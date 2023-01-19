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Ложь и цинизм киевского режима: инцидент с ракетой Х-22 в Днепропетровске

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Ложь и цинизм киевского режима: инцидент с ракетой Х-22 в Днепропетровске
Последствия попадания сбитой ракеты. Фото Wikimedia Commons



Днем 14 января вооруженные силы России наносили очередной массированный удар высокоточным оружием по объектам военной и связанной энергетической инфраструктуры киевского режима. Огневое воздействие зенитных средств противника привело к тому, что одна из ракет не долетела до намеченной цели и попала в жилой дом. Этот инцидент вновь показал сомнительные методы боевой работы украинских формирований и крайне низкий уровень их подготовки. Кроме того, вследствие него украинская пропаганда опять вступила в противоречие сама с собой.

Развитие событий


Инцидент произошел 14 января днем по местному времени. Российская ракета летела к намеченной цели – одному из энергетических объектов в г. Днепропетровск. Прямо над городом ее подбил неустановленный зенитный комплекс украинских формирований.

Из-за огневого воздействия ракета получила повреждения и сошла с расчетной траектории. Боеприпас или его обломки врезался в многоэтажный жилой дом. Подрыв боевой части привел к значительным разрушениям и человеческим жертвам.

Буквально через несколько минут после этого инцидента украинские официальные структуры заявили о «военном преступлении» российской армии. Максимально быстро к таким обвинениям присоединились украинские и лояльные иностранные СМИ. При этом причинам инцидента практически не уделялось внимание.

Вечером в тот же день небезызвестный украинский пропагандист А. Арестович рассказал о ходе событий и причинах инцидента. Он заявил, что российская ракета была перехвачена над городом местной ПВО. Получив повреждения, боеприпас упал на случайный дом и взорвался.


Ракеты Х-22 на внешней подвеске Ту-22М3. Фото Wikimedia Commons

По следам инцидента


На следующий день командование украинских ВВС, отвечающих за противовоздушную оборону, поспешило опровергнуть эту версию. Оно сообщило, что в дом попала ракета Х-22, причем на ее тип обратили особое внимание. Командование утверждает, что украинские формирования не имеют зенитных средств, способных справиться с такой воздушной целью.

В официальном сообщении указывается, что с Х-22 могут справиться только современные иностранные ЗРК, такие как Patriot PAC-3 или SAMP/T. Естественно, в этом контексте, как всегда, не забыли напомнить о необходимости поставок зарубежной техники.

Следует напомнить, что в последние месяцы украинское командование регулярно сообщает об успешных перехватах российских ракет. Порой подобная «статистика» противоречит здравому смыслу и арифметике. В числе пораженных целей несколько раз упоминались крылатые ракеты Х-22 российской дальней авиации. В блогосфере быстро вспомнили об этих «фактах», и киевскому режиму пришлось реагировать.

Спикер «воздушных сил» заявил, что предыдущие сообщения о перехвате изделий Х-22 были ошибочными – даже если их опубликовали официальные украинские структуры. В появлении таких сообщений он обвинил военнослужащих, которые спешат как можно быстрее похвастаться своими успехами, «не проверяя и не согласовывая» информацию. Командование ВВС, как утверждается, пытается бороться с этими явлениями.


Бомбардировщик Ту-22М3 взлетает с изделием Х-22. Фото Минобороны РФ

Таким образом, официальная позиция Киева теперь заключается в том, что его формирования не могут сбивать ракеты Х-22. Поэтому ему требуются иностранные ЗРК, способные справиться с такими целями. За несогласие с такой позицией и оглашение противоречащей информации Офис президента распрощался с А. Арестовичем – хотя он и покаялся и выразил согласие с официальной позицией.

Через несколько дней инцидент в Днепропетровске обсуждался в Совете безопасности ООН. В ответ на все обвинения иностранных государств, представитель России Василий Небензя напомнил истинные обстоятельства происшествия. Кроме того, он указал, что предпосылкой к разрушению дома стало размещение систем ПВО среди жилой застройки – прямое нарушение норм международного гуманитарного права.

Технические аспекты


Изделие Х-22 представляет собой крылатую ракету воздушного базирования и в настоящее время используется только дальними бомбардировщиками Ту-22М3. Это самолет-снаряд длиной 11,6 м с фюзеляжем длиной менее 1 м, оснащенный треугольным крылом и хвостовым оперением с четырьмя плоскостями. Стартовая масса – ок. 5,8 т.

Ракета оснащена двухрежимным жидкостным двигателем, использующим топливо ТГ-02 и окислитель на основе азотной кислоты. С его помощью осуществляется полет на скоростях до 3,5 М и высотах не менее 20-22 км. Баки общим объемом более 4 куб. м обеспечивают дальность полета до 600 км, в зависимости от выбранного профиля.

