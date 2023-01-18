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Премьер-министр Польши Моравецкий: На Западе наблюдается усталость от конфликта на Украине

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Премьер-министр Польши Моравецкий: На Западе наблюдается усталость от конфликта на Украине

Еще несколько месяцев назад разговоры среди руководства западных стран на связанные с Украиной темы велись на несколько другом эмоциональном уровне и с гораздо большей степенью вовлеченности. Об этом заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.


Премьер-министр Польши также добавил, что лидеры стран Запада высоко оценивают роль Польши в поддержке украинских властей.

Россия терпелива, а в странах Запада ощущается некоторая усталость

- подчеркнул Моравецкий, предупреждая своих союзников по Североатлантическому альянсу.

В августе прошлого года министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что для Украины представляет особую опасность усталость западных стран в вопросе ведущегося конфликта с Россией. В связи с этим, по словам Резникова, киевским властям необходимо всеми силами просить мировых лидеров "не поддаваться усталости".

В июне 2022 года президент Украины Владимир Зеленский также признал, что некоторое количество стран Запада испытывают чувство сильной усталости, вызванное последствиями антироссийских санкций для их экономики.

Ранее полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор подчеркнул, что в странах Евросоюза устали от постоянных отправок денег и военной техники в "черную дыру" Украины.

Макгрегор также напомнил, что возглавляющий Комитет начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что считает невозможной военную победу Украины и призвал к переговорам с Россией.
Автор:
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6 комментариев
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  1. frruc
    frruc Сегодня, 21:14
    +1
    "Россия терпелива, а в странах Запада ощущается некоторая усталость"
    - подчеркнул Моравецкий

    Ничего, мы их взбодрим.
  2. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 21:17
    +2
    А от Польши Запад не устал?
    Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий
  3. Мать Тереза
    Мать Тереза Сегодня, 21:26
    +2
    Вот ведь умет, стуканул на коллег и себя похвалил.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:37
    0
    Усталость произошла ,когда ВВ Путин решил подумать о концепции привентивного удара?
  5. Закиров Дамир
    Закиров Дамир Сегодня, 21:38
    0
    Россия терпелива, а в странах Запада ощущается некоторая усталость

    Россия стайер, а Запад спринтер. Потому и выдыхается Запад быстрее.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 21:42
      0
      Нет, они просто жить плохо разучились и не хотят начинать. Вот и ноют.