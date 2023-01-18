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Министр обороны Канады объявила о передаче Украине 200 бронеавтомобилей Senator

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Министр обороны Канады объявила о передаче Украине 200 бронеавтомобилей Senator

Канада в ближайшее время начнет передачу Украине 200 бронированных автомобилей Senator. Об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд во время деловой поездки в Киев, где она встретилась с главой украинского военного ведомства Алексеем Резниковым.


Как отмечается на сайте правительства Канады, главной целью визита министра обороны страны на Украину было подтверждение солидарности Оттавы с Киевом. Ананд провела встречи с представителями высшего украинского руководства. В частности, было решено передать киевскому режиму 200 бронеавтомобилей. Стоимость этой помощи оценивается канадской стороной в 67 миллионов долларов.

Ранее Украина сама обратилась к Канаде с просьбой о передаче бронеавтомобилей. Отметим, что еще до начала специальной военной операции Канада оказывала всестороннюю военную поддержку Украине – от поставок оружия и боеприпасов до подготовки украинских военнослужащих канадскими инструкторами.

Бронеавтомобиль Roshel Senator был разработан канадской компанией Roshel Defense Solutions. Эту компанию в 2019 году, кстати, основал канадский гражданин украинского происхождения Роман Шимонов. Сейчас бронеавтомобиль поставляется не только канадским силовым структурам, но и пограничной охране США. Масса бронеавтомобиля составляет до 8 тонн, при этом он перевозит 12 бойцов, поддерживая десант огнем.

У бронеавтомобиля есть специальные бойницы для ведения огня из салона. Также есть усиленный бронированными листами люк. В него можно установить пулеметы или автоматические гранатометы, сообщает украинская пресса.
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12 комментариев
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  1. topol717
    topol717 Сегодня, 16:16
    0
    Масса бронеавтомобиля составляет до 8 тонн

    Т.е. брони практически нет.
    1. Falcon Buster
      Falcon Buster Сегодня, 16:18
      0
      Оно изначально делалось как машина для полиции
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:20
    +1
    РПГ по зубам будет? ......................................
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 16:24
      0
      Цитата: Uprun
      РПГ по зубам будет? .

      Я так понимаю что с 50ти метров даже 7.62 пулемет будет его шить.
  3. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 16:21
    +1
    О-о-о-о...хлам закончился. американцы пинают в первую очередь своих холопов-подельников отдавать новье.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 16:22
    0
    Да уж, спонсоры не скупятся и пихают действительно кто что может, 200 тачанок в предверье весны-лето плохо для нас, мобильность ВСУ возрастет. Наверняка Залужный и ко будут пробывать првернуть сентябрьский сценарий.
  5. aleksr2005
    aleksr2005 Сегодня, 16:25
    +1
    Ну вот, начали готовится к решиющему наступлению ВСУк весной, летом. Сейчас вся западная техника пойдёт сотнями.
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 16:30
      +3
      Комплект бронеавтомобилей для легкой пехотной бригады. Британцы передали комплект техники для мотострелковой усиленной бригады. На рамштайне ожидается решение о переда 80-100 танков Леопард 2 + БМП/БТР это как раз танковая бригада от Европы. США тоже может передать комплект техники на 1 танковую бригаду. Вот тебе и новый армейский корпус.
    2. nobody75
      nobody75 Сегодня, 16:36
      0
      Пора проводить рейд Шермана по западной украине из Беларусии. Паралельно вести игру Фоша, оттягивая силы на Донбасс, проводя поиск в напралении Славянска...
      С Уважением
      1. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 17:28
        0
        А ещё не забыть промоушн Трумэна с демонстративными ядерными ударами.
  6. Silver99
    Silver99 Сегодня, 16:40
    -2
    Гонять демонстрантов на улице и мексиканцев нелегалов на границе годится, а вот воевать нет, сразу лучше в плен сдаться, хоть живы будут.
  7. AntonR7
    AntonR7 Сегодня, 17:20
    0
    Роман Шимонов украинского происхождения))) уже смешно и доказывает отсутствие существования такой национальности. Украинец- это , предавший свои русские корни = иуда. Поэтому то что мы делаем правильно= возвращение русских земель дело благое, лишь бы не было полумер и минских договорённостей.