Генсек ООН признался, что нынешняя геополитическая ситуация худшая за всю его жизнь

Мы будто используем 1,6 планеты, тогда как у нас всего 1 планета

Сегодня мир столкнулся с одной из самых сложных геополитических ситуаций, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления на форуме в Давосе.С его слов, он не жил во время Второй Мировой войны и не мог наблюдать воочию за происходящим в те тяжелые времена. Между тем, сегодняшнюю ситуацию в геополитике Гутериш назвал самой худшей за всю его жизнь.Генсек ООН подчеркнул, что даже во времена холодной войны все было гораздо проще. Два противоборствующих блока пытались навредить друг другу, но при этом были готовы остановиться, если ситуация приблизилась бы к критической. В частности, как пояснил Гутериш, это касалось ядерного потенциала сторон. Были механизмы, предназначенные для предотвращения катастрофы.Сегодня, со слов главы Организации Объединенных Наций, ситуация в мире куда сложнее. Во-первых, политических лидеров больше не интересуют проблемы климата, биоразнообразия и другие важные вопросы – все сосредоточены на российско-украинском конфликте и проблемах с инфляцией.В итоге, как считает Гутериш, мир планомерно движется к «точке невозврата».- добавил генсек ООН.Во-вторых, со слов главы международной организации, однополярная система, существовавшая ранее, рушится. Мир начал разделяться на два полюса в США и КНР.При этом Гутериш отметил, что сегодня в мире нет механизмов, способных предотвратить глобальную конфронтацию, наподобие тех, которые существовали во времена холодной войны. Именно поэтому, в современных реалиях ситуация рискует выйти из-под контроля в любой момент.