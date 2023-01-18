Военное обозрение
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Представитель МИД Украины: Для достижения мира Россия должна проиграть на поле боя

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Представитель МИД Украины: Для достижения мира Россия должна проиграть на поле боя

Представитель украинского дипломатического ведомства Олег Николенко выступил с очередным заявлением на тему условий окончания военного конфликта. По заявлению сотрудника МИД Украины, для достижения мира Россия должна принять «формулу Зеленского» и проиграть на поле боя.


Соответствующий спич украинский дипломат выдал в ответ на слова министра иностранных дел РФ. Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2022 года заявил, что серьезных предложений по переговорах с Киевом ни от Зеленского, ни от его западных покровителей нет. Глава МИД России назвал несуразной так называемую формулу мира из десяти пунктов, предложенную украинским президентом.

Список условий Зеленского для переговоров о мире с Москвой включает в себя одновременно требования о выводе российских войск к границам 1991 года, продовольственную, ядерную и энергетическую безопасность, покаяние РФ, трибунал над «инициаторами СВО», выплату репараций и прочую нелепицу.

Украина получила широкую международную поддержку формулы мира Зеленского. Это – комплексный документ из десяти пунктов, воплощение которых поможет восстановить мир на украинской земле и создаст предохранители для неповторения российской агрессии в будущем. Нравится это кому-то в Кремле или нет, но России придется выполнять мирную формулу

— написал в своем аккаунте соцсети Николенко в ответ на заявление Лаврова.

Далее представитель украинского МИД рассказал, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и сотрудники его аппарата продолжат работать над обеспечением сил обороны страны всей необходимой международной помощью, в том числе танками, системами ПВО и ПРО, ракетами большой дальности, боеприпасами, тренировками и финансами. По его словам, все это должно обеспечить Украине мир.

Украина победит, а Россия – проиграет. О другом не может быть и речи

— безапелляционно пообещал Николенко.

Ничего нового в риторике украинских политиков касательно самой возможности мирного решения конфликта с Россией не наблюдается, в очередной раз подтвердил сотрудник МИД Украины. Соответственно, у России не остается выбора, кроме как принести его для жителей Украины окончательной победой, свержением нацистского киевского режима и достижением всех целей специальной военной операции.
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Использованы фотографии:
ТГ-канал генштаба ВСУ
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15 комментариев
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 19:20
    +2
    Да с такими требованиями ни то. что мира добиться невозможно, но и каких либо переговоров о мире.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:23
    +1
    Две статьи подряд-"Россиядолжнапроиграть#"..Не слишком ли радужные желания и влажные мечты
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 19:30
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Две статьи подряд-"Россиядолжнапроиграть#"..Не слишком ли радужные желания и влажные мечты

      Старый дедушка так хочет, сявки своего мнения иметь не могут, их штаты за шулята держат.
    2. spirit
      spirit Сегодня, 19:32
      +3
      Это значит что жребий брошен и Украину оповестили о том что "ящик Пандора" открыт и бодаться они будут до конца.Пртвет Медведеву с его Красными линиями о которые вытерли ноги
      1. антивирус
        антивирус Сегодня, 19:38
        0
        О вытирании.
        Язык дипломату дан для того, чтобы скрывать свои мысли...
        А голова, чтобы направить дипломатию страны в нужную сторону и достичь нужного результата.
        Пока результаты - никакие.
        А в каккю сторонуидем?
  3. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 19:26
    +1
    Представитель МИД Украины: Для достижения мира Россия должна проиграть на поле боя
    Олаф Шольц: «Чтобы конфликт на Украине закончился - Россия должна проиграть»
    Всё как под диктовку, по одной и той же методичке. Значит на неделе, запад начнёт поставку «Леопардов».
    1. НиколайДС
      НиколайДС Сегодня, 19:41
      +1
      Значит на неделе, запад начнёт поставку «Леопардов».

      С их точки зрения - все логично:
      "пряник" - "вечный мир" с Европой;
      "кнут" - поставка "Леопардов";
      "условие" - публичное признание поражение, поскольку это позволит политической элите Европы набрать "политические очки" в глазах собственного электората.
      С нашей точки зрения тоже все логично:
      "Леопарды" обосрутся; медленная СВО выгоднее по внешнеполитическим причинам, чем "цхинвал за пять дней".
  4. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 19:27
    +2
    О чем можно договариваться с душевнобольными? В их параллельной вселенной ихние танки уже в Химках. И они не берут Кремль только по просьбе рептилоидов...
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:29
    0
    Они что сговорились?Как это они представляют что мы можем проиграть,быстрее последний бандеровец кончится.
    1. НиколайДС
      НиколайДС Сегодня, 19:48
      +1
      Ну как бы "да, сговорились"! Реалистичных сценариев поражения для России нет в принципе. Единственное,чего они смогут добиться, что Россия добровольно признает "поражение" в ходе переговоров. На это и делается расчет, для этого и оказывается политическое давление. Так что все они прекрасно понимают, не дураки чай.
  6. НиколайДС
    НиколайДС Сегодня, 19:32
    0
    Для достижения мира Россия должна проиграть на поле боя

    А где волшебное слово "пожалуйста"?
  7. rusich
    rusich Сегодня, 19:35
    +1
    Для достижения мира Украина должна исчезнуть как государство, а области войти в состав России на правах субьектов. И другого недолжно быть
  8. Lokis
    Lokis Сегодня, 19:37
    +2
    Ukraina nie wygra. Nawet gdyby udało się wyprzeć Rosję do granic z 2013 r. to zadłużyła się na zachodzie tak, że następne pokolenia będą niewolnikami zachodnich "inwestorów". Zachód sprzedaje Ukraińcom sprzęt wojskowy i udziela lichwiarskich pożyczek, a Ukraina wypycha swoich ludzi by walczyli o interesy zachodu - USA.
  9. Погоны
    Погоны Сегодня, 19:42
    -1
    А как Украина может проиграть, когда всё её военно-политическое руководство цело и невредимо, равно как и пути снабжения Украины западным вооружением и наёмниками?
    Плюс на Украину работают спутники НАТО, которые Россия до сих пор почему-то не вывела из игры.

    Я просто не понимаю, что предлагается делать ВС РФ, когда из-за космической разведки они всегда навиду у противника?
  10. G.M.V
    G.M.V Сегодня, 19:47
    0
    Да млин, объявляте уже скорее войну да собираем дружину - выпинывать НАТУ с русской земли