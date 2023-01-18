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Польская пресса: На военные сборы стали призывать мужчин старше 50 лет

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Польская пресса: На военные сборы стали призывать мужчин старше 50 лет

Повестки с приглашением принять участие в военных сборах Войска Польского стали получать граждане Польши мужского пола в возрасте старше 50 лет. Об этом сообщает польское издание Myśl Polska.


Как рассказывает издание, службы персонала польской армии рады буквально любому призывнику. Если «возрастной» резервист не имеет опыта службы в мотопехотных или танковых частях, либо не подходит по состоянию здоровья, его готовы оперативно «обучить» работе с оборудованием. При этом представители военного ведомства практически всегда утаивают от приглашенных на сборы, чем им предстоит заниматься.

Нет сомнений, что призыв на сборы лиц старше 50 лет демонстрирует серьезные проблемы с мобилизационным резервом в польских вооруженных силах. Поскольку в последние годы и даже десятилетия все больше молодых поляков не проходили службу в армии, остается рассчитывать лишь на тех, кто служил в 1980-е – 1990-е годы. Это как раз и есть старшие возрастные категории.

Кроме того, в 2010 году в Польше был отменен обязательный призыв на военную службу. Это означает, что граждане Польши младше 30 лет, за исключением тех, кто служил по контракту, вообще не имеют ни малейшей военной подготовки. То есть, их нужно призывать не на сборы, а на начальную военную подготовку.

Автор польского издания Сильвия Горлицкая делает нерадостный вывод, что не только для России, но и для США Польша представляет «лишь поле боя». Соответственно, польских граждан прозападные власти страны могут использовать просто как «пушечное мясо», при этом, признает обозреватель, победить и, тем более, завоевать Россию невозможно.

Однако нельзя исключать, что в случае дальнейших поражений ВСУ, которые неизбежно последуют, США и НАТО будут подталкивать Польшу к вводу уже польских войск на Украину - хотя бы с целью обезопасить западные регионы страны.
Использованы фотографии:
Министерство национальной обороны Польши
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18 комментариев
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  1. divan
    divan Сегодня, 15:23
    +5
    до "пшеколись" поляки? куда конь с копытом , туда и рак с клешнёй!
    1. Эдик
      Эдик Сегодня, 15:49
      0
      Цитата: divan
      до "пшеколись" поляки? куда конь с копытом , туда и рак с клешнёй!

      Украинцы уехали в Польшу,Поляки уехали в Германию,Немцы в США!Украинцев призывного возраста из Польши уже изъяли,поляков мало осталось,вот и результат.Оставшимися будут воевать за право переехать и работать в Германии и США!
    2. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 16:09
      +3
      Напомню, что уже 20 лет на информационном поприще в мире своё влияние оказывает некая частная аналитическая компания Stratfor, которая является самым влиятельным аналитическим центром США по геополитике - причём во многом благодаря всевозможному умелому пиару и запуску в СМИ пробных "шаров" ангажированной антироссийской информации.
      При этом влияние Stratfor держится на вполне интересной и практически полезной аналитике, благодаря трём известным персонам США и их связям с ЦРУ.
      Как правило, прогнозы частной компании Stratfor, которую часто называют «теневым ЦРУ» или "частным ЦРУ", так или иначе действительно сбываются благодаря инсайдерской информации о действительных намерениях США и планах Вашингтона и Петагона. В результате этого пользователили аналитических прогнозов компании Stratfor её выводы иначе как за реальные намерения США и за их реальную мировую политику в будущем и не воспринимают. И это имеет большое значение, в частности, для развития бизнеса и вложения инвестиций в мире для любой страны.

      Так вот однажды (году этак в 2010-м) Strаtfor выдал якобы не зависимый аналитический ПРОГНОЗ на ближайшее 10-летие о судьбе стран Восточной Европы: Польши, Венгрии, Румынии, Р.Молдовы, стран Балтии, Р.Беларусь,Украины - что эти страны станут в Европе всего лишь геополитическим БУФЕРОМ от России для национальной безопасности стран "Старого света": Британии, Франции, Германии, Испании, Италии и т.п.
      Именно в этом прогнозе активно эксплуатировалась реваншистская нацистская идея сторонников Пилсудского о возрождении Речи Посполитой!

