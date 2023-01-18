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Генсек ООН признался, что нынешняя геополитическая ситуация худшая за всю его жизнь

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Генсек ООН признался, что нынешняя геополитическая ситуация худшая за всю его жизнь

Сегодня мир столкнулся с одной из самых сложных геополитических ситуаций, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления на форуме в Давосе.


С его слов, он не жил во время Второй Мировой войны и не мог наблюдать воочию за происходящим в те тяжелые времена. Между тем, сегодняшнюю ситуацию в геополитике Гутериш назвал самой худшей за всю его жизнь.

Генсек ООН подчеркнул, что даже во времена холодной войны все было гораздо проще. Два противоборствующих блока пытались навредить друг другу, но при этом были готовы остановиться, если ситуация приблизилась бы к критической. В частности, как пояснил Гутериш, это касалось ядерного потенциала сторон. Были механизмы, предназначенные для предотвращения катастрофы.

Сегодня, со слов главы Организации Объединенных Наций, ситуация в мире куда сложнее. Во-первых, политических лидеров больше не интересуют проблемы климата, биоразнообразия и другие важные вопросы – все сосредоточены на российско-украинском конфликте и проблемах с инфляцией.

В итоге, как считает Гутериш, мир планомерно движется к «точке невозврата».

Мы будто используем 1,6 планеты, тогда как у нас всего 1 планета

- добавил генсек ООН.

Во-вторых, со слов главы международной организации, однополярная система, существовавшая ранее, рушится. Мир начал разделяться на два полюса в США и КНР.

При этом Гутериш отметил, что сегодня в мире нет механизмов, способных предотвратить глобальную конфронтацию, наподобие тех, которые существовали во времена холодной войны. Именно поэтому, в современных реалиях ситуация рискует выйти из-под контроля в любой момент.
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15 комментариев
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  1. Акс Мэтт
    Акс Мэтт Сегодня, 15:46
    +5
    Видать, и жизнь не удалась: всё, что жил - всё зря laughing
    1. Invoce
      Invoce Сегодня, 15:57
      +4
      Слезы о никчемности его в роли Генсека ООН. Развалил ООН своим прогибом под амеров... теперь ищет виноватых.
  2. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 15:46
    +8
    ...только он забыл добавить, что стала она такой, благодаря таки политическим подстилкам, как и он сам.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:49
    +6
    ООН уже давно дань истории, организация которая может только резалюции печатать и обслуживать интересы США,так что сидите на попе ровно г-н Гутериш и досидите до пенсии, потом напечатаете книженцию где расскажите как вас принуждали принимать неправильные решения, как вам было "трудно и не выносимо стыдно" но принимали их и проча, проча, проча.
  4. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 15:51
    +1
    В итоге, как считает Гутериш, мир планомерно движется к «точке невозврата».
     Как то не хотелось,доходить до этой точки..Возврата не будет..
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:52
    +4
    Едь домой в свою Португалию и пиши мемуары."Как я живу на планете Земля и как я её дальше просераю."Дурака провалял на посту генсека.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 16:34
      0
      Цитата: tralflot1832
      Дурака провалял на посту генсека.

      Позавчера я тут предлагал свою овчарку на должность президента Украины. Толку и самостоятельности было бы столько же, сколько от нынешнего - только этому команды отдаёт Вашингтон, а своей овчарке я.

      Оказывается, моя овчарка может ещё и генсеком ООН быть.
  6. Vert
    Vert Сегодня, 15:53
    +2
    А где ты раньше был генсек ООН Антониу Гутерриш
  7. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 15:57
    +2
    Зато чел войдёт в историю. Лет через 50 детям в школе будут вопросы задавать: "Кто такой Гуттериш?" А класс хором будет отвечать: "Это тот @#$% из ООН, который всё время делал вид, что непричастен к началу ядерной войны!"
  8. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:05
    +1
    Какая ООН , такая и геополитическая ситуация. Чаще надо было давать американцам бомбить независимые страны ,вторгаться в них и уничтожать мирное население. Развели бардак ,теперь руками разводят, карманные собачки.
  9. topol717
    topol717 Сегодня, 16:08
    0
    Для начала надо саму ООН перенести из США например в Египет или Ирак.
    Во вторых на корню изменить принцип и состав делегаций, ибо голоса должны быть пропорционально кол-ву жителей и занимаемой территории. Тогда это будет отдаленно напоминать демократическую организацию.
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:08
    0
    Ну да, живя в Португалии, тебе проблемы Югославии, Ливии, Ирака, Сирии и т.д. по списку - по барабану были.
    " Между тем, сегодняшнюю ситуацию в геополитике Гутериш назвал самой худшей за всю его жизнь" - спроси у стран, претерпевших агрессию полосатых за их "счастливую" жизненную ситуацию - никчемный маразматик. А 8 лет обстрелов Донбасса - нормуль?
  11. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 16:11
    0
    А кто-то ожидал чего-то другого? Проигравший в Холодной войне решил, что имеет возможность взять реванш, а на замес стекаются прочие стороны, заинтересованные в переделе существующего порядка. Как обычно, сколько раз уже такое было.
  12. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 16:23
    0
    Дело не в ООН.
    А в том, что СВО - крупная, настоящая война в Европе, сравнимая только с двумя Мировыми войнами. И она затягивается на годы, грозя разорением не только Украине и России, а всему миру.
  13. megadeth
    megadeth Сегодня, 16:41
    0
    Сегодня мир столкнулся с одной из самых сложных геополитических ситуаций, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления на форуме в Давосе

    Сам со своей западной шоблой довёл до этого, иди за угол да удавись...