Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава комитета Совета Федерации Клишас: Инициатива о запрете госслужбы для не служивших в ВС России требует проработки

2
Глава комитета Совета Федерации Клишас: Инициатива о запрете госслужбы для не служивших в ВС России требует проработки

Внесенная спикером Госдумы Вячеславом Володиным инициатива, согласно которой предполагается ввести запрет на государственную службу и участие в избирательном процессе для граждан, не проходивших службу в Вооруженных силах России, нуждается в доработке. Об этом заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. По его мнению, в настоящее время не ясно, как подобные меры будут отвечать существующим конституционным принципам и позиции, занимаемой Конституционным судом.


Предложение Володина предполагает внесение в перечень обязательных условий обладание военно-учетной специальностью и прохождение срочной службы в армии для того, чтобы получить возможность занимать какие-либо государственные должности, принимать участие в выборах в депутаты Госдумы, а также занимать какие-либо должности в рамках судебной системы и органов прокуратуры.

Клишас отметил, что, несмотря на то, что согласно действующему законодательству предусмотрено временное ограничение возможностей лицам, по каким-либо причинам, не являющимися законными основаниями, не проходившие срочную службу в армии, занимать гражданские и муниципальные государственные должности, оно действует в течение 10 лет после обжалования заключения, вынесенного призывной комиссией или соответствующего судебного решения.

Сенатор также подчеркнул, что действующее законодательство не предусматривает каких-либо ограничений в избирательных правах граждан, основывающихся на факте прохождения службы в армии.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
2 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:51
    0
    То есть оставить лазеечку-калиточку?
  2. частное лицо
    частное лицо Сегодня, 19:52
    0
    предполагается ввести запрет на государственную службу и участие в избирательном процессе для граждан, не проходивших службу в Вооруженных силах России

    И какая здесь ещё нужна проработка? Опять найти лазейку чтобы можно было не служа попасть на гос.службу ? Да к стати у нас Шойгу не служил срочную.