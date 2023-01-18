Премьер-министр Польши Моравецкий: На Западе наблюдается усталость от конфликта на Украине

Россия терпелива, а в странах Запада ощущается некоторая усталость

Еще несколько месяцев назад разговоры среди руководства западных стран на связанные с Украиной темы велись на несколько другом эмоциональном уровне и с гораздо большей степенью вовлеченности. Об этом заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.Премьер-министр Польши также добавил, что лидеры стран Запада высоко оценивают роль Польши в поддержке украинских властей.- подчеркнул Моравецкий, предупреждая своих союзников по Североатлантическому альянсу.В августе прошлого года министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что для Украины представляет особую опасность усталость западных стран в вопросе ведущегося конфликта с Россией. В связи с этим, по словам Резникова, киевским властям необходимо всеми силами просить мировых лидеров "не поддаваться усталости".В июне 2022 года президент Украины Владимир Зеленский также признал, что некоторое количество стран Запада испытывают чувство сильной усталости, вызванное последствиями антироссийских санкций для их экономики.Ранее полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор подчеркнул, что в странах Евросоюза устали от постоянных отправок денег и военной техники в "черную дыру" Украины.Макгрегор также напомнил, что возглавляющий Комитет начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что считает невозможной военную победу Украины и призвал к переговорам с Россией.