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Бойцы ЧВК «Вагнер» захватили в Соледаре антидроновую винтовку EDM4S Skysweeper

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Бойцы ЧВК «Вагнер» захватили в Соледаре антидроновую винтовку EDM4S Skysweeper

В районе Соледара на брошенных украинскими формированиями позициях бойцами ЧВК «Вагнер» была обнаружена уникальная антидроновая винтовка EDM4S Skysweeper литовского производства. Об этом пишет Telegram-канал WarGonzo.


С начала специальной военной операции ВС РФ на Украину поставили очень ограниченную партию винтовок EDM4S Skysweeper в количестве 12 штук. Одна из винтовок теперь захвачена «музыкантами» из ЧВК «Вагнер». Это большая редкость среди прочих трофеев, но не исключено, что в будущем российских военных ждут еще более интересные и редкие приобретения.

Известно, что еще в 2020 году украинская армия заказала определенное количество антидроновых винтовок EDM4S Skysweeper от литовской компании NT Service. Посредником в подписании контракта выступило Агентство по поддержке и снабжению НАТО.


Но, понятное дело, литовской промышленности было бы не под силу самостоятельно разработать и создать подобную винтовку. Как утверждает ряд источников, компания NT Service тесно связана с израильской фирмой Skylock. Некоторые эксперты даже называют ее просто представительством израильской компании в Европейском Союзе.

Антидроновая винтовка работает в тех ситуациях, когда оператор видит беспилотный летательный аппарат противника. С его помощью можно нарушить связь беспилотного летательного аппарата и его оператора, либо воспрепятствовать точному определению координат. После этого БПЛА не может выполнить поставленную задачу и улетает прочь, или вынужденно садится.
Использованы фотографии:
Wikipedia / VoidWanderer; Telegram-канал WarGonzo
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18 комментариев
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  1. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 18:51
    +2
    Поэтому некоторые технологии в этой войне для наших спецов нужны для противодействия их технологиям.
    1. Rusticolus
      Rusticolus Сегодня, 18:59
      0
      Судя по фото, девайс в отличном состоянии, практически "без пробега". Так что там точно есть в чем поковыряться.
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 19:06
        0
        Похоже, у меня высвечивается другое фото! laughing Практически один контур! laughing
    2. vladcub
      vladcub Сегодня, 19:19
      0
      Точно так же, некоторые наши технологии, тщательно изучают "за бугром".
      На то и война, чтоб взаимно "обмениваться" трофеями
  2. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 18:56
    +2
    Охренеть событие
    Мой комментарий тупой и короткиц
    1. Советский Молдаван
      Советский Молдаван Сегодня, 18:57
      +2
      Запрос от редакции издания «Век» и ответ:
      Добрый день, коллеги. Хотели бы задать вопрос Евгению Викторовичу. Сегодня прошло награждение лауреатов конкурса произведений для военных оркестров. Как сообщило МО РФ, церемония прошла в рамках праздничного концерта посвящённого 102-летию Военно-оркестровой службы Вооружённых сил России. В социальных сетях большое количество шуток на эту тему с вопросами, а наградили ли оркестр музыкантов группы "Вагнер"?

      Публикуем комментарий Евгения Викторовича:
      "Я, к сожалению, не в курсе награждения военных оркестров. Что касается "музыкантов" ЧВК "Вагнер", то высшая награда страны нам уже дана. Это возможность играть свою музыку во славу российского оружия"
    2. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 19:01
      +1
      Цитата: Читателль 2013
      Охренеть событие

      В современной войне дронов событие очень важное . Противостоять противнику можно тогда , когда знаешь его слабые стороны . Так что поздравляем .
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:57
    0
    Добрый трофей добыли мужчины, очень интересно думаю нашим спецам будет в нем поковыряться, изучение таких трофеев очень пользительно для нашей армии.
    1. vladcub
      vladcub Сегодня, 19:25
      0
      "очень полезны" в Афганистане, обещали золотую звезду Героя Советского Союза, тому кто "Стингер" захватит. Но вручили "героя" за Стингер, или нет? Я не знаю
      Об Афган, хорошо писал Гараев.
  4. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 18:59
    +1
    уникальная антидроновая винтовка

    Антидроновая винтовка работает в тех ситуациях, когда оператор видит беспилотный летательный аппарат противника. С его помощью можно нарушить связь беспилотного летательного аппарата и его оператора, либо воспрепятствовать точному определению координат.

