Финское издание: Великобритания и Польша попросят Финляндию передать танки Leopard Украине

Власти Великобритании и Польши планируют завтра официально озвучить свое решение об отправке тяжелого вооружения киевскому режиму. Кроме того, британское и польское правительства планируют обратиться с просьбой о поставке танков Leopard Украине к Финляндии. Об этом пишет финская газета Ilta-Lehti.
Кроме того, Лондон и Варшава хотят добиться от Хельсинки и принятия решения о создании специальной базы технического обслуживания для отправляемой на Украину военной техники. Данное решение может быть озвучено на военной базе Тапа в Эстонии, где завтра состоится встреча министра обороны Великобритании Бена Уоллеса с руководителями военных ведомств Польши, а также Эстонии, Латвии и Литвы.
Финляндия рассматривается британскими и польскими властями как потенциальный единомышленник по поставкам танков Украине в силу двух основных факторов. Во-первых, в Финляндии в последнее время получили серьезное распространение русофобские настроения, по своей антироссийской политике Хельсинки догоняет Польшу и страны Прибалтики. Каких-то политических сил, которые были бы дружественны по отношению к России здесь, что удивительно, намного меньше, чем в Германии.
Во-вторых, Финляндия готовится вступить в НАТО и заинтересована в поддержке со стороны активных участников Североатлантического альянса. Такую поддержку как раз и могут дать Великобритания, Польша и страны Прибалтики. Поэтому не исключено, что британцам и полякам удастся «раскрутить» Финляндию на танки для Украины.
Кстати, по состоянию на 2021 год, финские сухопутные войска имели на вооружении 100 танков Leopard 2A6, 100 танков Leopard 2A4 на хранении, а также по 6 танков Leopard 2S и Leopard 2R.