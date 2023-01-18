Военное обозрение
Войти Регистрация

Свидетельница авиакатастрофы в Броварах: Вертолет уже горел, прежде чем упасть на детсад

39
Свидетельница авиакатастрофы в Броварах: Вертолет уже горел, прежде чем упасть на детсад

Киевские власти лихорадочно пытаются удержать под контролем распространение информации о падении вертолета ГСЧС с руководством МВД на борту в Броварах, в результате которого начался пожар на территории детского сада, есть погибшие и раненые, в том числе дети. С учетом того, что это происшествие не подпадает под запрет публикации подробностей в отношении ударов ВС РФ, горожане активно делятся рассказами о катастрофе с журналистами и в своих пабликах соцсетей.


Вот что известно об авиакатастрофе и ее последствиях на текущий момент.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в результате падения и взрыва кроме детского сада поврежден также 14-этажный жилой дом и три легковых автомобиля. Судя по снимкам с места происшествия, вертолет, вероятно, в результате взрыва отбросило с территории детсада к подъезду многоэтажки.



На борту вертолета находились шесть человек оперативной группы МВД, включая руководство министерства, и три члена экипажа ГСЧС. Противоречивая информация поступает о количестве пострадавших. Официально сообщается, что погибло 17 и ранены 25 человек. Такие цифры подтвердил президент Владимир Зеленский в специальном заявлении, добавив, что поручил Службе безопасности во взаимодействии с другими силовыми структурами расследовать произошедшее. По другим данным, число погибших составляет 18 человек.

Одна из свидетельниц авиакатастрофы рассказала украинским журналистам, что вертолет уже горел, прежде чем упасть на детсад. Это может означать, что на борту начался пожар, причиной которого могла стать техническая неисправность, или произошло попадание ракеты ПЗРК. Хотя видео, подтверждающего пуск ракеты и пожар на борту, пока нет.

В Главном управлении Национальной полиции Харьковской области сообщили, что вертолет с высокопоставленными украинскими силовиками направлялся к ним. По словам главы ГУНП Владимира Тимошко, сегодня он «должен был встретить всех, кто летел на борту».

Касательно типа вертолета, спикер ВС Украины Юрий Игнат подтвердил, что это машина Super Puma («Супер Пума») производства французской компании Airbus Helicopters («Эйрбас Хеликоптерс»). Еще в 2016 году, после крушения одного из них в Норвегии, когда погибло 12 человек, эксплуатация этих геликоптеров была приостановлена всеми западными странами. Ранее, в 2009 году, на еврокоптере «Супер Пума» у берегов Шотландии разбились 14 человек.

Причиной катастроф, по мнению экспертов, стали серьезные неисправности в коробке передач вертолета Super Puma моделей EC225 LP и AS332 L2, связанные с повреждением подшипников. Тогда компания-производитель пообещала произвести модернизацию и устранить данную проблему. К 2017 году проблема вроде как была решена, большинство стран сняли запрет на эксплуатацию данных машин.

В 2018 году французская компания поделилась вертолетами как раз модели EC225 с Киевом. Тогда на Украину были отправлены 55 подержанных машин, где их передали государственным силовым структурам. Общая сумма контракта составила 550 млн евро, из которых 85% были предоставлены Киеву французскими банками в виде кредита. Не исключено, что Украине были переданы вертолеты, не прошедшие модернизацию. В этом вся суть помощи колониальной Европы «украинским аборигенам».
Автор:
Использованы фотографии:
Украинские соцсети
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
39 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 16:17
    +6
    Мы уже виноваты?
    Я что-то пока не слышал. Удивительно и необычно...
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 16:24
      +5
      Цитата: Zoldat_A
      Мы уже виноваты?
      Я что-то пока не слышал. Удивительно и необычно...

      Полюбому, просто ещё не решили как именно.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 16:46
        +2
        Виноваты! Косвенно что им пришлось лететь на вертолете, а то и деверсию припишут какую то. Детей невинных погибших жалко. Вспоминаются случаи когда наши пилоты гибли, но отводили самолеты от жилых кварталов.
      2. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 16:49
        +1
        Цитата: Хорон
        Полюбому, просто ещё не решили как именно.

