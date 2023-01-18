«Россия посылает в Белоруссию старые танки»: в зарубежной прессе считают «обманом» передислокацию войск

Россия посылает в Белоруссию поезда, набитые старыми танками . Но это не значит, что она оттуда вторгнется. Это свидетельство того, что русские проводят кампанию обмана, чтобы вынудить перебросить больше украинских сил к границе

Российское командование вводит в заблуждение киевский режим, отправляя подразделения в Белоруссию и пытаясь вынудить противника оттянуть свои силы на север страны, ослабив другие направления. Данное мнение высказал австралийский генерал-майор в отставке Мик Райан в интервью изданию ASPI Strategist.- считает генерал, озвучивая свои размышления в зарубежной прессе.На фоне данного заявления была замечена передислокация новейших модификаций ОБТ Т-72Б3, фиксируется и отправка передовых версий ЗРК «Тор-М2».Как пояснили в МИД РФ, Минобороны намерено разместить в Белоруссии до 9 тыс. военных (170 танков, 200 бронемашин, 100 орудий и миномётов калибром свыше 100 мм), создав «заслон силам НАТО». При этом как на Западе, так и в Киеве опасаются возможного наступления российских воск из этой страны. Украинские военные уже разрушили ряд коммуникаций на границе с Белоруссией, в частности подорвав мосты, и ведут работы по фортификации кордона. Однако параллельно идёт сосредоточение польских войск на границе с Белоруссией. Поэтому переброска российских войск является адекватным ответом на угрозу нападения на союзника Москвы.