В Москве арестовали за дезертирство покинувшего зону спецоперации младшего сержанта

В Москве 235-м гарнизонным военным судом арестован младший сержант ВС РФ, обвиняемый в дезертирстве из зоны проведения спецоперации на Украине.
Ранее группа военнослужащих покинула зону проведения СВО и направилась в подмосковный Подольск, имея на руках автоматы и пулеметы. В Московской области военнослужащие сами пришли в полицию и сдали оружие.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Алену Плигину, вышеозначенный военный суд удовлетворил поданное следователем Подольского гарнизона ходатайство и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для Кравченко Евгения Николаевича, против которого выдвинуто обвинение по части 3 статьи 338 УК РФ. Максимальное наказание за подобные правонарушения составляет 15 лет лишения свободы.
По словам адвоката обвиняемого, Кравченко и другие фигуранты уголовного дела о дезертирстве были мобилизованы в Калининградской области и сначала проходили подготовку в учебной части в Воронежской области, после чего, в декабре прошлого года были отправлены на боевые позиции на территории ЛНР.
Адвокат утверждает, что обвиняемый вместе с другими фигурантами этого уголовного дела приняли спонтанное решение покинуть зону боевых действий и поехать в подмосковный Подольск, чтобы оказаться поближе к столице и подальше от линии боевого соприкосновения в Донбассе.
После того как обвиняемые добрались на такси и попутном автотранспорте в Подольск, они сдали в ближайшем отделении полиции имевшиеся у них автоматы и пулеметы Калашникова.
Также сообщается, что другие фигуранты дела отправлены под надзор командира военной части в расположенный в Подмосковье военный городок. Кравченко, который по данным следствия является организатором побега, отправлен под стражу в следственный изолятор. Решение суда адвокат обжаловать не стал.