Пойдут ли немцы на войну?

Казалось бы, у нас своих проблем вагон, а тут немцы со своими… На самом деле, именно от Германии очень много зависит в украинских процессах. Все просто: дадут или не дадут. Это касается всего, САУ, танков, БМП, зенитного вооружения.
К сожалению, немецкое оружие – это эталон, за который многие голосуют долларом. Тут все просто:
«Леопард-2» стоит на вооружении 22 стран.
«Абрамс» на вооружении 9 стран.
«Леклерк» на вооружении 3 стран.
«Челленджер-2» в 2 странах.
Так можно продолжать считать долго, немецкое оружие от этого хуже не станет. И от поставок из Германии действительно очень сильно зависит насыщение ВСУ первоклассным оружием. И именно поэтому союзники по НАТО и конфликту на Украине так упорно стараются втянуть Германию в поставки вооружений по полной программе. Все-таки «Лео-2» - это вам не «Гепарды». Хотя в борьбе с БПЛА «Гепард» показал себя вполне прилично.
Но к счастью (в противовес к нашему «к сожалению») Германия в целом и Бундесвер в частности больны. Сложно сказать, насколько болезнь прогрессирует, но она имеет место.
Сегодня, конечно, для Бундесвера забрезжил свет в конце тоннеля, с уходом госпожи министерши Ламбрехт в отставку, шнапс, я так думаю, лился рекой. То, что устроила Ламбрехт с армией Германии, очень противоречиво на самом деле, но трезвомыслящие военные откровенно радуются ее уходу.
Однако, не стоит забывать, что именно Ламбрехт, несмотря на свои жуткие для русского взгляда реформы с Бундесвером, стояла стеной против передачи Украине тяжелого вооружения типа танков и БМП по принципу «себе еле хватает» и ссылаясь на то, что другие страны не поставляют такого вооружения.
Теперь Польша и Великобритания обещают дать танки, то есть, условие Ламбрехт вроде как выполнено. Ну и сама Ламбрехт вышла из игры, уж не знаю, по каким причинам. Возможно, устала армейские звания учить, возможно, желающие «добра» Украине союзники из США и Великой Британии решили подстраховаться, но просьба об отставке Кристины Ламбрехт была молниеносно принята.
И на кресло военного министра (почему – чуть ниже) моментально выстроилась очередь, да какая! Министр МВД Нэнси Файзер (хотя у нее выборы на носу в Гессене, а значит – отставка в случае победы), Ева Хёгль из аппарата СДПГ, руководитель федеральной Канцелярии Вольфганг Шмидт и лидер немецких социал-демократов, убежденный пацифист, откосивший в свое время от службы в Бундесвере «по идейным соображениям», Ларс Клингбейл.
А чего, напрашивается вопрос, так все возбудились? А с того, что новый министр обороны будет заведовать перевооружением Бундесвера и (Бундес)Марине с волшебной цифрой 100 000 000 000 евро. Есть за что побороться, не так ли?
Увы, шоу не получилось. Канцлер Германии Олаф Шольц, возможно, осознав, что все эти игры в гендерное равенство с назначением министров, изменил обещанному раскладу 8-8 и назначил (о боже!) на должность министра обороны мужика в лучшем смысле этого слова.
Шольц назначил военным министром коллегу по партии, более того, человека, который боролся с ним в 2019 году за место лидера СДПГ, 62-летнего Бориса Писториуса. Теперь бывшего уже министра внутренних дел и спорта Нижней Саксонии. Должность эту Писториус занимал 10 лет, что сразу говорит о многом.
Вообще Борис считался лучшей заменой Файзер, если та победит на выборах, но все как-то пошло не так. Вообще, как политик в современном мире Писториус не очень. Честно отслужил своё в Бундесвере, не замечен в гейских утехах, вдовец, воспитывающий двух дочерей. В общем – очень темная лошадка по евромеркам. Юрист. С 2017 года очень резко выступал против мирового терроризма.
И вот у нас Борис Писториус и 100 миллиардов евро. Есть где разгуляться фантазии, правда?
Вообще, все не очень хорошо складывается. Нормальный мужик с головой вполне сможет поднять уцелевших после реформ бешенных блондинок генералов и вместе с ними возродить Бундесвер. Десять лет дурные фрау Урсула фон дер Ляйен, Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Кристина Ламбрехт уничтожали армию Германии и черт, им это почти удалось!
