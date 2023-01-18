Российский дипломат Гаврилов: Украина и ее покровители могут в любой момент прекратить боевые действия

Предложенные Россией киевскому режиму и его западным кураторам условия прекращения боевых действия все еще в силе. Об этом заявил глава российской делегации в ходе пленарного заседания Форума ОБСЕ по вопросам безопасности Константин Гаврилов.Глава российской делегации подчеркнул, что Россия предлагает киевскому режиму и стоящим за ним западным покровителям осуществить полную демилитаризацию и денацификацию Украины, а также устранение угроз, исходящих с ее территории для конституционно закрепленной территории России. Гаврилов также отметил, что спецоперация неминуемо движется к полной реализации всех поставленных военно-политическим руководством России задач.Также российский дипломат заявил о потере доверия к военному блоку НАТО и Евросоюзу, что вызвано недоговороспособностью Запада. Одной из причин для этого стали недавние признания экс-президента Франции Франсуа Олланда и бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о происходившей в течение восьми лет симуляции конструктивного сотрудничества и приверженности "минским соглашениям" в рамках "нормандского формата". Фактически Меркель и Олланд позволили Украине обманывать Россию, и это обстоятельство также спровоцировало вооруженный конфликт, начавшийся в феврале 2022 года.Гаврилов добавил, что имеющийся в настоящее время глубочайший кризис системы безопасности Европы имеет в своем основании "глубокие корни", ведущие в события, когда при пособничестве США и их союзников планомерно разрушалось все, созданное по итогам Второй мировой войны и геополитических сдвигов, произошедших в конце 1980-х годов.Для того, чтобы подчеркнуть необходимость существования блока НАТО после завершения холодной войны, были нивелированы фундаментальные режимы европейской безопасности.