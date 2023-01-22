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Анатом украинской действительности. Медведчук и правительство в изгнании

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Анатом украинской действительности. Медведчук и правительство в изгнании




Синдром Медведчука


Немного о нашумевшей статье. 16 января вышла статья Виктора Медведчука «Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния», в которой автор вполне заслуженно поливает грязью коллективный Запад. Говорит правильно – американские миллиарды идут на Украину, и это означает прямое вовлечение Вашингтона в конфликт.

Прошелся Медведчук и по провокационным заявлениям Ангелы Меркель о минской отсрочке для Киева, позволившей националистам накопить силы. В исторической хронологии повествование стартует от окончания холодной войны и развала Советского Союза. Перечислением банальностей, которые сейчас даже старшеклассники начали понимать, не будем утруждать читателей. Остановимся только на особом пути для Украины, который прочит стране Медведчук.

Напомним для понимания контекста, что опальный олигарх и лидер запрещенной на родине «Оппозиционной платформе – За жизнь» был в числе самого известного обмена военнопленными. В сентябре 56 наших ребят обменяли на 215 националистов, среди которых были лидеры запрещенного в России «Азова» и сам Медведчук. Как утверждает глава ДРН Денис Пушили, олигарху зачли его участие в обмене военнопленными еще до спецоперации. Не будем останавливаться на деталях этих обменов и степень истинного влияния данного олигарха на подобные процессы.

Взгляд Медведчука на ситуацию на Украине кажется однозначным. Цитата из статьи:

«От общей картины переходим непосредственно к отношениям России и Украины. Начнем с того, что отношения этих стран имеют свою специфическую историю. Эти отношения теснее взаимодействия Англии и Шотландии или северных и южных штатов. Украина более 300 лет была в составе России, что сказалось на культуре, этническом составе и ментальности».

Ну вот, наконец-то, мы видим – Медведчук наш человек!

Под нож автора попал Зеленский, который зарабатывал именно в России, а не на западе. Собственно, без России ни о каком Зеленском и речи быть не могло – наша страна дала киевскому сидельцу и деньги, и популярность. Вспомним замечательные в своей примитивности «Ржевский против Наполеона» и «8 лучших свиданий».

Медведчук справедливо указывает на 2005 год, после которого Украина начала выстраивать себя как антироссийское государство. Присутствуют и дифирамбы Виктору Януковичу, безвольно сдавшему власть в 2014 году. Если абстрагироваться от авторства «Украинского синдрома», складывается ощущение, что писал материал грамотный политолог и, на худой конец, ученый-историк.

Подождите, но ведь Медведчук и есть ученый, хотя и не историк. В перерывах между заработком гривен и стройкой политической карьеры олигарх успел защитить кандидатскую и докторскую. И вот в 1997 году Медведчук пишет научный труд «Современная украинская национальная идея и актуальные вопросы государственного строительства». Автореферат работы с кратким содержанием есть в открытом доступе.

Читатель справедливо посчитает, что именно в докторской диссертации выкристаллизовался нынешний взгляд Медведчука – Украина намертво связана с Россией историческими и родственными связями. Но нет. В автореферате есть, например, такие строчки:

«В связи с этим в диссертации сделан вывод, что Украину, в отличие от России, нельзя рассматривать как соответствующее евразийское государственное образование. Украина и всегда ориентировалась на Запад, и это было естественным, поскольку Украина – это не западная и восточная, а, прежде всего, восточная часть Запада, с которым у нее всегда были широкие и многосторонние связи».

И так далее по тексту – Украина должна ассоциировать себя с европейскими ценностями и тому подобное. В общем, получился своеобразный научный приквел книги Кучмы «Украина – не Россия». Как же так, Виктор Владимирович?

Медведчук претерпел удивительные трансформации сознания за 25 лет. Кто-то скажет – ну написал и написал. Чего не пишут люди? Только вот это докторская диссертация, которая, во-первых, отражает мировоззрение ученого-юриста, а во-вторых, транслировалась на всех углах научного сообщества Украины. А спустя некоторое время она на вполне законных основаниях позволила автору влиять на внутриполитические процессы.

Медведчуку следовало перед написанием «Анатомии украинской действительности» вычистить автореферат из информационного пространства. Денег вполне хватило бы.

