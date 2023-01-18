Военное обозрение
Войти Регистрация

В Москве арестовали за дезертирство покинувшего зону спецоперации младшего сержанта

24
В Москве арестовали за дезертирство покинувшего зону спецоперации младшего сержанта

В Москве 235-м гарнизонным военным судом арестован младший сержант ВС РФ, обвиняемый в дезертирстве из зоны проведения спецоперации на Украине.


Ранее группа военнослужащих покинула зону проведения СВО и направилась в подмосковный Подольск, имея на руках автоматы и пулеметы. В Московской области военнослужащие сами пришли в полицию и сдали оружие.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Алену Плигину, вышеозначенный военный суд удовлетворил поданное следователем Подольского гарнизона ходатайство и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для Кравченко Евгения Николаевича, против которого выдвинуто обвинение по части 3 статьи 338 УК РФ. Максимальное наказание за подобные правонарушения составляет 15 лет лишения свободы.

По словам адвоката обвиняемого, Кравченко и другие фигуранты уголовного дела о дезертирстве были мобилизованы в Калининградской области и сначала проходили подготовку в учебной части в Воронежской области, после чего, в декабре прошлого года были отправлены на боевые позиции на территории ЛНР.

Адвокат утверждает, что обвиняемый вместе с другими фигурантами этого уголовного дела приняли спонтанное решение покинуть зону боевых действий и поехать в подмосковный Подольск, чтобы оказаться поближе к столице и подальше от линии боевого соприкосновения в Донбассе.

После того как обвиняемые добрались на такси и попутном автотранспорте в Подольск, они сдали в ближайшем отделении полиции имевшиеся у них автоматы и пулеметы Калашникова.

Также сообщается, что другие фигуранты дела отправлены под надзор командира военной части в расположенный в Подмосковье военный городок. Кравченко, который по данным следствия является организатором побега, отправлен под стражу в следственный изолятор. Решение суда адвокат обжаловать не стал.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
24 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. srelock
    srelock Сегодня, 19:01
    +1
    были мобилизованы в Калининградской области... приняли спонтанное решение покинуть зону боевых действий и поехать в подмосковный Подольск, чтобы оказаться поближе к столице и подальше от линии боевого соприкосновения
    Срочники с возрастом не меняются fool
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 19:12
      +3
      Какая-то мутная история: дезертировали с оружием, добровольно сдались в полицию. В Москве запросто могли потеряться: город большой, есть где спрятаться. Едва ли мы узнаем правду. Судя по статье: решили устроить показательную порку. Чтоб другим неповадно было. А про виновных в концентрации целого полка с БК в здании ПТУ в Макеевке - полная тишина. Никто в этом не виноват. Солдаты сами собрались в ПТУ на новогоднюю дискотеку.
      Не виноватая я!!! Он сам пришёл!!! (С)
      Все равны перед законом, но избранные ровнее всех. Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку (скоту).
      1. Эдик
        Эдик Сегодня, 19:23
        +1
        Цитата: Бородач
        А про виновных в концентрации целого полка с БК в здании ПТУ в Макеевке - полная тишина.

        Что,уже полк?Может бригада?И виновных не найдут,потому что так размещали личный состав в СВО, так и будут продолжать размещать.Потому что не реально столько народа по квартирам и домам раскидать, сколько сейчас находится на линии соприкосновения.украинцы кстати так же размещают личный состав.Ну или в чистом поле.
  2. Николай310
    Николай310 Сегодня, 19:02
    -10
    а как ура-патриоты ВО кричали,что это фейк и всё ЦИПСО...

    рецепт для таких один,либо максимальный срок,либо срок в Вагнере...да и остальным побегушникам стоит такой же вопрос поставить...
    1. zloybond
      zloybond Сегодня, 19:08
      +3
      А как сразу сдаваться начали, после того, как появились в телеге статьи о том, как ликвидируют дезертиров.... Долго думали, пока не начали на месте приводить в исполнение то, что положено по законам военного времени.
      Если бы у нас еще за диверсии, саботаж, вредительство, бездействие в условиях военного времени вместо "от и до" просто давали 15, а при последствиях повлекших смерть или ранение, или срыв оборон заказа вышку, в виде стенки, у нас бы поджигателей и бездействующих быстро поубавилось.
      Закон войны должен быть суров, особенно к предателям.
      1. Погоны
        Погоны Сегодня, 19:15
        +7
        Закон войны должен быть суров, особенно к предателям.


