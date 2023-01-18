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На Украине объявляли воздушную тревогу в шести регионах страны

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На Украине объявляли воздушную тревогу в шести регионах страны

На территории ряда областей Украины вновь объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют появившиеся в интернете данные онлайн-карты воздушной тревоги, которая публикуется министерством цифровой трансформации страны.


Воздушная тревога была объявлена в 13.52 (14.52 мск) на территориях Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Черкасской и Сумской областей Украины. Об ударах по объектам украинской инфраструктуры пока не сообщается. Затем в украинских СМИ появилась информация, что в регионах начался отбой воздушной тревоги.

Теперь воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно, как только становится известно о взлетах боевых самолетов Воздушно-космических сил РФ как с российских, так и с белорусских аэродромов.

Напомним, что с 10 октября 2022 года ВС РФ наносят массированные удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Они стали ответом на серию диверсий и терактов украинских формирований на российской территории. В частности, первая массированная атака последовала спустя два дня после теракта на Крымском мосту.

Между тем, сегодня и без «помощи» России киевский режим понес серьезную утрату. В городе-спутнике Киева Бровары упал вертолет, в котором находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Ерин и государственный секретарь МВД Украины Юрий Лубкович. Все высокопоставленные чиновники украинского МВД погибли, а поскольку вертолет упал на детский сад, есть погибшие и среди мирных жителей, включая детей.
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8 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:36
    +1
    Саичка за испуг.
    Простите что тупой.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:38
    +3
    Ничего , ничего, ракеты же почти закончились. А мвдшников вроде залужный устранил...
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:43
    0
    А может еще прилетит? Ну так, маленько....................
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:44
    +1
    Автор вы серьезно?!
    Про серьезную потерю Киева в в виде украинских МВД-шников? Когда это было серьезной потерей? Счас быстренько назначат нового уверяю что Монастырский, что через Забороногузадирищенский для них без разницы, а вот кто свалил верхушку МВД Украины интересно.
  5. Шмель_3
    Шмель_3 Сегодня, 16:12
    -3
    Камрады, вы чё, злорадствуете? Ведь дети погибли! Я бы вас понял, если бы вертолет грохнулся в поле или лесу.
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 16:35
      +1
      Детей жалко! Вертолет упал потому что шумеры его сами сбили. Воздушную тревогу у них часто объявляют, наших ракет летит много и часто-это очень хорошо и на пользу дела.
  6. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:17
    0
    Пошлите их куда подальше, продолжайте наказывать энергосистему Украины, ведь это гордиев узел исхода войны.
  7. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 17:30
    0
    Да надо летать постоянно, чтобы они свою тревогу практически не отключали. А еще лучше и бомбить при этом.