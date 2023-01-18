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На проходящем ремонт тяжёлом атомном крейсере «Адмирал Нахимов» началась загрузка топлива

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На проходящем ремонт тяжёлом атомном крейсере «Адмирал Нахимов» началась загрузка топлива

На Севмаше, где проходит капитальный ремонт и модернизация ТАРКР "Адмирал Нахимов", подтвердили планы по выводу крейсера на испытания в этом году. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.


Работы на корабле идут по графику, согласованному с Министерством обороны, на данный момент судостроители приступили к одному из важнейших этапов - приему электропитания и загрузке топлива. Хотя на предприятии не приводят подробностей, но можно утверждать, что идет погрузка топлива в атомный реактор, а это означает близкое окончание работ. Крейсер поставили на ремонт еще в 1999 году, но руки до него дошли только в 2013. При подготовке к ремонту старое топливо из реактора выгрузили.

Говоря о планах по ремонту "Адмирала Нахимова", гендиректор Севмаша Михаил Будниченко заявил, что в течение прошлого года были смонтированы все системы, оборудование и комплексы, в этом году необходимо подготовить помещения для заселения экипажа и вывести корабль на этап испытаний.

В 2023 году корабелы Севмаша должны сформировать и провести отделку кают и кубриков под заселение экипажа и выйти на новый этап – испытание корабля

- подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Минобороны утвердило график подготовки крейсера к испытаниям.

Крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан" был заложен 17 мая 1983 года под названием "Калинин". 25 апреля 1986 года спущен на воду, 30 декабря 1988 вошел в состав ВМФ СССР. 22 апреля 1992 года переименован в "Адмирал Нахимов". Является одним из четырех тяжелых атомных крейсеров проекта 1144 "Орлан".
Использованы фотографии:
Севмаш
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15 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:18
    +3
    Для испытания всего что в него вставили, наверно много электроэнергии надо.Формуливровка: Приём электропитания и загрузка топлива не говорит о загрузке ядерных реакторов.Может просто дизельгенераторы хотят ввести в строй.
    1. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 15:51
      +2
      Мне, кажется Вы не правы!
      Реакторы, не вырезали из корабля, просто из реактора выгрузили ядерное топливо! Для Северодвинска- это обыденное дело! Все, лодки предыдущих проектов, перегружали отработанное ядерное топливо, с лодок на «Хиросиму», потом в вагоны и на хранение, на Урал!
      А, к паропроводам, кабелям передачи электроэнергии и вентиляции отсеков, он был подключен всегда! Без- этого невозможно проводить ремонтные работы!!!
      Помню, минусаторы, за мои слова о выводе корабля на испытания в конце этого года, активно критиковали!
      Посмотрим, на чьей стороне правда! Северодвинские корабелы, самые компетентные и активно работающие корабелы!
      А, затык и перенос сроков, произошел из- за смежников, которые с задержкой поставляют оборудование и вооружение!)))
      Нахимов, еще попьет кровь, нашим потенциальным «друзьям»!!!)))
    2. Borik
      Borik Сегодня, 15:52
      +2
      Все уже заждались и с нетерпением ждут окончания ремонта крейсера.
    3. Попандос
      Попандос Сегодня, 15:54
      0
      В статье есть более интересная часть
      судостроители приступили к одному из важнейших этапов - приему электропитания

      Это как понимать?
      ПыСы топливо грузят скорее всего в реакторы, по проекту 1144 основное элпитание идёт с паротурбогенераторов, котлы и ГТГ это резерв, зачем тратить их ресурсы.
    4. 30 вис
      30 вис Сегодня, 16:01
      0
      Цитата: tralflot1832
      Для испытания всего что в него вставили, наверно много электроэнергии надо.Формуливровка: Приём электропитания и загрузка топлива не говорит о загрузке ядерных реакторов.Может просто дизельгенераторы хотят ввести в строй.

      На тяжелом атомном ракетном крейсере "Адмирал Нахимов" проекта 11442М (шифр "Орлан"), который проходит ремонт и модернизацию на "Севмаше", начался прием электропитания, ведется погрузка топлива. Как сообщили в пресс-службе предприятия, это один из определяющих этапов для дальнейшего продвижения работ.
      https://flotprom.ru/2023/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%881/
  2. д^Амир
    д^Амир Сегодня, 15:21
    +1
    жаль "Лазарева" не спасли
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 15:39
      +1
      д^Амир hi, там много чего жаль, и "Лазарев" всего один из многих пунктов.
    2. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 15:53
      +1
      Да, жаль! Но увы на тот момент не было возможности капиталить его на Дальнем Востоке, а в Северодвинск не перегнать, слишком ветхий!!!
  3. divan
    divan Сегодня, 15:38
    +1
    если мы будем ремонтировать такими темпами (23года)!!! боевые корабли , то скоро останемся с рваной калошей
    1. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 15:56
      +2
      Вы, берите ремонт не с Момента вывода корабля из боевого состава, а с момента фактического начала ремонта!!!
      Ремонт- это непредсказуемое дело! Всегда вылазят подводные камни!
      Ни разу не был проведен ремонт в срок, вечное смещение вправо!!!
      С калошой, погорячились! Медленно, но в силу возможности нашей промышленности, строим корабли!
    2. bayard
      bayard Сегодня, 16:35
      0
      Цитата: divan
      если мы будем ремонтировать такими темпами (23года)!!!

      23 года назад корабль выведен в отстой (!) в ожидании ремонта . Словосочетание "выведен в ремонт" в данном случае до 2013 г. было некорректно . В ремонте корабль с 2013 г. , но и 10 лет для ремонта это тоже - слишком . Изначала планировали управиться за 5 лет и за 100 млрд. руб. Но в ходе ремонта планы по модернизации расширились , а вместе с ними и сроки , и ценник . В результате к настоящему времени на ремонт и модернизацию потрачено порядка 200 млрд. руб. (информация от Климова , а он человек в этом деле весьма осведомлённый) .
      С такими темпами и ценником мечтать о модернизации его систершипов вряд-ли стоит . Даже по поводу предстоящего ремонта и модернизации "Петра Великого" (что по русски будет "Большой Камень") ходят слухи о гораздо более скромной степени модернизации . Ибо дорого , долго и не стоит того - ради лишних 10 - 15 лет службы выбрасывать на модернизацию стоимость постройки нового крейсера (не атомного) аналогичного ВИ и с составом вооружения как у "Нахимова" .
      Одна надежда - в ходе модернизации "Нахимова" будут отработаны системы вооружения и оборудования (особенно РЛК и в целом ПВО) , которые позже можно разворачивать на новых крупных кораблях класса тяжелый эсминец \ крейсер .
  4. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 15:38
    +4
    Моя флотская колыбель! smile
    Наконец то я отмечу праздник корабля на борту этого обновленного красавчика!

    soldier
  5. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 15:43
    +1
    Работы на корабле идут по графику, согласованному с Министерством обороны
    Ещё бы обнародовали бы этот график, а то сроки сдачи корабля ВМФ уже несколько раз сдвигали вправо.
  6. _Engineer_
    _Engineer_ Сегодня, 16:06
    +1
    Москву "самотопы" утопили. Вот теперь многострадальный крейсер реанимируют, который, я уже сбился со счёта, х/з сколько раз хотели в утиль списать, так и "Акулы" скоро вернут.)))
  7. Sadam2
    Sadam2 Сегодня, 16:21
    0
    в шоке. 40 лет ...так все плохо у военных? танкер 15 лет уже старый и платят сверху