Российское правительство приняло решение не платить взносы за 2022 год в Европейскую экономическую комиссию ООН

Принять предложение МИД России, согласованное с Минфином России, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год

(...) государства НАТО и Евросоюза, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают эту организацию в инструмент антироссийской политики

Россия не будет платить взнос за 2022 год в Европейскую экономическую комиссию ООН, соответствующее решение принял российский кабмин. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ уже размещен на портале правовой информации.С предложением не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН выступил российский МИД, направив его в правительство после обсуждения с Минфином РФ. В итоге предложение было принято и реализовано, документ подписан и теперь уже МИД России должен уведомить о принятом решении секретариат ЕЭК ООН.- говорится в документе.Кроме того, Россия заплатит взнос за прошлый год в бюджеты Совета Европы (СЕ) только за время нахождения в нем, т.е. с 1 января по 15 марта. Требования Брюсселя выплатить взнос в полном объеме в Москве проигнорировали. Напомним, что в прошлом году Россия вышла из Совета Европы, тем самым прекратив действие всех договоров с СЕ.В конце декабря прошлого года российское правительство направило Владимиру Путину предложение о прекращении действия международных договоров Совета Европы в отношении Москвы. Ранее его одобрил кабмин и МИД России. Данное решение было принято на фоне проводимой в Европе антироссийской политики.- заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.