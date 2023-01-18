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Российский дипломат Гаврилов: Украина и ее покровители могут в любой момент прекратить боевые действия

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Российский дипломат Гаврилов: Украина и ее покровители могут в любой момент прекратить боевые действия

Предложенные Россией киевскому режиму и его западным кураторам условия прекращения боевых действия все еще в силе. Об этом заявил глава российской делегации в ходе пленарного заседания Форума ОБСЕ по вопросам безопасности Константин Гаврилов.


Глава российской делегации подчеркнул, что Россия предлагает киевскому режиму и стоящим за ним западным покровителям осуществить полную демилитаризацию и денацификацию Украины, а также устранение угроз, исходящих с ее территории для конституционно закрепленной территории России. Гаврилов также отметил, что спецоперация неминуемо движется к полной реализации всех поставленных военно-политическим руководством России задач.

Также российский дипломат заявил о потере доверия к военному блоку НАТО и Евросоюзу, что вызвано недоговороспособностью Запада. Одной из причин для этого стали недавние признания экс-президента Франции Франсуа Олланда и бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о происходившей в течение восьми лет симуляции конструктивного сотрудничества и приверженности "минским соглашениям" в рамках "нормандского формата". Фактически Меркель и Олланд позволили Украине обманывать Россию, и это обстоятельство также спровоцировало вооруженный конфликт, начавшийся в феврале 2022 года.

Гаврилов добавил, что имеющийся в настоящее время глубочайший кризис системы безопасности Европы имеет в своем основании "глубокие корни", ведущие в события, когда при пособничестве США и их союзников планомерно разрушалось все, созданное по итогам Второй мировой войны и геополитических сдвигов, произошедших в конце 1980-х годов.

Для того, чтобы подчеркнуть необходимость существования блока НАТО после завершения холодной войны, были нивелированы фундаментальные режимы европейской безопасности.
Автор:
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14 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 18:09
    +5
    Российский дипломат Гаврилов: Украина и ее покровители могут в любой момент прекратить боевые действия


    Полная чушь.Они вооружали и продолжат вооружать Украину.Их цель Кремль.Так зачем же им останавливать боевые действия,если цель не достигнута?Дипломаты живут похоже что в каком то своём мире.

    Предложенные Россией киевскому режиму и его западным кураторам условия прекращения боевых действия все еще в силе. Об этом заявил глава российской делегации в ходе пленарного заседания Форума ОБСЕ по вопросам безопасности Константин Гаврилов.


    И что это даст?Очередной Минск и топтание на месте?Вооружение Украины дальнобойными системами и до такой степени что не факт что Россия из следующей войны с Украиной выйдет победителем?Разве это нам выгодно?
    1. Советский Молдаван
      Советский Молдаван Сегодня, 18:21
      0
      По всему фронту идут тяжелые бои, - Замкомандующего 2-го армейского корпуса ВС РФ, Командир СпН "АХМАТ"

      ▪️По всей линии соприкосновения идут тяжелые бои. Но могу всех обрадовать: инициатива крепко находится у нас. Противник уничтожается ежедневно. Враг несет большие потери как в живой силе, так и в технике. С левой стороны от нас ЧВК «Вагнер» и подразделения МО РФ блокируют Артемовск. Ведут результативные боевые действия. Артемовск «обжат» с правой стороны, перерезаны основные артерии обеспечения ВСУ. Вопрос по Соледару закрыт, рассказал Апти Алаудинов.

      ▪️Участок ответственности спецназа «АХМАТ» - Кременная-Соледар. В эти дни в районе Белогоровки у нас были непрерывные бои. Противник сюда перебросил большие силы и средства. Попытка контрнаступления завершилась уничтожением большого количества бойцов и военной техники врага, а также взятием в плен шести человек. Пленные рассказывают достаточно интересные вещи. Их, включая инвалидов, собрали по всей Украине, максимум в течение месяца проходили имитацию военной подготовки, а по факту кололи дрова и копали окопы. Все это лишь подтверждает, что противник пытается сделать всё возможное из последних сил, лишь бы западные хозяева-спонсоры были ими довольны.

