Врио главы ДНР Пушилин: Освобождение Авдеевки и Марьинки положит конец обстрелам Донецка

Обстрелы украинской армией Донецка практически полностью прекратятся после того, как будут освобождены населенные пункты Марьинка и Авдеевка, которые в настоящее время пытаются удержать силы киевского режима. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.В эфире российского телевидения Пушилин отметил, что освобождение Марьинки и Авдеевки фактически положит конец обстрелам Донецка. Врио главы ДНР подчеркнул, что освобождение этих населенных пунктов лишит артиллерию противника физической возможности доставать до столицы региона, по крайней мере из тех вооружений, которое украинская армия использует в настоящее время для обстрелов Донецка.В настоящее время продолжается зачистка остатков сил противника на марьинском направлении. Боевики киевского режима пытаются удерживать частный сектор, а также ряд промышленных предприятий.В Марьинке, расположенной на расстоянии около километра от Петровского района Донецка, находятся значительные силы украинской армии, ведущие регулярные хаотические обстрелы города.Расстояние от Донецка до Авдеевки составляет чуть более 20 километров, что также позволяет артиллерии противника доставать до жилых кварталов столицы ДНР.Освобождение этих населенных пунктов отодвинет от Донецка линию боевого соприкосновения. Соответственно, прекратятся или сведутся к минимуму и его обстрелы украинской артиллерией.