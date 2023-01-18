Глава комитета Совета Федерации Клишас: Инициатива о запрете госслужбы для не служивших в ВС России требует проработки

Внесенная спикером Госдумы Вячеславом Володиным инициатива, согласно которой предполагается ввести запрет на государственную службу и участие в избирательном процессе для граждан, не проходивших службу в Вооруженных силах России, нуждается в доработке. Об этом заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. По его мнению, в настоящее время не ясно, как подобные меры будут отвечать существующим конституционным принципам и позиции, занимаемой Конституционным судом.Предложение Володина предполагает внесение в перечень обязательных условий обладание военно-учетной специальностью и прохождение срочной службы в армии для того, чтобы получить возможность занимать какие-либо государственные должности, принимать участие в выборах в депутаты Госдумы, а также занимать какие-либо должности в рамках судебной системы и органов прокуратуры.Клишас отметил, что, несмотря на то, что согласно действующему законодательству предусмотрено временное ограничение возможностей лицам, по каким-либо причинам, не являющимися законными основаниями, не проходившие срочную службу в армии, занимать гражданские и муниципальные государственные должности, оно действует в течение 10 лет после обжалования заключения, вынесенного призывной комиссией или соответствующего судебного решения.Сенатор также подчеркнул, что действующее законодательство не предусматривает каких-либо ограничений в избирательных правах граждан, основывающихся на факте прохождения службы в армии.