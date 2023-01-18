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Командир батальона ВС РФ рассказал о тактике продвижения танкистов и десантников на Сватовском направлении

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Командир батальона ВС РФ рассказал о тактике продвижения танкистов и десантников на Сватовском направлении

На Сватовском направлении в Луганской Народной Республике (ЛНР) подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продвигаются весьма успешно. Они уничтожают опорные пункты ВСУ.


Успех наступления определяется эффективным взаимодействием подразделений Воздушно-десантных войск и танковых частей Сухопутных войск РФ. Об этом заявил в беседе с РИА Новости командир российского батальона с позывным «Поляк».

По словам офицера, ВДВ работают при поддержке танков. За неделю они продвинулись не менее чем на километр, а то и на большее расстояние. Только за последний день были уничтожены два взводных опорных пункта ВСУ. Разумеется, на участках других подразделений - свои успехи: там тоже подавляется сопротивление опорных пунктов противника.

Потери украинских формирований в этих опорных пунктах оцениваются примерно в 20 человек. Первыми действуют танки, затем на позиции заходят десантники и зачищают их.

Отработали нормально, в штатном режиме. Выехали на позицию, номера отстреляли, с пулемёта отработали - все чётко

- рассказал РИА Новости мобилизованный танкист с позывным «Хорек».

По словам военнослужащего, танки отрабатывают по укреплению украинского отряда. Затем десантники начинают занимать рубежи, расчищают путь и идут дальше. В итоге удается продвигаться достаточно быстро, подавляя сопротивление противника.

Отметим, что Сватовское направление играет важную роль в плане освобождения территории Луганской Народной Республики от проникших на нее украинских формирований. Также российские войска успешно действуют на Донецком фронте.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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8 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:46
    -1
    Вот еще один факт, подтверждающий, что раз уж десантников и морскую пехоту используют как штурмовые части, значит надо оснащать их бронетехникой даже более защищенной чес стандартная мотострелковая часть. Отказаться от концепции БМД и приоритетно насыщать платформами "курганец".
    Ну и принять в конце концов управленческое решение, о создании специальных "штурмовых частей" . с измененым Штатом, структкруой, номенклатурой вооружения , для выполнения именно штурмов в городских условиях и в условиях укрперайонов в современной войне в ходе армейской операции. Больше разведприборов (тепляки, ночники, БПЛА), больше снайперов в штате, поддержка не обычным ствольным артдивизионом а высокоточной створкой. Больше минометов разных калибров. Танки в плотном взаимодействии со штурмовыми группами и т.д. примерно уже даже конфигурация удачного штурмового подразделения понятна...
    1. Gvardeetz77
      Gvardeetz77 Сегодня, 16:50
      +3
      Цитата: голос_разуma
      Вот еще один факт, подтверждающий, что раз уж десантников и мосркую пехоту используют как штурмовые части, значит надо оснащать их бронетехникой даже более защищенной чес тандартная мотострелковая часть

      Ещё чуть-чуть постараться и комментарии раньше основной статьи будут размещаться, верно?
    2. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 16:54
      +5
      Я о тактике только в названии прочитал... "Отработали - всё чётко" - это не тактика.
    3. знайка-два
      знайка-два Сегодня, 17:03
      +3
      Еще забыли написать-обязательно БМПТ с 30-57мм боеприпасом дистанционного подрыва.
  2. Jackyun
    Jackyun Сегодня, 16:49
    +7
    За неделю они продвинулись не менее чем на километр
    Это прикол такой? Я понимаю, что это война и всё очень не просто, но километр за неделю кажется странным.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 16:52
      +3
      Это прикол такой? Я понимаю, что это война и всё очень не просто, но километр за неделю кажется странным.
      Какой там прикол... Это лобовые атаки на укрепления противника.
  3. Tagan
    Tagan Сегодня, 17:02
    0
    Цитата: Jackyun
    За неделю они продвинулись не менее чем на километр
    Это прикол такой? Я понимаю, что это война и всё очень не просто, но километр за неделю кажется странным.

    Поэтому должны понимать, что линии обороны не через каждый километр расположены. Какое-то время разбирают определенный участок, после чего продвигаются до следующего, который может находиться и в десяти и более километров от предыдущего.
  4. DeadPahom
    DeadPahom Сегодня, 17:22
    +1
    Цитата: Jackyun
    За неделю они продвинулись не менее чем на километр
    Это прикол такой? Я понимаю, что это война и всё очень не просто, но километр за неделю кажется странным.

    Вы, верно, думаете, что опорные пункты ВСУ ровным слоем по всей Украинец намазаны. В вашем выдуманном мире поход до границы с Польшей может действительно на десятилетия растянуться с такими темпами.