        Есть версия что верхушку укрополицаев приземлили начальнички ВСУ, не сами конечно, причина банальна - жадность. Якобы то ли начали требовать, то ли слишком много запросили от доли с западной "помощи", угрожая "делами" и посадками.
        Короче никого не жаль, кроме деток. (((
      3. frruc
        frruc Сегодня, 17:11
        0
        Вертолет уже горел, прежде чем упасть на детсад.......

        На фиг нам нужен их вертолет, уже несколько статей на ВО за день. Детей действительно жалко. Какие-то машины, подъезды...не интересно.
    2. Советский Молдаван
      Советский Молдаван Сегодня, 16:30
      +5
      Эксплуатация французких вертолётов "Супер пума" компании "Эйрбас хеликоптерс" была приостановлена всеми западными государствами, после крушения одного из них в Норвегии в 2016 году (погибло 13 человек) - оторвался винт в воздухе.

      С того момента эти вертолёты стали неликвидны на мировом рынке. И тогда французы в 2018 году продали эти подержанные машины Украине в рамках контракта стоимостью более 550 млн. евро на поставку 55 вертолётов (легких Н125 и Н145 и тяжелых Н225 (Супер пума) ). При этом парижские банки кредитовали Киеву 85% стоимости сделки, лишь бы избавиться от никому не нужных машин.

      Если версия о неисправности борта подтвердится, инцидент в Броварах - прямое следствие того контракта, который французы заключили с Украиной примерно на таких же жульнических условиях, как они это обычно делают с африканскими странами.
      1. kit88
        kit88 Сегодня, 16:50
        +1
        А чем думали те, кто закупал эти машины?
        Никто не высказал особого мнения, что эти вертолеты не безопасны, тем более не модернизированные.
        PS
        Мы воюем с киевским режимом, а не с детскими садиками и мчс-никами, и те и другие нужны при любой власти.
        Это так, на всякий случай, кто считает, что любая потеря в стане врагов нам в бонус.
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 17:11
          0
          Цитата: kit88
          А чем думали те, кто закупал эти машины?

          Когда заканчивал институт, был на преддипломной практике в одном СМУ. В управлении был старенький "РАФ" и у начальника управления почти новая служебная белая "Волга".
          Поскольку дело шло к развалу всего и вся, начальник управления заказал за казённый счёт "для "РАФа" "КамАЗ" запчастей (там же, кроме кузова, всё с "Волгой" одно и то же) и после его доставки выкупил по остаточной стоимости служебную "Волгу", которой он и без того пользовался как своей. Мужики говорили, что выкупил её по цене пяти ящиков водки. Куда делся "КамАЗ" запчастей не знал никто.

          То был простой начальник СМУ и "Волга". А тут - целый министр Аваков и время совсем другое. И хотелки другие, понятное дело, соответственно статусу. Чего бы собственный вертолёт не иметь? Вот и закупил в своё время. А хлам там или не хлам, брак или не брак - да какая разница! Деньги-то казённые.
          1. kit88
            kit88 Сегодня, 17:15
            0
            Цитата: Zoldat_A
            Чего бы собственный вертолёт не иметь? Вот и закупил в своё время. А хлам там или не хлам, брак или не брак - да какая разница! Деньги-то казённые

            Ну, если жить надоело, то можно и так.
        2. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 17:14
          0
          Цитата: kit88
          А чем думали те, кто закупал эти машины?

          А то вы не знаете, как происходят подобные сделки. Чем больше получили на лапу, тем меньше они думали.
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:42
      +3
      Цитата: Zoldat_A
      Мы уже виноваты?
      Я что-то пока не слышал. Удивительно и необычно...

