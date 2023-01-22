Синдром Медведчука

«От общей картины переходим непосредственно к отношениям России и Украины. Начнем с того, что отношения этих стран имеют свою специфическую историю. Эти отношения теснее взаимодействия Англии и Шотландии или северных и южных штатов. Украина более 300 лет была в составе России, что сказалось на культуре, этническом составе и ментальности».

«В связи с этим в диссертации сделан вывод, что Украину, в отличие от России, нельзя рассматривать как соответствующее евразийское государственное образование. Украина и всегда ориентировалась на Запад, и это было естественным, поскольку Украина – это не западная и восточная, а, прежде всего, восточная часть Запада, с которым у нее всегда были широкие и многосторонние связи».

Правитель в изгнании

«Возможно, украинцам для спасения своей страны нужно начинать строить свою демократию и открывать свой гражданский диалог без западных кураторов, результат от управления которых вреден и губителен».



Источник: tvzvezda.ru