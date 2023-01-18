На территории Херсонской области, в городе Алешки, сотрудниками российской полиции был обнаружен тайник с украинской военной документацией и оружием. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Херсонской области.
Как утверждается в сообщении, стражами порядка были найдены 3 гранаты РГД-5 и 3 запала к ним, военная форма и шевроны вооруженных сил Украины, флаги одной из экстремистских организаций Украины националистического толка, а также военная документация украинской армии. В настоящее время полицейские выясняют, откуда в тайнике могли появиться данные вещи, и кто имел доступ к этому схрону.
Также в херсонской областной полиции отметили, что в районе села Стрелковое в Геническом районе был обнаружен еще один схрон с боеприпасами. Он был оборудован недалеко от автомобильной дороги. В тайнике нашли 2 пусковых устройства реактивного огнемета, около 3 тысяч патронов, 10 метательных зарядов, 3 гранаты, 2 запала к ним, снаряд калибра 30 мм и дымовую шашку.
Отметим, что российские спецслужбы регулярно обнаруживают подобные схроны на освобожденных территориях. Обычно их создает украинская агентура для последующего использования при совершении террористических актов и диверсий в освобожденных районах.
Поэтому очень важно не только изымать или уничтожать найденное, но и выяснять всех лиц, которые могли иметь отношение к созданию, пополнению и использованию данных тайников. Ведь Главное управление разведки Украины и Служба безопасности Украины имеют развитую агентурную сеть и на тех территориях, которые уже вошли в состав Российской Федерации после проведенных всенародных референдумов.