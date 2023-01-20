За прорыв блокады Красная армия заплатила тяжёлую цену

В. А. Серов, И. А. Серебряный, А. А. Казанцев. Прорыв блокады 18 января 1943 года
Штурм Шлиссельбурга и Липки
Утром 13 января 1943 года Русские войска продолжили (Операция «Искра». Штурм «приладожской крепости») штурм немецких позиций. Советское командование бросает в атаку второй эшелон наступающих 67-й армии Ленинградского фронта (ЛФ) и 2-й ударной армии Волховского фронта (ВФ). Гитлеровцы, опираясь на опорные пункты и развитую систему обороны, оказывали яростное сопротивление, постоянно контратаковали, пытаясь отбить утраченные позиции. Бои принимали затяжной, позиционный характер.
В полосе наступления 67-й армии на левом фланге 86-я стрелковая дивизия и батальон бронеавтомобилей, при поддержке с севера 34-й лыжной бригады и 55-й стрелковой бригады (по льду озера), несколько дней штурмовали подступы к Шлиссельбургу. К вечеру 15-го наши бойцы вышли к окраинам города, немцы в Шлиссельбурге оказались в критическом положении, но продолжали упорно сражаться.
В центре 136-я стрелковая дивизия и 61-я танковая бригада развивали наступление в направлении Рабочего поселка № 5. Для обеспечения левого фланга дивизии в бой ввели 123-ю стрелковую бригаду, она должна была наступать в направлении Рабочего поселка № 3. Для обеспечения правого фланга ввели в бой 123-ю стрелковую дивизию и танковую бригаду, они наступали в направлении Рабочего посёлка № 6, Синявино. После нескольких жестоких дней боёв 123-я стрелковая бригада захватила Рабочий поселок № 3 и вышла к окраинам поселков № 1 и 2. 136-я дивизия пробилась к Рабочему поселку № 5, но с ходу взять его не смогла.
На правом крыле 67-й армии атаки 45-й гвардейской и 268-й стрелковой дивизий по-прежнему успеха не имели. Удары авиации и артиллерии не смогли ликвидировать огневые точки противника в 1-м, 2-м Городках и 8-й ГРЭС. Германские войска получили подкрепления – части 96-й пехотной и 5-й горнострелковой дивизий. Гитлеровцы шли в контратаки. В боях участвовал 502-й тяжёлый танковый батальон, вооруженный тяжёлыми танками «Тигр I». Русские войска, несмотря на ввод в бой войск второго эшелона – 13-й стрелковой дивизии, 102-й и 142-й стрелковых бригад, так и не смогли переломить ситуацию на этом участке в свою пользу.
В полосе 2-й ударной армии (2-я УА) наступление по-прежнему развивалось медленнее, чем у 67-й армии. Гитлеровцы, опираясь на опорные пункты – Рабочие посёлки № 7 и 8, Липка, продолжали оказывать жестокое и умелое сопротивление. 13 января, несмотря на ввод в сражение части сил второго эшелона, войска 2-й ударной армии не достигли серьёзного успеха ни на одном участке.
В последующие дни советское командование попыталось расширить прорыв на южном участке от рощи Круглая до Гайтолово, но без заметных результатов. Наибольших успехов на этом направлении смогла добиться 256-я стрелковая дивизия, 14 января она заняла Рабочий поселок № 7, станцию Подгорную и вышла на подступы к Синявино. На правом крыле на помощь 128-й дивизии, была направлена 12-я лыжная бригада, она должна была по льду Ладожского озера зайти в тыл опорному пункту Липка.
15 января в центре 372-я стрелковая дивизия наконец смогла занять Рабочие поселки № 8 и 4, а 17-го вышла поселку № 1. К этому дню 18-я стрелковая дивизия и 98-я танковая бригада 2 УА уже несколько дней вели упорный бой на подступах к Рабочему поселку № 5. Его же с запада атаковали части 67-й армии.
Советские бойцы в бою на окраине Шлиссельбурга. У дальнего солдата пистолет-пулемет ППД
Советские бойцы перевозят 76-мм пушку мимо БА-10 в освобожденном Шлиссельбурге
Прорыв блокады
К 18 января 1943 года войска двух советских фронтов вели ожесточённый бой в районе Рабочего посёлка № 5. Их разделяли всего несколько километров. Германское командование, понимая, что удержать позиции у озера уже нельзя, приказало блокированным гарнизонам Шлиссельбурга и Липки пробиваться к Синявино. Чтобы облегчить прорыв, защищавшая Рабочие поселки № 1 и 5 группа Хюнера должна была держаться максимально долго.
Также немцы организовали контрудар из района Рабочего поселка № 5 по 136-й стрелковой дивизии, чтобы опрокинуть её и облегчить прорыв окружённых войск. Однако атака была отбита, было уничтожено до 600 немцев, в плен взяли до 500 человек.