        Как предлагаете наказать тех, кто оплачивает неонацисткому режиму транзит российских ресурсов на враждебный Запад?
        1. zloybond
          zloybond Сегодня, 19:24
          0
          Я не юрист, но полагаю это вредительство. Не менее на мой взгляд. Но двойных стандартов с нашей стороны не должно быть.
  3. Погоны
    Погоны Сегодня, 19:03
    +2
    Все прелести принудительной мобилизации налицо.
    Ну психологически просто не все готовы воевать. Разные все люди. Не каждому это дано.
    Зачем посылать на боевые действия людей, психика которых к этому не приспособлена?
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 19:10
      0
      А Вы про защиту Родины слышали? И еще один вопрос: а к чему их психика приспособлена тогда? Мужчина, должен им оставаться при любых обстоятельствах!
      1. Погоны
        Погоны Сегодня, 19:13
        -2
        Я надеюсь, вы это пишите с фронта из окопа?
        Только тот, кто находится на передке имеет моральное право рассуждать про то, кто и кому чего должен.
        1. Эдик
          Эдик Сегодня, 19:48
          -1
          Цитата: Погоны
          Я надеюсь, вы это пишите с фронта из окопа?
          Только тот, кто находится на передке имеет моральное право рассуждать про то, кто и кому чего должен.

          Я так понимаю вы сами нам это из окопа пишите?Читаю ваши комментарии, вы там рассуждаете про то: кто и кому что должен!Или это другое и на вас это не распространяется?Богоизбранный?
      2. Гиперион
        Гиперион Сегодня, 19:27
        -4
        Цитата: marchcat
        А Вы про защиту Родины слышали?

        На Родину напали? Или вы имеете в виду тот финт с объявлением "освобождённой" территории своей Родиной? Не все, знаете ли, вот так сразу полюбили и приняли эту нашу новую Родину. 99% россиян (не считая тех, кому выдали паспорта с 14-го года) там никогда даже не были и тем более не рождались на этой земле. Да и до 2014 года Россия что-то про эту часть Родины не вспоминала. А теперь - поди ж ты... Резко вспомнили, что это наши земли и надо за них воевать/умирать. И главное - те кто решил, что надо воевать/умирать, сами ни воевать, ни умирать не будут.
        Цитата: marchcat
        Мужчина, должен им оставаться при любых обстоятельствах!

        Какие громкие слова, и как они не коррелируют с реальностью, где всякое случается и многое относительно. Вы, мужчина, кстати, чегось не на фронте, не на защите Родины? Сидите, понимаешь, на диване, рассуждаете, кто мужчина, а кто нет...
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 19:16
      +2
      Цитата: Погоны
      Все прелести принудительной мобилизации налицо.
      Ну психологически просто не все готовы воевать. Разные все люди. Не каждому это дано.
      Зачем посылать на боевые действия людей, психика которых к этому не приспособлена?

      Возможно, что психика мобилизованных резервистов была травмирована на фронте оч.умелым командованием. Видел ролики, как днровцы вставляли пистоны командирам колонн, которые остановили автотранспорт с личным составом на обочине в радиусе действия арты Укровермахта, как будто у укров нет беспилотников для целеуказания.
  4. Погоны
    Погоны Сегодня, 19:07
    -2
    Цитата: Николай310

    рецепт для таких один,либо максимальный срок,либо срок в Вагнере...да и остальным побегушникам стоит такой же вопрос поставить...


    А вы молодец, однако!
    Хороший выбор гражданскому населению - или сдохни на фронте, или сгниёшь на зоне.

