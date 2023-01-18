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Президент Азербайджана обвинил армянские власти в манипуляции Лачинским коридором

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Президент Азербайджана обвинил армянские власти в манипуляции Лачинским коридором

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил армянские власти в манипуляции Лачинским коридором, связывающим Армению со спорными территориями Нагорного Карабаха. Об этом Алиев заявил в ходе встречи со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой на полях проходящего в Давосе Всемирного экономического форума.


Согласно сообщению, опубликованному пресс-службой президента Азербайджана, по словам Алиева, официальный Ереван прибегает к манипуляциям, пользуясь событиями в Лачинском коридоре, пытаясь ввести представителей международного сообщества в заблуждение, и на основе недостоверной информации заявляет о перекрытии дороги. Азербайджанский лидер также добавил, что дорога в настоящее время свободна для гражданских лиц, а также для провоза грузов.

Президент Азербайджана также отметил важное значение пресечения любой противозаконной эксплуатации природных богатств страны на территориях, на которых располагается российский миротворческий контингент. Кроме того, Алиев заявил о необходимости вывода оттуда криминальных элементов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что российские власти предложили участие миротворческих сил для обеспечения безопасного прохода по этой территории. По его словам, Азербайджан предоставил информацию о перевозке армянскими силами мин. Присутствие миротворческого контингента позволяет проводить полную проверку каждого транспортного средства на предмет отсутствия в нем каких-либо запрещенных грузов.

Примечательно, что на днях президент Армении встречался со своим эстонским коллегой. И на этой встрече уже Хачатрян обвинял азербайджанскую сторону в провокациях на Бердзорском (Лачинском) коридоре.
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6 комментариев
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  1. ian
    ian Сегодня, 16:52
    +3
    Что один что другой хитросделанные жулики.
    Друг друга обвиняют во всех смертных грехах и сами же по тихому грешат как только могут... Алиев вероятно даже честнее.... Он хотя бы молча на себя одеяло тащит и его логика понятна. А Пашинян визжит как потерпевшая девушка нетяжелого поведения, которую изнасиловали, потому как в итоге мало заплатили....
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:54
    +2
    Вот. честно говоря обе стороны друг друга стоят! оставить их один на один и если Турция из-за Азербайджана поссорится со Францией так нам только лучше будет.
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 16:56
      +1
      Что там будет, кто прав, кто виноват - дело темное, главное, чтоб наши ребята там не гибли, ни за что ни про что...
    2. ian
      ian Сегодня, 16:59
      +1
      Цитата: голос_разуma
      Вот. честно говоря обе стороны друг друга стоят! оставить их один на один и если Турция из-за Азербайджана поссорится со Францией так нам только лучше будет.

      Не можем. Потому как армяне в ОДКБ на нашу голову. Сами подписались их защищать и поддерживать. А они нас за это будут всячески поносить и требовать "деоккупации Армении".
      1. голос_разуma
        голос_разуma Сегодня, 17:00
        0
        1. исключить их оттуда.
        2. самим выйти.
        3. забить на ОДКБ и ничего не делать, поскольку армяне нам что-то по линии ОДКБ в СВО не торопятся помогать
  3. Seal
    Seal Сегодня, 17:17
    0
    Цитата: ian
    Не можем. Потому как армяне в ОДКБ на нашу голову.
    Вполне можем. Ибо ОДКБ к армяно-азербайджанскому конфликту вообще никаким боком. Когда создавался ОДКБ, в него вступили как Армения, так и Азербайджан. При регистрации ОДКБ как организации к ООН, Армения и Азербайджан были его официальными членами. И между ними уже была война, начатая Арменией в 1992 году. Конечно, это был какой-то нонсенс, когда мы приняли в один и тот же оборонительный союз две воюющие друг с другом страны. Но видимо мы полагали, что в рамках одного оборонительного союза как-то можно прекратить эту войну и заключить мирный договор. Увы, мирный договор не заключен до сих пор. А это означает, что де-юре продолжается война, начатая Арменией в 1992 году.
    То, что Азербайджан не пролонгировал свое членство в ОДКБ в 1999 году, став нашим засланцем в Движении Неприсоединения, ничего не меняет. Никто не может отменить тот факт, что войну в 1992 году начала Армения (Азербайджану тогда было не до войны, у него внутри страны была де-факто Гражданская война) и никто не может отменить того факта, что в этой тянущейся уже более 30 лет войне агрессором является Армения. А ОДКБ специально оговорил, что если страна-член ОДКБ сама является агрессором, то ОДКБ никакой помощи не оказывает.
    Ну и к тому же Азербайджан с 22.02.2022 также наш официальный союзник.