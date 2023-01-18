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Олаф Шольц: «Чтобы конфликт на Украине закончился - Россия должна проиграть»

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Олаф Шольц: «Чтобы конфликт на Украине закончился - Россия должна проиграть»

Вопрос с поставками немецких танков можно считать практически решенным, немецкий канцлер Олаф Шольц хоть и не высказался пока на эту тему, но обозначил свою антироссийскую позицию, заявив, что Германия продолжит поставлять оружие Украине в "тесной коммуникации" с партнерами.


Германия будет поставлять оружие Украине столько, сколько будет необходимо, подчеркнул Шольц. Кроме того, он назвал условие завершения конфликта заявив, что для этого Россия должна проиграть. Следуя его логике, Германия теперь должна предпринять все возможные меры, чтобы этого добиться, включая поставки танков на Украину, тем более, что на Берлин давят со всех сторон.

Европарламент сегодня призвал Олафа Шольца разрешить поставку танков на Украину, направив ему предложение о создании европейского консорциума с целью "безотлагательной поставки" танков Leopard 2 Киеву. Причем инициатором обращения стал немецкий политик от партии "Зеленые". За поставку танков также выступил премьер-министр Баварии и председатель партии Христианско-социальный союз Маркус Зёдер.

В то же время глава НАТО Йенс Столтенберг подтвердил проведение консультаций странами альянса в отношении предполагаемой отправки танков на Украину. Кроме танков, также обсуждалась поставка систем ПВО и "другого вооружения", срочно необходимого украинской армии. По словам генсека, НАТО должна сделать все возможное, чтобы не допустить победы России.

Ранее в Варшаве призвали Германию как можно скорее разрешить реэкспорт немецких танков для передачи их Украине. Также Польша намерена создать коалицию стран Запада для формирования танковой бригады из немецких танков для ВСУ.
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18 комментариев
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  1. Равик
    Равик Сегодня, 19:13
    0
    Д-рак думкой богатеет...(Украинская пословица)
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 19:15
      0
      Какая свежая мысль! Они точно, что то употребляют, что бы до такого додуматься.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 19:28
        +3
        Германия должна лучше других понимать, что происходит, когда страна после проигрыша получает слишком сильные унижения.
        После победы в 1-ой Мировой бриты с французами захотели как следует поглумиться над поверженной Германией. И в результате получили Гитлера и 2-ую Мировую.
        А ещё Германия лучше других должна понимать, что Россия не проигрывает войн на своей территории. А Донбасс и Луганск - это Россия.
        Что же до проигрыша Киева - когда нацисты проиграют, то Киев тоже окажется победителем, избавившимся от заразы.
        1. krot
          krot Сегодня, 19:33
          +1
          Да уж.. Такими заявлениями они все ближе приближают третью мировую с использованием ЯО.
          1. ilimnoz
            ilimnoz Сегодня, 19:44
            +3
            третья мировая уже идет. и удар тактическим ЯО по Румынии и Польше меньшее из зол. иначе янки не отступят. или янки становятся региональной державой или разваливается Россия. третьего не дано.
        2. Vyacheslav57
          Vyacheslav57 Сегодня, 19:43
          +1
          Цитата: Shurik70
          А ещё Германия лучше других должна понимать, что Россия не проигрывает войн на своей территории. А Донбасс и Луганск - это Россия.

          Немецкие танки на землях России - это уже обьявление войны .
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 19:19
      +5
      Цитата: Равик
      Д-рак думкой богатеет...(Украинская пословица)

      Война закончится, когда Европа разорится, и ее валюта евро станет тем, чем она и является: никчёмным фантиком, бусами для туземцев. Надеюсь, что ВВП справится со своей задачей и поставит Европу в коленно-локтевую позицию.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:17
    +3
    Ага счаз мы проиграем.Что за день то такой.То винтокрыл об землю шмяк.То у японцев кораблик отправился на встречу с "Ямато".
    Загадываем желание.В Адриатике у берегов Хорватии ,курсирует авианосец Джордж Буш.
  3. сергей.
    сергей. Сегодня, 19:20
    +3
    Явно реванша ждет, за вторую мировую.
    Неужели до этих тупых не доходит, что с Путиным легче договориться, чем воевать, может быть и по стакану выпить.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:21
    +3
    Олаф Шольц: «Чтобы конфликт на Украине закончился - Россия должна проиграть»
    А теперь всё может стать жёстко... впрочем, это предположение, как оно будет на самом деле, фиг её знает.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 19:43
      +1
      Россия никому ничего не должна! А уж немцам тем более.Забывать немцы стали, как что с ними бывало.
  5. bandabas
    bandabas Сегодня, 19:23
    -1
    Зато наше царство-государство продолжает гнать на Запад нефть, газ, удобрения, уран для реакторов, палладий и прочее. А. Ну и зерно за бесценок. В качестве помощи угнетенным жителям Африки. Полный маразм negative
    1. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 19:31
      +1
      Недавно на тв это всё растолковали народу, мол все эти поставки газа, нефти враждебному западу объяснили тем что вот нам нужно чем-то платить людям, военным и т.п, вот как бы приходиться с ними торговать.
  6. михаилл
    михаилл Сегодня, 19:24
    0
    Что конкретно подразумевает канцлер под "проиграть"? Неужели безоговорочную капитуляцию и репарации с "канцлер-актом"?
  7. spirit
    spirit Сегодня, 19:28
    +4
    Факт свершился.В пт в ,рамштайне,можно с уверенностью сказать что начнется уже "открытый"раунд противостояния, США продавили всех самых крупных игроков в Европе.Теперь в Украину пойдет все что только можно.Похоже "блистательные речи" о красных линиях никого не убедили и Запад идёт в All-in. Пошёл решающий раунд страшной партии...
  8. rusich
    rusich Сегодня, 19:28
    -1
    Не зря говорят, умный волос покидает дурную голову. Видно придется повторить марш на Берлин и водрузить знамя Победы, забыли фашисты май 1945, надо напомнить раз и навсегда
  9. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 19:32
    +3
    Эти нехорошие люди так и ждут проигрыша России, чтобы растащить себе по кладовкам богатства России. Поэтому и деньжищи такие в Украину вкладывают, вооружая ее. Надеются на барыш. ОБЛОМАЮТСЯ их надежды и хотелки. Против России воевать-как лавину сачком пытаться остановить. Россия сметет этих детей собачки и не заметит.
  10. Погоны
    Погоны Сегодня, 19:45
    +2
    Доигрались в благородство, спасибо.