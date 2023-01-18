Представитель МИД Украины: Для достижения мира Россия должна проиграть на поле боя

Украина получила широкую международную поддержку формулы мира Зеленского. Это – комплексный документ из десяти пунктов, воплощение которых поможет восстановить мир на украинской земле и создаст предохранители для неповторения российской агрессии в будущем. Нравится это кому-то в Кремле или нет, но России придется выполнять мирную формулу

Украина победит, а Россия – проиграет. О другом не может быть и речи