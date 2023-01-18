Военное обозрение
Войти Регистрация

В окрестностях Соледара обнаруживаются прячущиеся украинские военные, бежавшие из города поодиночке

11
В окрестностях Соледара обнаруживаются прячущиеся украинские военные, бежавшие из города поодиночке

Из окрестностей освобождённого Соледара приходит информация о том, что далеко не все украинские военнослужащие, которые смогли живыми выбраться из города и пригородов (рудник №7, станция Соль), смогли добраться до своих подразделений, располагающихся дальше от линии фронта.


Многие бежали с территории упомянутой железнодорожной станции Соль поодиночке. Потеряв связь с «побратимами» и не ориентируясь не местности, такие лица зачастую остаются в радиусе 5-10 км от Соледара, в том числе скрываясь в уцелевших лесопосадках, или стараются выйти хоть в какой-нибудь населённый пункт, уже не разбирая, занят ли он российскими войсками или украинскими.

Среди наших военных такие солдаты армии противника получили наименование «шатуны». Причём если одни от личного оружия избавились или потеряли в бою, то другие бродят по местности с оружием. Стараются прятаться. Передвигаются в основном ночью, однако в ночное время заблудиться на местности ещё легче.

Известно о ряде случаев, когда такие «шатуны», теряя ориентиры, оказывались на освобождённых российскими войсками территориях, в том числе и в районе населённых пунктов Владимировка и Яковлевка, и всё же попадали в плен. Немало случаев, когда таких бежавших украинских военных удавалось обнаруживать фактически случайно – с помощью ведущего разведку местности беспилотника. После такого обнаружения в дело обычно вступает дрон, снаряженный гранатой.

Сколько украинских военных до сих по одному или малыми группами бродят близ Соледара, понеся ранее в составе подразделений поражение от российских войск, точно говорить сложно. Но в том, что в итоге лишь малая часть доберётся до частей ВСУ, сомневаться не приходится.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 20:35
    +3
    Значит зачищают от "шатунов"... Ну и правильно. По-любому такие мародерить будут и не только. Особенно если с оружием шатаются
    1. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 21:17
      +1
      Цитата: Nexcom
      По-любому такие мародерить будут и не только

      Ну... а может охотой попробуют промышлять до весны ? А там и травка зелёненькая появится...
  2. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 20:39
    +2
    Не вижу ни чего удивительного.Бои шли жестокие и многие подразделения просто были уничтожены,те же кто выжил прячатся где могут.Но рано или поздно нужна еда,вода,тепло и "шатуны"выходят,где их и берут "тепленькими".
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 21:37
      +1
      во время ВОВ такие вот шатуны столько крови попили нашим бойцам.... Особенно в лесах и горах Западной Украины. Вместе с бандервой. Чуть ли не до конца 50х годов гоняли их.
    2. frruc
      frruc Сегодня, 21:46
      0
      .......такие солдаты армии противника получили наименование «шатуны».

      Отстреливать таких надо, а то на людей начнут нападать.

      Хорошо, что на Донбассе гор нет.
  3. 30 вис
    30 вис Сегодня, 20:39
    +2
    Замёрзнут на фиг , ночью , мороз . без еды ...
  4. котик-русич
    котик-русич Сегодня, 20:40
    +2
    Зимой долго по полям не побегаешь - замёрзнешь
    Все "шатуны" будут выходить к жилью, в посёлки за теплом и едой.
    "Шатун" опасен и человек и медведь - человека может убить запросто.
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:44
    +2
    Надо отлавливать, от безысходности могут много бед натворить.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 21:38
      +1
      Вот а я о чем? Вы полностью правы!

      тттттттттттттттттттттттт
  6. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 20:53
    +2
    Про шатунов напомнило эту картинку
  7. Roust
    Roust Сегодня, 21:02
    +4
    Таких шатунов или Колотун - бабай заморозит, или железная птичка с гранатой догонит, однозначно, они враги наши, коли оружие против нас направили, и бежать им только - к бандере.