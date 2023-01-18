В окрестностях Соледара обнаруживаются прячущиеся украинские военные, бежавшие из города поодиночке

Из окрестностей освобождённого Соледара приходит информация о том, что далеко не все украинские военнослужащие, которые смогли живыми выбраться из города и пригородов (рудник №7, станция Соль), смогли добраться до своих подразделений, располагающихся дальше от линии фронта.
Многие бежали с территории упомянутой железнодорожной станции Соль поодиночке. Потеряв связь с «побратимами» и не ориентируясь не местности, такие лица зачастую остаются в радиусе 5-10 км от Соледара, в том числе скрываясь в уцелевших лесопосадках, или стараются выйти хоть в какой-нибудь населённый пункт, уже не разбирая, занят ли он российскими войсками или украинскими.
Среди наших военных такие солдаты армии противника получили наименование «шатуны». Причём если одни от личного оружия избавились или потеряли в бою, то другие бродят по местности с оружием. Стараются прятаться. Передвигаются в основном ночью, однако в ночное время заблудиться на местности ещё легче.
Известно о ряде случаев, когда такие «шатуны», теряя ориентиры, оказывались на освобождённых российскими войсками территориях, в том числе и в районе населённых пунктов Владимировка и Яковлевка, и всё же попадали в плен. Немало случаев, когда таких бежавших украинских военных удавалось обнаруживать фактически случайно – с помощью ведущего разведку местности беспилотника. После такого обнаружения в дело обычно вступает дрон, снаряженный гранатой.
Сколько украинских военных до сих по одному или малыми группами бродят близ Соледара, понеся ранее в составе подразделений поражение от российских войск, точно говорить сложно. Но в том, что в итоге лишь малая часть доберётся до частей ВСУ, сомневаться не приходится.