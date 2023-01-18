Премьер-министр России призвал ежедневно пополнять парк военной техники

Вопрос о нехватке тех или иных видов военной техники, вооружения, амуниции неоднократно поднимался в российском информационном пространстве. Сегодня, выступая на заседании координационного совета при правительстве России по вопросам обеспечения потребностей армии, других родов войск и воинских формирований, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин также затронул данный вопрос.Глава правительства РФ подчеркнул, что парк военной техники должен пополняться ежедневно, чтобы у военнослужащих было все необходимое для выполнения поставленных перед ними страной задач. Вооружения, военная и специальная техника должны поставляться на фронт ежедневно, отметил Мишустин.Однако выполнение данного поручения потребует максимально интенсивной работы отечественной военной промышленности, служб тыла и снабжения Вооруженных сил РФ и других силовых структур. Отдельное внимание в данном случае следует уделить логистике, вопросам оперативной доставки военной техники и вооружений в зону проведения специальной военной операции.Следует учитывать, что Запад также регулярно поставляет Украине как различные виды вооружений, так и боеприпасы, снаряжение и оборудование, необходимое для боевых действий. Россия в этом плане не должна отставать, иначе это будет сказываться на боеспособности войск, на эффективности и оперативности выполнения поставленных задач.Поэтому очень важно, что сейчас на правительственном уровне поднят вопрос организации обеспечения войск, и участвовать в этом будут уже не только структуры военного ведомства, но и гражданские министерства, корпорации, бизнес.