Военное обозрение
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Новые подробности реформы вооруженных сил

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Новые подробности реформы вооруженных сил



В конце прошлого года было объявлено, что в средней перспективе министерство обороны увеличит численность вооруженных сил и усовершенствует их организационно-штатную структуру. Также были раскрыты некоторые планы и предполагаемые меры такого рода. На днях в ведомстве обсудили поставленные задачи и уточнили планы на будущее.

Общие задачи
Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны, совещание, посвященное вопросам увеличения и совершенствования вооруженных сил, прошло 17 января. Его провел министр обороны Сергей Шойгу; в мероприятии участвовали заместители министра, главнокомандующие видами вооруженных сил и командующие родами войск.

Министр напомнил, что президентом поставлена задача увеличения численности вооруженных сил до 1,5 млн чел. В связи с этим предлагается разработать и выполнить комплексный план наращивания армии, объединяющий различные мероприятия. Также С. Шойгу указал на необходимость синхронизации роста численности со строительством инфраструктуры, поставками вооружений и техники и т.д.


Для обеспечения военной безопасности государства, в т.ч. для защиты критически важных объектов и новых субъектов, предлагается усилить или дополнить ряд ключевых компонентов вооруженных сил. Часть существующих соединений будет переформирована с учетом новых угроз и вызовов. Кроме того, появятся новые структуры и части.

Как сообщалось в прошлом году, численность армии будет увеличена в основном за счет военнослужащих по контракту. По словам министра, нужно уделить особое внимание набору контрактников и обеспечить их подготовку. Кроме того, развития требует система военных вузов, учебные площадки в войсках и т.д.

Выполнение комплексного плана увеличения численности и развития вооруженных сил начнется в этом году и займет несколько лет. Так, преобразования военно-административной структуры планируют завершить к 2026 г. Сроки выполнения других преобразований пока не сообщаются. Вероятно, они будут реализованы в те же сроки или с небольшим отклонением от них.


Ранее, рассказывая о будущих преобразованиях, С. Шойгу упомянул необходимость изменения призывного возраста. Так, предлагается призывать новобранцев в возрасте от 21 года – вместо нынешнего порога 18 лет. В пресс-релизе от Минобороны обсуждение таких вопросов на недавнем заседании не упоминается.

Структурные преобразования
В декабре министр обороны заявил о необходимости структурных преобразований вооруженных сил. Будут созданы новые военно-административные единицы и соединения. Кроме того, требуется перестройка уже существующих формирований. Все это позволит более эффективно защищать стратегически важные направления от актуальных угроз.

17 января С. Шойгу подтвердил, что в ближайшем будущем будут созданы два новых военных округа – Московский и Ленинградский. Их образуют на существующей территории Западного военного округа. Задачей новых единиц станет защита двух стратегически важных регионов от угрозы с западного и северного направления.


Запланировано создание ряда новых соединений и формирований. Так, в Карелии появится армейский корпус. Сухопутные войска усилят тремя мотострелковыми дивизиями, а воздушно-десантные войска – двумя десантно-штурмовыми дивизиями. Места дислокации новых дивизий не сообщаются. Кроме того, на территории присоединенных субъектов будут созданы самодостаточные группировки войск и сил. Их состав и потенциал пока неизвестны.

В Западном, Центральном и Восточном военных округах, а также на Северном флоте семь мотострелковых бригад будут расширены до дивизий. Это увеличит их боеспособность и положительно скажется на возможностях округов.

В своем новом докладе министр обороны упомянул необходимость усиления военно-морского флота, воздушно-космических сил и ракетных войск стратегического назначения. Вопросы изменения структуры ВКС министр в этот раз не затрагивал.

Следует напомнить, что в декабрьском докладе упоминались и другие запланированные изменения в войсках. Так, министр говорил о будущем формировании в сухопутных войсках пяти артиллерийских дивизий и бригад особой мощности. В береговых войсках ВМФ пять бригад морской пехоты будут увеличены до дивизий.


Предусматривается создание при каждой общевойсковой (танковой) армии смешанной авиационной дивизии и бригады армейской авиации. Кроме того, в ВКС должны появиться новые управления авиадивизий, восемь бомбардировочных полков, один истребительный, а также шесть бригад армейской авиации.

Обновленные планы
Таким образом, наше Минобороны выполняет приказ верховного главнокомандующего об увеличении численности, совершенствовании структуры и общем улучшении боеспособности вооруженных сил. Разрабатываются соответствующие планы, вносятся различные предложения и т.д. Кроме того, Минобороны уже считает возможным публиковать основные идеи и решения новой реформы.

Министр обороны дважды рассказывал о новых планах и огласил весьма любопытную информацию. При этом два его доклада, декабрьский и новый, дополняют друг друга и вместе составляют более полную картину. Кроме того, нельзя исключать, что последний доклад отражает все нововведения и коррективы, внесенные в последние недели. Соответственно, в будущем следует ожидать новые доклады, дополняющие и меняющие уже известную картину.


