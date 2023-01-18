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Исполняющим обязанности главы МВД Украины назначен руководитель Национальной полиции Игорь Клименко

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Исполняющим обязанности главы МВД Украины назначен руководитель Национальной полиции Игорь Клименко

Правительство Украины назначило главу Национальной полиции Украины генерала полиции 1 ранга Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел страны с возложением на него исполнения обязанностей министра МВД. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.


Как отметил глава украинского правительства, после обсуждения в Верховной Раде будет представлена кандидатура на назначение новым руководителем Министерства внутренних дел. Напомним, что министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, а также его первый заместитель Евгений Ерин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович разбились сегодня в вертолете, упавшем в Броварах Киевской области.

Об Игоре Клименко известно, что он родился в 1972 году в Киеве. Получив образование в Харьковском военном университете, а затем в Одесском университете и Днепропетровском университете внутренних дел, Клименко начал свою карьеру со службы в Вооруженных силах Украины в 1994-1997 гг. Затем он перевелся в систему МВД.

В 2015 году Клименко возглавил департамент кадрового обеспечения Национальной полиции Украины, в 2017-2019 гг. был заместителем главы Национальной полиции, а в 2019 году стал главой Национальной полиции Украины. Игорь Клименко имеет специальное звание генерал полиции 1 ранга. В украинской полиции это звание является высшим и соответствует российскому специальному званию «генерал-полковник полиции».

Интересно, что погибший глава МВД Денис Монастырский пришел на эту должность из партии «Слуга народа», до этого занимался политической деятельностью, а в молодости играл в команде КВН «Три толстяка». Клименко, в отличие от Монастырского, не «романтик» от политики, а обычный полицейский карьерист, начинавший службу еще в первые годы существования постсоветской Украины.

Впрочем, далеко не факт, что именно кандидатуру Клименко правительство внесет на рассмотрение в Верховную Раду Украины. Вполне вероятно, что новым главой МВД постараются назначить кого-то из политических деятелей.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Enero201
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9 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:12
    -1
    Летайте вертолетами Франции. И Быстрое продвижение по карьерной лестнице вашим замам обеспечено
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 17:16
      0
      Свято место - пусто не бывает, но не настолько же быстро. Такое впечатление, что вертолёт рухнул именно из за этого назначения.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 17:17
      -2
      голос разума hi, а вас не смущает что 4 года эти вертушки летали без катастроф а тут и министр и первый зам и хана?! Мое личное мнение не спроста они грохнулись.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 17:20
        0
        Похоже на внутригосударственные тёрки на Украине. Конкурентов по бизнесу убрали.
      2. dedusik
        dedusik Сегодня, 17:25
        0
        Super Puma - проблемная машина, так как с ее участием происходила не одна авиакатастрофа. Французское конструкторское бюро приняло решение провести модернизацию главного редуктора, из-за которого была катастрофа, но ничего не получилось. Были приняты другие различные временные доработки, произошла вторая катастрофа, в результате вертолеты сняли с эксплуатации, рассказал rонструктор вертолетов Вадим Михеев.
        «После снятия вертолетов с эксплуатации, девать их было некуда. Естественно, когда украинское МВД обратилось, они эти вертолеты и сбагрили. У них главный редуктор разваливается. Надо делать новый редуктор - это, по сути дела, уже почти новый вертолет делать», - заключил эксперт. https://tvzvezda.ru/news/20231181426-VTazy.html

        P.S. Да какая-то хрень по погибшим и пострадавшим опубликовано в украинских СМИ
        В ГСЧС уточнили, что в результате авиакатастрофы в Броварах погибли 14 человек, среди которых — один ребенок и девять находившихся на борту вертолета. 25 человек с ранениями в больницах.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:14
    -1
    Я ж писал вот и суток не прошло а уже новый министр готов и задорный и проворный.
  3. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 17:24
    0
    Впрочем, далеко не факт, что именно кандидатуру Клименко правительство внесет на рассмотрение в Верховную Раду Украины.


    Не подходит. В КВН не играл.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 17:29
      0
      sergo1914 hi, так Залужный вроде тоже не играл, Данилов, однако рулят.
  4. Rusticolus
    Rusticolus Сегодня, 17:25
    0
    Правительство Украины назначило ... заместителем министра внутренних дел страны с возложением на него исполнения обязанностей министра МВД.
    Вот и первый заинтересант. lol
    Даже если министром не пролезет, то все равно в плюсе. А то иш там засиделись старые пepдуны, с кресла слазить не хотят.