    А почему бы тех, кто психологически не готов воевать, но хочет поддержать свою страну, не отправлять в зону СВО в качестве гражданского обслуживающего персонала, а?
    1. 77alex77
      77alex77 Сегодня, 19:14
      +3
      А почему бы всем кому положено не служить? Хокеистам покупавшим военбилеты, детям чиновников
    2. taiga2018
      taiga2018 Сегодня, 19:46
      +2
      Цитата: Погоны
      А почему бы тех, кто психологически не готов воевать, но хочет поддержать свою страну, не отправлять в зону СВО в качестве гражданского обслуживающего персонала, а?

      А если таких "психологически" не готовых станет слишком много,их что теперь всех в обслуживающий персонал направлять?Тут такие странные комментарии.Я подозреваю или это пишут те кто вообще не служил,либо "отслужил" в этом годичном детском садике с тихим часом.Это армия,это война,кто до сих пор не может это понять.Не знаю у кого как,но нам в первый же день озвучили простое правило:пункт первый-командир всегда прав,пункт второй-если командир не прав,смотри пункт первый.Если же солдаты начинают обсуждать приказы командиров это уже не армия.
  5. Суслин
    Суслин Сегодня, 19:21
    +4
    Они раньше проходили службу в ВС , значит принимали присягу. А отсюда вытекает, что их действия были осознаны и последствия они осознавали. Наказание таких мобилизованных должно быть жёстким в назидание возможным последователям.
  6. Погоны
    Погоны Сегодня, 19:21
    0
    Цитата: 77alex77
    А почему бы всем кому положено не служить? Хокеистам покупавшим военбилеты, детям чиновников


    А вот когда все, кому положено - пойдут, тогда и можно спрашивать с простых людей. А то простой Вася иди умирай, а "господину" младшему Пескову на фронте находиться не совсем правильно, оказывается.
  7. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 19:21
    0
    Цитата: Погоны
    А почему бы тех, кто психологически не готов воевать, но хочет поддержать свою страну, не отправлять в зону СВО в качестве гражданского обслуживающего персонала, а?

    Потому, что защищать Родину надо там, где нужно ей. А не там, где удобнее тебе. Но ты не подумай, это я не тебе пишу, а остальным посетителям сайта. Тебе-то уже ничего не объяснишь. Если папа с мамой этого не сделали, то - всё. Будешь жить ... эээ... вот таким.
  8. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 19:26
    0
    По 15 лет на брата, не меньше. Все должны понимать, как это принимать спонтанные решения. га, спонтанно взяли оружие, спонтанно ушли с позиций, спонтанно прошли через пол страны, ниндзя.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:27
    0
    для Кравченко Евгения Николаевича, против которого выдвинуто обвинение по части 3 статьи 338 УК РФ. Максимальное наказание за подобные правонарушения составляет 15 лет лишения свободы.
    . Большой тюремный срок и клеймо, на потом, если будет то самое, потом...
    Каждый сам делает свой выбор.
  10. Погоны
    Погоны Сегодня, 19:29
    -2
    Цитата: Суслин
    Они раньше проходили службу в ВС , значит принимали присягу. А отсюда вытекает, что их действия были осознаны и последствия они осознавали. Наказание таких мобилизованных должно быть жёстким в назидание возможным последователям.


    Вы сами-то срочную служили? И если да, то когда?
    Уже давно срочная служба в армии воспринимается, как некий ритуал, а не как подготовка кадров к возможной войне.
    Никто в широкомасштабный вооружённый конфликт из срочиков не верил, все упавали, что никто не решится на активные действия против страны, у которой есть ЯО.
  11. Vashek
    Vashek Сегодня, 19:41
    +1
    Юридического обоснования СВО не было и нет. Придумали войну на полшишечки, ну и ответ такой же.
    За что судить, похоже и сами не знают.
  12. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:47
    0
    Ощущение, что одни решили устроить демарш и показательно ушли с СВО поближе к Москве с целью что то доказать, а другие решили устроить показательную "порку" чтобы не повадно было. Жаль что нет третьей стороны - пытающейся разобраться почему и что делать дабы не повторилось.