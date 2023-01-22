Анатом украинской действительности. Медведчук и правительство в изгнании

Синдром Медведчука
Немного о нашумевшей статье. 16 января вышла статья Виктора Медведчука «Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния», в которой автор вполне заслуженно поливает грязью коллективный Запад. Говорит правильно – американские миллиарды идут на Украину, и это означает прямое вовлечение Вашингтона в конфликт.
Прошелся Медведчук и по провокационным заявлениям Ангелы Меркель о минской отсрочке для Киева, позволившей националистам накопить силы. В исторической хронологии повествование стартует от окончания холодной войны и развала Советского Союза. Перечислением банальностей, которые сейчас даже старшеклассники начали понимать, не будем утруждать читателей. Остановимся только на особом пути для Украины, который прочит стране Медведчук.
Напомним для понимания контекста, что опальный олигарх и лидер запрещенной на родине «Оппозиционной платформе – За жизнь» был в числе самого известного обмена военнопленными. В сентябре 56 наших ребят обменяли на 215 националистов, среди которых были лидеры запрещенного в России «Азова» и сам Медведчук. Как утверждает глава ДРН Денис Пушили, олигарху зачли его участие в обмене военнопленными еще до спецоперации. Не будем останавливаться на деталях этих обменов и степень истинного влияния данного олигарха на подобные процессы.
Взгляд Медведчука на ситуацию на Украине кажется однозначным. Цитата из статьи:
«От общей картины переходим непосредственно к отношениям России и Украины. Начнем с того, что отношения этих стран имеют свою специфическую историю. Эти отношения теснее взаимодействия Англии и Шотландии или северных и южных штатов. Украина более 300 лет была в составе России, что сказалось на культуре, этническом составе и ментальности».
Ну вот, наконец-то, мы видим – Медведчук наш человек!
Под нож автора попал Зеленский, который зарабатывал именно в России, а не на западе. Собственно, без России ни о каком Зеленском и речи быть не могло – наша страна дала киевскому сидельцу и деньги, и популярность. Вспомним замечательные в своей примитивности «Ржевский против Наполеона» и «8 лучших свиданий».
Медведчук справедливо указывает на 2005 год, после которого Украина начала выстраивать себя как антироссийское государство. Присутствуют и дифирамбы Виктору Януковичу, безвольно сдавшему власть в 2014 году. Если абстрагироваться от авторства «Украинского синдрома», складывается ощущение, что писал материал грамотный политолог и, на худой конец, ученый-историк.
Подождите, но ведь Медведчук и есть ученый, хотя и не историк. В перерывах между заработком гривен и стройкой политической карьеры олигарх успел защитить кандидатскую и докторскую. И вот в 1997 году Медведчук пишет научный труд «Современная украинская национальная идея и актуальные вопросы государственного строительства». Автореферат работы с кратким содержанием есть в открытом доступе.
Читатель справедливо посчитает, что именно в докторской диссертации выкристаллизовался нынешний взгляд Медведчука – Украина намертво связана с Россией историческими и родственными связями. Но нет. В автореферате есть, например, такие строчки:
«В связи с этим в диссертации сделан вывод, что Украину, в отличие от России, нельзя рассматривать как соответствующее евразийское государственное образование. Украина и всегда ориентировалась на Запад, и это было естественным, поскольку Украина – это не западная и восточная, а, прежде всего, восточная часть Запада, с которым у нее всегда были широкие и многосторонние связи».
И так далее по тексту – Украина должна ассоциировать себя с европейскими ценностями и тому подобное. В общем, получился своеобразный научный приквел книги Кучмы «Украина – не Россия». Как же так, Виктор Владимирович?
Медведчук претерпел удивительные трансформации сознания за 25 лет. Кто-то скажет – ну написал и написал. Чего не пишут люди? Только вот это докторская диссертация, которая, во-первых, отражает мировоззрение ученого-юриста, а во-вторых, транслировалась на всех углах научного сообщества Украины. А спустя некоторое время она на вполне законных основаниях позволила автору влиять на внутриполитические процессы.
Медведчуку следовало перед написанием «Анатомии украинской действительности» вычистить автореферат из информационного пространства. Денег вполне хватило бы.
Правитель в изгнании
Медведчук в девяностые годы активно вошел в модное направление поиска украинской идентичности. Это нормально для молодых государств, пытающихся найти себя на карте мира. С кем дружить, а с кем нет. Только вот украинские власти с самого начала истории «незалежности» выбрали антироссийский путь, и Медведчук всячески это поддерживал. Не зря его Владимир Путин в 2017 году назвал националистом, припомнив еще ему и грехи отца в ОУН (запрещена в России).
Не известно, на самом ли деле Медведчук исповедовал националистические идеи, раз так быстро отказался от своих слов в «Анатомии». Одно ясно точно – именно Виктор Владимирович пусть и косвенно, но виноват в том разгуле безумия, которое творится на Украине с 2014 года и даже ранее. Он не понимал, что своими лозунгами поиска идентичности отталкивает украинцев от россиян? Как только возникает барьер между нациями, на него тут же забираются выродки из «Азова» и прочих запрещенных в России организаций.
В 1998 году молодой доктор юридических наук Медведчук работает над законопроектом о реабилитации ОУН-УПА – еще одна запрещенная в России парочка. Жаль, нет этих документов в списке использованной литературы последнего посыла Медведчука россиянам и украинцам. Зато есть не менее занимательные вещи.
Немного из бессмертной «Анатомии»:
«Возможно, украинцам для спасения своей страны нужно начинать строить свою демократию и открывать свой гражданский диалог без западных кураторов, результат от управления которых вреден и губителен».
Без вас, Владимир Викторович, видимо, не обойтись в будущем мироустройстве Украине. А еще, наверное, Азарова и Януковича в кабинет министров прихватим. Ведь вместе с Медведчуком это люди, которые «не отреклись от своих убеждений под страхом смерти и тюрьмы, кто не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок».
Правительство в изгнании наклевывается, никак иначе. Только вот России сейчас крайне опасна любая форма украинской государственности. А если Кремль даже и допустит подобное, никаких Медведчуков там и на пушечный выстрел не должно появиться. Подобные люди научились в 90-е выращивать националистов на преступных идеях, не бросят они это в 2020-е годы. Сотрут пыль с методичек и докторских диссертаций.
Источник: tvzvezda.ru
Главный вопрос всей истории – зачем это все Виктору Владимировичу?
Вариантов немного. Попытка выслужится перед спасителями и прощупывание почвы на предмет будущей политической карьеры. Если так, то получилось глупо и коряво. Ни анатом, ни политический деятель из Медведчука не вышел.
Спокойная старость в забвении и презрении, пожалуй, самый оптимистичный сценарий на оставшуюся осень олигарха.