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Российское правительство приняло решение не платить взносы за 2022 год в Европейскую экономическую комиссию ООН

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Российское правительство приняло решение не платить взносы за 2022 год в Европейскую экономическую комиссию ООН

Россия не будет платить взнос за 2022 год в Европейскую экономическую комиссию ООН, соответствующее решение принял российский кабмин. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ уже размещен на портале правовой информации.


С предложением не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН выступил российский МИД, направив его в правительство после обсуждения с Минфином РФ. В итоге предложение было принято и реализовано, документ подписан и теперь уже МИД России должен уведомить о принятом решении секретариат ЕЭК ООН.

Принять предложение МИД России, согласованное с Минфином России, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год

- говорится в документе.

Кроме того, Россия заплатит взнос за прошлый год в бюджеты Совета Европы (СЕ) только за время нахождения в нем, т.е. с 1 января по 15 марта. Требования Брюсселя выплатить взнос в полном объеме в Москве проигнорировали. Напомним, что в прошлом году Россия вышла из Совета Европы, тем самым прекратив действие всех договоров с СЕ.

В конце декабря прошлого года российское правительство направило Владимиру Путину предложение о прекращении действия международных договоров Совета Европы в отношении Москвы. Ранее его одобрил кабмин и МИД России. Данное решение было принято на фоне проводимой в Европе антироссийской политики.

(...) государства НАТО и Евросоюза, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают эту организацию в инструмент антироссийской политики

- заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Использованы фотографии:
ТГ-канал правительства РФ
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27 комментариев
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  1. maxxavto
    maxxavto Сегодня, 20:48
    +11
    вообще надо провести ревизию всех договоров т.к историческая реальность уже другая
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 20:59
      +3
      А куда же наши депутаты за казённый счёт кататься будут тогда??? what belay
      1. Борис Иванов
        Борис Иванов Сегодня, 21:04
        +8
        так теперь же санкции!! только в Бищкек, и Душанбе. туда еще можно им)
      2. frruc
        frruc Сегодня, 21:06
        +2
        Европейская экономическая комиссия ООН - это что, евроконтора "рога и копыта" по отъему денег ?
        А комиссии по защите сексуальных меньшинств в Гейропе случайно не наблюдается ?
        love love
        1. Ilya-spb
          Ilya-spb Сегодня, 21:30
          +4
          Надо выйти из ВТО, ВОЗ и МВФ.

          И Чубайса поймать)
          1. Skif
            Skif Сегодня, 21:41
            +1
            "И Чубайса поймать". И на кой?! По мне, так пусть это будет головная боль "принимающей стороны". Пусть они и мучаются.
          2. frruc
            frruc Сегодня, 21:41
            +2
            Эти непонятные комиссии и организации напоминают изощренных жуликов по отмыванию денег.

            И лохи ведь находятся.
      3. sergo1914
        sergo1914 Сегодня, 21:21
        +3
        Цитата: paul3390
        А куда же наши депутаты за казённый счёт кататься будут тогда??? what belay


        Только на фронт. Куда ж еще? Война идёт. Не в Дубай же ехать.
        1. Starover_Z
          Starover_Z Сегодня, 21:33
          0
          Цитата: sergo1914
          Цитата: paul3390
          А куда же наши депутаты за казённый счёт кататься будут тогда??? what belay


          Только на фронт. Куда ж еще? Война идёт. Не в Дубай же ехать.

