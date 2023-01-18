Президент Польши прогнозирует крупное наступление российских войск в ближайшее время

Выступая на международном экономическом форуме в Давосе, президент Польши Анджей Дуда сделал нерадостный для Украины прогноз по поводу дальнейшего развития конфликта. Как отметил глава польского государства, уже в самое ближайшее время ситуация на Украине может стать критичной для киевских властей.
Дуда считает, что российские вооруженные силы собираются предпринять новое крупномасштабное наступление. Более подробно о готовящемся наступлении он говорить не стал, но, видимо, сама перспектива активизации российских войск серьезно тревожит польское руководство.
В ближайшее время, через несколько месяцев или даже недель, мировое сообщество увидит, выживет ли Украина
- заявил Дуда.
В этой ситуации Дуда призвал к увеличению поставок вооружений и военной техники Украине. Польский президент считает, что Запад должен передать Украине танки, чтобы они усилили боевую мощь украинских вооруженных сил.
Сейчас танки собираются передать Украине Великобритания и Польша. Германия согласия на передачу танков пока так и не дала, а Франция передает легкие колесные танки AMX10RC, которые многими экспертами классифицируются скорее не как танки, а как бронированные разведывательные машины. Легкие бронеавтомобили собралась поставить для нужд ВСУ и Канада. Нидерланды на днях выразили желание передать Украине батарею комплексов противовоздушной обороны Patriot.
Также стало известно, что Польша вместе с Великобританией планируют призвать Финляндию к передаче Украине танков немецкого производства Leopard, которые находятся на вооружении финской армии в количестве более 200 штук.