Президент России: ВПК РФ производит столько же ракет ПВО в год, сколько и весь остальной мир

Президент России Владимир Путин отметил успешную работу предприятий оборонной промышленности, в частности он привел в пример производство ракет для систем противовоздушной обороны.Глава государства подчеркнул, что военно-промышленный комплекс Российской Федерации производит столько же ракет ПВО в год, сколько и весь остальной мир. Это является свидетельством высокой эффективности и производительности оборонно-промышленного комплекса страны.Путин заявил, что победа российской армии неизбежна, чему также способствуют единство и сплоченность граждан России, мужество и героизм бойцов, а также работа оборонно-промышленного комплекса.Во время общения с рабочими входящего в концерн "Алмаз-Антей" Обуховского завода президент также отметил, что в настоящее время в России нет возможности производить все необходимое для страны и ее армии на 100 процентов, однако руководство страны стремится к достижению того уровня производства, при котором это станет возможным.Путин высоко оценил вклад со стороны предприятий оборонно-промышленного комплекса в развитие обрабатывающей промышленности и в российскую экономику в целом. В последнее время предприятия ОПК работают в несколько смен, практически круглосуточно. Также президент обратил внимание и на проблему отсрочки от призыва в ВС РФ работникам военной промышленности, отметив, что этот вопрос скоро будет решен.Ранее российский лидер напомнил, что полномасштабный вооруженный конфликт в Донбассе продолжался, начиная с 2014 года, а проводимая Россией спецоперация на Украине направлена на прекращение вооруженной агрессии киевского режима.