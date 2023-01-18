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Российская полиция обнаружила тайники с оружием и нашивками ВСУ в Херсонской области

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Российская полиция обнаружила тайники с оружием и нашивками ВСУ в Херсонской области

На территории Херсонской области, в городе Алешки, сотрудниками российской полиции был обнаружен тайник с украинской военной документацией и оружием. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Херсонской области.


Как утверждается в сообщении, стражами порядка были найдены 3 гранаты РГД-5 и 3 запала к ним, военная форма и шевроны вооруженных сил Украины, флаги одной из экстремистских организаций Украины националистического толка, а также военная документация украинской армии. В настоящее время полицейские выясняют, откуда в тайнике могли появиться данные вещи, и кто имел доступ к этому схрону.

Также в херсонской областной полиции отметили, что в районе села Стрелковое в Геническом районе был обнаружен еще один схрон с боеприпасами. Он был оборудован недалеко от автомобильной дороги. В тайнике нашли 2 пусковых устройства реактивного огнемета, около 3 тысяч патронов, 10 метательных зарядов, 3 гранаты, 2 запала к ним, снаряд калибра 30 мм и дымовую шашку.


Отметим, что российские спецслужбы регулярно обнаруживают подобные схроны на освобожденных территориях. Обычно их создает украинская агентура для последующего использования при совершении террористических актов и диверсий в освобожденных районах.

Поэтому очень важно не только изымать или уничтожать найденное, но и выяснять всех лиц, которые могли иметь отношение к созданию, пополнению и использованию данных тайников. Ведь Главное управление разведки Украины и Служба безопасности Украины имеют развитую агентурную сеть и на тех территориях, которые уже вошли в состав Российской Федерации после проведенных всенародных референдумов.
Использованы фотографии:
ВК / Главное управление МВД по Херсонской области
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7 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:25
    +1
    А не лучше было бы заминировать все это хозяйство.Для хорошего здоровья хозяина этого добра?
    1. Rusticolus
      Rusticolus Сегодня, 18:33
      +1
      Не лучше. Во первых кто-то, кто совсем не причем мог случайно наткнуться. А во вторых хозяин наверняка узнал что схрон нашли, нибось уже и деру дал от туда.
  2. Rusticolus
    Rusticolus Сегодня, 18:29
    +3
    Практически уверен, искать хозяев схрона надо совсем рядом. Ладно оружие, ВВ, это понятно. Но какой смысл держать там шевроны и флаги? Или ДРГ пойдет на задание вся расфуфыренная и под знаменами? Наверняка это схрон какого то затаившегося по близости тупого рагуля, оставившего все это на случай возврата старой власти.
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 18:53
      +2
      Цитата: Rusticolus
      Но какой смысл держать там шевроны и флаги? Или ДРГ пойдет на задание вся расфуфыренная и под знаменами?

      В зависимости от ситуации - да, вполне может и пойти расфуфыренной. Особенно в случае (именно как вы сказали) ожидания реставрации - для встречи старой власти.
      Ну или как вариант - в целях создания красивой картинки для западных покровителей: вот, мол, глядите как ненадежен "российский контроль" оккупированных территорий идет речь, если наши соколы действуют на той территории... и не как бородатые партизаны в кепках и перетянутых ремнями ватниках - а в составе боевых подразделений.
    2. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 19:01
      0
      Цитата: Rusticolus
      .....все это на случай возврата старой власти.

      Это их укропские талисманы, наверное. Надеются своих встретить и показать свою радость. Или внукам завещать свою злобу.
  3. Ольга Филина
    Ольга Филина Сегодня, 18:38
    +1
    После того, как Зеленский приказал раздать оружие населению безо всякого контроля и учета, таких схронов сформировано... в общем, много. Плюс оружие, "заботливо" подобранное на недавних полях сражений. Искать - не переискать. А хозяин состроит честные глаза и, как говорил Глеб Жеглов, "Возьми-ка его за рупь-за двадцать!" Работы правоохранительным органам на освобожденных территориях даже не на годы - на десятилетия.
  4. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 18:54
    0
    Там еще долго будут находить такие схроны, серьёзно готовились к партизанской войне.