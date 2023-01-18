Представитель МИД КНР: Страна будет рада предстоящему визиту госсекретаря США в Пекин

Китай приветствует визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, возлагая на него большие надежды. В настоящее время между нашими странами [КНР и США] ведутся переговоры по перечню конкретных вопросов

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил о том, что страна будет рада предстоящему визиту госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин. Вот, что высказал дипломат по этому поводу:В то же время Вэньбинь выразил надежду на то, что Соединённые Штаты и в дальнейшем будут открыты к двустороннему диалогу, так как стороны заинтересованы не только в сохранении, но и развитии сотрудничества, основанного на взаимной выгоде.Отметим, что это первый визит Блинкена в качестве госсекретаря с октября 2018-го года, когда его предшественник Майк Помпео при администрации тогдашнего президента США Дональда Трампа провёл встречу со своим бывшим коллегой Ван И, занимавшим на тот момент пост министра иностранных дел КНР.Согласно данным, предоставленным Госдепартаментом США, делегация официальных высокопоставленных американских лиц провела переговоры с замминистра китайского внешнеполитического ведомства Се Фэном в декабре прошлого года для обсуждения деталей встречи главы американской дипломатии.Напомним, что Энтони Блинкен посетит Пекин с двухдневным рабочим визитом в период с 5-го по 6-е февраля. Дипломат встретится со своим китайским коллегой Цинь Ганом. Среди прочих тем повестки дня, стороны коснутся и темы украинского конфликта. В начале этого месяца у Блинкена также состоялся телефонный разговор с новоизбранным главой китайского МИД Цинь Ганом.