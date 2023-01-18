На Украине объявляли воздушную тревогу в шести регионах страны

На территории ряда областей Украины вновь объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют появившиеся в интернете данные онлайн-карты воздушной тревоги, которая публикуется министерством цифровой трансформации страны.Воздушная тревога была объявлена в 13.52 (14.52 мск) на территориях Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Черкасской и Сумской областей Украины. Об ударах по объектам украинской инфраструктуры пока не сообщается. Затем в украинских СМИ появилась информация, что в регионах начался отбой воздушной тревоги.Теперь воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно, как только становится известно о взлетах боевых самолетов Воздушно-космических сил РФ как с российских, так и с белорусских аэродромов.Напомним, что с 10 октября 2022 года ВС РФ наносят массированные удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Они стали ответом на серию диверсий и терактов украинских формирований на российской территории. В частности, первая массированная атака последовала спустя два дня после теракта на Крымском мосту.Между тем, сегодня и без «помощи» России киевский режим понес серьезную утрату. В городе-спутнике Киева Бровары упал вертолет, в котором находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Ерин и государственный секретарь МВД Украины Юрий Лубкович. Все высокопоставленные чиновники украинского МВД погибли, а поскольку вертолет упал на детский сад, есть погибшие и среди мирных жителей, включая детей.