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Финское издание: Великобритания и Польша попросят Финляндию передать танки Leopard Украине

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Финское издание: Великобритания и Польша попросят Финляндию передать танки Leopard Украине

Власти Великобритании и Польши планируют завтра официально озвучить свое решение об отправке тяжелого вооружения киевскому режиму. Кроме того, британское и польское правительства планируют обратиться с просьбой о поставке танков Leopard Украине к Финляндии. Об этом пишет финская газета Ilta-Lehti.


Кроме того, Лондон и Варшава хотят добиться от Хельсинки и принятия решения о создании специальной базы технического обслуживания для отправляемой на Украину военной техники. Данное решение может быть озвучено на военной базе Тапа в Эстонии, где завтра состоится встреча министра обороны Великобритании Бена Уоллеса с руководителями военных ведомств Польши, а также Эстонии, Латвии и Литвы.

Финляндия рассматривается британскими и польскими властями как потенциальный единомышленник по поставкам танков Украине в силу двух основных факторов. Во-первых, в Финляндии в последнее время получили серьезное распространение русофобские настроения, по своей антироссийской политике Хельсинки догоняет Польшу и страны Прибалтики. Каких-то политических сил, которые были бы дружественны по отношению к России здесь, что удивительно, намного меньше, чем в Германии.

Во-вторых, Финляндия готовится вступить в НАТО и заинтересована в поддержке со стороны активных участников Североатлантического альянса. Такую поддержку как раз и могут дать Великобритания, Польша и страны Прибалтики. Поэтому не исключено, что британцам и полякам удастся «раскрутить» Финляндию на танки для Украины.

Кстати, по состоянию на 2021 год, финские сухопутные войска имели на вооружении 100 танков Leopard 2A6, 100 танков Leopard 2A4 на хранении, а также по 6 танков Leopard 2S и Leopard 2R.
Использованы фотографии:
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6 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 20:35
    0
    Про бритов понятно, у самих кот наплакал, а вот поляки то чего? У них то этих ляпардов то более будет аль делиться не хотят? Для Львова берегут?
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:36
    0
    Фины стали русофобами или их политики?Когда они это успели.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:49
      +1
      Они ими были по большому счету всегда.После советско-финской войны.При СССР они свои взгляды засунули далеко в черную дыру.Ну,а когда Великой Страны не стало,вся пена полезла наружу
  3. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 20:36
    0
    Да уж отдайте всё. И Финляндию со всеми потрохами отдайте Украине и не мучайтесь, чтобы ещё отдать.
  4. ASM
    ASM Сегодня, 20:48
    0
    Да без Германии это не осуществимо. Без ее официального решения никто ничего не сможет перепродать.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 21:21
      +1
      Цитата: ASM
      Да без Германии это не осуществимо. Без ее официального решения никто ничего не сможет перепродать.

      Вам напомнить что тут недавно Шольц сказал?
      И вообще скорее всего танки уже на Украине.