Правитель в изгнании


Медведчук в девяностые годы активно вошел в модное направление поиска украинской идентичности. Это нормально для молодых государств, пытающихся найти себя на карте мира. С кем дружить, а с кем нет. Только вот украинские власти с самого начала истории «незалежности» выбрали антироссийский путь, и Медведчук всячески это поддерживал. Не зря его Владимир Путин в 2017 году назвал националистом, припомнив еще ему и грехи отца в ОУН (запрещена в России).

Не известно, на самом ли деле Медведчук исповедовал националистические идеи, раз так быстро отказался от своих слов в «Анатомии». Одно ясно точно – именно Виктор Владимирович пусть и косвенно, но виноват в том разгуле безумия, которое творится на Украине с 2014 года и даже ранее. Он не понимал, что своими лозунгами поиска идентичности отталкивает украинцев от россиян? Как только возникает барьер между нациями, на него тут же забираются выродки из «Азова» и прочих запрещенных в России организаций.

В 1998 году молодой доктор юридических наук Медведчук работает над законопроектом о реабилитации ОУН-УПА – еще одна запрещенная в России парочка. Жаль, нет этих документов в списке использованной литературы последнего посыла Медведчука россиянам и украинцам. Зато есть не менее занимательные вещи.

Немного из бессмертной «Анатомии»:

«Возможно, украинцам для спасения своей страны нужно начинать строить свою демократию и открывать свой гражданский диалог без западных кураторов, результат от управления которых вреден и губителен».

Без вас, Владимир Викторович, видимо, не обойтись в будущем мироустройстве Украине. А еще, наверное, Азарова и Януковича в кабинет министров прихватим. Ведь вместе с Медведчуком это люди, которые «не отреклись от своих убеждений под страхом смерти и тюрьмы, кто не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок».

Правительство в изгнании наклевывается, никак иначе. Только вот России сейчас крайне опасна любая форма украинской государственности. А если Кремль даже и допустит подобное, никаких Медведчуков там и на пушечный выстрел не должно появиться. Подобные люди научились в 90-е выращивать националистов на преступных идеях, не бросят они это в 2020-е годы. Сотрут пыль с методичек и докторских диссертаций.


Источник: tvzvezda.ru

Главный вопрос всей истории – зачем это все Виктору Владимировичу?

Вариантов немного. Попытка выслужится перед спасителями и прощупывание почвы на предмет будущей политической карьеры. Если так, то получилось глупо и коряво. Ни анатом, ни политический деятель из Медведчука не вышел.

Спокойная старость в забвении и презрении, пожалуй, самый оптимистичный сценарий на оставшуюся осень олигарха.
Автор:
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27 комментариев
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  1. ENOTE
    ENOTE Сегодня, 04:05
    +1
    Упырь. Блин! не дай боже вот это придет к власти после СВО...
    1. Проксима
      Проксима Сегодня, 04:15
      0
      Эффект чемодана без ручки, вроде бы и нафиг никому не нужен, а вдруг когда-нибудь на что-нибудь сгодится при очередных конъюнктурных политических раскладах. Очень сильно внешне изменился, видать СБУ его изрядно попрессовало.
    2. Wildcat
      Wildcat Сегодня, 04:34
      +2
      Как сказал один умный человек в 40-е годы 20 века, "Вы просите у меня кого-то вроде Гинденбурга, но гинденбургов у меня нет".

