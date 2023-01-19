Ложь и цинизм киевского режима: инцидент с ракетой Х-22 в Днепропетровске

Последствия попадания сбитой ракеты. Фото Wikimedia Commons
Днем 14 января вооруженные силы России наносили очередной массированный удар высокоточным оружием по объектам военной и связанной энергетической инфраструктуры киевского режима. Огневое воздействие зенитных средств противника привело к тому, что одна из ракет не долетела до намеченной цели и попала в жилой дом. Этот инцидент вновь показал сомнительные методы боевой работы украинских формирований и крайне низкий уровень их подготовки. Кроме того, вследствие него украинская пропаганда опять вступила в противоречие сама с собой.
Развитие событий
Инцидент произошел 14 января днем по местному времени. Российская ракета летела к намеченной цели – одному из энергетических объектов в г. Днепропетровск. Прямо над городом ее подбил неустановленный зенитный комплекс украинских формирований.
Из-за огневого воздействия ракета получила повреждения и сошла с расчетной траектории. Боеприпас или его обломки врезался в многоэтажный жилой дом. Подрыв боевой части привел к значительным разрушениям и человеческим жертвам.
Буквально через несколько минут после этого инцидента украинские официальные структуры заявили о «военном преступлении» российской армии. Максимально быстро к таким обвинениям присоединились украинские и лояльные иностранные СМИ. При этом причинам инцидента практически не уделялось внимание.
Вечером в тот же день небезызвестный украинский пропагандист А. Арестович рассказал о ходе событий и причинах инцидента. Он заявил, что российская ракета была перехвачена над городом местной ПВО. Получив повреждения, боеприпас упал на случайный дом и взорвался.
Ракеты Х-22 на внешней подвеске Ту-22М3. Фото Wikimedia Commons
По следам инцидента
На следующий день командование украинских ВВС, отвечающих за противовоздушную оборону, поспешило опровергнуть эту версию. Оно сообщило, что в дом попала ракета Х-22, причем на ее тип обратили особое внимание. Командование утверждает, что украинские формирования не имеют зенитных средств, способных справиться с такой воздушной целью.
В официальном сообщении указывается, что с Х-22 могут справиться только современные иностранные ЗРК, такие как Patriot PAC-3 или SAMP/T. Естественно, в этом контексте, как всегда, не забыли напомнить о необходимости поставок зарубежной техники.
Следует напомнить, что в последние месяцы украинское командование регулярно сообщает об успешных перехватах российских ракет. Порой подобная «статистика» противоречит здравому смыслу и арифметике. В числе пораженных целей несколько раз упоминались крылатые ракеты Х-22 российской дальней авиации. В блогосфере быстро вспомнили об этих «фактах», и киевскому режиму пришлось реагировать.
Спикер «воздушных сил» заявил, что предыдущие сообщения о перехвате изделий Х-22 были ошибочными – даже если их опубликовали официальные украинские структуры. В появлении таких сообщений он обвинил военнослужащих, которые спешат как можно быстрее похвастаться своими успехами, «не проверяя и не согласовывая» информацию. Командование ВВС, как утверждается, пытается бороться с этими явлениями.
Бомбардировщик Ту-22М3 взлетает с изделием Х-22. Фото Минобороны РФ
Таким образом, официальная позиция Киева теперь заключается в том, что его формирования не могут сбивать ракеты Х-22. Поэтому ему требуются иностранные ЗРК, способные справиться с такими целями. За несогласие с такой позицией и оглашение противоречащей информации Офис президента распрощался с А. Арестовичем – хотя он и покаялся и выразил согласие с официальной позицией.
Через несколько дней инцидент в Днепропетровске обсуждался в Совете безопасности ООН. В ответ на все обвинения иностранных государств, представитель России Василий Небензя напомнил истинные обстоятельства происшествия. Кроме того, он указал, что предпосылкой к разрушению дома стало размещение систем ПВО среди жилой застройки – прямое нарушение норм международного гуманитарного права.
Технические аспекты
Изделие Х-22 представляет собой крылатую ракету воздушного базирования и в настоящее время используется только дальними бомбардировщиками Ту-22М3. Это самолет-снаряд длиной 11,6 м с фюзеляжем длиной менее 1 м, оснащенный треугольным крылом и хвостовым оперением с четырьмя плоскостями. Стартовая масса – ок. 5,8 т.
Ракета оснащена двухрежимным жидкостным двигателем, использующим топливо ТГ-02 и окислитель на основе азотной кислоты. С его помощью осуществляется полет на скоростях до 3,5 М и высотах не менее 20-22 км. Баки общим объемом более 4 куб. м обеспечивают дальность полета до 600 км, в зависимости от выбранного профиля.
Основные модификации ракеты Х-22, создававшиеся в семидесятые годы, комплектовались активными или пассивными радиолокационными головками самонаведения разных типов. С их помощью обеспечивалось наведение на радиоконтрастную или излучающую цель, подвижную или стационарную. В первую очередь, в качестве целей для Х-22 рассматривались крупные боевые корабли противника.
