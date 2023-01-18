Представитель МИД Украины: Для достижения мира Россия должна проиграть на поле боя

Представитель украинского дипломатического ведомства Олег Николенко выступил с очередным заявлением на тему условий окончания военного конфликта. По заявлению сотрудника МИД Украины, для достижения мира Россия должна принять «формулу Зеленского» и проиграть на поле боя.
Соответствующий спич украинский дипломат выдал в ответ на слова министра иностранных дел РФ. Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2022 года заявил, что серьезных предложений по переговорах с Киевом ни от Зеленского, ни от его западных покровителей нет. Глава МИД России назвал несуразной так называемую формулу мира из десяти пунктов, предложенную украинским президентом.
Список условий Зеленского для переговоров о мире с Москвой включает в себя одновременно требования о выводе российских войск к границам 1991 года, продовольственную, ядерную и энергетическую безопасность, покаяние РФ, трибунал над «инициаторами СВО», выплату репараций и прочую нелепицу.
Украина получила широкую международную поддержку формулы мира Зеленского. Это – комплексный документ из десяти пунктов, воплощение которых поможет восстановить мир на украинской земле и создаст предохранители для неповторения российской агрессии в будущем. Нравится это кому-то в Кремле или нет, но России придется выполнять мирную формулу
— написал в своем аккаунте соцсети Николенко в ответ на заявление Лаврова.
Далее представитель украинского МИД рассказал, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и сотрудники его аппарата продолжат работать над обеспечением сил обороны страны всей необходимой международной помощью, в том числе танками, системами ПВО и ПРО, ракетами большой дальности, боеприпасами, тренировками и финансами. По его словам, все это должно обеспечить Украине мир.
Украина победит, а Россия – проиграет. О другом не может быть и речи
— безапелляционно пообещал Николенко.
Ничего нового в риторике украинских политиков касательно самой возможности мирного решения конфликта с Россией не наблюдается, в очередной раз подтвердил сотрудник МИД Украины. Соответственно, у России не остается выбора, кроме как принести его для жителей Украины окончательной победой, свержением нацистского киевского режима и достижением всех целей специальной военной операции.