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«Россия посылает в Белоруссию старые танки»: в зарубежной прессе считают «обманом» передислокацию войск

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«Россия посылает в Белоруссию старые танки»: в зарубежной прессе считают «обманом» передислокацию войск

Российское командование вводит в заблуждение киевский режим, отправляя подразделения в Белоруссию и пытаясь вынудить противника оттянуть свои силы на север страны, ослабив другие направления. Данное мнение высказал австралийский генерал-майор в отставке Мик Райан в интервью изданию ASPI Strategist.


Россия посылает в Белоруссию поезда, набитые старыми танками. Но это не значит, что она оттуда вторгнется. Это свидетельство того, что русские проводят кампанию обмана, чтобы вынудить перебросить больше украинских сил к границе

- считает генерал, озвучивая свои размышления в зарубежной прессе.

На фоне данного заявления была замечена передислокация новейших модификаций ОБТ Т-72Б3, фиксируется и отправка передовых версий ЗРК «Тор-М2».

Как пояснили в МИД РФ, Минобороны намерено разместить в Белоруссии до 9 тыс. военных (170 танков, 200 бронемашин, 100 орудий и миномётов калибром свыше 100 мм), создав «заслон силам НАТО». При этом как на Западе, так и в Киеве опасаются возможного наступления российских воск из этой страны. Украинские военные уже разрушили ряд коммуникаций на границе с Белоруссией, в частности подорвав мосты, и ведут работы по фортификации кордона. Однако параллельно идёт сосредоточение польских войск на границе с Белоруссией. Поэтому переброска российских войск является адекватным ответом на угрозу нападения на союзника Москвы.

Автор:
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10 комментариев
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  1. Rusticolus
    Rusticolus Сегодня, 18:41
    +1
    Данное мнение высказал австралийский генерал-майор в отставке Мик Райан
    Ну, тут два варианта. Либо этот кенгуру-генерал идиот, либо идиоты украинцы с поленьями ждущие от туда нападения. Но то что кто то из них идиот, это однозначно. laughing
  2. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 18:43
    -1
    Для сдерживания НАТО от опрометчивых поступков, важно их количество и боевые характеристики, а не дата выпуска.
  3. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 18:51
    -1
    Даже австралийский генерал,выдал обьяснения размещения войск.Вот как ,а мы то и не знали.Значит хорошо работаем.
  4. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 18:52
    0
    Не будет никакого движа со стороны , Беларуси. Все что там укрепляют это от движухи со стороны Польши, и количество техники проезжавшей под моими окнами не соизмеримо с тем что ехало прошлой весной. Все что туда едет едит туда на всякий случай,и чтобы успокоить Грыгорыча . Все серьезные люди это понимают.
  5. Хронос
    Хронос Сегодня, 18:52
    +1
    Тут дело такое. Т90 и модернизированные Т72 в Беларуси тоже светились. Но даже старый танк - это танк. Хххлам все равно придется держать войска на северной границе. Потому если оставить там в буквальном смысле полтора тероборонца - будет взятие Киева за три дня. А значит, где-нибудь в Артёмовске не не хватит батальона.
  6. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:53
    0
    Очередной недоделанный Мессинг, аж с самой Австралии, и где прославился энтот генерал, ну может провел блестящую операцию или ещё что-то важное в своей сфере совершил, или очередной б/у-шный г-н из числа дармоедов, который таким макаром хочет напомнить о себе или подзаработать?!
  7. wanna
    wanna Сегодня, 19:12
    0
    По сравнению с нищими украинскими боевыми машинами пехоты, старые танки были абсолютно адекватным и эффективным оружием.
  8. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 19:16
    +1
    Естественно никто не собирается опять идти на Киев, наше присутствие в Белоруссии предупреждение Польше что б не лезла на Украину, только и всего.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:30
    0
    «Россия посылает в Белоруссию старые танки»: в зарубежной прессе считают «обманом» передислокацию войск
    . Тоже версия... и таких, разных, высказывают без счета.
  10. Дамир Шамаев
    Дамир Шамаев Сегодня, 19:47
    0
    Если со стороны и будет наступление, оно должно быть мощным и результативным. Поговаривают для этого надо хотя бы 200к+ солдат. Пока там как нам известно таких сил нет, но кто знает может резко нарастят.