Обновленный и уточненный вариант планов по-прежнему предусматривает усиление обороны на стратегическом западном направлении – где присутствует угроза со стороны НАТО. Север и центр этого направления укрепят за счет двух новых военных округов, армейского корпуса в Карелии и, вероятно, новых дивизий в других регионах. Кроме того, уделено внимание южным рубежам – свои группировки получат недавно присоединенные субъекты федерации.

Впрочем, расти и увеличивать свои показатели будут не только части и соединения у западных рубежей. Запланирована схожая перестройка структуры в других регионах и военных округах. Возможно, масштабы таких процессов на разных направлениях будут отличаться в связи с их приоритетом для обороны.

Большой интерес представляют предложения о создании новых артиллерийских и авиационных соединений и частей. Спецоперация на Украине в очередной раз подтвердила потенциал артиллерии, в т.ч. большой мощности. Кроме того, сделаны выводы о необходимости создания артиллерийских соединений с особыми возможностями. Также нарастят потенциал авиации и улучшат ее возможности по взаимодействию с сухопутными войсками.


Усиление вооруженных сил и изменение организационно-штатной структуры предъявляют дополнительные требования к численности личного состава. В связи с этим планируется нарастить количество военнослужащих, в основном за счет контрактников. Большее число военнослужащих, в свою очередь, требует дополнительную инфраструктуру, предъявляет повышенные требования к системе обучения и т.д.

Новая реформа


В целом речь идет не просто об изменениях в вооруженных силах. По сути, планируется полноценная реформа, направленная на повышение всех основных показателей и приведение армии в соответствие с актуальными военными и политическими требованиями. Ситуация в Европе серьезно ухудшилась, и наши вооруженные силы должны реагировать на это.

Составляется и корректируется полноценный комплексный план реформирования, затрагивающий массу различных вопросов. На его полное выполнение потребуется несколько лет, и после этого российская армия приобретет желаемый вид и возможности. При этом первые результаты такого обновления могут появиться уже в самое ближайшее время.
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Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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7 комментариев
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  1. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 05:12
    +9
    Как же я ненавижу слово РЕФОРМА! самый яркий образец реформы - это перестановка коек в убыточном борделе. Если у руководства вооружёнными силами РФ по прежнему останутся верные а не умные, то хоть зареформируйся - ничего толкового не выйдет. Какой смысл иметь здоровые руки и ноги если мозг в коме? К правительству это тоже относится - деньги, которые должны быть потрачены на перевооружение, на разработку и производства оружия для БУДУЩЕЙ войны с их благословления вывозятся за рубеж как олигархами, так и государственными финансовыми институтами. Реформаторы, блин.
    1. Hagen
      Hagen Сегодня, 05:44
      -4
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      самый яркий образец реформы - это перестановка коек в убыточном борделе.

      Если вы спец по борделям, зачем лезть туда, где вы профан? Собирайте себе умных, но не верных помощников в деле борделестроительства, достигайте прибылей, вот и покажете класс управленческого гения. Порожняк гоните, лишь бы на ботинки министру нагадить... Слово ему не нравится. А дело?Критик, блин...
      1. сайгон
        сайгон Сегодня, 05:58
        +4
        Давно уже сказано что термин реформа маскирует НЕ ЖЕЛАНИЕ или НЕ УМЕНИЕ проводить революционные преобразования ( не смену социально экономических формаций , а именно коренные изменения по сути) .
        Реформа есть путь для нерешительных людей - это уже из Бисмарка его слова.
    2. andrewkor
      andrewkor Сегодня, 06:10
      +1
      А увеличение числа койкомест в борделе куда более значительная и выгодная " реформа",Вы не находите!?
      Мой комментарий слишком короткий ,но со смыслом,надеюсь
  2. Yngvar
    Yngvar Сегодня, 05:35
    +5
    Хотелось бы чтобы эта РЕФОРМА вернула Военные Училища, военную медицину!
    А то генералов больше, чем лейтенантов!
    А после "оптимизации" здравоохранения здравозахоронили не только "гражданскую" медицину, но и всю военно-полевую терапию и хирургию...
  3. ximkim
    ximkim Сегодня, 05:55
    0
    Нереально.
    Для это нужны новые люди(желательно профессионалы в военном деле)в МО , а их нету.
    ВПК должен быть на шаг впереди времени(а у нас все по старинке).
    О реформе заговорили, так как нужно что то говорить (мол не сидим на месте)по телевизору, так как мирное время то упустили( Кремле был занят трубами).
  4. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 06:29
    +3
    Реформу надо начинать с отправки лиц с заглавного фото на лесоповал. Вот тогда можно надеяться на успешную реформу. Иначе опять все сопрут. А потом поменяются креслами. И еще раз сопрут.