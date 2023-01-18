Исполняющим обязанности главы МВД Украины назначен руководитель Национальной полиции Игорь Клименко

Правительство Украины назначило главу Национальной полиции Украины генерала полиции 1 ранга Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел страны с возложением на него исполнения обязанностей министра МВД. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.Как отметил глава украинского правительства, после обсуждения в Верховной Раде будет представлена кандидатура на назначение новым руководителем Министерства внутренних дел. Напомним, что министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, а также его первый заместитель Евгений Ерин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович разбились сегодня в вертолете, упавшем в Броварах Киевской области.Об Игоре Клименко известно, что он родился в 1972 году в Киеве. Получив образование в Харьковском военном университете, а затем в Одесском университете и Днепропетровском университете внутренних дел, Клименко начал свою карьеру со службы в Вооруженных силах Украины в 1994-1997 гг. Затем он перевелся в систему МВД.В 2015 году Клименко возглавил департамент кадрового обеспечения Национальной полиции Украины, в 2017-2019 гг. был заместителем главы Национальной полиции, а в 2019 году стал главой Национальной полиции Украины. Игорь Клименко имеет специальное звание генерал полиции 1 ранга. В украинской полиции это звание является высшим и соответствует российскому специальному званию «генерал-полковник полиции».Интересно, что погибший глава МВД Денис Монастырский пришел на эту должность из партии «Слуга народа», до этого занимался политической деятельностью, а в молодости играл в команде КВН «Три толстяка». Клименко, в отличие от Монастырского, не «романтик» от политики, а обычный полицейский карьерист, начинавший службу еще в первые годы существования постсоветской Украины.Впрочем, далеко не факт, что именно кандидатуру Клименко правительство внесет на рассмотрение в Верховную Раду Украины. Вполне вероятно, что новым главой МВД постараются назначить кого-то из политических деятелей.