Ну ведь просто прекрасно же: ударный кулак НАТО, который уважали со времен Второй Мировой войны во всех советских военных училищах и академиях усилиями гинеколога и двух юристов был практически повержен. Его блондинки решили (раз воевать после развала СССР и ОВД не с кем) превратить Бундесвер в «небольшую компактную армию» (правда, чем-то родным и знакомым повеяло?), способную поддерживать союзников по НАТО в миротворческих операциях и войнах против террористов.
Потихоньку убрали всех милитаристически (на самом деле патриотически) настроенных генералов, сократили срок службы по призыву до 6 (ШЕСТИ, Бисмарк!!!) месяцев да и саму армию сильно так порезали.
Мы тут жалуемся, что на год нереально из сопляка сделать солдата, а тут из современного немца за полгода… Фантазерки.
Да, оставались контрактники. Но с ними тоже выходило все очень печально, причем даже задолго до появления фрау министерш. В 2011 году была произведена эпохальная проверка боеготовности стран НАТО, в результате которой Германия не просто опозорилась, а сделала это со спецэффектами: в Бундесвере оказалось 7 тысяч бойцов, прошедших тесты Европейского оборонного Агентства. Франция могла похвастаться 30 тысячами готовых ко всему солдат, а Великобритания – 25 тысячами.
В Германии поняли, что что-то надо менять. Да, Бундесверу требовались изменения, и первыми стали министерши обороны, которые начали повышать боеспособность в рамках постоянно сокращающегося военного бюджета.
Кто следил за темой, помнит, что началось в Германии. Громче всех против гинекологического подхода к реформам высказывался бывший министр обороны Германии Томас де Мезьер, фанатик армии и сын одного из основателей Бундесвера, генерала Ульриха де Мезьера. Томас де мезьер вообще отличался редкой склочностью и вольностью в высказываниях, а главное - на дух не переносил пацифистские веяния в германской политике. За что и пострадал, вполне ожидаемо и оправдано.
Несогласные с реформами тоже в основном проголосовали ногами и из Бундесвера начался такой отток кадров, который можно было сравнить с бегством из российской армии во времена Первой Чеченской.
Все дело в том, что Урсула фон дер Ляйен заслужила полное доверие Ангелы Меркель своими методами решения проблем на посту министра труда и социального развития, и, надо отметить, она там действительно решила немало проблем. Но тут вопрос – какими методами.
А методы у нового министра обороны остались прежними. И когда в 2014 году госпожа фон дер Ляйен выкатила на обсуждение в Бундестаге реформу Бундесвера, в самом Бундесвере случилась такая реакция, которую никто не ожидал. Скажем так, за табельные «Хеклер и Кох» никто вроде бы не хватался, а вот корвалол лился рекой. А потом началось повальное бегство из рядов Бундесвера. Причем, рванули в основном квалифицированные кадры.
Что предложила госпожа фон дер Ляйен?
Она просто решила приравнять солдат к гражданским работникам. Нормированный рабочий день, рабочая неделя продолжительностью в 41 час, все, что сверх нормы должно компенсироваться деньгами, довольствие увеличили аж на 60 евро… Да, насчет социального развития тоже было: вместо казармы рисовались вполне такие приличные жилые помещения гостиничного типа, без кухонь.
Критики было много, особенно злобствовали уволенные генералы старой закалки. Гуляла тогда по Германии шутка от ветеранов: «благодарите нас, что в послевоенной Германии больше не делают бронетехнику с шахматным расположением катков, посмотрели бы, как ремонтники способны уложиться в 41-часовую рабочую неделю».
В целом, идея была знакомой и созвучной некоторым российским планам: сделать армию привлекательным работодателем, а солдат – некими сотрудниками, защищенными трудовым и прочими Кодексами. Соцзащита – это неплохо, солдат – такой же человек, как и остальные, но тут налицо был явный перебор.
Германия – очень интересная в этом плане страна с длинной военной историей. И служить там очень часто идет не столько за матблагами, сколько согласно семейным традициям (это вообще отдельный разговор – немецкие семейные традиции) и зову сердца. И тут вдруг такое – что солдат, что продавец – все едино. Более того, часть армейских профессий на гражданке оплачивается намного выше. Медики, электронщики, логисты, инженеры и техники.
