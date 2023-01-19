Новые подробности реформы вооруженных сил

В конце прошлого года было объявлено, что в средней перспективе министерство обороны увеличит численность вооруженных сил и усовершенствует их организационно-штатную структуру. Также были раскрыты некоторые планы и предполагаемые меры такого рода. На днях в ведомстве обсудили поставленные задачи и уточнили планы на будущее.
Общие задачи
Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны, совещание, посвященное вопросам увеличения и совершенствования вооруженных сил, прошло 17 января. Его провел министр обороны Сергей Шойгу; в мероприятии участвовали заместители министра, главнокомандующие видами вооруженных сил и командующие родами войск.
Министр напомнил, что президентом поставлена задача увеличения численности вооруженных сил до 1,5 млн чел. В связи с этим предлагается разработать и выполнить комплексный план наращивания армии, объединяющий различные мероприятия. Также С. Шойгу указал на необходимость синхронизации роста численности со строительством инфраструктуры, поставками вооружений и техники и т.д.
Для обеспечения военной безопасности государства, в т.ч. для защиты критически важных объектов и новых субъектов, предлагается усилить или дополнить ряд ключевых компонентов вооруженных сил. Часть существующих соединений будет переформирована с учетом новых угроз и вызовов. Кроме того, появятся новые структуры и части.
Как сообщалось в прошлом году, численность армии будет увеличена в основном за счет военнослужащих по контракту. По словам министра, нужно уделить особое внимание набору контрактников и обеспечить их подготовку. Кроме того, развития требует система военных вузов, учебные площадки в войсках и т.д.
Выполнение комплексного плана увеличения численности и развития вооруженных сил начнется в этом году и займет несколько лет. Так, преобразования военно-административной структуры планируют завершить к 2026 г. Сроки выполнения других преобразований пока не сообщаются. Вероятно, они будут реализованы в те же сроки или с небольшим отклонением от них.
Ранее, рассказывая о будущих преобразованиях, С. Шойгу упомянул необходимость изменения призывного возраста. Так, предлагается призывать новобранцев в возрасте от 21 года – вместо нынешнего порога 18 лет. В пресс-релизе от Минобороны обсуждение таких вопросов на недавнем заседании не упоминается.
Структурные преобразования
В декабре министр обороны заявил о необходимости структурных преобразований вооруженных сил. Будут созданы новые военно-административные единицы и соединения. Кроме того, требуется перестройка уже существующих формирований. Все это позволит более эффективно защищать стратегически важные направления от актуальных угроз.
17 января С. Шойгу подтвердил, что в ближайшем будущем будут созданы два новых военных округа – Московский и Ленинградский. Их образуют на существующей территории Западного военного округа. Задачей новых единиц станет защита двух стратегически важных регионов от угрозы с западного и северного направления.
Запланировано создание ряда новых соединений и формирований. Так, в Карелии появится армейский корпус. Сухопутные войска усилят тремя мотострелковыми дивизиями, а воздушно-десантные войска – двумя десантно-штурмовыми дивизиями. Места дислокации новых дивизий не сообщаются. Кроме того, на территории присоединенных субъектов будут созданы самодостаточные группировки войск и сил. Их состав и потенциал пока неизвестны.
В Западном, Центральном и Восточном военных округах, а также на Северном флоте семь мотострелковых бригад будут расширены до дивизий. Это увеличит их боеспособность и положительно скажется на возможностях округов.
В своем новом докладе министр обороны упомянул необходимость усиления военно-морского флота, воздушно-космических сил и ракетных войск стратегического назначения. Вопросы изменения структуры ВКС министр в этот раз не затрагивал.
Следует напомнить, что в декабрьском докладе упоминались и другие запланированные изменения в войсках. Так, министр говорил о будущем формировании в сухопутных войсках пяти артиллерийских дивизий и бригад особой мощности. В береговых войсках ВМФ пять бригад морской пехоты будут увеличены до дивизий.
Предусматривается создание при каждой общевойсковой (танковой) армии смешанной авиационной дивизии и бригады армейской авиации. Кроме того, в ВКС должны появиться новые управления авиадивизий, восемь бомбардировочных полков, один истребительный, а также шесть бригад армейской авиации.
Обновленные планы
Таким образом, наше Минобороны выполняет приказ верховного главнокомандующего об увеличении численности, совершенствовании структуры и общем улучшении боеспособности вооруженных сил. Разрабатываются соответствующие планы, вносятся различные предложения и т.д. Кроме того, Минобороны уже считает возможным публиковать основные идеи и решения новой реформы.
Министр обороны дважды рассказывал о новых планах и огласил весьма любопытную информацию. При этом два его доклада, декабрьский и новый, дополняют друг друга и вместе составляют более полную картину. Кроме того, нельзя исключать, что последний доклад отражает все нововведения и коррективы, внесенные в последние недели. Соответственно, в будущем следует ожидать новые доклады, дополняющие и меняющие уже известную картину.
Обновленный и уточненный вариант планов по-прежнему предусматривает усиление обороны на стратегическом западном направлении – где присутствует угроза со стороны НАТО. Север и центр этого направления укрепят за счет двух новых военных округов, армейского корпуса в Карелии и, вероятно, новых дивизий в других регионах. Кроме того, уделено внимание южным рубежам – свои группировки получат недавно присоединенные субъекты федерации.
Впрочем, расти и увеличивать свои показатели будут не только части и соединения у западных рубежей. Запланирована схожая перестройка структуры в других регионах и военных округах. Возможно, масштабы таких процессов на разных направлениях будут отличаться в связи с их приоритетом для обороны.
Большой интерес представляют предложения о создании новых артиллерийских и авиационных соединений и частей. Спецоперация на Украине в очередной раз подтвердила потенциал артиллерии, в т.ч. большой мощности. Кроме того, сделаны выводы о необходимости создания артиллерийских соединений с особыми возможностями. Также нарастят потенциал авиации и улучшат ее возможности по взаимодействию с сухопутными войсками.
Усиление вооруженных сил и изменение организационно-штатной структуры предъявляют дополнительные требования к численности личного состава. В связи с этим планируется нарастить количество военнослужащих, в основном за счет контрактников. Большее число военнослужащих, в свою очередь, требует дополнительную инфраструктуру, предъявляет повышенные требования к системе обучения и т.д.
Новая реформа
В целом речь идет не просто об изменениях в вооруженных силах. По сути, планируется полноценная реформа, направленная на повышение всех основных показателей и приведение армии в соответствие с актуальными военными и политическими требованиями. Ситуация в Европе серьезно ухудшилась, и наши вооруженные силы должны реагировать на это.
Составляется и корректируется полноценный комплексный план реформирования, затрагивающий массу различных вопросов. На его полное выполнение потребуется несколько лет, и после этого российская армия приобретет желаемый вид и возможности. При этом первые результаты такого обновления могут появиться уже в самое ближайшее время.