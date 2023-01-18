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Президент России: ВПК РФ производит столько же ракет ПВО в год, сколько и весь остальной мир

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Президент России: ВПК РФ производит столько же ракет ПВО в год, сколько и весь остальной мир

Президент России Владимир Путин отметил успешную работу предприятий оборонной промышленности, в частности он привел в пример производство ракет для систем противовоздушной обороны.


Глава государства подчеркнул, что военно-промышленный комплекс Российской Федерации производит столько же ракет ПВО в год, сколько и весь остальной мир. Это является свидетельством высокой эффективности и производительности оборонно-промышленного комплекса страны.

Путин заявил, что победа российской армии неизбежна, чему также способствуют единство и сплоченность граждан России, мужество и героизм бойцов, а также работа оборонно-промышленного комплекса.

Во время общения с рабочими входящего в концерн "Алмаз-Антей" Обуховского завода президент также отметил, что в настоящее время в России нет возможности производить все необходимое для страны и ее армии на 100 процентов, однако руководство страны стремится к достижению того уровня производства, при котором это станет возможным.

Путин высоко оценил вклад со стороны предприятий оборонно-промышленного комплекса в развитие обрабатывающей промышленности и в российскую экономику в целом. В последнее время предприятия ОПК работают в несколько смен, практически круглосуточно. Также президент обратил внимание и на проблему отсрочки от призыва в ВС РФ работникам военной промышленности, отметив, что этот вопрос скоро будет решен.

Ранее российский лидер напомнил, что полномасштабный вооруженный конфликт в Донбассе продолжался, начиная с 2014 года, а проводимая Россией спецоперация на Украине направлена на прекращение вооруженной агрессии киевского режима.
Автор:
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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14 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:02
    +2
    Похоже ракеты закончатся не так быстро как мечтают шумеры. Еще на пару дней хватит)))
    1. Эдик
      Эдик Сегодня, 17:04
      +1
      Цитата: голос_разуma
      Похоже ракеты закончатся не так быстро как мечтают шумеры. Еще на пару дней хватит)))

      Речь в статье о ракетах ПВО..
      1. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 17:22
        +3
        Одна из древних украинских легенд гласит, что так как у России закончились нормальные баллистические и крылатые ракеты, то Россия обстреливает украинские объекты зенитными ракетами. Любой украинский школьник подтвердит.
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 17:06
      0
      Цитата: голос_разуma
      Похоже ракеты закончатся не так быстро как мечтают шумеры.

      Антей же только ПВО делает.
      Хотя вчера по Белгороду 10 химарсов летело. 0 попаданий
      1. Михаил Маслов
        Михаил Маслов Сегодня, 17:19
        +2
        У вас ошибка не 0 попаданий,а 10 сбитых.
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:08
      0
      Цитата: голос_разуma
      Похоже ракеты закончатся не так быстро как мечтают шумеры. Еще на пару дней хватит)))


      Ещё бы так ударные беспилотники и барражирующие боеприпасы производили, то есть больше чем весь остальной мир,тогда бы СВО уже закончилась.Лучшая оборона как ни крути это нападение.
    4. Astra wild2
      Astra wild2 Сегодня, 17:17
      0
      Коллега Голос,вообще-то Путин говорил о ракетах ПВО.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:08
    0
    Так расстроить США,они же без " воздушной ковалерии" ни кто и ни что.Оказывается ракет ПВО и на них хватит.А у нас ещё С300 на кладбище как гуталина.
  3. V.B.
    V.B. Сегодня, 17:08
    0
    Должны производить намного больше, хвастаться тут нечему. Расход надо увеличивать. Азбука.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 17:28
      -1
      Расход надо увеличивать. Азбука.

      Увеличить расход ЗУР очень непросто -там все автоматизировано 5 ракет по одной цели не пустишь. Я по крайне мере не умею. laughing
  4. курвиметр
    курвиметр Сегодня, 17:16
    -1
    " Мы будем делать ракеты как Америка колбасу ! " laughing
  5. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 17:25
    0
    Это хорошо,но и страна у нас самая большая.А вот "дырочки"имеются .Поэтому все нужно здраво взвесить и устранить.К тому же (не упрек и даже не критика)война показала,нужны системы с большим количеством ракет готовых к приминению.Опять же БПЛа которые вынуждены сбивать дорогими ракетами.Всему этому нужно обратить пристальное внимание.Уверен в этом направлении работают и сделают.
  6. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 17:27
    +1
    Ракет ПВО производим больше всех, однако у тех, кто производит меньше, прилётов по стратегическим аэродромам пока не было.
  7. DeadPahom
    DeadPahom Сегодня, 17:30
    0
    Цитата: курвиметр
    " Мы будем делать ракеты как Америка колбасу ! " laughing

    Сосиски