Основные модификации ракеты Х-22, создававшиеся в семидесятые годы, комплектовались активными или пассивными радиолокационными головками самонаведения разных типов. С их помощью обеспечивалось наведение на радиоконтрастную или излучающую цель, подвижную или стационарную. В первую очередь, в качестве целей для Х-22 рассматривались крупные боевые корабли противника.


Поражение украинской системы ЗРС. Фото Минобороны РФ

Было разработано несколько боевых частей. Основной являлась 690-кг фугасно-кумулятивная, способная поражать корабли. Также существует осколочно-фугасная меньшей массы. Предусматривалась возможность оснащения изделия Х-22 специальной БЧ мощностью до 1 Мт.

Изделие Х-22 давно считается морально устаревшим. Оно достаточно сложна в эксплуатации, а ГСН старых типов фактически не защищены от современных средств постановки помех. Кроме того, Х-22 в свое время повлияла на развитие систем ПВО, как отечественных, так и зарубежных. Вследствие этого практически любые современные РЛС способны обнаружить и сопровождать крупную ракету, а ЗРК ряда классов могут поразить такую цель едва ли не на любом участке траектории.

В 2016 г. на вооружение была принята крылатая ракета Х-32 – глубоко модернизированный вариант Х-22. Главные отличия заключаются в использовании современных радиоэлектронных систем, отличающихся повышенными характеристиками и устойчивостью к помехам. Применялись ли Х-32 в рамках Спецоперации, неизвестно. Информация об этом пока появлялась только в иностранных СМИ и не получала подтверждения.

Проблемы ПВО


Вследствие российской принудительной демилитаризации и иностранной военной помощи киевский режим сейчас имеет не самую многочисленную, но весьма пеструю ПВО. На вооружении состоят самые разные образцы – от иностранных ПЗРК SRIS-T или NASAMS до устаревших версий советских систем С-300В/П или «Бук». Кроме того, в связи с регулярными ракетными и беспилотными ударами местные «умельцы» пытаются изобретать иные средства ПВО.

Нетрудно заметить, что Украина имеет сразу несколько систем, которые могут бороться с устаревшими ракетами Х-22. Поэтому версия о поражении жилого дома из-за неудачного перехвата воздушной цели выглядит реалистичной. Можно предполагать, что наше министерство обороны располагает соответствующими данными объективного контроля, но пока не раскрывает их.


Самоходный ЗРК Stormer HVM британского производства - один из примеров иностранной помощи в сфере ПВО. Фото Telegram / Bmpd

Позиция киевского режима в нынешней ситуации выглядит сомнительно. В последние месяцы украинские военные неоднократно сообщали об успешном перехвате изделий Х-22. Теперь же внезапно «выяснилось», что этих эпизодов никогда не было. Примечательно, что такие подробности стали известны только сейчас, когда итогом очередного неудачного перехвата стали значительные разрушения и человеческие жертвы. Ради возможности обвинить Россию в очередном «военном преступлении» Киев отказался от нескольких предыдущих «перемог».

В целом ситуация выглядит понятно и предсказуемо. Украинские формирования в очередной раз развернули военную технику, в данном случае РЛС и ЗРК, в городской черте. По сути, они спрятались за местным населением и гражданской инфраструктурой. С подобной позиции они попытались сбить пролетающую ракету. Воздушную цель удалось поразить, но это произошло над городом – с известными последствиями.

Следует отметить, это уже далеко не первый раз, когда украинская ПВО наносит урон городской застройке и инфраструктуре. Регулярно сообщается о попадании зенитных ракет в дома и материальном ущербе. Кроме того, окружающие объекты попадают под поток осколков. Жертв и разрушений можно избежать, но для этого ЗРК придется развертывать за городом, где они представляют легкую мишень для российских ударов.

Все это демонстрирует низкий уровень планирования и подготовки противовоздушной обороны. Кроме того, как отметил представитель России при ООН, размещение зенитных систем в городах является нарушением международного гуманитарного права.

Однако на этом цинизм киевского режима не заканчивается. Разрушения и жертвы теперь используются как очередной повод для жалоб и как возможность выпросить иностранные ЗРК. При этом звучит откровенная ложь, в т.ч. в виде отказа от собственных заявлений и попыток переписать прошлое. Кроме того, из-за расхождений в версиях даже выгнали одиозного деятеля.