      ▪️Те бойцы противника, которые готовятся за рубежом (в Европе и США), не борются на передовой. На фронт забрасываются мобилизованные. Происходит это насильно, под угрозами физической расправы. Об этом говорят пленные с разных участков боевого соприкосновения. Противник закидывает мобилизованных массово. Откровенно считает их «мясом». Это каждый раз подтверждается при занятии нами позиций врага. Как только это происходит, начинается артиллерийский обстрел и уничтожение своих же бойцов, в то время как мы отходим назад и наблюдаем за этим предательством со стороны.
      1. НиколайДС
        НиколайДС Сегодня, 19:25
        0
        Пленные рассказывают достаточно интересные вещи. Их, включая инвалидов, собрали по всей Украине, максимум в течение месяца проходили имитацию военной подготовки, а по факту кололи дрова и копали окопы.

        На фронт забрасываются мобилизованные. Происходит это насильно, под угрозами физической расправы. Об этом говорят пленные с разных участков боевого соприкосновения. Противник закидывает мобилизованных массово. Откровенно считает их «мясом».


        А когда на Украине было по-другому? Я вчера читал про Конотопскую битву - так там тоже пленные казацкие полковники рассказывали царским воеводам, что их насильно гетман Выговский заставил взяться за оружие, под угрозой продажи семей в татарский полон.
    2. vladcub
      vladcub Сегодня, 18:41
      0
      Зе не скрывает: их цель заменить В. В на "ручного"
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:10
    +2
    Уже не могут.Все поставлено на кон.Или мы их,или они нас.Подписаться под своей несостоятельностью они не могут-тогда гегимонии амерзцев в мире придет конец.Да и в самих США это вызовет глубочайший общественно политический кризис.Для нас остается одно-побеждать их силой оружия.И ни в коем случае никаких переговоров-от украинства неььзя оставить камня на камне.Это тяжело и экономически и чисто людские потери у нас,но останавливаться нельзя
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 19:05
      0
      Непонятно, если недоговорноспособность, то какие переговоры и зачем. Что бы снова готовились
  3. ximkim
    ximkim Сегодня, 18:11
    +4
    Помоему, в Кремле ненастроены на победу , а ждут как по щучьему велению.
  4. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 18:18
    0
    Гаврилов также отметил, что спецоперация неминуемо движется к полной реализации всех поставленных военно-политическим руководством России задач.

    Гаврилов видно как любит говорить Стрелков - живет в стране Розовых Пони bully
    Прежде чем выстпать, на досуге, перечитал бы хотя бы для начала паблики наших радикальных ультрапатриотов-военкоров с местов событий - с их точки зрения, там полный трындец сейчас am и это ведь пишут не сбежавшие за бугор непатриоты
  5. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 18:31
    0
    Россия ещё не вышла из "пустышки" ОБСЕ??!!...(Сегодня пошла информация, что рассматривается идея о выходе из ВТО. А эта организация посерьёзней "обсешников").
    Благодаря этим двуличным никчемам, 8 лет расстреливали Донбасс, перевооружали ВСУ. А теперь мистер Гаврилов поехал перед ними унижаться. Кому в Европе интересны "предложения" России?
  6. maiman61
    maiman61 Сегодня, 18:38
    0
    Только лохи верят, что с бандеровцами и ихними западными сатанистами можно договорится! Ой! А как не договариваться, квартира и банковские счета на западе, дети учатся в западных вузах и планы на пенсии жить на западе.
  7. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 18:46
    +1
    Что за ерунда? На западе изо всех утюгов несётся о победе над Россией на поле боя, а наши дипломаты всё о переговорах.
    Не собираются они прекращать боевые действия.
    Заставить их это сделать может только полный разгром нацистско- бандеровской Украины.
    1. НиколайДС
      НиколайДС Сегодня, 19:30
      0
      Дипломаты всегда должны говорить о переговорах - это их работа. Вот если об этом будут говорить генералы - вот это будет беда.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:50
    0
    Могут, но не будут: их цель ослабить Россию, в идеале победить её на поле боя. Остановит их только призрак белого песца в Брюсселе...
  9. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 19:28
    0
    Похоже в "башне" всё надеются что западные "партнёры" вдруг остановятся, одумаются и дадут всем сторонам не потерять лица и заключить какой-нибудь мир.