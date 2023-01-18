Министр обороны Латвии Инара Мурниеце пообещала поставить Киеву новую партию военной помощи, включая вертолёты

Латвия приняла решение помочь Украине с вооружениями, поставка партии военной помощи от латвийского Минобороны будет передана Киеву после встречи министров обороны стран НАТО на базе "Рамштайн" в Германии 20 января, более точных сроков нет. Об этом заявила министр обороны Латвии Инара Мурниеце.
Глава латвийского военного ведомства вместе со свитой прибыла в Киев, где провела встречу со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Основной темой встречи было усиление мощи ВСУ, т.е. оказание военной помощи, а также сотрудничество двух стран в военной сфере. В разговоре Мурниеце подтвердила, что Латвия поставит Украине партию зенитно-ракетных комплексов Stinger, но после встречи на базе "Рамштайн".
Также латвийский министр обороны пообещала передать Киеву беспилотники, пулеметы вместе с боеприпасами и вертолеты, других подробностей нет. Про ПЗРК Stinger и беспилотники Мурниеце сообщала еще в первой декаде января, а вот про вертолеты сказано было впервые. Даже в украинских пабликах достоверной информации нет, одни предположения. Стоит отметить, что Латвия уже передавала Украине вертолеты, было это в августе прошлого года, тогда Киев получил четыре винтокрылых машины: пару Ми-2 и пару Ми-17, один из которых нуждался в капиталке. Техника была передана безвозмездно.
Латвия – наш добрый друг и союзник, который с первых дней войны поддерживает Украину в борьбе с российским агрессором
- долго тряс руку Мурниеце Резников, благодаря за еще не переданное оружие.
Стоит отметить, что Латвия не столь активна в оказании военной помощи Украине, как Литва, но тоже поставляет время от времени различные вооружения. В частности латвийское Минобороны поставило Украине шесть САУ М109 в варианте M109A5OE, стрелковое оружие и боеприпасы и т.д.