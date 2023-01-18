Олаф Шольц: «Чтобы конфликт на Украине закончился - Россия должна проиграть»

Вопрос с поставками немецких танков можно считать практически решенным, немецкий канцлер Олаф Шольц хоть и не высказался пока на эту тему, но обозначил свою антироссийскую позицию, заявив, что Германия продолжит поставлять оружие Украине в "тесной коммуникации" с партнерами.
Германия будет поставлять оружие Украине столько, сколько будет необходимо, подчеркнул Шольц. Кроме того, он назвал условие завершения конфликта заявив, что для этого Россия должна проиграть. Следуя его логике, Германия теперь должна предпринять все возможные меры, чтобы этого добиться, включая поставки танков на Украину, тем более, что на Берлин давят со всех сторон.
Европарламент сегодня призвал Олафа Шольца разрешить поставку танков на Украину, направив ему предложение о создании европейского консорциума с целью "безотлагательной поставки" танков Leopard 2 Киеву. Причем инициатором обращения стал немецкий политик от партии "Зеленые". За поставку танков также выступил премьер-министр Баварии и председатель партии Христианско-социальный союз Маркус Зёдер.
В то же время глава НАТО Йенс Столтенберг подтвердил проведение консультаций странами альянса в отношении предполагаемой отправки танков на Украину. Кроме танков, также обсуждалась поставка систем ПВО и "другого вооружения", срочно необходимого украинской армии. По словам генсека, НАТО должна сделать все возможное, чтобы не допустить победы России.
Ранее в Варшаве призвали Германию как можно скорее разрешить реэкспорт немецких танков для передачи их Украине. Также Польша намерена создать коалицию стран Запада для формирования танковой бригады из немецких танков для ВСУ.