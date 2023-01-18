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Премьер-министр России призвал ежедневно пополнять парк военной техники

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Премьер-министр России призвал ежедневно пополнять парк военной техники

Вопрос о нехватке тех или иных видов военной техники, вооружения, амуниции неоднократно поднимался в российском информационном пространстве. Сегодня, выступая на заседании координационного совета при правительстве России по вопросам обеспечения потребностей армии, других родов войск и воинских формирований, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин также затронул данный вопрос.


Глава правительства РФ подчеркнул, что парк военной техники должен пополняться ежедневно, чтобы у военнослужащих было все необходимое для выполнения поставленных перед ними страной задач. Вооружения, военная и специальная техника должны поставляться на фронт ежедневно, отметил Мишустин.

Однако выполнение данного поручения потребует максимально интенсивной работы отечественной военной промышленности, служб тыла и снабжения Вооруженных сил РФ и других силовых структур. Отдельное внимание в данном случае следует уделить логистике, вопросам оперативной доставки военной техники и вооружений в зону проведения специальной военной операции.

Следует учитывать, что Запад также регулярно поставляет Украине как различные виды вооружений, так и боеприпасы, снаряжение и оборудование, необходимое для боевых действий. Россия в этом плане не должна отставать, иначе это будет сказываться на боеспособности войск, на эффективности и оперативности выполнения поставленных задач.

Поэтому очень важно, что сейчас на правительственном уровне поднят вопрос организации обеспечения войск, и участвовать в этом будут уже не только структуры военного ведомства, но и гражданские министерства, корпорации, бизнес.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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3 комментария
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 15:01
    +5
    Призвал?!
    Это я могу... призвать. Чуть-чуть.
    А Премьер должен ПРИКАЗЫВАТЬ.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:03
    +5
    Заголовок разнится с сутью. Премьер - исполнительная власть и может только приказывать, призывать удел депутатов.
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 15:07
    0
    35 лет было - звр в женеве и лондоне.биржа металлов и хаб газа в голандии
    Обещанного 3 года жлут.
    Развивать внутренний рынок можно всегда, не завтра, а вчера уже