С особым цинизмом


Таким образом, киевский режим и его вооруженные формирования опять подтвердили давно известный факт: они представляют опасность не только для Донбасса, но и для украинского населения. Подразделения ПВО и других родов войск цинично прикрываются мирными жителями и городской застройкой – и зачастую сами же наносят им урон. Недавний инцидент в Днепропетровске отличается от предыдущих лишь тем, что жилой дом был поражен не зенитной ракетой, а подбитой российской Х-22.

При этом киевский режим и его иностранные покровители привычно используют эти события в целях пропаганды и для оправдания новых поставок вооружений. Можно ожидать, что зарубежные страны удовлетворят некоторые просьбы Киева. И новые образцы оружия для ПВО опять станут угрозой для украинского населения.
Автор:
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20 комментариев
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  1. Lelik76
    Lelik76 Сегодня, 05:08
    +4
    Это самолет-снаряд длиной 11,6 м с фюзеляжем длиной менее 1 м, оснащенный треугольным крылом и хвостовым оперением с четырьмя плоскостями.

    Это как так то ?
    1. Hagen
      Hagen Сегодня, 05:58
      -1
      Цитата: Lelik76
      с фюзеляжем длиной менее 1 м

      Опечатка. Диаметр ракеты - 0,94 м.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 06:56
        0
        США и НАТО разбомбили много стран, стёрли с карты, сровняли с землёй множество городов, уничтожили миллионы людей после распада СССР, а мы оправдываемся за попадание одной ракеты в жилой дом. Что за терпильская позиция нашего МИД?
        Мирных жителей конечно жалко, но это наши небратья, которые своих детей с детского сада учат резать русню (растят будущих фашистов). Укровермахт сознательно прикрывается мирным населением, сознательно размещая тяжёлое вооружение в жилой застройке, зная, что мы бережем мирное население, теряя при этом наших солдат. Как поступало НАТО в таких случаях в Ираке и Сирии например? Устраивала ковровые бомбардировки городов, уничтожая сотни тысяч людей. Это другое. Им можно - нам нельзя. Россия - большая: бабы ещё солдат понарожают. Не понарожают. Мы вымираем. Нечего чужих жалеть. Своих жалеть надо. И кормить нормально, а не затягивать пояса так, что ни перднуть ни вздохнуть. Бабы нарожают детей, когда им будет где жить и что есть.
        Люсю Арестовича внесли на сайт Миротворец. Надеюсь, что еврофашисты его к стенке поставят. Он это заслужил. am
  2. Товарищ
    Товарищ Сегодня, 05:13
    0
    командование украинских ВВС, отвечающих за противовоздушную оборону...сообщило, что в дом попала ракета Х-22, причем на ее тип обратили особое внимание.

    Бросается в глаза, что Украина не представила никаих доказательств того, что на дом упала именно Х-22. Просто голословное заявление, которому приказано верить. Фабриковать фейковые фото, ук-ры, видимо, не рискнули.
    Вот фотографии, по версии ПВО Украины, обломков Х-22, сбитой, с их слов, в прошлом году.

    Население Украины для команды Зе всего лишь расходный материал, в чём убеждаешься в очередной раз. ПВО Украины не в первый раз убивает своих же сограждан, и, скорее всего, не в последний.
    1. Hagen
      Hagen Сегодня, 06:02
      -1
      Цитата: Товарищ
      Население Украины для команды Зе всего лишь расходный материал

      Население для Зе - прикрытие и информационный повод. Трудно представить, почему оно само этого не понимает.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 06:39
        +2
        Если честно,то не понимаю смысла статьи.Идет война,и на ней возможно всякое.В том числе и гибель мирного населения.Насколько оно "мирное"уже не раз опровергалось.И если там люди боятся наших ударов,то давайте в Европу,Канаду.Вы же сами в большинстве своем вернулись на Украину летом,из "сказочной дали".Я только не хочу думать ,что наши рукамиводители вдруг после этого инциндента свернут удары по инфраструктуре
  3. User_neydobniu
    User_neydobniu Сегодня, 05:52
    0
    Буквально через несколько минут после этого инцидента украинские официальные структуры заявили о «военном преступлении» российской армии

    А в чем преступление, или наносить СВУ удары по нашим домам можно, а нам по их "военное преступление" ?