В общем, госпожа гинеколог немного не учла специфики самой армии. Это понятно, это нормально, но разве не стоило бы проконсультироваться с армейскими? В итоге Бундесвер, как хотела баронесса фон дер Ляйен, таки стал крупнейшим работодателем в Германии, но его тут же поразила безработица.
В 2022 году были зафиксированы неутешительные результаты: из 183 тысяч служащих Бундесвера около 80 тысяч – гражданские. Более 5 тысяч армейских должностей занимают откровенные пенсионеры, которых просто не могут уволить, так как их некем заменить, а потому согласно нововведениям, им выплачивают просто огромные компенсации. Еще около 15 тысяч специалистов что называется «на взлете», то есть, они служат, но продлевать контракт не собираются.
Ну и СВО добавила негатива и только усилила отток кадров из немецких вооруженных сил. Одно дело работать в армии под защитой социальной структуры Германии, которая считается лучшей в мире, другое – оказаться в окопах перед лицом российской угрозы. В начале года рапорта ложились на столы как листья в лесах осеннего Шварцвальда. Впрочем, в России была примерно та же ситуация, «пятисотые» бежали из армии толпами. Это нормально, во все времена были те, кто видел в армии теплое место в мирное время. Защищённая Трудовым Кодексом служба-работа с льготной ипотекой кардинально отличается от воинской службы с ежедневным риском оказаться на поле боя.
Но существует и другая проблема. Техническая
Дамы министры умудрились за время командования угробить немецкую отлаженную систему снабжения армии техникой. Ладно там танки или самолеты, проблемы существуют даже с поставками обуви и формы! Да, нам тоже знакома такая «эффективная» работа министерства обороны, так что удивления не будет.
В общем, все, что касается технического оснащения Бундесвера, все можно охарактеризовать двумя словами: «Очень плохо». Потому в Бундестаге слушания о состоянии дел в армии проходят исключительно в закрытом режиме. Чтобы не радовать врагов и не пугать до полусмерти своих.
И дело не в состоянии промышленности, далее у нас будет небольшое интервью на тему возможностей. У промышленников все просто: нужны деньги и время, и все будет. Но на самом деле нормального снабжения нет давно, задержка поставок по некоторым видам техники достигает нескольких лет. Это если верить «ястребам» из Ассоциации Бундесвера (организация отставных военных, которые душой все еще с армией), а им верить можно. Они за свое радеют.
Но даже та техника, которая уже находится в распоряжении Бундесвера, она не получает должного ремонта и обслуживания. И, соответственно, не боеспособна. Это касается буквально всего: танков, БМП, самолетов, САУ. Дошло дело до того, что (по словам немецких же СМИ) Бундесвер «в случае чего» сможет выставить не более сотни танков из 250 имеющихся в распоряжении.
И это еще нормальная цифра. В некоторых частях некомплект доходит до 75%. Виной тому и отсутствие квалифицированного технического персонала, и большой срок службы техники, и отсутствие своевременного обслуживания.
Плюс выяснилось по результатам всебундесверовской инвентаризации, когда потребовалось подсчитать, что можно отправить на помощь Украине, что на складах порой пусто! Нет ГСМ, особенно зимних масел, куда-то делись снаряды и все в таком духе. Коллеги из «Die Welt» прикинули, что после отправки помощи Украине у Бундесвера запас 155-мм снарядов такой, что его хватит на неделю боев с низкой интенсивностью применения или на пару дней войны «на всю катушку».
Вот вам и «три девицы» в правлении
Теперь все придется разгребать новому министру. Если он не станет забивать себе голову гендерными завихрениями, а станет думать о том, как спасать армию, возможно, у него получится. Тут дел много, но помощь в виде 100 миллиардов евро на перевооружение может вдохнуть жизнь в Бундесвер. И тут дело не только в новой технике (о ней чуть ниже), дело в том, что промышленность Германии с такой подкачкой денег перейдет на усиленный режим работы охотно и бодро. Работать у станков немцы умеют, но придется многое менять.
В том числе и технологические и финансовые цепочки. Фрау министерши запрещали корректировать цены еще со времен правления баронессы фон дер Ляйен, если цена прописана в контрактах, но никаким контрактом нельзя было предусмотреть прекращение поставок сырья из той же России. А химические компоненты они берутся из газа. А присадки к танковой броне из редкоземельных металлов, которых в Германии отродясь не было.
