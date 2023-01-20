За прорыв блокады Красная армия заплатила тяжёлую цену



В. А. Серов, И. А. Серебряный, А. А. Казанцев. Прорыв блокады 18 января 1943 года

Штурм Шлиссельбурга и Липки



Советские бойцы в бою на окраине Шлиссельбурга. У дальнего солдата пистолет-пулемет ППД



Советские бойцы перевозят 76-мм пушку мимо БА-10 в освобожденном Шлиссельбурге

Прорыв блокады

«Я увидел, – вспоминал Г. К. Жуков, – с какой радостью бросились навстречу друг другу бойцы фронтов, прорвавших блокаду. Не обращая внимания на артиллерийский обстрел противника со стороны Синявинских высот, солдаты по-братски, крепко обнимали друг друга. Это была воистину выстраданная радость!»



Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов у Рабочего поселка № 1 во время операции по прорыву блокады Ленинграда. 18 января 1943 г.



Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов около Рабочего поселка № 5 во время операции по прорыву блокады Ленинграда. 18 января 1943 г.

Дорога Победы



Бойцы из подразделения лейтенанта Елисеева строят железную дорогу Шлиссельбург – Новая Дубровка. Январь 1943 г.



Советский низководный мост через Неву у Шлиссельбурга. Февраль – март 1943 г.



Строительство советского железнодорожного моста на свайных опорах через Неву под Шлиссельбургом. Январь – февраль 1943 г.

Завершение операции



Красноармейцы и бронеавтомобили БА-10 отдельного бронебатальона 61-й отдельной легкотанковой бригады 67-й армии движутся мимо разрушенного Благовещенского собора в освобожденном Шлиссельбурге

Итоги



Танк Pz. Kpfw. III Ausf. N из состава 1-й роты 502-го отдельного батальона тяжелых танков вермахта, подбитый в районе Синявина в период с 12 января по 5 февраля 1943 года