      ИТОГО. За последние годы мы видим, зачем, какими методами и под каким соусом США и Старый свет в Европе воплощает эти свои геополитические планы создания БУФЕРА между Россией и Старой Европой в жизнь на ТВД в Украине.
    3. Pivot
      Pivot Сегодня, 16:11
      +1
      Да чую что скоро поползут на нас враги со всех сторон.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 15:26
    +2
    Готовятся оттяпать Западную краину...
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 15:54
      +2
      Да Польшу кажется готовят к большому кататаклизму. Мобилизация это уменьшение числа работающих. Плюс неприбыльные расходы на армию которые денег не приносят. В бюджете будет большая дыра. Чем они будут её затыкать? США помогут? Дадут денег своим производителям за продукцию за которую будут расплачиваться поляки. Скорее всего назревает именно такая ситуация.
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 16:08
        0
        проблемы негров шерифа не интересуют....
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 17:23
        0
        Цитата: северный кавказ
        В бюджете будет большая дыра. Чем они будут её затыкать? США помогут?

        С их мозгами выход один - переводить войну на Украине на свою территорию, чтобы весь мир помогал не Украине, а Польше. А то "восточные земли" ещё бабушка надвое сказала, будут или нет. А сейчас деньги и всякая помощь мимо Польши идёт на Украину.
        Обидно же - так стараться возглавлять европейскую русофобию и всё бесплатно?
  3. Бомба
    Бомба Сегодня, 15:27
    +1
    Он им нужен как собаке пятая нога. Текст Вашего комментария слишком короткий...
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:28
    +1
    Приглашение это обязон или так, рекламная бумажея?
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:32
    0
    Однако нельзя исключать, что в случае дальнейших поражений ВСУ, которые неизбежно последуют, США и НАТО будут подталкивать Польшу к вводу уже польских войск на Украину - хотя бы с целью обезопасить западные регионы страны.
    . Всё очень напряжённо, уже сейчас, а может стать совсем горячей.
  6. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:35
    0
    нет ну а что поляки думали - что их в зад американцы целовать будут??? ага, ЩАЗ.
  7. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:40
    0
    Гиена европы готовится к своему последнему броску.
  8. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 15:41
    +1
    Демография во всей Европе плохая.
    Что в Германии, что в России, что на Украине, что в Польше.
    Население стареет, молодежи мало.
    Не до войн... дожить бы до пенсии здоровеньким.
  9. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 15:43
    +2
    Меня больше удивляет отсутствие здравого ума у не продажных политиков (у америкосов не на всех хватает денег и компромата). Сколько раз с нами воевали и всегда проигрывали и каждый раз думали что победят, можно как угодно воспринимать Наполеона, Гитлера и т.д. но они не сомневались в победе на основании знаний сил противника и своих возможностей, а не только хотелок. Придется и с поляками воевать к сожалению, главное что б казахов чутье не подвело, с поляками то разберемся.
    1. rosomaha
      rosomaha Сегодня, 16:06
      +1
      Получали, но какой ценой, сколько русской крови пролито, сколько людей погибло. А ведь этот потенциал можно было использовать для экономич развития. Ведь после таких войн Россия должна была замедлится в развитии и это от части происходило, но порой путём мобилизации сил и в попыхах мы начинали догонять, но нам опят не давали выйти в лидеры. Создать альтернативный полюс мировой силы. Скажите наши партийцы всё слили..и американцы тут ни при чём..да блин, а кто их соблазнил, ввёл в искушение..вбил целенаправленно "новое мышленье"...оно ж взялось из ниоткуда. И как любой паразит оказалась эта идея оч живучей и плодовитой - вот и получили мы итоги этого. И сейчас со всего мира собирается мра_зь на бой с нами (прямо или косвенно). А кто с нами в ряды станет? Опять сами, опять лейся ценнейшая русская кровь и тысячи погибших в самом расцвете сил русских.
  10. Kopvin
    Kopvin Сегодня, 15:58
    0
    Ну что ж звание любимой жены США пшекам придется отрабатывать по полной...
  11. wty7777
    wty7777 Сегодня, 16:49
    0
    все молодые поляки разбежались по Англиям и Германиям, они везде есть, во всех странах