Американское издание: Президент Сербии пытается дистанцироваться от России на фоне украинского конфликта

В последнее время Сербия пытается отмежеваться от действий России, так как официальный Белград не поддерживает действия Москвы на Украине. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg, ссылаясь на недавнее интервью президента Сербии Александра Вучича.
По утверждению Вучича, в вооруженном конфликте «худшее еще впереди», поскольку обе стороны перешли к позиционным боям. Сербский президент признался в интервью, что не общался с главой российского государства Владимиром Путиным уже несколько месяцев.
Сербский президент назвал вошедшие в состав России по итогам всенародных референдумов Крым и Донбасс «украинскими». Он подчеркнул, что не может поддерживать специальную военную операцию российских войск против Украины. Президент Сербии явно пытается дистанцироваться от России на фоне украинского конфликта.
Хотя само издание утверждает, что сербы устали от событий в Косово и от постоянных промедлений со вступлением в ЕС и более не хотят присоединения страны к Евросоюзу, Вучич назвал курс на евроинтеграцию «путем Сербии».
Таким образом, сербский президент в очередной раз попытался продемонстрировать свою лояльность Западу. Однако значительная часть сербского населения совсем не поддерживает подобный курс Белграда, особенно если учесть ситуацию в Косово и Метохии: в сербско-албанском противостоянии и США, и Евросоюз, и НАТО однозначно занимают сторону косовских албанцев.
Вучич может делать вид, что ничего не происходит, но сербский народ прекрасно понимает, что к чему, и вряд ли президент с подобными двусмысленными высказываниями и попытками усидеть на двух стульях, сможет долго сохранять власть и, тем более, войдет как положительный герой в сербскую национальную историю.