      Наличие Медведчука и какой-никакой "ОПЗЖшной" пророссийской политической силы на/в Украине... - хорошо, пусть не пророссийской, но хотя бы не требующей делать кое-что плохое с "орками" ежечасно и понимающей, что 2 страны будут соседями и при этом договороспособной было бы неплохим вариантом. Но, ИМХО, это был бы неплохой вариант для марта-мая 2022, для 2023 года уже поздновато....
      В конце концов, лучше пусть будет, вдруг что-то когда-то неплохое получится (но денег больше не давать! feel ).
      1. сайгон
        сайгон Сегодня, 06:52
        -1
        Честно говоря ни какой такой отдельной страны с подобными пертушками надетыми на руку кремля быть не должно.
        Местная элитка или что там еще не должна даже пытаться думать сама.
        Ни каких партнерских отношений - одна страна больше нет вариантов.
        РИ умело прикармливала и резала при случае скажем элиты местные , не давая им баловать и что то там себе думать....
      2. Sadam2
        Sadam2 Сегодня, 07:13
        0
        грусть берет - все это списанное отребье - Витька шапкокрад ...Медведчук... Мураев куда то спрятался ..Сальдо этот перепуганный ..От Кивы которого к Скабеевой таскают вообще рвотный рефлекс .... где она работа нашего МИДа ? ... военная часть когда то окончится и какого Наджибулу там оставлять? ...
  2. Аристарх Пасечник
    Аристарх Пасечник Сегодня, 04:27
    0
    Думаю, что это заигранные пластинки! Ни Янукович, ни Медведчук ни Коломойский... должен прийти кто то другой! Думаю на политическую арену вылезет даже Шарий!
  3. Русский ватник
    Русский ватник Сегодня, 04:41
    +2
    Мда. Очередной талантливый управ…, ой, переобувальщик. Не удивлюсь, если кума сами знаете кого, еще и в депутаты двинут. Гражданство дадут. И будет он нас, сиволапых, учить демократии и ностальгировать по прошлому. Украинскому. А если серьезно, продавший один раз не остановится в переобувании.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 04:45
    -3
    На роль лидера украинского народа Медведчук никак не подходит слишком слаб он и духовно и физически и нет харизмы в нем...такой за собой людей силой убеждения и личным примером не поведет.
    Пожалуй только Кирилл Сергеевич Стремоусов мог возглавить борьбу против нацистов внутри Украины...но его убили непонятным образом...вообщем на политическом поле незалежной нет сейчас фигуры способной возглавить борьбу украинцев против бандеровцев...очень плохо для Кремля.
  5. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 04:46
    +2
    А просто расстрелять его никак нельзя?
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 06:55
      0
      Просто расстрелять ни есть правильно , персонаж должен и расстрелянием своим пользу нашей России при нести ( хотя как не знаю только если совместно с кем из верхушки хунты.)
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:23
    +1
    Цитата: sergo1914
    А просто расстрелять его никак нельзя?

    Нельзя...тогда придется расстреливать и Януковича с золотым унитазом и всю его команду...накосячивших в майдане...Беркут не даст соврать.
  7. Egor53
    Egor53 Сегодня, 05:31
    +2
    Нам нет нужды разбираться в том, что такое Украина. Нам нужно сделать так, чтобы никакой украины больше не было.
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 06:16
      -1
      Цитата: Egor53
      Нам нет нужды разбираться в том, что такое Украина. Нам нужно сделать так, чтобы никакой украины больше не было.

      Согласен! Но вопрос в другом. Скажем не станет украины, но хох. лы то оостанутся! И опять как тараканы, как евреи, начнут пролазить во все щели!
      1. иван2022
        иван2022 Сегодня, 07:03
        0
        Цитата: ваш вср 66-67
        И опять как тараканы, как евреи, начнут пролазить во все щели!


        Евреям почему-то не мешает никто, а некоторым танцорам, между прочим-- даже и свои собственные.....

        На то и даны украинцы с евреями, а теперь ещё и азиаты, чтобы русские развивались!! А не оставались такими же, какими были 500 лет назад.
        Всё от Бога.
  8. t200404
    t200404 Сегодня, 05:51
    +1
    Он политическое животное ( и в текущее время это нормально ) , а как и что в Украине он лучше многих здесь понимает .
  9. иван2022
    иван2022 Сегодня, 05:57
    +2
    Ну и что? Ельцин тоже претерпел "удивительные трансформации" от секретаря обкома и верного ленинца, до осведомителя президента Буша. И мы его два раза признавали президентом....

    Вопрос в какую сторону шли трансформации Ельцина и Медведчука? По-моему в противоположные. Это кого-то не устраивает? Россия ведь ещё не победила.... Рано Медведчуку пить шампанское.

    И кто мешал Медведчуку стать "верным сыном неньки Украины" после 2014 ? А то, что Украина хотела вступить в ЕС-не диво.

    У нас в России тоже были ровно такие же намерения. И ничо как бы..... Насчёт "Европы от Атлантики до Тихого океана"
    - мы уже все забыли? Короткая память.

