Военное обозрение
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Представитель Еврокомиссии: Страны ЕС поставили Украине вооружений на 11,5 миллиарда евро

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Представитель Еврокомиссии: Страны ЕС поставили Украине вооружений на 11,5 миллиарда евро

В Еврокомиссии отчитались, на какую сумму страны Евросоюза осуществили поставки вооружений Киеву. Представитель внешнеполитической службы ЕК Набиля Массрали сообщила, что на текущий момент сумма военной помощи Украине составила 11,5 млрд евро с учетом общеевропейского финансирования и поставок на двусторонней основе.


Еврочиновник разъяснила, что из Европейского фонда мира было выделено 3,1 миллиарда евро для компенсации странам ЕС части военных поставок Украине. Это должно было стимулировать руководство государств Евросоюза на прямые поставки вооружений Киеву.

На настоящий момент, с учетом Европейского фонда мира и усилий государств-членов Евросоюза, на двусторонней основе ЕС в целом смог поставить вооружений Украине на 11,5 миллиарда

— отчиталась представитель Европейской комиссии на брифинге в Брюсселе.

Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан в позапрошлом году с целью предотвращения конфликтов в Европе и укрепления международной безопасности. Общий бюджет фонда в размере 5,7 млрд евро должен быть расходован до 2027 года.

Но уже в ноябре 2022-го глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что на военную помощь Украине потрачено более половины этой суммы. Такой вот странный способ поддержания мира на континенте путем финансирования поставок оружия стороне военного конфликта в Европе. Впрочем, алогичность поведения европейских политиков, когда дело касается противостояния с Россией, уже мало кого удивляет.

Хотя представитель ЕК не распространяется, на каких условиях ЕС поставляет вооружения Киеву, очевидно, что делается это отнюдь не бескорыстно. Взять, к примеру, широко распиаренную финансовую поддержку со стороны Евросоюза в размере почти 18 млрд евро, три из которых уже перечислены Нацбанку.

Оказывается, Украина в 2023 году должна выплатить госдолг в размере 17,9 миллиарда долларов. Из почти 18 млрд помощи ЕС, 14,6 млрд будут направлены на обслуживание и погашение государственного внутреннего долга. 3,3 млрд на обслуживание и погашение внешнего госдолга Украины. Все «остальное», как уже пообещал Зеленский, пойдет бюджетникам и на соцвыплаты.
Автор:
Использованы фотографии:
ТГ-канал президента Украины
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14 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:48
    -3
    Разворовали миллиарды, погрелись все. И сосенно, конечно, чиновники отвечающие за войну на бывшей украине. Но думаю и светлоликие эльфы тоже наварились как только могли и в накладе не остались.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 17:54
      -2
      У попа сдачи нема, ложи в, кружку и иди нахрен
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 18:00
        0
        Страны ЕС поставили Украине вооружений на 11,5 миллиарда евро

        И где они?
        Растворились! (это магия, Гарри - (с))
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 18:22
          0
          Цитата: Shurik70
          И где они?
          Растворились! (это магия, Гарри

          Назовём проще - разворовали.
      2. Не_боец
        Не_боец Сегодня, 18:26
        0
        "Я монах а не кассир!!!"
        Где и как я это услышал: 2000 год примерно, экскурсия в Ростов. Подняться на колокольню - 50р, собирает монах. Ну у одной дамы полтинника не оказалась, только стольники. Она попросила сдачу и услышала эту замечательную фразу.
    2. Sadam2
      Sadam2 Сегодня, 18:47
      0
      11 млрд это много или в сравнении.? У Шойгу легальный бюджет в 6 раз больше ....где результат.? Тут надо генеральские дачи сравнивать наши и натовские
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 17:49
    +2
    Поставили на 11,5 миллиардов , поставят еще , для них главное,чтобы украинцы раньше не закончились.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:54
    0
    Представитель Еврокомиссии: Страны ЕС поставили Украине вооружений на 11,5 миллиарда евро
    . Они все скопом, а у нас как??? Задел, который остался от предков, подьели капитально, а свое, в теперешних реалиях, очь дорого и кто за это все будет платить???
    Богатеньким буратины, не шибко активничают, а некоторые занимаются тем, за что лоб зелёнкой мазали, без разговоров...
    В общем, вопросов много и ещё больше...
    Не нытья ради, предлогаю подумать о будущем, которое нас, народ трудовой, не обойдёт никак.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:00
      0
      rocket757 hi, если резервы СССР подъели как вы пишите то остается 2 варианта, либо экспроприация))) либо сливать Боржом, хотя есть третий вариантец, налоги и цены задрать.
    2. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 18:32
      0
      Цитата: rocket757
      Не нытья ради

      Пока вижу из вашего поста что всё пропало , нужно срочно лезь под простынь и тихо ползти в сторону кладбища . Конкретно от Вас , трудового народа , какие предложения ?
      Цитата: rocket757
      Задел, который остался от предков, подьели капитально

      Не знаю как Вы питаетесь , но у меня задел и на эту зиму в погребе , да думаю и на следующую хватить . Совет - не когда не говорите от всего народа .
  4. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 18:03
    +1
    11,5 миллиарда - это почти ничто.
    Голый авианосец без всяких запасов. Меньше состояния какого нибудь одного русского олигарха из первых (до, конечно)...

    А не_война дело дорогое, вся история подтверждает... долги, рост цен, бедность, разруха, сокращение населения, Спид и Корона...
    Все "удовольствия" налицо
  5. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 18:07
    -2
    Что можно сказать.Блицкриг у НАТО не получился в очередной раз.Думаю Европа очередной раз раскошелится по полной,потом опять к нам с просьбами.
  6. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 18:11
    +1
    немного не по теме, на яндекс новостях написано что инициатором отключения россии от свифт и заморозки активов была болгария
  7. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 18:17
    -1
    Что помогло Украине потерять несколько сотен тысяч человек.