Поражение украинской системы ЗРС. Фото Минобороны РФ
Было разработано несколько боевых частей. Основной являлась 690-кг фугасно-кумулятивная, способная поражать корабли. Также существует осколочно-фугасная меньшей массы. Предусматривалась возможность оснащения изделия Х-22 специальной БЧ мощностью до 1 Мт.
Изделие Х-22 давно считается морально устаревшим. Оно достаточно сложна в эксплуатации, а ГСН старых типов фактически не защищены от современных средств постановки помех. Кроме того, Х-22 в свое время повлияла на развитие систем ПВО, как отечественных, так и зарубежных. Вследствие этого практически любые современные РЛС способны обнаружить и сопровождать крупную ракету, а ЗРК ряда классов могут поразить такую цель едва ли не на любом участке траектории.
В 2016 г. на вооружение была принята крылатая ракета Х-32 – глубоко модернизированный вариант Х-22. Главные отличия заключаются в использовании современных радиоэлектронных систем, отличающихся повышенными характеристиками и устойчивостью к помехам. Применялись ли Х-32 в рамках Спецоперации, неизвестно. Информация об этом пока появлялась только в иностранных СМИ и не получала подтверждения.
Проблемы ПВО
Вследствие российской принудительной демилитаризации и иностранной военной помощи киевский режим сейчас имеет не самую многочисленную, но весьма пеструю ПВО. На вооружении состоят самые разные образцы – от иностранных ПЗРК SRIS-T или NASAMS до устаревших версий советских систем С-300В/П или «Бук». Кроме того, в связи с регулярными ракетными и беспилотными ударами местные «умельцы» пытаются изобретать иные средства ПВО.
Нетрудно заметить, что Украина имеет сразу несколько систем, которые могут бороться с устаревшими ракетами Х-22. Поэтому версия о поражении жилого дома из-за неудачного перехвата воздушной цели выглядит реалистичной. Можно предполагать, что наше министерство обороны располагает соответствующими данными объективного контроля, но пока не раскрывает их.
Самоходный ЗРК Stormer HVM британского производства - один из примеров иностранной помощи в сфере ПВО. Фото Telegram / Bmpd
Позиция киевского режима в нынешней ситуации выглядит сомнительно. В последние месяцы украинские военные неоднократно сообщали об успешном перехвате изделий Х-22. Теперь же внезапно «выяснилось», что этих эпизодов никогда не было. Примечательно, что такие подробности стали известны только сейчас, когда итогом очередного неудачного перехвата стали значительные разрушения и человеческие жертвы. Ради возможности обвинить Россию в очередном «военном преступлении» Киев отказался от нескольких предыдущих «перемог».
В целом ситуация выглядит понятно и предсказуемо. Украинские формирования в очередной раз развернули военную технику, в данном случае РЛС и ЗРК, в городской черте. По сути, они спрятались за местным населением и гражданской инфраструктурой. С подобной позиции они попытались сбить пролетающую ракету. Воздушную цель удалось поразить, но это произошло над городом – с известными последствиями.
Следует отметить, это уже далеко не первый раз, когда украинская ПВО наносит урон городской застройке и инфраструктуре. Регулярно сообщается о попадании зенитных ракет в дома и материальном ущербе. Кроме того, окружающие объекты попадают под поток осколков. Жертв и разрушений можно избежать, но для этого ЗРК придется развертывать за городом, где они представляют легкую мишень для российских ударов.
Все это демонстрирует низкий уровень планирования и подготовки противовоздушной обороны. Кроме того, как отметил представитель России при ООН, размещение зенитных систем в городах является нарушением международного гуманитарного права.
Однако на этом цинизм киевского режима не заканчивается. Разрушения и жертвы теперь используются как очередной повод для жалоб и как возможность выпросить иностранные ЗРК. При этом звучит откровенная ложь, в т.ч. в виде отказа от собственных заявлений и попыток переписать прошлое. Кроме того, из-за расхождений в версиях даже выгнали одиозного деятеля.
С особым цинизмом
Таким образом, киевский режим и его вооруженные формирования опять подтвердили давно известный факт: они представляют опасность не только для Донбасса, но и для украинского населения. Подразделения ПВО и других родов войск цинично прикрываются мирными жителями и городской застройкой – и зачастую сами же наносят им урон. Недавний инцидент в Днепропетровске отличается от предыдущих лишь тем, что жилой дом был поражен не зенитной ракетой, а подбитой российской Х-22.
При этом киевский режим и его иностранные покровители привычно используют эти события в целях пропаганды и для оправдания новых поставок вооружений. Можно ожидать, что зарубежные страны удовлетворят некоторые просьбы Киева. И новые образцы оружия для ПВО опять станут угрозой для украинского населения.