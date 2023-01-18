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Президент России пообещал скоро решить вопрос об отсрочке от призыва для работников военной промышленности

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Президент России пообещал скоро решить вопрос об отсрочке от призыва для работников военной промышленности

Отсрочка от призыва на срочную службу в Вооруженные силы РФ для работников оборонных предприятий находится на повестке дня, в ближайшее время этот вопрос будет решен. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с работниками Обуховского завода.


Глава государства напомнил, что все работники военно-промышленного комплекса не попали под частичную мобилизацию. По словам президента, сейчас оборонные предприятия работают в три смены. Их продукция очень востребована.

В связи с этим, заметил Путин, рассматривается возможность предоставления отсрочки и тем, кого могут призвать на срочную военную службу – это молодые рабочие и инженеры предприятий военно-промышленного комплекса.

Также президент подчеркнул, что на предприятиях военной промышленности должны производить и продукцию гражданского назначения. По утверждению Путина, она должна составлять 30% производимой продукции. Глава государства посетовал, что ряд иностранных заказчиков продукции российского военно-промышленного комплекса несвоевременно выполняет свои обязательства перед Россией.

Напомним, что ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил ежедневно пополнять парк военной техники в зоне специальной военной операции. Выполнение этого поручения также прямо связано с оперативностью и эффективностью работы предприятий военно-промышленного комплекса страны. Для того, чтобы заводы действительно работали бесперебойно, они должны ценить каждого сотрудника, и государству здесь приходится соглашаться с тем, что работников этих предприятий не стоит отрывать от производства и призывать в армию, на сборы или мобилизовывать в зону спецоперации.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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18 комментариев
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  1. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 15:59
    -4
    можно на заводах зарплату понизить
    заодно себестоимость снизится feel
    1. tkoh
      tkoh Сегодня, 16:09
      +4
      Цитата: nepunamemuk
      можно на заводах зарплату понизить
      заодно себестоимость снизится


      Куда ещё понижать? Если только с работников деньги брать за возможность работать
      1. nepunamemuk
        nepunamemuk Сегодня, 16:20
        +1
        Куда ещё понижать? Если только с работников деньги брать за возможность работать

        а это идея
        у нас на заводе когда уборщицу сократили она ещё месяц приходила на работу убираться пока её мастер не увидела и выгнала am
    2. ARIONkrsk
      ARIONkrsk Сегодня, 16:18
      +2
      Цитата: nepunamemuk
      можно на заводах зарплату понизить
      заодно себестоимость снизится feel

      Тоже такая мысль пришла, но по факту можно теперь не повышать зп теперь, а желающие не служить найдутся.
  2. topol717
    topol717 Сегодня, 16:00
    +6
    Ну т.е. новой волны мобилизации не будет, а закон нужен???
    однако....
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:04
      -7
      Цитата: topol717
      Ну т.е. новой волны мобилизации не будет, а закон нужен???
      однако....

      Это в зависимости от обстоятельств.
      У запада намерение вообще уничтожить Россию (ранее была задача только сменить политическую власть).
      1. tkoh
        tkoh Сегодня, 16:11
        +6
        Цитата: Теренин
        У запада намерение вообще уничтожить Россию (ранее была только сменить политическую власть).

        Вам запад лично свои планы докладывает? Сначало доложил что власть поменять хочет, а сегодня позвонил и сказал об уничтожении?
      2. Nikolai Moshensky
        Nikolai Moshensky Сегодня, 16:39
        +3
        Запад в теории не может уничтожить РФ.
        Как ты себе это представляешь? войдут на территорию РФ войска НАТО? врятли.
        Максимум на что они могут надеятся (в Лучшем для них случае), это добится полного вывода войск РФ из Украины включая Крым.
        Как они это сделают я хз:
        Жесты доброй воли, договорняк, дадут больше оружия Украине. Это не важно. Их экономика может снабжать оружием годами.
        А вот как люди после этого будут смотреть на власть и что будет происходить в Украине и РФ я хз.
        Самый реалистичный вариант, это ВВП уйдет естественным путем, а его приемник повесит на него все грехи (будет развенчания культа личности.)
        Народ будет опладировать новому миротворцу, который с одной стороны оставит верхушку у руля обвинив стракика который ничего в ответ уже не скажет, а с другой стороны пойдет на компромис с западными странами.
        Если не согласны, то хоть напишите в чем.
        1. Погоны
          Погоны Сегодня, 16:48
          +3
          Так и нынешний может всё переиграть взад, при желании/когда прижмёт.

          Спустит всех собак на Нарышкина и Шойгу, мол, не верно оценили обстановку, ввели в заблуждение, а я тут не причём.

          Народу будет уже всё равно, если ему предложат мирную жизнь без вечного опасения ехать непонятно куда непонятно зачем/потерять там своих родных.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 16:11
      0
      topol717, так в статье вроде как написано о призыве на СРОЧНУЮ службу а её никто не отменял.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:05
    +2
    Президент России пообещал скоро решить вопрос об отсрочке от призыва для работников военной промышленности
    . Понятно, без эффективной работы ВПК, перспективы не айс...
  4. Шептун
    Шептун Сегодня, 16:08
    +3
    Интересно, что у предприятий ВПК много смежников и поставщиков, без которых им будет тяжко. Об этих организациях кто-нибудь думает? Оттуда заберут специалистов и крупные начнут срывать сроки. Как-то так.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 16:13
      +1
      Цитата: Шептун
      Интересно, что у предприятий ВПК много смежников и поставщиков, без которых им будет тяжко

      Ну да нашему ВПК тяжко, а то что забрали ключевых сотрудников например из фирмы по производству ламината, да и фиг с ним. всего на всего 20 человек теперь без работы, и налоги теперь никто не платит. А экономика всего на 2,5% упала, но все автомобильные заводы в СПб закрылись, а это где то 10 тысяч рабочих мест.
  5. Погоны
    Погоны Сегодня, 16:10
    +2
    Цитата: topol717
    Ну т.е. новой волны мобилизации не будет, а закон нужен???
    однако....


    Так он говорит про отсрочку от призыва на срочную службу, а не по мобилизации.
  6. Daishi
    Daishi Сегодня, 16:12
    +2
    Да хватит людей уже кошмарить с этим призывами срочниками и тд.
    Что они за 1 год сделают? ну забор покрасят.
    Армия должна быть полностью контрактной, для кого военное дело смысл жизни и тд.
  7. Гиперион
    Гиперион Сегодня, 16:14
    +1
    Также президент подчеркнул, что на предприятиях военной промышленности должны производить и продукцию гражданского назначения.

    Может отдельные предприятия для гражданской продукции построить? Импортозамещение как бы имеет место? Или это уже пройденный этап, ввиду переориентирования импорта с запада на восток? И разве у военных предприятий высвободились мощности, чтобы на них гражданскую продукцию производить?
    Как много вопросов, и как мало ответов...
    1. Ua3qhp
      Ua3qhp Сегодня, 16:26
      +2
      Это потому,что у нас во власти юристы. И они не догадываются, что на предприятиях ВПК гражданскую продукцию производить нерентабельно, хотя бы и из за того, что система обеспечения качества излишняя для гражданского производства и соответственно для ГРАЖДАНСКОГО производства будет много лишних людей.
    2. К-36
      К-36 Сегодня, 16:55
      +2
      "[i][/i]Как много вопросов, и как мало ответов..."
      Как сказал один известный персонаж ( почти дословно ): " Вопросов ( к верхушке ) накопилось столько, что они по сути становятся ОТВЕТОМ " what
      С ув. hi