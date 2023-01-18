Премьер-министр Польши Моравецкий: На Западе наблюдается усталость от конфликта на Украине

Еще несколько месяцев назад разговоры среди руководства западных стран на связанные с Украиной темы велись на несколько другом эмоциональном уровне и с гораздо большей степенью вовлеченности. Об этом заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.
Премьер-министр Польши также добавил, что лидеры стран Запада высоко оценивают роль Польши в поддержке украинских властей.
Россия терпелива, а в странах Запада ощущается некоторая усталость
- подчеркнул Моравецкий, предупреждая своих союзников по Североатлантическому альянсу.
В августе прошлого года министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что для Украины представляет особую опасность усталость западных стран в вопросе ведущегося конфликта с Россией. В связи с этим, по словам Резникова, киевским властям необходимо всеми силами просить мировых лидеров "не поддаваться усталости".
В июне 2022 года президент Украины Владимир Зеленский также признал, что некоторое количество стран Запада испытывают чувство сильной усталости, вызванное последствиями антироссийских санкций для их экономики.
Ранее полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор подчеркнул, что в странах Евросоюза устали от постоянных отправок денег и военной техники в "черную дыру" Украины.
Макгрегор также напомнил, что возглавляющий Комитет начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что считает невозможной военную победу Украины и призвал к переговорам с Россией.