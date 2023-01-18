Военное обозрение
Войти Регистрация

Врио главы ДНР Пушилин: Освобождение Авдеевки и Марьинки положит конец обстрелам Донецка

14
Врио главы ДНР Пушилин: Освобождение Авдеевки и Марьинки положит конец обстрелам Донецка

Обстрелы украинской армией Донецка практически полностью прекратятся после того, как будут освобождены населенные пункты Марьинка и Авдеевка, которые в настоящее время пытаются удержать силы киевского режима. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.


В эфире российского телевидения Пушилин отметил, что освобождение Марьинки и Авдеевки фактически положит конец обстрелам Донецка. Врио главы ДНР подчеркнул, что освобождение этих населенных пунктов лишит артиллерию противника физической возможности доставать до столицы региона, по крайней мере из тех вооружений, которое украинская армия использует в настоящее время для обстрелов Донецка.

В настоящее время продолжается зачистка остатков сил противника на марьинском направлении. Боевики киевского режима пытаются удерживать частный сектор, а также ряд промышленных предприятий.

В Марьинке, расположенной на расстоянии около километра от Петровского района Донецка, находятся значительные силы украинской армии, ведущие регулярные хаотические обстрелы города.

Расстояние от Донецка до Авдеевки составляет чуть более 20 километров, что также позволяет артиллерии противника доставать до жилых кварталов столицы ДНР.

Освобождение этих населенных пунктов отодвинет от Донецка линию боевого соприкосновения. Соответственно, прекратятся или сведутся к минимуму и его обстрелы украинской артиллерией.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
14 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 16:00
    +5
    Освобождение Авдеевки и Марьинки положит конец обстрелам Донецка

    А, освобождение всей Украины положит конец военной бандеровщины.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 16:03
      +2
      Напрягают высказывания, всяких разных, о переговорах...
      Привет Геннадий soldier
      Нацики и их хозяева не успокоятся никогда, пок одних не заровнять, а других вытурить и подальше.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 16:07
        +3
        поставят дальнобой...то есть,решение проблемы-временное.
        1. стар
          стар Сегодня, 16:31
          -1
          Еще могут пригнать мильон мобилизованных, завалить нас мясом и вынудить начать очередную перегруппировку. В прошлый раз у них все получилось и ничего не мешает сделать это снова.
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 16:22
        0
        Цитата: rocket757
        Напрягают высказывания, всяких разных, о переговорах...
        Привет Геннадий soldier
        Нацики и их хозяева не успокоятся никогда, пок одних не заровнять, а других вытурить и подальше.

        Думаю, что до последних оптимистов дошло, что после заявлений Урсулы на Давосе по России, должны исчезнуть все надежды на договорняки и переговоры.
        Урсула фон дер Ляйен - на форуме в Давосе:
        Мы ввели самые жесткие санкции за всю историю, в результате которых российская экономика окажется в десятилетней рецессии, а ее промышленность будет лишена современных и критически важных технологий.

        Приветствую, Виктор hi
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 16:01
    +1
    освобождение Марьинки и Авдеевки фактически положит конец обстрелам Донецка.
    С этого нужно было и начинать СВО...
    1. Гиперион
      Гиперион Сегодня, 16:07
      +3
      Цитата: Uncle Lee
      освобождение Марьинки и Авдеевки фактически положит конец обстрелам Донецка.
      С этого нужно было и начинать СВО...

      С этого и начинали...
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:03
    +2
    А если отодвинуть до польской границы - обезопасит территорию всей Украины. К этому и надо стремиться.
    1. Goha
      Goha Сегодня, 17:12
      0
      А если захватить всю гейропу? Поставить на колени англию, Польшу и Германию!
  4. Daishi
    Daishi Сегодня, 16:09
    -1
    Нужно мониторить 24 на 7 территорию Украины
    Выехала пусковая, сразу удар по ней с воздуха.
    А не как сейчас ой прилетело, а откуда, а хз.
  5. Silver99
    Silver99 Сегодня, 16:10
    0
    А что стереть за 11 месяцев эти Авдеевку и Марьинку вместе с всушниками во фракцию песка сложнее чем освободить ? Результат будет тот же, прекращение обстрелов Донецка. Вот как ни пленный так обязательно солист украинского балета, а ни какой ни артиллерист ((((
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:32
      -3
      Цитата: Silver99
      А что стереть за 11 месяцев эти Авдеевку и Марьинку вместе с всушниками во фракцию песка сложнее чем освободить ?

      Вот публикации с 2015 года.
      Режим тишины. Стройка. Провокации.
      12:37 / 06.09.2015
      «В районе 29 блокпоста ВСУ возле Новотошковки замечена в последнее время усиленная работа строительной техники, они (ВСУ) укрепляют свои блиндажи, строят многоэтажные подземные сооружения из бетона, также капониры (сооружения для ведения флангового огня по двум противоположным направлениям


      Про минирование вообще молчу.
      1. starina
        starina Сегодня, 16:56
        +2
        Про какую-то "кукуевку" тоже так писали. Когда недавно взяли её-ничего , кроме разрушенных домов нет.
        В конце концов, есть(говорят, что есть) куча снятых с вооружения Точек-у. Дальность достаточная, бери да избавляйся от просрочки по площадям.
        Ну и если строящиеся 4-5 лет укрытия становятся неожиданностью.. belay
        Всё, вообще всё, обнуляет вот это - "им там наверху виднее". Это текст программы-проклятия.
    2. Konnick
      Konnick Сегодня, 16:56
      +1
      Стреляют не из Марьинки или Авдеевки, а из лесополос за этими поселками. А эти поселки просто буферная зона артиллерийской обороны. Хоть стирай с лица земли, хоть в пыль превращай эту Марьинку или Авдеевку, обстрелы будут. Вот когда продвинемся километров за 15 на запад за поселки, тогда и обстрелы Донецка прекратятся. Но....для этого надо победить в контрбатарейной борьбе, а это никак не получается. Пушилину лишь бы что-то сказать. В Марьинке и Авдеевке нет дотов, дзотов и прочих траншей с пехотой там только артнаводчики прячутся и вызывают огонь пушек и минометов по наступающим группам нашей пехоты.