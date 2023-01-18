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Президент Польши прогнозирует крупное наступление российских войск в ближайшее время

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Президент Польши прогнозирует крупное наступление российских войск в ближайшее время

Выступая на международном экономическом форуме в Давосе, президент Польши Анджей Дуда сделал нерадостный для Украины прогноз по поводу дальнейшего развития конфликта. Как отметил глава польского государства, уже в самое ближайшее время ситуация на Украине может стать критичной для киевских властей.


Дуда считает, что российские вооруженные силы собираются предпринять новое крупномасштабное наступление. Более подробно о готовящемся наступлении он говорить не стал, но, видимо, сама перспектива активизации российских войск серьезно тревожит польское руководство.

В ближайшее время, через несколько месяцев или даже недель, мировое сообщество увидит, выживет ли Украина

- заявил Дуда.

В этой ситуации Дуда призвал к увеличению поставок вооружений и военной техники Украине. Польский президент считает, что Запад должен передать Украине танки, чтобы они усилили боевую мощь украинских вооруженных сил.

Сейчас танки собираются передать Украине Великобритания и Польша. Германия согласия на передачу танков пока так и не дала, а Франция передает легкие колесные танки AMX10RC, которые многими экспертами классифицируются скорее не как танки, а как бронированные разведывательные машины. Легкие бронеавтомобили собралась поставить для нужд ВСУ и Канада. Нидерланды на днях выразили желание передать Украине батарею комплексов противовоздушной обороны Patriot.

Также стало известно, что Польша вместе с Великобританией планируют призвать Финляндию к передаче Украине танков немецкого производства Leopard, которые находятся на вооружении финской армии в количестве более 200 штук.
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8 комментариев
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  1. ASM
    ASM Сегодня, 21:12
    0
    Вот не понимаю мазохизма поляков. Очередного раздела ждут? Так уже 3 раза было, могли бы уже на собственном опыте научиться. Но нет, в одну затертую петлю снова лезут.
    1. Адрей
      Адрей Сегодня, 21:16
      +1
      ASM (Alex) Нет. Гиена Европы приготовилась к прыжку на Восточные Кресы.
    2. frruc
      frruc Сегодня, 21:19
      0
      А. Дуда......уже в самое ближайшее время ситуация на Украине может стать критичной для киевских властей.

      Видимо подготавливает почву и причину для ввода войск в Галичину.
  2. alexoff
    alexoff Сегодня, 21:13
    +1
    Этот прогноз он обосновал двумя мобилизациями, которые уже спрогнозировали на этот год на 5 и 15 января?
  3. salat
    salat Сегодня, 21:15
    0
    Через час полтра недели три четыре,
    Пятнадцать двадцать пять десятого, да!
  4. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 21:33
    0
    Все эти заявления,поездки в Киев,Харьков попытка хоть как то убедить и убедиться ,что Киев еще способен противостоять РФ,а для этого нужны деньги и оружие.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:34
    0
    Что и американцы попритихли с снимками из космоса,где то у нас у Украины силы накапливаются?А тут такая тишина,как будто ничего не видят.
  6. cniza
    cniza Сегодня, 21:45
    0
    В ближайшее время, через несколько месяцев или даже недель, мировое сообщество увидит, выживет ли Украина

    - заявил Дуда.


    Цинизм зашкаливает , каждый решает свои проблемы...