Советские воины на плечах у противника ворвались в посёлок, где примерно в 12 часов дня войска 2-й ударной и 67-й армии соединились. Встретились войска двух армий и в районе Рабочего поселка № 1 – это были 123-я отдельная стрелковая бригада ЛФ во главе с заместителем командира по политической части майором Мелконяном и 372-я стрелковая дивизия ВФ во главе с начальником 1-го отделения штаба дивизии майором Мельниковым.
В этот же день наши войска полностью освободили Шлиссельбург, и к концу дня южное побережье Ладожского озера было освобождено от неприятеля, а его разрозненные группы уничтожены или пленены. Были освобождены и Липки.
«Я увидел, – вспоминал Г. К. Жуков, – с какой радостью бросились навстречу друг другу бойцы фронтов, прорвавших блокаду. Не обращая внимания на артиллерийский обстрел противника со стороны Синявинских высот, солдаты по-братски, крепко обнимали друг друга. Это была воистину выстраданная радость!»
В результате 18 января 1943 года блокада Ленинграда была прорвана.
Однако ситуация была по-прежнему тяжелой. Фронт двух советских армий не был плотным. Часть попавших в котёл немецких войск (около 8 тыс.), бросив тяжелое вооружение и технику, рассредоточившись, малыми группами прошла мимо Рабочего поселка № 5 в южном направлении и к 20 января вышла к Синявино. Немцы успешно отвели остальные войска на заранее подготовленную линию обороны в Городки № 1 и 2 – Рабочий поселок № 6 – Синявино – западная часть рощи Круглая. На эту линию своевременно перебросили Полицейскую дивизию СС, 1-ю пехотную дивизию и части 5-й горнострелковой дивизии. Позднее командование 18-й немецкой армии усилило это направление частями 28-й егерской, 11-й, 21-й и 212-й пехотных дивизий.
Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов у Рабочего поселка № 1 во время операции по прорыву блокады Ленинграда. 18 января 1943 г.
Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов около Рабочего поселка № 5 во время операции по прорыву блокады Ленинграда. 18 января 1943 г.
Дорога Победы
Советское командование, с учётом истощения ударных сил двух армий и возможностью вражеского контрудара, временно прекратило наступление. Наши войска закреплялись на занятых рубежах.
18 января 1943 года, когда в Москве получили известие о прорыве блокады, Государственный комитет обороны принял решение о форсированном строительстве на освобожденной полосе земли железнодорожной ветки, которая должна была соединить Ленинград с Волховским железнодорожным узлом. Железную дорогу от станции Поляна до Шлиссельбурга должны были соорудить за 18 дней. Одновременно через Неву был построен временный железнодорожный мост. Железнодорожную линию назвали «Дорогой Победы».
Уже утром 7 февраля ленинградцы с большой радостью встретили первый железнодорожный эшелон, пришедший с Большой земли и доставивший 800 тонн сливочного масла. Также вдоль южного берега Ладожского озера стало работать и автомобильное движение. Продолжала действовать и Дорога жизни. Через две недели в Ленинграде начали действовать нормы продовольственного снабжения, установленные для крупнейших промышленных центров страны: рабочие теперь получали по 700–600 грамм хлеба в день, служащие – по 500, дети и иждивенцы – 400 грамм. Увеличились нормы снабжения другими видами продовольствия.
Дорога Победы действовала в тяжелейших условиях. Вражеская артиллерия насквозь простреливала узкий коридор, освобожденный советскими войсками, дорога проходила всего в 4–5 км от линии фронта. Составы приходилось водить под бомбежками и артиллерийским огнем. Гибли и получали ранения машинисты, кочегары и кондукторы. Ремонт путей также проводился под обстрелами. Поэтому железнодорожное сообщение часто нарушалось. Основные грузопотоки по-прежнему шли по Дороге жизни через Ладогу.
Таким образом, Ленинград после тяжелейшей 16-месячной борьбы вновь обрёл сухопутную связь со страной. Значительно было улучшено снабжение горожан продовольствием и товарами первой необходимости, а промышленные предприятия стали получать в большем количестве сырьё и топливо. Уже в феврале 1943 года в Ленинграде резко возросла выработка электроэнергии, заметно увеличилось производство вооружения. Восстановление коммуникаций позволило непрерывно усиливать силы ЛФ и Балтийского флота. Это улучшило стратегическое положение советских войск, действовавших на северо-западном направлении.
Бойцы из подразделения лейтенанта Елисеева строят железную дорогу Шлиссельбург – Новая Дубровка. Январь 1943 г.
Советский низководный мост через Неву у Шлиссельбурга. Февраль – март 1943 г.
Строительство советского железнодорожного моста на свайных опорах через Неву под Шлиссельбургом. Январь – февраль 1943 г.