    Вот на такой вопрос хорошо получить ответ.
  10. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 05:57
    +2
    Наш главный враг-это не внешние враги. А время,когда мы наделали много ошибок. Среди украинских партий не вижу ни одной пророссийской. Время упущено.Ведь проще было в 2014 году организовать правительство где нибудь в Харькове.Тогда бы Янукович имел бы намного больше полномочий.Везде нужны были реальные действия,а не охи и вздохи.
  11. Qas
    Qas Сегодня, 06:03
    +2
    Ну наконец-то стали появляться мысли, что и с ВВП есть за что спросить. Мы все, конечно, не без греха, но и должности и влияние на историю у нас разное.
    Столько лет царствовать на троне и не видеть Украинский клоповник?
    1. иван2022
      иван2022 Сегодня, 06:12
      +1
      Не только видели украинский клоповник, но и создали его в 1991 и вкладывали в него бешеные бабки и сами в этом признавались много раз.
  12. polk26l
    polk26l Сегодня, 06:23
    -1
    Никаких олигархов на Украине, даже вроде " пророссийских", типа Медведчука, после победы в СВО - быть не должно! Как и самой Украины! Это историческая территория Российской Империи, а затем и СССР! Поэтому, вместо названия Украина - Мало Россия и Новороссия! А народ украинцы, будут жить на этой земле равно, как и русские, и все другие народы и национальности, на этой новообразованной территории Российской Империи!!! И никаких проблем с " украинской идентичностью"!
    1. ник7
      ник7 Сегодня, 07:29
      0
      народ украинцы, будут жить на этой земле равно

      Народов там много и одесситы и харьковчане, в каждом посёлке свой народ. Не считая субкультуры готов и метталистов одни одевают кажанки другие вышиванки. Можно развивать субкультуры среди которых любители вышеванок потеряются.


  13. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:34
    +2
    Спокойная старость в забвении и презрении, пожалуй, самый оптимистичный сценарий на оставшуюся осень олигарха.
    Согласен с автором. А главное вообще стоило проводить неравноценный обмен?
    1. иван2022
      иван2022 Сегодня, 06:56
      +2
      Цитата: rotmistr60
      Согласен с автором. А главное вообще стоило проводить неравноценный обмен?

      А вообще стоило Медведчуку ориентироваться на Россию? Жил бы сейчас на Западе...... Вот если бы автор это все объяснил, тогда и я с ним согласился бы.
  14. parusnik
    parusnik Сегодня, 06:39
    +1
    Только вот России сейчас крайне опасна любая форма украинской государственности.
     Вот тут бы поподробнее..Цель СВО, присоединение всей Украины? На правах ЮВФО?
  15. ник7
    ник7 Сегодня, 07:05
    +2
    Все укрополитики спонсировали националистов это было модно и так же как политтехнология, что бы партия с плохишами наци нелюбимые народом проиграли выборы, тот же Янукович выиграл выборы на пророссийских настроениях. Так же Зеленский позиционировал себя миротвоцем.Во время майдана госдеп усилил националистов и они свергли своего шефа Януковича
    В российском варианте кремль использует такой же метод только спонсирует антисоветчиков оппозиционеров омерзительных народу, чтобы они гарантированно проиграли выборы.
    Собчак или ВВП кого выберут? В то же время и демократия соблюдается и победа у ВВП, такая хитрая политтехнология. Хотя антисоветчики оказывают вредоносное воздействие на РФ, но кремлю они нужны.
    Медведчук тоже много хитрил но в итоге обхитрил сам себя. Потому что у США долгосрочная политика, они используют временных попутчиков, а потом выбрасывают.
  16. Юрий Гулий
    Юрий Гулий Сегодня, 07:28
    0
    На безрыбье и рак рыба. Но просто интересно, почему такое безрыбье получилось? И куда девались финансы для продвижения интересов России на Украине?
  17. литий17
    литий17 Сегодня, 07:29
    0
    Редко что бы прочитал все коменты, но согласен со всеми. Медведчук обычный подлец как и всякий олигарх на постсовестком пространстве, у нас не лучше. Для них государство способ заработка, наш гарант в этом вопросе также завязан, еще неизвестно кто потребовал обменять азовцев на эту тушку. Непонятно почему только этот персонаж выползает с подобной писаниной, хочет лизнуть "спасителя"? Вроде не , но в его ситуации вылазить из собственного сортира в качестве "спасителя".... Непонятно, мало получил по своим частям или наоборот ? По здравому смыслу сидел бы и строчил мемуары, о том как докатился до жизни такой... хотя и это не реально, там процентов восемьдесят в секретку надо сдать!