    И какой смысл оправдываться, завизжали и хорошо, я бы на месте МО давно бы их города с землей ровнял
    1. Santa Fe
      Santa Fe Сегодня, 06:11
      +2
      давно бы их города с землей ровнял

      Мамкин завоеватель
      1. User_neydobniu
        User_neydobniu Сегодня, 07:03
        0
        Мамкин завоеватель

        О очередной перемалыватель, моб. резерва подтянулся, что же сам то не переламываешься на фронте уратик ?
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 06:01
    0
    Х-22 заправляется очень токсичным топливом и в этом свете, как то больно легко и непринужденно поведение людей в месте трагедии с самого его начала, что никто от распыла этой гадости не пострадал?
    Далее, пострадал дом на жилмассиве Победа на правом берегу, а чуть далее по течению Днепра, но уже на левом берегу Приднестровская ТЭЦ , можно предположить, что ракета шла на неё, но опять же возникают вопросы, если по нашей ракете отработало ПВО, то установка стояла в городской застройке.
    Но больше всего у меня вызывают сомнения разрушения. Так точно попасть в подъезд дома, это ж надо умудриться..., если честно, то я бы не отбрасывал возможность, что эти последствия "аккуратно" сложившие один подъезд дома, последствия взрыва газа, который мог взорваться от повреждение вызванных попаданием ракеты, но тут хватило бы и маломощной ракеты ПВО.
    Как бы не было, но я соболезную родне безвинно погибшим мирным жителям, особенно детей
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 06:59
      +1
      Ракета была уже на подлёте,значит топливо в основном выгорело. А остатки сгорели в первые минуты пожара. У меня другой вопрос, в Энгельсе наши ПВО тоже неправильно стоят ,если остатки БПЛА в аэродром прилетают?
    2. Снегопад
      Снегопад Сегодня, 07:06
      0
      Цитата: svp67
      Но больше всего у меня вызывают сомнения разрушения. Так точно попасть в подъезд дома, это ж надо умудриться...,

      В телеграмме есть видео из Днепропетровске с попаданием ракеты.
      https://t.me/rusneyropatriot/107
  5. Santa Fe
    Santa Fe Сегодня, 06:06
    +2
    Ложь и цинизм киевского режима: инцидент с ракетой Х-22 в Днепропетровске

    В мирном небе не летают ракеты

    Ни свои, ни чужие, ни зенитные

    И без войны с тем домом в Днепропетровске ничего бы не случилось
    1. Товарищ
      Товарищ Сегодня, 06:17
      +2
      Цитата: Santa Fe
      В мирном небе не летают ракеты
      Ни свои, ни чужие, ни зенитные

      Извините, коллега, но ещё как летают. В польском мирном небе летают украинские зенитные ракеты и убивают крестьян.
      Можно и Молдавию с Белоруссией вспомнить, в их мирное небо также залетали украинские ракеты.
      И как забыть инцидент с украинской опять же ракетой, долетевшей до Загреба ? Пока до Хорватии добралась, не одно мирное небо пролетела.
      Вот воронка с обломками.
      1. Santa Fe
        Santa Fe Сегодня, 06:25
        +1
        Извините, коллега, но ещё как летают. В польском мирном небе летают украинские зенитные ракеты

        Война на востоке европы, сударь, задевает все близлежащие страны

        До этого семь десятилетий такого не видели
  6. Эдуард Вартанян
    Эдуард Вартанян Сегодня, 06:16
    0
    Я тут читаю-многие радуются смерти мирных людей.как же мы деградировали.что с нами сделала пропаганда.откуда такая звериная ненависть ко всему-то украинцы не такие.то грузины.то армяне.прибалты вообще .казахи.да все соседи с кем жили раньше в одной стране не говоря уже о европейцам и американцах. А может дело в нас?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:45
      +1
      Вы прочитали..Покажите радостный комментарий ..Где мы удовлетворены видомразрушенной многоэтажке и в экстазе орем-так вам и надо!
    2. Voronezh
      Voronezh Сегодня, 07:01
      +1
      У нас кто-то делает плакаты или марки с разрушенным домом и выставляет для фотографирования, как с крымским мостом? Или у нас дети грозятся в интернет роликах резать р. У. С ню? Так что с нами все нормально а вот что с ними?
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:45
    0
    киевский режим и его иностранные покровители привычно используют эти события в целях пропаганды и для оправдания новых поставок вооружений
    Вот поэтому каждую свою зраду с умением фокусника профессионала превращают в перемогу причем зачастую 2 в 1 - и российскую сторону обвинили в "военном преступлении" и создали очередной повод для решения вопроса о поставках западных ЗРК.
  8. максим1987
    максим1987 Сегодня, 06:52
    +1
    Цитата: Эдуард Вартанян
    Я тут читаю-многие радуются смерти мирных людей.как же мы деградировали.что с нами сделала пропаганда.откуда такая звериная ненависть ко всему-то украинцы не такие.то грузины.то армяне.прибалты вообще .казахи.да все соседи с кем жили раньше в одной стране не говоря уже о европейцам и американцах. А может дело в нас?

    может вам напомнить главный лозунг именно простого народа большинства постсоветских стран: "Русские- чемодан, вокзал, Россия"