      РПГ-7 и удостоверение Путина по лесопосадкам ищут winked

      Детей, однозначно - жалко.
    4. Акс Мэтт
      Акс Мэтт Сегодня, 16:43
      +2
      Ещё нет. И вообще, свидетели видели Люсю Аристовича, бросавшего пустой ПЗРК на крыше соседней высотки...
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 17:15
        0
        Цитата: Акс Мэтт
        И вообще, свидетели видели Люсю Аристовича, бросавшего пустой ПЗРК на крыше соседней высотки...

        То был не тубус от ПЗРК, то была использованная губная помада.
  2. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 16:19
    +3
    От судьбы не уйдешь. Если ушел значит не судьба!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:54
      0
      Цитата: Землекоп
      От судьбы не уйдешь. Если ушел значит не судьба!

      Да, уж судьба winked
      Пишут адрес
      Бровары, Симона Петлюры, 13Б
  3. Хорон
    Хорон Сегодня, 16:23
    +3
    Свидетельница авиакатастрофы в Броварах: Вертолет уже горел, прежде чем упасть на детсад

    После беседы с сбу она поймёт что ошиблась. winked
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:23
    0
    А черные ящики там есть?...................
  5. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:23
    +2
    Да это залужный устранил руководство МВД
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:44
      +1
      Цитата: голос_разуma
      Да это залужный устранил руководство МВД

      При таком огромном сером потоке оружия и финансов, эта версия даже очень может быть! bully
  6. agoran
    agoran Сегодня, 16:24
    +1
    "Эксплуатация французких вертолётов "Супер пума" компании "Эйрбас хеликоптерс" была приостановлена всеми западными государствами, после крушения одного из них в Норвегии в 2016 году (погибло 13 человек) - оторвался винт в воздухе.

    С того момента эти вертолёты стали неликвидны на мировом рынке. И тогда французы в 2018 году продали эти подержанные машины Украине..."
  7. ИгорьПушкино
    ИгорьПушкино Сегодня, 16:25
    0
    Хмм.С Бровар на Харьков на правлялся?
  8. Genry
    Genry Сегодня, 16:30
    +1
    Актуальная информация:


    Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации
  9. K._2
    K._2 Сегодня, 16:31
    +6
    Детей очень жалко, будьте вы людьми, не глумитесь на костях и не уподобляйтесь укрофашистам, которые радовались Зимней вишне и расстрелу школы в Ижевске. Проявите сострадание, этим человек настоящий и отличается от нелюди. Упокой Господи души невинных.
  10. Хорон
    Хорон Сегодня, 16:31
    +7
    по мнению экспертов, стали серьезные неисправности в коробке передач вертолета

    Коробке передач? Может в редукторе?! Мне трудно представить как пилот меняет с помощью рычага скорости. wassat
    1. agoran
      agoran Сегодня, 16:38
      0
      усталостные трещины во втулке или автомате перекоса
    2. Rusticolus
      Rusticolus Сегодня, 16:58
      0
      Коробке передач? Может в редукторе?!
      Видимо писал сугубо гуманитарий, не отличающий КПП от трансмиссии. Где то что то слышал, и вроде примерно об одном и том же. Но в чем разница - это неведомое техно-колдовство. laughing
  11. Rusticolus
    Rusticolus Сегодня, 16:32
    +1
    Судя по снимкам с места происшествия, вертолет, вероятно, в результате взрыва отбросило с территории детсада к подъезду многоэтажки.
    Что то у меня на счет этого большие сомнения. Это же не танк с боекомплектом отрывающим башню. Сильно вряд ли генералы летеле в вертолете забитом под завязку взывчаткой. Другое дело что при катастрофе вертолет ни когда не падает вертикально. Есть имеющаяся рание горизонтальная скорость есть авторотация. Судя по фото, его просто по энерции еще какое то растояние протащило по земле от места первого контакта.
    П.С.
    Хотя... Если как пишут выше, как в норвегии, целиком оторвался несущий винт. Тогда ой. Привет Бандера! smile
    П.П.С. Но на фотке явно видно что винт на месте. Даже лопасти относительно целые.
  12. Акс Мэтт
    Акс Мэтт Сегодня, 16:39
    +3
    Минус одна высокопоставленная т...рь с прихвостнями. На тебе, Боже, что нам не гоже. А деток, всё же, жалко.
  13. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 16:39
    +1
    Зе-фюрер, видимо, так увольнения проводит wassat
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:05
      0
      Цитата: Чёрный
      Зе-фюрер, видимо, так увольнения проводит wassat

