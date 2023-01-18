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Глава МИД Тайваня рассказал, как острову удается избежать прямого конфликта с Китаем

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Глава МИД Тайваня рассказал, как острову удается избежать прямого конфликта с Китаем

Тайвань буквально балансирует на грани вооруженного конфликта с Китайской Народной Республикой, а любой «крошечный инцидент» может обернуться масштабной войной. Об этом заявил в интервью британскому телеканалу Sky News министр иностранных дел частично признанного Тайваня Джозеф У.


По мнению тайваньского дипломата, острову удается избежать прямого конфликта с Китаем путем очень большой выдержки. Именно терпение помогает Тайваню не вступить на путь войны с могущественным соседом. Министр подчеркнул, что летчики тайваньской военной авиации очень хорошо обучены и знают, что они не имеют права делать первый выстрел.

По мнению Джозефа У, рано или поздно, но статус-кво Тайваня закончится. Остров либо будет поглощен Китаем, либо станет независимым и признанным государством. Сейчас есть очень большой риск вооруженного конфликта. В период с 2020 по 2022 годы, отмечает У, число полетов истребителей ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) у острова, выросло в 5 раз.

Китай никогда не отказывался от возможности применения военной силы для установления контроля над Тайванем. Но, подчеркивает Джозеф У, власти острова предпринимают все возможное для того, чтобы он мог себя защитить и отстоять свои интересы.

Напомним, что ранее США и их региональные союзники высказывали готовность защищать Тайвань в случае нападения со стороны Китая. Это объясняется тем, что, если Тайвань войдет в состав КНР, по интересам США – и политическим, и экономическим, будет нанесен сильнейший удар. Поэтому Вашингтон и стремится не допустить такого развития событий, хотя на словах продолжает не признавать Тайвань независимым государством и заверять Пекин в приверженности принципу «одного Китая».
Использованы фотографии:
Wikipedia / 中華民國總統府
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10 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:41
    +2
    Тот кто выбирает позор, получит и позор и войну (с)
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 18:25
      +2
      острову удается избежать прямого конфликта с Китаем путем очень большой выдержки

      Какая выдержка может быть у американской подстилки?
      Была бы выдержка и нейтралитет - не подарил бы Украине 800 дронов, способных сбрасывать гранаты.
      Так что Россия полностью поддержит Китай в решении вопроса с Тайванем (каким бы это решение не было)
  2. Denis812
    Denis812 Сегодня, 17:51
    +1
    рано или поздно, но статус-кво Тайваня закончится. Остров либо будет поглощен Китаем, либо станет независимым и признанным государством

    Я ставлю на первое. Никакое китайское правительство не удержится, если Тайвань станет полноценно независимым государством. А терять власть никому не хочется. Лучше уж повоевать за исконно китайскую территорию
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 17:53
      +3
      Цитата: Denis812
      рано или поздно, но статус-кво Тайваня закончится. Остров либо будет поглощен Китаем, либо станет независимым и признанным государством

      Я ставлю на первое. Никакое китайское правительство не удержится, если Тайвань станет полноценно независимым государством. А терять власть никому не хочется. Лучше уж повоевать за исконно китайскую территорию

      А что им не удержаться? Что люди то сделают, выйдут на площадь Тяньаньмэнь? Так одни уже выходили, с тех пор танки у КНР стали только лучше.
  3. Rusticolus
    Rusticolus Сегодня, 17:53
    +3
    То есть, на словах они прям белые и пушистые, за мир во всем мире. А наделе, всеми правдами и не правдами пытаются без мыла влесть в... азиатский нато против китая.
  4. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 18:14
    0
    либо станет независимым и признанным государством

    ДНР, ЛНР, Aбхазию, Осетию и ПМР признайтe независимиы признанными государствами одновременно c Taйванем.
  5. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 18:23
    +1
    Koгда я еще учился у меня ЫЕ учителя бандеровцы русофобы еще проводили аналогии с Taйванем и ДНР, мол почему Taйвань такая развитая и и процветающая страннa а ДНР такая бедная и разрушенная войной, я сказал что за Taйвань заступилось США и если Kитай начнет свою "ATO" то за него заступиться армия США, что в Taйвань вложенно много милиардов долларов в развитие а в ДНР никто ни копейки не вложил, еще у Taйваня очень много оружия и истребителей.
    Спорить абсолютно бесполезно, все тупые безмозглые бандеровцы-русофобы, ни один aргумент не сработал, они 100% уверенны что это Россия напала на Донбасс и вверглa его в xaoc
  6. faterdom
    faterdom Сегодня, 18:34
    +1
    Джозеф У...
    Интесесно, а он не весельчак?
  7. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 18:56
    -2
    Это объясняется тем, что, если Тайвань войдет в состав КНР, по интересам США – и политическим, и экономическим, будет нанесен сильнейший удар.

    Кто бредит? Автор? Или тот, кого автор цитирует? Тайвань И ТАК В СОСТАВЕ КНР! Официально, документально и признаваемо всеми членами ООН, включая США :))
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 19:07
      0
      Он в составе только по бумагам. Официально и Крым уже 8 лет снова российский, а Сбербанк ещё только вот-вот собирается в него зайти.