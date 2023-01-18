Президент России пообещал скоро решить вопрос об отсрочке от призыва для работников военной промышленности

Отсрочка от призыва на срочную службу в Вооруженные силы РФ для работников оборонных предприятий находится на повестке дня, в ближайшее время этот вопрос будет решен. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с работниками Обуховского завода.Глава государства напомнил, что все работники военно-промышленного комплекса не попали под частичную мобилизацию. По словам президента, сейчас оборонные предприятия работают в три смены. Их продукция очень востребована.В связи с этим, заметил Путин, рассматривается возможность предоставления отсрочки и тем, кого могут призвать на срочную военную службу – это молодые рабочие и инженеры предприятий военно-промышленного комплекса.Также президент подчеркнул, что на предприятиях военной промышленности должны производить и продукцию гражданского назначения. По утверждению Путина, она должна составлять 30% производимой продукции. Глава государства посетовал, что ряд иностранных заказчиков продукции российского военно-промышленного комплекса несвоевременно выполняет свои обязательства перед Россией.Напомним, что ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил ежедневно пополнять парк военной техники в зоне специальной военной операции. Выполнение этого поручения также прямо связано с оперативностью и эффективностью работы предприятий военно-промышленного комплекса страны. Для того, чтобы заводы действительно работали бесперебойно, они должны ценить каждого сотрудника, и государству здесь приходится соглашаться с тем, что работников этих предприятий не стоит отрывать от производства и призывать в армию, на сборы или мобилизовывать в зону спецоперации.