Многие у нас считают, что министр обороны в общем может и не служить. Он первое лицо, менеджер, если хотите (мнение полковника Ставера, если что). Вот практика Германии показала, что три фрау за неполные 10 лет так ушатали своими реформами лучшую армию старой Европы, что непонятно, как вообще Бундесвер сможет очухаться от такого реформирования.
Вот честное слово, жаль, что не довели дамочки дела до закономерного финала. Еще бы годик-другой – и прощай, Бундесвер. И точно пришлось бы всем трем «За заслуги перед Отечеством» цеплять, ибо заслужили. А так… Орден Почета, не больше.
И урок всему миру: женщине-политику нечего делать на такой должности, как министр обороны. Не говорите мне о Сиримаво Бандаранаике, по тому, что эта леди вытворяла, она многих мужиков переплюнула в истории легко и непринужденно. Одни национализации чего стоили. Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя, честное слово, все по Лермонтову.
Не против (на самом деле против) всей этой гендерной чепухи, дураки и дуры есть везде, но чтобы дуру сажать в кресло только потому, что этого требует гендерное равенство – что-то немцы перемудрили с этим. Еще сборная по футболу намекнула, что гендер – гендером, а дело должно делаться. Глупейшая традиция назначать на пост министра обороны женщин-политиков, которые просто не имеют понятия о принципах функционирования вооруженных сил – она разрушительна. Бундесвером доказано.
А точкой стал практический разгром сил Специальных операций и превращения вооруженных сил в работодателя.
Но и это еще не все. ВПК Германии тоже косо смотрит на все это. 100 миллиардов – это, конечно, хорошо, но вот вам интервью на злобу дня, да не с кем-то, а с самим Армином Паппергером, главнокомандующим в концерне «Рейнметалл».
Интервью, как вы сможете убедиться, очень осторожное, было дано газете «Bild am Sonntag» (самая продаваемая немецкая газета на бумаге, если что) из Берлина.
Интервью было дано ДО отставки Кристины Ламбрехт, потому и смотрится оно соответственно.
Основным посылом главы «Рейнметалла» стал тезис о том, что концерн не сможет поставить Украине в 2023 году обещанное правительством вооружение. В том числе танки «Леопард-2».
Вообще у «Рейнметалла» дела идут просто роскошно. Продажи концерна в 2022 году составили 6,4 миллиарда евро и заметна сильная тенденция к дальнейшему росту. Украина надеется в ближайшем времени получить для своих ВСУ танки «Леопард» и БМП «Мардер».
Вопрос «Bild am Sonntag»: Господин Паппергер, сколько БМП «Мардер» имеется у вас в резерве, из которого их можно поставить на Украину?
Армин Паппергер: До недавнего времени у нас было на хранении в общей сложности около 140 «Мардер». 40 из них были предназначены для Греции, поскольку Афины передали Украине БМП советской разработки. Первая партия из 20 «Мардер» уже полностью отремонтирована и большая их часть доставлена в Афины. Сейчас следующие 20 находятся на завершающей стадии работ в наших цехах.
Вопрос: Сколько времени занимает ремонт одной «Мардер»?
АП: Мы работаем над каждой из 40 машин для Греции в течение шести месяцев. Остальные 100 «Мардер» находятся в худшем состоянии, поэтому на них уходит около семи-восьми месяцев.
Вопрос: Как быстро можно их поставить на Украину, если Греция откажется?
АП: Конечно, мы могли бы своевременно передать Украине оставшиеся 20 «Мардер», запланированных для Греции. Другие машины последуют в апреле, потому что мы работаем в условиях повышенного давления.
Вопрос: Самый быстрый способ: Бундесвер отдает Украине свои «Мардер», а вы затем заполняете брешь отремонтированными БМП из своих резервов.
АП: Возможно. Но только федеральное правительство Германии может принять такое решение. Мы готовы. Но пока правительство не сообщило нам, откуда возьмутся обещанные Украине 40 «Мардер».
Вопрос: Украине также очень нужны основные танки «Леопард». Сколько их вы можете поставить?
АП: У нас еще есть 22 машины «Леопард 2», которые мы могли бы подготовить к эксплуатации и доставить на Украину. У нас также осталось около 88 машин «Леопард 1А5». Но мы не можем отремонтировать эти танки без контракта, так как затраты на это составляют несколько сотен миллионов евро. «Рейнметалл» не может финансировать это авансом из своего бюджета.
