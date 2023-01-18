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Представитель МИД КНР: Страна будет рада предстоящему визиту госсекретаря США в Пекин

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Представитель МИД КНР: Страна будет рада предстоящему визиту госсекретаря США в Пекин

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил о том, что страна будет рада предстоящему визиту госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин. Вот, что высказал дипломат по этому поводу:


Китай приветствует визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, возлагая на него большие надежды. В настоящее время между нашими странами [КНР и США] ведутся переговоры по перечню конкретных вопросов

В то же время Вэньбинь выразил надежду на то, что Соединённые Штаты и в дальнейшем будут открыты к двустороннему диалогу, так как стороны заинтересованы не только в сохранении, но и развитии сотрудничества, основанного на взаимной выгоде.

Отметим, что это первый визит Блинкена в качестве госсекретаря с октября 2018-го года, когда его предшественник Майк Помпео при администрации тогдашнего президента США Дональда Трампа провёл встречу со своим бывшим коллегой Ван И, занимавшим на тот момент пост министра иностранных дел КНР.

Согласно данным, предоставленным Госдепартаментом США, делегация официальных высокопоставленных американских лиц провела переговоры с замминистра китайского внешнеполитического ведомства Се Фэном в декабре прошлого года для обсуждения деталей встречи главы американской дипломатии.

Напомним, что Энтони Блинкен посетит Пекин с двухдневным рабочим визитом в период с 5-го по 6-е февраля. Дипломат встретится со своим китайским коллегой Цинь Ганом. Среди прочих тем повестки дня, стороны коснутся и темы украинского конфликта. В начале этого месяца у Блинкена также состоялся телефонный разговор с новоизбранным главой китайского МИД Цинь Ганом.
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Использованы фотографии:
МИД КНР
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11 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:53
    -3
    Наследственный вор блинов, в качестве дипломата как слон в посудной лавке. Обязательно нахамит и даже не поймет. От его визитов отношения в Китае к сша только хуже.
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 17:03
      +2
      Цитата: голос_разуma
      От его визитов отношения в Китае к сша только хуже.

      Скорее ни как. А вот то что едет просить не вмешиваться в разборки с Россией и потянуть с Тайванем, это точно... интерсно будет знать что Штаты предложат.
      1. marchcat
        marchcat Сегодня, 17:13
        0
        Среди прочих тем повестки дня, стороны коснутся и темы украинского конфликта.
        А когда Югославию бомбили, между Китаем и США была поднята тема, этого конфликта?
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 17:31
          0
          Представитель МИД КНР: Страна будет рада предстоящему визиту госсекретаря США в Пекин

          А, чего господин Ван Вэньбинь за всю страну говорит? Может найдутся те, кто не рады. Тем более он не министр иностранных дел КНР.
  2. parusnik
    parusnik Сегодня, 16:58
    0
    Среди прочих тем повестки дня, стороны коснутся и темы украинского конфликта.
     Судьба СВО будет решаться в Пекине?
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 17:06
      -1
      Да уж прям в Пекине. Если и в Пекине, то не в нём одном. Видите ли, единого центра, где решается исход СВО, выделить невозможно.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 16:58
    0
    Да Пелоси на Тайвань плохо, Блинкен в Китай это хорошо, интересно до чего договорятся? Что предложат американцы китайцам чтоб те слили Россию.
    1. ian
      ian Сегодня, 17:04
      +1
      Цитата: Ропот 55
      ? Что предложат американцы китайцам чтоб те слили Россию.

      Ну например Тайвань. Как думаете, что им интереснее? Тем более что и сливать особо нечего... Китай занимает нейтральную позицию и России никак не союзник.
  4. sgrabik
    sgrabik Сегодня, 17:03
    +4
    Китайская сущность это многовекторность и двуличие, не стоит рассчитывать на Китай как на безусловного союзника, он всегда сам себе на уме и действует исключительно в своих собственных интересах, впрочем нам нужно поучиться у Китая искусству дипломатии и отстаивания своих собственных национальных интересов.
  5. Комментарий был удален.
  6. V.B.
    V.B. Сегодня, 17:14
    +4
    У Китая на первом плане только свои интересы, а потому он будет торговать и торговаться с сша до конца. Россия им сырьевая лавка. Вот до чего довёл Путин страну. Может, кто скажет, почём для Китая газ, нефть, электроэнергия? Лес обещали не вывозить, и? Как насчёт Байкала? А какую территорию России они считают своей? У СССР сколько ббыло союзников, в том числе военных, готовых воевать вместе? У Путина с лучшим министром иностранных дел лавровым, с роднёй за кордоном сколько? Один с оговорками.
  7. 77alex77
    77alex77 Сегодня, 17:29
    -1
    Ну вот и все, Карачун нам, сольют и к гадалке не ходить, индусы уже слили