге. Российская спецоперация на Украине сняла с альянса все ограничения, и он должен укрепить свои позиции на востоке, чтобы быть уверенными в защите «каждого квадратного дюйма территории НАТО», отметил заместитель генерального секретаря организации.
Напомним, что, используя как повод украинский конфликт, в НАТО в прошлом году решили продолжить расширение альянса и принять в его состав Финляндию и Швецию. В организацию входит 30 государств, включая три бывшие советские республики – Латвию, Литву и Эстонию, которые и являются частью восточного фланга альянса.