    Это обычная глушилка в диапазоне wi-fi.
    Перехват управления - вот это другое дело
    1. Rusticolus
      Rusticolus Сегодня, 19:14
      +1
      Это обычная глушилка в диапазоне wi-fi.
      Перехват управления - вот это другое дело
      Вряд ли просто wi-fi.Частота великовата для сколь нибудь приличных дронов, кроме самых простеньких. Думаю там минимум от 500мгц. В любом случае интересно поколупать и поглядеть каков диапазон и мощность помехи. Что же касается перехвата, сомневаюсь что сейчас реально реализовать это в таких габаритах, если брать универсальное решение, а не подготовленное под определенную модель.
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 19:08
    -1
    Жаль, в заметке не написали главного. А вообще, винтовка-то эта хорошая?
    Редкая, уникальная, еврейская - да. Но хорошая ли?
    1. Rusticolus
      Rusticolus Сегодня, 19:34
      0
      А вообще, винтовка-то это хорошая?
      По видимому - фигня. 1.5-5.8 ГГц 10Вт. Что бы гонять квадрики папараци над особняками еще куда ни шло. А в зоне БД штука малоприменимая. Видимо по этому и досталась в таком хорошем состоянии. Потыркались, поигрались, да забросили куда подальше.
    2. kulinar
      kulinar Сегодня, 19:50
      0
      Цитата: Кот Александрович
      Жаль, в заметке не написали главного. А вообще, винтовка-то эта хорошая?
      Редкая, уникальная, еврейская - да. Но хорошая ли?

      Вот именно что еврейская...
      И их инструктора там...
      Нациков натаскивают,а всё про лохокост жалятся
      Их бизнес, даже на крови своих сородичей.
  6. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 19:26
    +1
    Блин ! Опять нае...врали ! Винтовка ! "Услышав" такое,чуть не офигел ! Думаю...если далее прочту :"с самонаводящимися пулями"-то рухну под стол с кастрюлей на голове ! И шо оказалось ,в конце концов? "Заурядное" противодроновое "ружьё" ! Причём тут винтовка ? belay Есть такие понятия : 1.противодроновое "ружьё"...2.лазерная "пушка"... Слова в кавычках! Потому,что не ружьё и не пушка,но что-то "похожее" может быть ! Просто не знали,как "правильно" сказать и сказали так,как "сложилось" !
    1. Магог_
      Магог_ Сегодня, 19:39
      0
      Винтовка-это длинноствольное огнестрельное оружие, предназначенное для точной стрельбы, со стволом, который имеет спиральный рисунок канавок (нарезов), вырезанных в стенке канала ствола.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:29
    +1
    EDM4S Skysweeper в количестве 12 штук. Одна из винтовок теперь захвачена «музыкантами» из ЧВК «Вагнер». Это большая редкость среди прочих трофеев, но не исключено, что в будущем российских военных ждут еще более интересные и редкие приобретения.
    . Редкость, это так, а вот чего в ней уникального?
    1. Rusticolus
      Rusticolus Сегодня, 19:51
      +1
      Редкость, это так, а вот чего в ней уникального?
      Про уникальность ни кто и не говорил. Разве что в качестве музейной ценности. Выпустили 12 штук, впарили бандеровцам, но даже те поняли что это полный отстой, и больше такие выпускать не собираются. Это вам не автомат калашникова. laughing