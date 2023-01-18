Польская пресса: На военные сборы стали призывать мужчин старше 50 лет

Повестки с приглашением принять участие в военных сборах Войска Польского стали получать граждане Польши мужского пола в возрасте старше 50 лет. Об этом сообщает польское издание Myśl Polska.
Как рассказывает издание, службы персонала польской армии рады буквально любому призывнику. Если «возрастной» резервист не имеет опыта службы в мотопехотных или танковых частях, либо не подходит по состоянию здоровья, его готовы оперативно «обучить» работе с оборудованием. При этом представители военного ведомства практически всегда утаивают от приглашенных на сборы, чем им предстоит заниматься.
Нет сомнений, что призыв на сборы лиц старше 50 лет демонстрирует серьезные проблемы с мобилизационным резервом в польских вооруженных силах. Поскольку в последние годы и даже десятилетия все больше молодых поляков не проходили службу в армии, остается рассчитывать лишь на тех, кто служил в 1980-е – 1990-е годы. Это как раз и есть старшие возрастные категории.
Кроме того, в 2010 году в Польше был отменен обязательный призыв на военную службу. Это означает, что граждане Польши младше 30 лет, за исключением тех, кто служил по контракту, вообще не имеют ни малейшей военной подготовки. То есть, их нужно призывать не на сборы, а на начальную военную подготовку.
Автор польского издания Сильвия Горлицкая делает нерадостный вывод, что не только для России, но и для США Польша представляет «лишь поле боя». Соответственно, польских граждан прозападные власти страны могут использовать просто как «пушечное мясо», при этом, признает обозреватель, победить и, тем более, завоевать Россию невозможно.
Однако нельзя исключать, что в случае дальнейших поражений ВСУ, которые неизбежно последуют, США и НАТО будут подталкивать Польшу к вводу уже польских войск на Украину - хотя бы с целью обезопасить западные регионы страны.