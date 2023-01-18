На проходящем ремонт тяжёлом атомном крейсере «Адмирал Нахимов» началась загрузка топлива

В 2023 году корабелы Севмаша должны сформировать и провести отделку кают и кубриков под заселение экипажа и выйти на новый этап – испытание корабля

На Севмаше, где проходит капитальный ремонт и модернизация ТАРКР "Адмирал Нахимов", подтвердили планы по выводу крейсера на испытания в этом году. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.Работы на корабле идут по графику, согласованному с Министерством обороны, на данный момент судостроители приступили к одному из важнейших этапов - приему электропитания и загрузке топлива. Хотя на предприятии не приводят подробностей, но можно утверждать, что идет погрузка топлива в атомный реактор, а это означает близкое окончание работ. Крейсер поставили на ремонт еще в 1999 году, но руки до него дошли только в 2013. При подготовке к ремонту старое топливо из реактора выгрузили.Говоря о планах по ремонту "Адмирала Нахимова", гендиректор Севмаша Михаил Будниченко заявил, что в течение прошлого года были смонтированы все системы, оборудование и комплексы, в этом году необходимо подготовить помещения для заселения экипажа и вывести корабль на этап испытаний.- подчеркнул он.Ранее сообщалось, что Минобороны утвердило график подготовки крейсера к испытаниям.Крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан" был заложен 17 мая 1983 года под названием "Калинин". 25 апреля 1986 года спущен на воду, 30 декабря 1988 вошел в состав ВМФ СССР. 22 апреля 1992 года переименован в "Адмирал Нахимов". Является одним из четырех тяжелых атомных крейсеров проекта 1144 "Орлан".