          Или на Дальний Восток ! Разрабатывать планы развития на месте. Каждой деревне по депутату или Дум-цу !
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 21:21
      +2
      Согласен. И в первую очередь пусть кто-то мне объяснит, на кой ляд нам нужен договор об СНВ? В конце 80-х что-то подобное было логичным. Сейчас уже нет. Но за этот договор цепляются что Путин, что Байден, хотя, как по мне, он не нужен ни Путину, ни Байдену.
      ДРСМД тот же хорошо, что хоть Трамп порвал.
      Да и в целом все двусторонние договоры об ограничении вооружений между Россией и США считаю неактуальными, потому что есть Китай, Индия, Иран, Турция, Бразилия...
      Договор по ПРО смешон с 2002-го года, когда США вышли из него в одностороннем порядке.
    3. zloybond
      zloybond Сегодня, 21:27
      +2
      Нужно подходить к этому педантично. Обратились к нам с каким то предложением. Открываем Талмуд на букву США - опа. Договор об уничтожении химического оружия не исполнен США. Нами исполнен. Так... Вот как выполните этот договор - так приходите с другими предложениями.
      Открываем ответственных за финансы. Ну что граждане эффективнейшие менеджеры - Вы допустили захват средств государства. А вы граждане финансисты пени выставили за незаконное пользование нашими средствами странам, которые их захватили? нет - вот вм 13 зарплата и премия!!! hi
      Вылезли активисты-аллигархи с предложением зерновой сделки. А тут им вопрос - деньги из офшоров вернули в Россию??? Нет???? Ну тогда мы вообще освободим бонусом вас от налогов и разрешим не возвращать выручку вообще в Россию....
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:50
    +5
    Куда мы только не на вступали,а оказывается от нас нужны были только взносы.А как там с ПАСЕ,ОБСЕ и ВТО.
    1. Sniper
      Sniper Сегодня, 20:55
      +9
      это "нас вступали".. им было нужно нас захамутать, и окутать мглой западной идеалогии!
      1. ЭДВАРД
        ЭДВАРД Сегодня, 21:00
        +4
        это "нас вступали"..
        так и было, .везде нас "вступали"
    2. Андрей1966
      Андрей1966 Сегодня, 21:02
      +1
      С ВТО сложнее. Пока погодить надо. Сначала новую, не овскую/гейропейскую организацию замутить.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:51
    +9
    Прошел год войны..А мы еще смеемся над эстонцами..
  4. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 20:52
    +5
    А почему убрали "колокольчик" с оповещениями? Кто знает?
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 20:58
      +5
      Вот тоже интересно. Стало жутко не удобно.. Мож санкции повлияли? what wink
      1. for
        for Сегодня, 21:10
        +1
        Цитата: paul3390
        Стало жутко не удобно..

        Зато "кому-то" прибыльней.
      2. Антон Болдаков
        Антон Болдаков Сегодня, 21:15
        +2
        Скорее всего это последствия атаки на "Военное обозрение" - могли спрятать чтобы помешать читать сообщения хакерам. А потом просто забыли включить
        1. Алексей Лантух
          Алексей Лантух Сегодня, 21:20
          +2
          Скорее всего чтоб не было слишком серьёзных обсуждений.
        2. Авиатор_
          Авиатор_ Сегодня, 21:32
          +2
          Скорее всего это последствия атаки на "Военное обозрение" - могли спрятать чтобы помешать читать сообщения хакерам. А потом просто забыли включить
          А то хакеры тут ничего тут не прочитают без колокольчика? Общаться стало хуже, адресные ответы на свои посты искать долго. Деградирует ВО даже в такой мелочи.
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 21:52
      0
      Ишь ты... Я-то думал, что это лично против меня индивидуальная санкция, очень уж совпало с 3-м предупреждением. А оказывается, тут всех наг... э-э... наказали. wassat
  5. HAM
    HAM Сегодня, 21:05
    +2
    Евробюрократы и иже с ними постоянно хают Россию за российские же деньги....вот увидим,что раздадутся вопли о "неправомерности" отказа от оплаты взносов...как же -бьют по левой щеке, а надо подставить и правую и,желательно,шею, но не бесплатно же!.....
  6. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 21:28
    0
    Россия не будет платить взнос за 2022 год в Европейскую экономическую комиссию ООН,
    А шо, так можно было? Действительно, смеёмся над эстонцами а сами...
  7. Denis812
    Denis812 Сегодня, 21:31
    +1
    Давно пора повыходить из всяких этик СЕ, ПАСЕ и прочего хлама.
    Эти организации - просто жирная кормушка для наших дипломатов и прочих чиновников, чтобы по Куршавелям поездить, да икорочку под шампунь пожрать на халяву.
  8. Skif
    Skif Сегодня, 21:36
    0
    Платили , оказывается. Интересно, куда и кому еще платим? Посмотреть бы весь список.