Завершение операции
Когда армии закрепились на новых рубежах, советское командование приняло решение продолжить наступление и выйти на рубеж Мустолово – Михайловский (по реке Мойка), освободить Кировскую железную дорогу. 20 января Жуков доложил Сталину план Мгинской операции, подготовленный совместно с Ворошиловым, Мерецковым и Говоровым.
Однако немцы уже хорошо закрепились. В обороне стояло уже 9 дивизий, усиленных артиллерией и люфтваффе. Под Синявино перевели 11-ю и 21-ю пехотные дивизии. Германское командование оголило другие участки фронта. Наступающие советские дивизии были лишены манёвра, и им приходилось атаковать позиции противника в лоб. Наши соединения были уже сильно измотаны и обескровлены предшествующими жесточайшими боями за шлиссельбургско-синявинский выступ. Рассчитывать на успех в таких условиях было нельзя.
20 января после артподготовки наши войска пошли в наступление. 67-я армия на правом фланге атаковала юго-восточнее 1-го и 2-го Городков с целью захватить Арбузово и Мустолово, обойти Синявино с запада, в центре – на Синявино. Русские войска встретили мощное сопротивление противника и не смогли решить поставленные задачи. Успехи были локальными. Командование фронта ввело в бой резервы – 4 стрелковые дивизии, 2 стрелковые и 1 танковую бригаду. 25 января войска ЛФ снова атаковали, но, несмотря на ввод в сражение подкреплений, прорвать вражескую оборону не удалось. Упорные бои продолжались до конца января, но 67-я армия так и не смогла снова прорвать вражескую оборону.
Схожим образом развивались события и на участке 2-й ударной армии. Пехота шла по болотам, без поддержки танков и артиллерии. Гитлеровцы сидели на заранее подготовленных позициях. 25 января наши войска взяли Рабочий посёлок № 6. Советские войска штурмовали Синявинские высоты. 31 января части 80-й дивизии заняли Синявино, но немцы сильной контратакой вернули опорный пункт. Наступление затухло.
Таким образом, развить наступление после первых успехов не удалось. Освободить всё течение р. Невы и Кировскую дорогу с ходу не вышло. Немцы создали крепкую оборону. Наши войска переходят к обороне на рубеже севернее и восточнее 2-го Городка, южнее Рабочего Посёлка № 6 и севернее Синявино, западнее Гонтовой Липки и восточнее Гайтолово. Войска 67-й армии продолжали удерживать небольшой плацдарм на левом берегу Невы в районе Московской Дубровки. Советское командование начинает готовить новую операцию, которую проведут в феврале 1943 года.
Красноармейцы и бронеавтомобили БА-10 отдельного бронебатальона 61-й отдельной легкотанковой бригады 67-й армии движутся мимо разрушенного Благовещенского собора в освобожденном Шлиссельбурге
Итоги
Советские войска создали коридор по берегу Ладожского озера шириной 8–11 км, прорвали длительную вражескую блокаду, которая душила Ленинград. Произошло событие, которого так долго ждали все советские люди. Появилась сухопутная связь между Ленинградом и Большой землёй.
Были сорваны военно-стратегические замыслы германской Ставки в отношении Ленинграда – город предполагалось «зачистить» от жителей путём длительной блокады, голода. Была сорвана возможность непосредственного соединения немецких и финских войск восточнее Ленинграда. Ленинградский и Волховский фронты получили непосредственную связь, что увеличило их боевые возможности и значительно улучшило стратегическое положение Красной Армии на северо-западном направлении.
Таким образом, операция «Искра» стала переломным моментом в битве за Ленинград, с этого периода стратегическая инициатива полностью перешла к советским войскам. Угроза падения города на Неве была исключена.
О жестокости штурма говорят советские потери. Советские войска потеряли за период 12–30 января более 115 тыс. человек (их них более 33 тыс. – безвозвратные потери). По советским данным, немцы потеряли в этот же период более 20 тыс. человек.
Красная Армия не смогла полностью снять блокаду с Ленинграда. Немцы умело оборонялись и успешно отвели большую часть сил на новую линию обороны. Советские ударные группировки были обескровлены ожесточёнными боями за сильно укреплённый Шлиссельбургско-Синявинский район и не смогли взломать новую немецкую оборонительную линию. Разгром Мгинско-синявинской немецкой группировки пришлось отложить на февраль 1943 года. Группа армий «Север» не была разгромлена и оставалась опасным врагом.
Полностью освободить город на Неве от немецкой блокады удалось лишь в январе 1944 года в ходе операции «Январский гром».
Танк Pz. Kpfw. III Ausf. N из состава 1-й роты 502-го отдельного батальона тяжелых танков вермахта, подбитый в районе Синявина в период с 12 января по 5 февраля 1943 года