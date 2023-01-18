Свидетельница авиакатастрофы в Броварах: Вертолет уже горел, прежде чем упасть на детсад

Киевские власти лихорадочно пытаются удержать под контролем распространение информации о падении вертолета ГСЧС с руководством МВД на борту в Броварах, в результате которого начался пожар на территории детского сада, есть погибшие и раненые, в том числе дети. С учетом того, что это происшествие не подпадает под запрет публикации подробностей в отношении ударов ВС РФ, горожане активно делятся рассказами о катастрофе с журналистами и в своих пабликах соцсетей.Вот что известно об авиакатастрофе и ее последствиях на текущий момент.Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в результате падения и взрыва кроме детского сада поврежден также 14-этажный жилой дом и три легковых автомобиля. Судя по снимкам с места происшествия, вертолет, вероятно, в результате взрыва отбросило с территории детсада к подъезду многоэтажки.На борту вертолета находились шесть человек оперативной группы МВД, включая руководство министерства, и три члена экипажа ГСЧС. Противоречивая информация поступает о количестве пострадавших. Официально сообщается, что погибло 17 и ранены 25 человек. Такие цифры подтвердил президент Владимир Зеленский в специальном заявлении, добавив, что поручил Службе безопасности во взаимодействии с другими силовыми структурами расследовать произошедшее. По другим данным, число погибших составляет 18 человек.Одна из свидетельниц авиакатастрофы рассказала украинским журналистам, что вертолет уже горел, прежде чем упасть на детсад. Это может означать, что на борту начался пожар, причиной которого могла стать техническая неисправность, или произошло попадание ракеты ПЗРК. Хотя видео, подтверждающего пуск ракеты и пожар на борту, пока нет.В Главном управлении Национальной полиции Харьковской области сообщили, что вертолет с высокопоставленными украинскими силовиками направлялся к ним. По словам главы ГУНП Владимира Тимошко, сегодня он «должен был встретить всех, кто летел на борту».Касательно типа вертолета, спикер ВС Украины Юрий Игнат подтвердил, что это машина Super Puma («Супер Пума») производства французской компании Airbus Helicopters («Эйрбас Хеликоптерс»). Еще в 2016 году, после крушения одного из них в Норвегии, когда погибло 12 человек, эксплуатация этих геликоптеров была приостановлена всеми западными странами. Ранее, в 2009 году, на еврокоптере «Супер Пума» у берегов Шотландии разбились 14 человек.Причиной катастроф, по мнению экспертов, стали серьезные неисправности в коробке передач вертолета Super Puma моделей EC225 LP и AS332 L2, связанные с повреждением подшипников. Тогда компания-производитель пообещала произвести модернизацию и устранить данную проблему. К 2017 году проблема вроде как была решена, большинство стран сняли запрет на эксплуатацию данных машин.В 2018 году французская компания поделилась вертолетами как раз модели EC225 с Киевом. Тогда на Украину были отправлены 55 подержанных машин, где их передали государственным силовым структурам. Общая сумма контракта составила 550 млн евро, из которых 85% были предоставлены Киеву французскими банками в виде кредита. Не исключено, что Украине были переданы вертолеты, не прошедшие модернизацию. В этом вся суть помощи колониальной Европы «украинским аборигенам».