      В этой стране стингеров больше чем линий ЛЭП. А с недавних пор украинские ПВО стали хвастаться, что умело интегрировали ПЗРК в большую сеть ПВО. Ролики публикуют, как с крыш девятиэтажек ракетные атаки отражают. Интеграция выглядит просто - два чела с трубой сидят на крыше и пуляют по пролетающей в их секторе крылатой ракете.
      В Днепре допулялись. Очень реальный вариант, что теперь в Киеве.
      Видел в украинском ролике как боец с крыши пускает ракету в плотной застройке почти горизонтально.
      Уровень безбашенности у ВСУ и особенно у теробороны довольно высок, вполне способны шмальнуть без глубокого анализа ситуации.
  14. Daishi
    Daishi Сегодня, 16:51
    0
    Общая сумма контракта составила 550 млн евро, из которых 85% были предоставлены Киеву французскими банками в виде кредита. Не исключено, что Украине были переданы вертолеты, не прошедшие модернизацию

    Это просто прекрасно, передали хлам аборигенам, да ещё в кредит поставив на бабки


    А уж походу дела, это внутренние разборки украинцев, кому то Министр дорогу перешел, а с учётом того ,что оружие по сути у кого попало, тот и шмальнул туда куда попало, ракета быстро летит, можно и не заметить след от неё
  15. Попандос
    Попандос Сегодня, 16:51
    0
    Владимира Тимошко, сегодня он «должен был встретить всех, кто летел на борту».

    К подчинённому летели большие шишки, явно не награждать, возможный мотивчик, а ПЗРК как грязи.
    ПыСы на фото столбики с красной полоской, явно не свидомые, ибо должны быть желто синие.
  16. Миллер
    Миллер Сегодня, 16:51
    0
    Нет бы спокойно на паровозе, на мягком диване, со стаканчиком красного "Бургундского".
  17. cpls22
    cpls22 Сегодня, 16:52
    0
    Если взлетали из Бровар, то при внутренней диверсии рассчитывали на то, что он грохнется уже вылетев за черту города. Судя по рассказам, он начал кружить над городом и потом направился к центру, где и рухнул. Возможно, неисправность обнаружили раньше, чем было рассчитано, и решили вернуться в место вылета. В центре как раз есть пожарная часть с большой площадкой. Не дотянули.
    Хотя тогда вызывает недоумение заявленное направление на Харьков - аэродром находится на восточной окраине города, и маршрут над ним пролегать не должен.
  18. Теренин
    Теренин Сегодня, 16:52
    0
    Судя по некоторым признакам, похож на такой.
  19. Vyacheslav P
    Vyacheslav P Сегодня, 16:53
    -1
    Детей очень жалко...Они ангелы безвинные
  20. Петр Яковлев
    Петр Яковлев Сегодня, 17:01
    0
    Господом проклятая недодержава.. Эти упыри с собой на тот свет и детей утащили...Стопудов- разборки укроментов с теробороной..Детей жалко..Ещё не успели их зомбировать.
  21. PVV66
    PVV66 Сегодня, 17:02
    0
    Ну про коробку передач улыбнуло (редуктор несущего винта) ! Писателю респект! И пусть учит мат. часть. Нельзя писать на тему в которой разбираешься как поросенок в апельсинах.
    1. Rusticolus
      Rusticolus Сегодня, 17:10
      0
      Ну про коробку передач улыбнуло (редуктор несущего винта) !
      Скорее всего все еще проще. Вообще, трансмиссия. А так как слово неведомое, то вспомнил с каким его чаще всего другие употребляют. Правда касательно автомобилей. Но это ж мелочи. laughing