Вопрос: Сколько времени потребуется на восстановление танков «Леопард»?
АП: Меньше года. Машины не только перекрашиваются, но и переоборудуются для применения в боевых действиях. Их полностью разбирают, заменяют все, что необходимо, а затем собирают. Это означает, что даже если завтра будет принято решение о том, что мы можем отправить наши танки в Киев, поставка состоится в начале следующего года.
Вопрос: Могут ли танки «Леопард» действительно помочь Украине выиграть войну?
АП: Основной танк «Леопард» чрезвычайно ценен для наступления и занятия территории. С танками армия может прорвать линию обороны противника и положить конец длительной позиционной войне. С танками «Леопард» солдаты могут продвигаться на десятки километров за день.
Вопрос: На Украине заканчиваются боеприпасы для немецкой зенитной самоходной установки «Гепард» (35-мм). Когда вы можете их поставить?
АП: Мы закончим производство первой партии боеприпасов в июне/июле 2023 года. К середине следующего года мы поставим на Украину 300 тысяч выстрелов. Это много, так что будем надеяться, что украинская проблема боеприпасов для ЗСУ «Гепард» будет решена.
Вопрос: Правительство инвестирует 100 миллиардов евро в модернизацию Бундесвера. Но закупки вооружений медленно только начинаются. Политика, вооруженные силы или промышленность слишком тормозят?
АП: Критики слишком упрощают задачу. У нас в Германии нет военного положения, поэтому необходимо соблюдать обычные циклы заключения контрактов на вооружение. Мы очень хорошо сотрудничаем с закупочным ведомством Бундесвера, с федеральным канцлером, а также с министерством обороны. Пока что дела с пакетом в 100 миллиардов евро идут неплохо. В первом квартале этого года мы завершим переговоры по наземной технике для Бундесвера, в частности, по бронетранспортеру «Боксер» с усиленным вооружением и воздушно-десантной платформе «Каракал».
Вопрос: Нанимали ли вы новых сотрудников после начала войны на Украине?
АП: 1200 мужчин и женщин.
Вопрос: Продажи «Рейнметалл» стремительно растут. Вы получаете большую выгоду от войны?
АП: Термин совершенно неправильный. Мы поставляем технику для защиты нашей страны и наших союзников по НАТО. Мы антикризисные специалисты, а не спекулянты на войне.
Вопрос: Но вы лично также выигрываете от рекордной цены акций и увеличения продаж вместе с вашей зарплатой?
АП: У руководства «Рейнметалла» есть целевые показатели. Но если целевые показатели достигнуты, то повышения зарплаты выше не будет. Поэтому ни мне, ни моим сотрудникам война на Украине не выгодна.
Согласитесь, более чем осторожные такие высказывания. Но суть их очевидна: дайте денег, развяжите руки и все вам будет. 35-мм снаряды? Не вопрос. Танки? Тогда еще нужно время. Но немецкая военная промышленность готова работать, даже в условиях кризиса.
За строками проскальзывало недовольство политикой Ламбрехт, но даже такой большой босс, как Паппергер ругаться с дурной теткой не хотел бы. Потому все и столь обтекаемо. Конечно, в военной промышленности Германии пацифистов не держат, потому замена фрау, неспособной запомнить два десятка званий на мужчину, вменяемого и патриота, военным производителям очень выгодно.
Конечно, они (производители) рассчитывают на то, что Борис Писториус не потратит эти деньги на разведение цветников возле того, что раньше считалось казармами Бундесвера или на иные милые глупости. Конечно, «Рейнметаллу» очень хотелось бы работать в первую очередь для своей страны, а не метаться по миру в поисках заказчиков или лизингобрателей.
У Бундесвера появился шанс вылезти из ямы, в которую его обрушило десятилетие правления гендерных бестолочей. У немецких производителей появился шанс хорошо заработать на поставках вооружений. У Украины появился шанс заполучить себе немецкое вооружение, пусть и не самого последнего поколения.
Паппергер не зря намекнул про «Леопарды 1А5»…
Для нас эти перестановки действительно ничего хорошего не несут. Как армия, Бундесвер на войну, конечно, не придет. Немцам пока не до того. Но может прийти «Рейнметалл» и другие производители. И вот в этом для нас нет ничего приятного.