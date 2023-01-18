Командир батальона ВС РФ рассказал о тактике продвижения танкистов и десантников на Сватовском направлении

На Сватовском направлении в Луганской Народной Республике (ЛНР) подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продвигаются весьма успешно. Они уничтожают опорные пункты ВСУ.
Успех наступления определяется эффективным взаимодействием подразделений Воздушно-десантных войск и танковых частей Сухопутных войск РФ. Об этом заявил в беседе с РИА Новости командир российского батальона с позывным «Поляк».
По словам офицера, ВДВ работают при поддержке танков. За неделю они продвинулись не менее чем на километр, а то и на большее расстояние. Только за последний день были уничтожены два взводных опорных пункта ВСУ. Разумеется, на участках других подразделений - свои успехи: там тоже подавляется сопротивление опорных пунктов противника.
Потери украинских формирований в этих опорных пунктах оцениваются примерно в 20 человек. Первыми действуют танки, затем на позиции заходят десантники и зачищают их.
Отработали нормально, в штатном режиме. Выехали на позицию, номера отстреляли, с пулемёта отработали - все чётко
- рассказал РИА Новости мобилизованный танкист с позывным «Хорек».
По словам военнослужащего, танки отрабатывают по укреплению украинского отряда. Затем десантники начинают занимать рубежи, расчищают путь и идут дальше. В итоге удается продвигаться достаточно быстро, подавляя сопротивление противника.
Отметим, что Сватовское направление играет важную роль в плане освобождения территории Луганской Народной Республики от проникших на нее украинских формирований. Также российские войска успешно действуют на Донецком фронте.